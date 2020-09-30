Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины
Кабинет Министров Украины регламентировал проведение конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины с 1 октября по 1 ноября 2020 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В частности, Кабмин одобрил проведение конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины, утвердил соответствующее положение положение и создал организационный комитет по подготовке и проведению конкурса.
Правительство также поручило Министерству культуры и информационной политики обеспечить проведение конкурса, а также общественное обсуждение эскиза большого государственного герба Украины. По результатам конкурса и обсуждения, Минкультуры должно до 1 декабря 2020 года подать Министерству юстиции предложения для их учета при подготовке проекта закона "О государственных символах Украины".
Согласно положению, для проведения конкурса оргкомитет должен выбрать жюри из числа членов оргкомитета.
Сам конкурс будет проходить с 1 октября по 1 ноября. Результат конкурса должен быть известен до 1 декабря.
Для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются премии: первая премия – 100 тыс. грн, вторая премия – 50 тыс. грн и третья премия – 30 тыс. грн.
В случае, если первая премия не присуждается, то оргкомитет информирует Кабмин о результатах конкурса и предлагает продлить срок его проведения.
Победитель конкурса по согласию должен передать авторские имущественные права на эскиз логотипа путем подписания соответствующего договора с Минкультуры.
Сопредседателями оргкомитета определены Министр юстиции Денис Малюська и Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Как сообщалось, 25 августа Верховная Рада Украины поручили Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.
В настоящее время утвержден лишь малый герб страны (трезубец). С 1996 года правительство проводило конкурс на лучший эскиз большого государственного герба и лучший текст гимна. Летом 2000 года правительство утвердило проект большого государственного герба Украины и текст государственного гимна Украины. Проект герба Украины представляет собой изображение на синем щите золотистого знака княжества Владимира Великого (малый государственный герб Украины - трезубец). По бокам щита изображены щитодержатели, справа - казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева - коронованный лев (герб Галицко-Волынского государства). Над щитом - княжеский венец, а под щитом - переплетенные с гроздью красной калины золотые колосья пшеницы и сине-желтая лента. Однако до утверждения проекта законодательно дело так и не дошло.
Согласно ст. 20 Конституции Украины "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеской державы Владимира Великого (малый государственный герб Украины). Большой государственный герб устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, который принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины".
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Cьогодні мав зустріч з одним доморощенним ґеральдистом, який урочисто презентував мені свій власний проект "Великого Державного Герба України"...
Матірбожацарицянебесна...
Якщо ви думаєте, що багато бачили в цьому житті, то ви не бачили нічого...
На тім гербі і лев, і кінь, і корона, і матір Божа, і Грушевський за кущем калини, кусок Криму, верби та тополі, ще Дніпро, і шаблі і гармати, кобзар та бандура...
Загалом схоже не на герб, а на малюнок-завдання: "Знайди кота"
а от менора, не ріже
До речі, що таке "листочок в арифметику"?
не прорисован - це по рускому, якшо не понятно
і ще - https://www.pinterest.com/pin/835206693366855866/ Префікс С- перед літерами К, П, Т, Ф, Х ...наприклад - Спочатку
До речі, не "клєточки", а клітинки, грамотєй!
Сопредседателями оргкомитета определены Министр юстиции Денис Малюська и Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Источник: https://censor.net/ru/n3222041 платні камери на фоні кіностудії Довженка, обов'язкові на задньому плані?
Ото ж бо, й воно...
А конкурс вже колись був.
Хоча, хтось з вас страждає через відсутність "великого герба"? На разі це, найбільш актуальна проблема українського суспільства? У нас вже нема куди витратити 100 000 грн?
первая премия - 100 тыс. грн, вторая премия - 50 тыс. грн и третья премия - 30 тыс. грн.Источник: https://censor.net/ru/n3222041
У нас вже нема куди витратити 180 000 грн?
У Зе-нариков так все управление работает.
Якщо завелися - треба кінчати.
P.S.Могли би і щедріше оплатити.Все таки,»візитна карточка» держави.
Он самый дорогой , а значит - лучше нету ...
Свого часу, з нагоди 1000-річчя Хрищення Русі у базиліці св. Петра у Ватикані (головний католицький собор у світі) біля вівтаря св. Еразма було встановлено дві нові мозаїки - хрестителям Русі - св. княгині Ользі та св. Володимиру Великому. Зображення св. Володимира оздоблене достатньо великим і контрастним зображенням золотого тризубу на синьому тлі. На той час Україна не була незалежною, тобто тризуб був лише національним знаком, але не державним гербом. Сувора ватиканська традиція не дозволяє зображати державні герби у базиліці св. Петра. Після проголошення української незалежності саме такий тризуб став державним гербом України. Так український тризуб виявився єдиним державним гербом у світі (звісно, окрім ватиканського), який зображено у базиліці св. Петра у Ватикані.
І кому здався ще якийсь «великий» державний герб?
До того ж, чесно кажучи, скількох людей зацікавить «великий» герб і де вони його побачать?
- а чому це лев козакові показує язика? Зневажає чи хоче з`їсти?;
- а чому це козак стоїть у положенні «вільно»? Недисциплінований? Це ж герб, повинен стояти «струнко».
2. Лев без язика, то не лев.
Коротше, пані ... це все символи. На цьому будується геральдика.
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