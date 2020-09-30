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Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины

Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины

Кабинет Министров Украины регламентировал проведение конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины с 1 октября по 1 ноября 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин одобрил проведение конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины, утвердил соответствующее положение положение и создал организационный комитет по подготовке и проведению конкурса.

Правительство также поручило Министерству культуры и информационной политики обеспечить проведение конкурса, а также общественное обсуждение эскиза большого государственного герба Украины. По результатам конкурса и обсуждения, Минкультуры должно до 1 декабря 2020 года подать Министерству юстиции предложения для их учета при подготовке проекта закона "О государственных символах Украины".

Согласно положению, для проведения конкурса оргкомитет должен выбрать жюри из числа членов оргкомитета.

Сам конкурс будет проходить с 1 октября по 1 ноября. Результат конкурса должен быть известен до 1 декабря.

Для награждения лучших проектов эскизов устанавливаются премии: первая премия – 100 тыс. грн, вторая премия – 50 тыс. грн и третья премия – 30 тыс. грн.

В случае, если первая премия не присуждается, то оргкомитет информирует Кабмин о результатах конкурса и предлагает продлить срок его проведения.

Победитель конкурса по согласию должен передать авторские имущественные права на эскиз логотипа путем подписания соответствующего договора с Минкультуры.

Сопредседателями оргкомитета определены Министр юстиции Денис Малюська и Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Как сообщалось, 25 августа Верховная Рада Украины поручили Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

В настоящее время утвержден лишь малый герб страны (трезубец). С 1996 года правительство проводило конкурс на лучший эскиз большого государственного герба и лучший текст гимна. Летом 2000 года правительство утвердило проект большого государственного герба Украины и текст государственного гимна Украины. Проект герба Украины представляет собой изображение на синем щите золотистого знака княжества Владимира Великого (малый государственный герб Украины - трезубец). По бокам щита изображены щитодержатели, справа - казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева - коронованный лев (герб Галицко-Волынского государства). Над щитом - княжеский венец, а под щитом - переплетенные с гроздью красной калины золотые колосья пшеницы и сине-желтая лента. Однако до утверждения проекта законодательно дело так и не дошло.

Согласно ст. 20 Конституции Украины "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеской державы Владимира Великого (малый государственный герб Украины). Большой государственный герб устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, который принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины".

герб (117) Кабмин (14034) премия (481)


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Cьогодні мав зустріч з одним доморощенним ґеральдистом, який урочисто презентував мені свій власний проект "Великого Державного Герба України"...

Матірбожацарицянебесна...

Якщо ви думаєте, що багато бачили в цьому житті, то ви не бачили нічого...

На тім гербі і лев, і кінь, і корона, і матір Божа, і Грушевський за кущем калини, кусок Криму, верби та тополі, ще Дніпро, і шаблі і гармати, кобзар та бандура...

Загалом схоже не на герб, а на малюнок-завдання: "Знайди кота"
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30.09.2020 14:37
+8
Герб у баченні 73,22%:
Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины - Цензор.НЕТ 1402
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30.09.2020 14:58
+7
ПРИДУМАЛ!!! ГОНИТЕ МНЕ МОИ СТОТЫЩ!!!!!!!!!!!!!!!!
Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины - Цензор.НЕТ 1514
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30.09.2020 14:37
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПРИДУМАЛ!!! ГОНИТЕ МНЕ МОИ СТОТЫЩ!!!!!!!!!!!!!!!!
Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины - Цензор.НЕТ 1514
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30.09.2020 14:37 Ответить
Кабмін встановив 100 тис. грн премії за найкращий ескіз Великого Герба України - Цензор.НЕТ 9384
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30.09.2020 15:57 Ответить
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZWz_ZfnbWS8hnkTSZp-oR0JuLEmIBueMKihznygO6pgDIFFeO7L_r_T5HZS2m20uu37_t7OEiWChB3fnZBpkno_TV1IR0ZculnTA9RerYhwr270afskxQyTW40ZGTgW9gWfLKQwVbQBOLNc49uwG966&__tn__=-UC%2CP-y-R Vitalii Chepynoga

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/3510053382372659?__cft__[0]=AZWz_ZfnbWS8hnkTSZp-oR0JuLEmIBueMKihznygO6pgDIFFeO7L_r_T5HZS2m20uu37_t7OEiWChB3fnZBpkno_TV1IR0ZculnTA9RerYhwr270afskxQyTW40ZGTgW9gWfLKQwVbQBOLNc49uwG966&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 сентября в 16:34 ·

Cьогодні мав зустріч з одним доморощенним ґеральдистом, який урочисто презентував мені свій власний проект "Великого Державного Герба України"...

Матірбожацарицянебесна...

Якщо ви думаєте, що багато бачили в цьому житті, то ви не бачили нічого...

На тім гербі і лев, і кінь, і корона, і матір Божа, і Грушевський за кущем калини, кусок Криму, верби та тополі, ще Дніпро, і шаблі і гармати, кобзар та бандура...

Загалом схоже не на герб, а на малюнок-завдання: "Знайди кота"
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30.09.2020 14:37 Ответить
Стало цікаво.
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30.09.2020 14:39 Ответить
і малого герба вистачає...ну, додайте до нього ще колоски з боків...і всьо
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30.09.2020 14:53 Ответить
Саме так. Герб - це стилізоване зображення, отже, не повинно бути захаращене деталями.
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30.09.2020 15:22 Ответить
канєшно...може, хіба що, треба щита і тризуба трохи краще вималювати, щоб не було, наче на листочку в арифметику...бо ріже око,
а от менора, не ріже
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30.09.2020 15:28 Ответить
Мвлий герб вже вималювано - досить змінювати.
До речі, що таке "листочок в арифметику"?
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30.09.2020 15:43 Ответить
в клєточку...намальований наче по кліточках, але не вималюваний...
не прорисован - це по рускому, якшо не понятно
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30.09.2020 15:57 Ответить
Не знаю, де Ви побачили на малому гербі "наче кліточки". Не повинно бути дрібних деталей на малому гербі, тому, що це зображення переноситься на печатки, і на відбитку вони не будуть помітні. А деталі на великому гербі: нашоломник, шолом, мантія, щитотримачі, основа, стрічка. Але питання в тому, які саме історичні події треба зобразити на гербі, щоб це не визвало суперечок у суспільстві. Тобто зпочатку треба оголосити конкурс змісту (історики), а потім конкурс стилізованих зображень цього змісту (художники-геральдисти).
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30.09.2020 16:57 Ответить
ви неуважний, це про клєточки...
і ще - https://www.pinterest.com/pin/835206693366855866/ Префікс С- перед літерами К, П, Т, Ф, Х ...наприклад - Спочатку
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30.09.2020 17:09 Ответить
Я не уважний? Краще б Ви звертали увагу зміст, а не на префікси. Плював я на ваші "клєточки"!
До речі, не "клєточки", а клітинки, грамотєй!
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30.09.2020 17:30 Ответить
мені не хочеться писатись в цьому діалозі
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30.09.2020 17:38 Ответить
Трускавецкая школа. Найди оленя на картинке.
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30.09.2020 15:58 Ответить
Ну тутешні фотошопери зараз намалюють.
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30.09.2020 14:38 Ответить
Сочувствую будущему гербу. В нынешних условиях аж страшно подумать кто станет победителем.
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30.09.2020 14:41 Ответить
Победитель конкурса ......... договора с Минкультуры.
Сопредседателями оргкомитета определены Министр юстиции Денис Малюська и Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Источник: https://censor.net/ru/n3222041 платні камери на фоні кіностудії Довженка, обов'язкові на задньому плані?
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30.09.2020 14:48 Ответить
цікаво, а спеціалісти по створенню гербів ще залишилися?? ...середньовіччя давно минуло...
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30.09.2020 14:42 Ответить
Какой *** эскиз !!!??? Большой Герб Украины уже давно есть !!! Он у вас на фото в этой новости !!!
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30.09.2020 14:42 Ответить
А, ПІАНІНО на тому гербі є ?
Ото ж бо, й воно...
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30.09.2020 15:04 Ответить
ви не праві, основне, щоб красномовно виділеним, має бути обрізаний інструмент на його фоні...
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30.09.2020 15:10 Ответить
От чому він так фальшивив, коли грав...
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30.09.2020 15:26 Ответить
ось, чому він так кривлявся від болю та холоду, коли намагався імітувати гру.
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30.09.2020 15:33 Ответить
Раніше його ВР не затвердила.
А конкурс вже колись був.
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30.09.2020 16:17 Ответить
Что, совсем нечем заняться? Дыру в бюджете выпилили, экономику угробили, внешняя политика - ноль, вирус сам по себе, коррупция колоситься, осталось с гербом налажать, чтобы все это подольше запомнили.
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30.09.2020 14:42 Ответить
Повна дурня. Цей герб вже існує, був схвалений. Мабуть, вже відомий той, хто представить "лучшій ескіз" і відіб'є частину на відкат.
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30.09.2020 14:43 Ответить
Зараз почнеться свято несмаку, марнославства та провінціальщини.
Хоча, хтось з вас страждає через відсутність "великого герба"? На разі це, найбільш актуальна проблема українського суспільства? У нас вже нема куди витратити 100 000 грн?
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30.09.2020 14:44 Ответить
з математикою у вас кепсько?
первая премия - 100 тыс. грн, вторая премия - 50 тыс. грн и третья премия - 30 тыс. грн.Источник: https://censor.net/ru/n3222041
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30.09.2020 14:51 Ответить
Хіба я про гроші?
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30.09.2020 15:05 Ответить
можете і не визнавати, що випадково опустили та рухаємось далі?
У нас вже нема куди витратити 180 000 грн?
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30.09.2020 15:14 Ответить
Бадоеву поручите.
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30.09.2020 14:44 Ответить
стесняюсь спросить - это так актуально сейчас?????
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30.09.2020 14:45 Ответить
Виграють близькі родичі Зеленського, він перший на черзі. Далі Мандель, Єрмак, Палиця, 95 квартал...
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30.09.2020 14:47 Ответить
Кругом повна дурня. Про що ми говоримо, про яку державу, якщо т.зв. преЗЕдент з 2012 року має кацапське громадянство? А ви про герб...
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30.09.2020 14:48 Ответить
Виграють близькі родичі Зеленського, він перший на черзі. Далі Мандель, Єрмак, Палиця, 95 квартал...
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30.09.2020 14:48 Ответить
Да давайте вже відразу: «Гєрб Сайузнава Гасударства»:
Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины - Цензор.НЕТ 8776
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30.09.2020 14:49 Ответить
Гарно. Відішліть малюнок білорусам (чи як іх там правильно - бєларусам?), бо у нас тема "Сайузнава Гасударства" не обговорюється і не буде, а їм ще треба вирішувати, чи потрібне їм таке "гасударство".
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30.09.2020 15:11 Ответить
Сам конкурс будет проходить с 1 октября по 1 ноябряИсточник: https://censor.net/ru/n3222041 Та проведите конкурс вообще за неделю - в результате вашего псевдоконкурса в любом случае будет позор для Украины и имиджевые потери , чего вы и добиваетесь...
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30.09.2020 14:50 Ответить
Конкурс тоже сфальсифицируют. Как и опросы социса и все остальное.
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30.09.2020 14:54 Ответить
100500% победителя конкурса будет выбирать-рекомендовать очередная "внучка Фокина".
У Зе-нариков так все управление работает.
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30.09.2020 14:54 Ответить
Герб у баченні 73,22%:
Кабмин установил 100 тыс. грн премии за лучший эскиз большого герба Украины - Цензор.НЕТ 1402
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30.09.2020 14:58 Ответить
самое необходимое в данный момент
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30.09.2020 15:03 Ответить
Без цього танки не їдуть і літаки падають.
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30.09.2020 15:06 Ответить
На це ніколи неммає часу і грошей. Як завжди...
Якщо завелися - треба кінчати.
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30.09.2020 16:19 Ответить
Ескіз Великого герба-симпатичний,але на ньому відсутня тамга.І Галицько-Волинський лев якийсь невпевнений.Він мав би мати крок ширший.Тому,перемальовуйте.
P.S.Могли би і щедріше оплатити.Все таки,»візитна карточка» держави.
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30.09.2020 15:24 Ответить
Вместо герба возьмите знак Сбера .
Он самый дорогой , а значит - лучше нету ...
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30.09.2020 15:28 Ответить
Державний герб - не конкурс рісунка на асфальтє. Перш, ніж фахівці могли б взятися за графічну візуалізацію, повинна бути проведена серйозна підготовча робота на "ідеологічному" рівні, чого й досі не зроблено. Ну, і винагорода має бути відповідна...
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30.09.2020 15:37 Ответить
Скільки ?? Мільойн ??
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30.09.2020 16:20 Ответить
Мільйон - не мільйон, а неповних чотири тисячі доларів за таку роботу це просто несерйозно. Тим більше, що по-хорошому там повинен бути "колектив авторів".
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30.09.2020 17:29 Ответить
Серед мене існує думка - це взяти малий державний герб і відкинути від нього слово «малий», а то, шо залишиться, нехай буде просто державним гербом, єдиним і неповторним.
Свого часу, з нагоди 1000-річчя Хрищення Русі у базиліці св. Петра у Ватикані (головний католицький собор у світі) біля вівтаря св. Еразма було встановлено дві нові мозаїки - хрестителям Русі - св. княгині Ользі та св. Володимиру Великому. Зображення св. Володимира оздоблене достатньо великим і контрастним зображенням золотого тризубу на синьому тлі. На той час Україна не була незалежною, тобто тризуб був лише національним знаком, але не державним гербом. Сувора ватиканська традиція не дозволяє зображати державні герби у базиліці св. Петра. Після проголошення української незалежності саме такий тризуб став державним гербом України. Так український тризуб виявився єдиним державним гербом у світі (звісно, окрім ватиканського), який зображено у базиліці св. Петра у Ватикані.
І кому здався ще якийсь «великий» державний герб?
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30.09.2020 15:37 Ответить
Це традиція. Більшість країн мають два герби. Малий і великий.
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30.09.2020 16:21 Ответить
Ну то й що? Чого варта традиція щодо двох гербів у порівнянні з ватиканською суворою традицією. Крім того, слово «традиція» у випадку Ватикану використане для милозвучності, точніше сказати - «канон». Тільки єдиний герб - тризуб - спромігся подолати канон і впадає в очі мільярда католиків у найсвятішому для них місці. То може це - невипадковість, якою варто скористатися?
До того ж, чесно кажучи, скількох людей зацікавить «великий» герб і де вони його побачать?
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30.09.2020 17:18 Ответить
На великих гербах різних країн чого тільки не намалювано та символізовано! Ці складні малюнки, зміст яких знають тільки геральдісти, нагадують таємні послання на кшталт шахрайського рукописа Войнича. Виникає відчуття, що, незважаючи на загадковість, немає ніякого сенсу це розшифровувати. В реаліях сьогодення ці складні герби здаються забавкою геральдистів.
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30.09.2020 18:12 Ответить
От і я так думаю: один тризуб на гербові - це стримано, суворо й зі смаком - нідочого прискіпатися й ніде шукати всілякі приховані сенси. А до малюнку з проектом великого герба серед мене одразу виникли питання:
- а чому це лев козакові показує язика? Зневажає чи хоче з`їсти?;
- а чому це козак стоїть у положенні «вільно»? Недисциплінований? Це ж герб, повинен стояти «струнко».
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30.09.2020 18:43 Ответить
1. Якщо козак буде стояти струнко у нього не буде контакту з малим гербом. А вони обоє, і лев, повинні малий герб підтримувати.
2. Лев без язика, то не лев.


Коротше, пані ... це все символи. На цьому будується геральдика.
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30.09.2020 20:03 Ответить
Державні нагороди теж свого роду геральдика. Але ж їх хтось придумує.
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30.09.2020 20:06 Ответить
Щоб порівняти різницю між Великим і Малим гербами,треба уявити собі королеву Англії-Єлизавету.Коли Єлизавета сидить в свому палаці,в тапочках,піжамі і бігудями на голові,вона є-Ваша Величність ( Малий герб).Коли ж Єлизавета одіває свою корону і виходить до людей,то вона відразу перетворюється на-Його Величність Єлизавету 2,Королеву Об'єднаного Королівства Великої Британії,Півн.Ірландіі і«всього движимого і недвижимого за морем-океаном».Ось це і є Великий герб.
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30.09.2020 16:20 Ответить
Нє, не виходить уявити і пов*язати з гербом.
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30.09.2020 16:24 Ответить
Герб-це підпис,який каже:»це є-я».Той хто придумав «герб»,скоріше за все,був людиною малоговіркою і йому було «в лом» стояти під воротами осадженної фортеці і кричати:»я,такий-то і такий-то,походжу від таких-то і приїхав звітамти,а звітамти є там-то і там то».Він просто придумав собі якесь зображення,з яким себе уособлював і пришив собі його на штандарт.І у такий спосіб цей малоговіркий типаж без слів пояснював оточуючим з ким вони мають справу.А може цей тип взагалі був німий і своє ім'я написати міг,а ось пояснити звідки прийшов не міг(в ті часи географічні карти не надходили у вільний продаж).Це вже історики хай розбираються.Але,повернемось до герба,який зберіг своє значення і залишається по сей день «образотворчою розповіддю» про походження свого власника.Простому українцю,якого я порівняла з королевою в бігудях,ідентифікацією його як українця служить герб України-тризуб.Любий митник,який баче тризуб на паспорті його власника зразу знає звідки,з якої частини світу походить людина.А ось державі Україна(королева,яка виходить в люди),мати просто тризуба є замало.Тому що автоматично напрошується:»Ок,ти-Україна.А дальше?Ти звідки?»
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30.09.2020 18:59 Ответить
Вважайте нинішній чудовий герб не малим, а просто Гербом України і заспокойтесь.Від добра добра не шукають.
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30.09.2020 17:02 Ответить
Сто тысяч для переутверждения - это почти даром. Только лучше пусть за это с депутатов удержат.
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30.09.2020 17:06 Ответить
зачем большой герб, это лишнее. вон тризуб есть и хватит.
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30.09.2020 18:41 Ответить
Кабмін встановив 100 тис. грн премії за найкращий ескіз Великого Герба України - Цензор.НЕТ 7088

...
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30.09.2020 21:17 Ответить
ЗА 30 ЛЕТ ТВАРИ КОРРУПЦИОННЫЕ ГЕРБ НЕ СДЕЛАЛИ БОЛЬШОЙ !!!
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30.09.2020 22:25 Ответить
 
 