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МИД о предложении Госдумы РФ сделать оккупированный Крым переговорной площадкой по Карабаху: Очередное сезонное обострение

МИД о предложении Госдумы РФ сделать оккупированный Крым переговорной площадкой по Карабаху: Очередное сезонное обострение

Министерство иностранных дел Украины расценивает идею сделать оккупированный Крым переговорной площадкой по конфликту в Нагорном Карабахе как "сезонное обострение у марионеток Кремля". Сама идея является заведомо провальной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

МИД Украины отмечает, что инициатор идеи депутат Госдумы Руслан Бальбек так и не усвоил, что цивилизованные государства взаимодействуют только в рамках международного права и уважения суверенитета других стран.

"На сегодня Крым может быть не местом переговоров, а исключительно их предметом по его деоккупации и возвращения в состав Украины. Следовательно попытки Российской Федерации в любой способ привлечь на территорию Крыма представителей официальной власти иностранных государств и легитимизировать таким образом свои противоправные деяния заведомо провальными", - сообщили в МИД.

Также отмечается, что мировое сообщество поддерживает территориальную целостность Украины в международно признанных границах и помнит, что Крым - это Украина.

"Поэтому обращать внимание на такие "рекомендации" это все равно что получать медицинскую экспертизу от пожарного. Предлагаем оккупационной власти в Крыму лучше задуматься над приглашением в оккупированный Крым представителей мониторинговых органов международных организаций, учитывая масштабы нарушений прав человека на полуострове и темпы его милитаризации", - добавили в МИД.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана.

Читайте: Оккупационные власти Крыма заявили о принудительном выкупе скважин с водой у населения

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Крым (26421) МИД (6993) россия (96095) Нагорный Карабах (471)


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Оно у них(обострение) как венерическая болезнь - внесезонное.
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30.09.2020 14:50 Ответить
всєсєзонноє
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30.09.2020 14:55 Ответить
Представник України заявив, що росія не є стороною конфлікту. Відповідно вона не може бути ворогом України. Відповідно пропозиція має сенс. 73% цього ж і добивались. Просто, війна завжди закінчується не миром, а перемогою однієї сторони і поразкою іншої.
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30.09.2020 14:51 Ответить
хениально по- каSSабски : оккупант предлагает оккупированный Крым, сделать плащадкой для переговоров по оккупированному Карабаху
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30.09.2020 14:59 Ответить
РАБссие уже 30 лет "миратворец"...нашли кого выбрать...Анекдот блин...В Приднестровье еще назначьте,или в оккупирпованную Абхазию...стадо баранов...
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30.09.2020 15:20 Ответить
Е-е, там трохи інший статус. Тут много ходов очка глибше.
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30.09.2020 15:53 Ответить
Кацапам потрібна легітимізація Криму тому, вони й пропонують хоть якийсь міжнародний захід провести на анексованій території.
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30.09.2020 15:51 Ответить
ЗІ: тим більше що, відстоювати окуповані території легше всього на анексованих. Після цього можна й Арменії анексувати НКР.
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30.09.2020 15:52 Ответить
Раша и затеяла этот конфликт,подбила армян,а теперь она мирить будет. Только раша ВИНОВАТА БЫЛА И ЕСТЬ!!!!
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30.09.2020 16:38 Ответить
 
 