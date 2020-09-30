МИД о предложении Госдумы РФ сделать оккупированный Крым переговорной площадкой по Карабаху: Очередное сезонное обострение
Министерство иностранных дел Украины расценивает идею сделать оккупированный Крым переговорной площадкой по конфликту в Нагорном Карабахе как "сезонное обострение у марионеток Кремля". Сама идея является заведомо провальной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
МИД Украины отмечает, что инициатор идеи депутат Госдумы Руслан Бальбек так и не усвоил, что цивилизованные государства взаимодействуют только в рамках международного права и уважения суверенитета других стран.
"На сегодня Крым может быть не местом переговоров, а исключительно их предметом по его деоккупации и возвращения в состав Украины. Следовательно попытки Российской Федерации в любой способ привлечь на территорию Крыма представителей официальной власти иностранных государств и легитимизировать таким образом свои противоправные деяния заведомо провальными", - сообщили в МИД.
Также отмечается, что мировое сообщество поддерживает территориальную целостность Украины в международно признанных границах и помнит, что Крым - это Украина.
"Поэтому обращать внимание на такие "рекомендации" это все равно что получать медицинскую экспертизу от пожарного. Предлагаем оккупационной власти в Крыму лучше задуматься над приглашением в оккупированный Крым представителей мониторинговых органов международных организаций, учитывая масштабы нарушений прав человека на полуострове и темпы его милитаризации", - добавили в МИД.
Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль