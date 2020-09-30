МИД о предложении Госдумы РФ сделать оккупированный Крым переговорной площадкой по Карабаху: Очередное сезонное обострение

Министерство иностранных дел Украины расценивает идею сделать оккупированный Крым переговорной площадкой по конфликту в Нагорном Карабахе как "сезонное обострение у марионеток Кремля". Сама идея является заведомо провальной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

МИД Украины отмечает, что инициатор идеи депутат Госдумы Руслан Бальбек так и не усвоил, что цивилизованные государства взаимодействуют только в рамках международного права и уважения суверенитета других стран.

"На сегодня Крым может быть не местом переговоров, а исключительно их предметом по его деоккупации и возвращения в состав Украины. Следовательно попытки Российской Федерации в любой способ привлечь на территорию Крыма представителей официальной власти иностранных государств и легитимизировать таким образом свои противоправные деяния заведомо провальными", - сообщили в МИД.

Также отмечается, что мировое сообщество поддерживает территориальную целостность Украины в международно признанных границах и помнит, что Крым - это Украина.

"Поэтому обращать внимание на такие "рекомендации" это все равно что получать медицинскую экспертизу от пожарного. Предлагаем оккупационной власти в Крыму лучше задуматься над приглашением в оккупированный Крым представителей мониторинговых органов международных организаций, учитывая масштабы нарушений прав человека на полуострове и темпы его милитаризации", - добавили в МИД.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили оккупированный Крым для переговоров Армении и Азербайджана.

Читайте: Оккупационные власти Крыма заявили о принудительном выкупе скважин с водой у населения