Украина в ходе предстоящего раунда переговоров потребует от Ирана объяснений, почему был сбит самолет МАУ и кто несет ответственность за это, - МИД
Украина в ходе второго раунда переговоров будет требовать от Ирана объяснения, что произошло в ночь, когда пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит возле Тегерана и кто за это несет ответственность, сообщила врио директора департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева.
"Мы ожидаем, что следующая встреча в многостороннем формате (между Ираном и пятью странами, граждане которых погибли. - Ред.) состоится до конца этого года, а встреча в двустороннем формате между Украиной и Ираном - в середине октября. Мы едем мощной и серьезной делегацией, которая будет состоять из представителей авиационных органов, военных, правоохранительных органов, работников Министерства иностранных дел, Министерства юстиции с одним простым требованием, с вопросом, чтобы Иран нам детально объяснил, что произошло тогда, кто и как за это несет ответственность", - сказала Золотарева на онлайн-круглом столе в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, сейчас существует три абсолютно отдельных параллельных трека относительно расследования этого преступления.
"Первый трек - это техническое расследование, которое осуществляется Ираном в соответствии с приложением 13 Чикагской конвенции. Целью этого расследования является установить, что именно стало причиной падения самолета", - пояснила Золотарева.
Он подчеркнула, что МИД Украины требует от Ирана провести непредвзятое технические расследование и описать в нем, что действительно произошло той ночью в небе над Тегераном и предоставить свои предложения в совет Международной организации гражданской авиации (IKAO).
По словам Золотаревой, вторым треком является уголовное расследование. Первичная юрисдикция в таком расследовании - также у Ирана, но учитывая, что погибли граждане Украины и самолет был украинским, в Украине открыто собственное уголовное производство и осуществляется расследование, добавила представитель МИД.
"Понятно, что перед украинскими правоохранительными органами стоит сейчас сверхсложная задача. Они не имеют доступа к месту события, не имеют возможности допрашивать свидетелей в той мере, в которой хотелось бы, чтобы на самом деле установить с уголовной точки зрения всех причастных лиц к этому сбитию", - пояснила она.
Золотарева подчеркнула, что для Украины принципиально, "чтобы надлежащую уголовную ответственность понес не только тот человек, который непосредственно нажимал на кнопку Тор и выпускал ракету, но и вся цепочка командования и все лица, которые были привлечены к процессам принятия решений относительно закрытия или не закрытия авиапространства для гражданских самолетов в тот день в небе над Ираном".
"Для МИД со своей стороны есть отдельный трек: мы требуем от Ирана принятия полной международно-правовой ответственности за сбивание украинского самолета. Потому что нельзя сбивать самолет в мирном небе и не нести за это ответственность в соответствии с нормами международного права", - указала она.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
11 августа председатель центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, поскольку авиалайнер был застрахован в европейских страховых компаниях. Однако позже заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что председатель центральной страховой организации Ирана не уполномочен делать такие заявления.
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пипец, нелоха все имеют в извращенном виде. бедосик, тут ничего не поделаешь.
Всем , кому интересно - полный расклад по катастрофе
А что он там делал? Защищал Красные линии на переговорах...
А чтоб был сговорчивее .....
Ну а дальше вы все знаете...