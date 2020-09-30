Тестирование чиновников таможни пройдет в три этапа: проверят теорию, навыки и благонадежность
Экспериментальный проект по тестированию должностных лиц Государственной таможенной службы будет проходить в три этапа.
Об этом сообщило Министерство финансов в релизе в среду по итогам заседания правительства Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно сообщению, на первом этапе пройдет тестирование знаний, практических навыков и умений в правоприменении таможенного и антикоррупционного законодательства, на следующих двух - тестирование на общие способности и на благонадежность.
Для организации тестирования создана рабочая группа из представителей министерства и Гостаможни. В нее вошли должностные лица Гостаможни, которые предварительно успешно прошли тестирование на благонадежность, а для прозрачности в состав рабгруппы также будут привлекаться представители международных организаций.
График тестирования утвердит Гостаможня и обнародует Минфин.
"Тестирование одного лица будет проводиться на протяжении одного дня, результаты будут определяться автоматически с применением ІТ-технологий и фиксироваться протоколом комиссии", - добавили в министерстве.
Тестирование будет проходить при техподдержке и в консультациях с Нацагентством по вопросам госслужбы, посольством США, представительством Международной организации по миграции в Украине, указано в сообщении.
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подумкы примеряем и воровство и убийства
круг замкнулся
шо делать?
Впрочем , это не наш метод ...
- Не,не,никогда,всю жизнь живу на одну зарплату.
- Верим,иди продолжай работать.Не забудь принести конверт с зелёными бумажками за нашу в тебя веру.
Быстрее будет... Проверка на навыки и теорию ооочень многим не понадобиться уже.
судя по всему, идет конкретный и качественный отбор профессионалов по получению взяток.
Назначение главы Одесской таможни Пудрика, лучший пример, тог как происходят назначения в гос. органы.
"Видишь состав с лесом",хлоп печать.
"зелёный горошек".