РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4422 посетителя онлайн
Новости
1 843 26

Тестирование чиновников таможни пройдет в три этапа: проверят теорию, навыки и благонадежность

Тестирование чиновников таможни пройдет в три этапа: проверят теорию, навыки и благонадежность

Экспериментальный проект по тестированию должностных лиц Государственной таможенной службы будет проходить в три этапа.

Об этом сообщило Министерство финансов в релизе в среду по итогам заседания правительства Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, на первом этапе пройдет тестирование знаний, практических навыков и умений в правоприменении таможенного и антикоррупционного законодательства, на следующих двух - тестирование на общие способности и на благонадежность.

Для организации тестирования создана рабочая группа из представителей министерства и Гостаможни. В нее вошли должностные лица Гостаможни, которые предварительно успешно прошли тестирование на благонадежность, а для прозрачности в состав рабгруппы также будут привлекаться представители международных организаций.

График тестирования утвердит Гостаможня и обнародует Минфин.

"Тестирование одного лица будет проводиться на протяжении одного дня, результаты будут определяться автоматически с применением ІТ-технологий и фиксироваться протоколом комиссии", - добавили в министерстве.

Читайте также: Кабмин утвердил работу таможни в формате единого юрлица

Тестирование будет проходить при техподдержке и в консультациях с Нацагентством по вопросам госслужбы, посольством США, представительством Международной организации по миграции в Украине, указано в сообщении.

Минфин (1556) таможня (1962) тестирование (496)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Начните с вопроса на полиграфе. "Планируете ли вы брать взятки". Кучу времени и труда сэкономите.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:24
+3
Достаточно проверить покупки этих таможенников , или зайти в их дворцы по месту проживания .
Впрочем , это не наш метод ...
показать весь комментарий
30.09.2020 15:26
+3
- Взятки брал?
- Не,не,никогда,всю жизнь живу на одну зарплату.
- Верим,иди продолжай работать.Не забудь принести конверт с зелёными бумажками за нашу в тебя веру.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все это можно проверить- навестив внезапно таможенника дома
показать весь комментарий
30.09.2020 15:24 Ответить
У нас люди деньги держат в банках...стеклянных. Потому навестить дома - мало. Нужно еще и огород ему перекопать.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:51 Ответить
Начните с вопроса на полиграфе. "Планируете ли вы брать взятки". Кучу времени и труда сэкономите.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:24 Ответить
Правильный вопрос. Скажет правду - выгнать за намерения, солжёт - выгнать за ложь!
показать весь комментарий
30.09.2020 15:33 Ответить
так как, мы все, грешники
подумкы примеряем и воровство и убийства
круг замкнулся
шо делать?
показать весь комментарий
30.09.2020 15:49 Ответить
Нереально. Затянется на годы. Но хотя бы начальников таможен могли бы и протестировать.
показать весь комментарий
30.09.2020 17:12 Ответить
Достаточно проверить покупки этих таможенников , или зайти в их дворцы по месту проживания .
Впрочем , это не наш метод ...
показать весь комментарий
30.09.2020 15:26 Ответить
- Взятки брал?
- Не,не,никогда,всю жизнь живу на одну зарплату.
- Верим,иди продолжай работать.Не забудь принести конверт с зелёными бумажками за нашу в тебя веру.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:26 Ответить
А полиграф ?
показать весь комментарий
30.09.2020 15:26 Ответить
Тестирование чиновников таможни пройдет в три этапа: проверят теорию, навыки и благонадежность - Цензор.НЕТ 2848
показать весь комментарий
30.09.2020 15:29 Ответить
"Благонадежность" - звучит как преданность коррупционным идеалам.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:30 Ответить
И корпоративным интересам.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:37 Ответить
Тестирование чиновников таможни пройдет в три этапа: проверят теорию, навыки и благонадежность - Цензор.НЕТ 7532
показать весь комментарий
30.09.2020 15:33 Ответить
Может лучше проверку начать в обратном порядке ?
Быстрее будет... Проверка на навыки и теорию ооочень многим не понадобиться уже.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:36 Ответить
1000%
показать весь комментарий
30.09.2020 15:47 Ответить
Только мне кажется что согласно практике всех таможжеников можно гнать ?
показать весь комментарий
30.09.2020 15:40 Ответить
ржу немагу.......... . як швидко ці уйо.бки, що нерозривно повязані з таможнею і корупцією на ній засвоїли гібридний механізм "тестування чиновників" в три етапа. тепер на таможні будуть працювати виключно "свої". а цих своїх уже давно слід перевішати і конфіскувати все "зароблене непосильною працею" до пятого коліна. та вочевидь при шмаркатому зеленоватнопукові цього не станеться.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:46 Ответить
я смотрю чем больше тестируют всяких чинуш, тем больше коррупции в стране .

судя по всему, идет конкретный и качественный отбор профессионалов по получению взяток.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:12 Ответить
Хотелось бы узнать фамилии членов рабочей группы, успешно прошедших тестирование на благонадежность, и посмотреть их декларации
показать весь комментарий
30.09.2020 16:23 Ответить
Там один тест может быть - растрел.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:45 Ответить
В группу, которая будет тестировать таможенников, "...вошли должностные лица Гостаможни". Класс! Очищение таможни гарантировано!
показать весь комментарий
30.09.2020 16:55 Ответить
То есть проверят - знание схем одбирания денег, навыки незаметно брать и прятать, благонадежно отдавать часть руководству для передачи наверх...А судьи кто??
показать весь комментарий
30.09.2020 17:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YC5_8-afZ4g&t Кадровый голод Зеленского
показать весь комментарий
30.09.2020 18:04 Ответить
https://censor.net/resonance/3216092/*******************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74516027

Назначение главы Одесской таможни Пудрика, лучший пример, тог как происходят назначения в гос. органы.
показать весь комментарий
30.09.2020 18:07 Ответить
Обучение молодого таможенника.
"Видишь состав с лесом",хлоп печать.
"зелёный горошек".
показать весь комментарий
30.09.2020 18:10 Ответить
 
 