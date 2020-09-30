Тестирование чиновников таможни пройдет в три этапа: проверят теорию, навыки и благонадежность

Экспериментальный проект по тестированию должностных лиц Государственной таможенной службы будет проходить в три этапа.

Об этом сообщило Министерство финансов в релизе в среду по итогам заседания правительства Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, на первом этапе пройдет тестирование знаний, практических навыков и умений в правоприменении таможенного и антикоррупционного законодательства, на следующих двух - тестирование на общие способности и на благонадежность.

Для организации тестирования создана рабочая группа из представителей министерства и Гостаможни. В нее вошли должностные лица Гостаможни, которые предварительно успешно прошли тестирование на благонадежность, а для прозрачности в состав рабгруппы также будут привлекаться представители международных организаций.

График тестирования утвердит Гостаможня и обнародует Минфин.

"Тестирование одного лица будет проводиться на протяжении одного дня, результаты будут определяться автоматически с применением ІТ-технологий и фиксироваться протоколом комиссии", - добавили в министерстве.

Читайте также: Кабмин утвердил работу таможни в формате единого юрлица

Тестирование будет проходить при техподдержке и в консультациях с Нацагентством по вопросам госслужбы, посольством США, представительством Международной организации по миграции в Украине, указано в сообщении.