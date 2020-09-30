РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4475 посетителей онлайн
Новости
580 7

Движение Украины в ЕС является ключевым приоритетом Кабмина на ближайшие годы, - Шмыгаль

Движение Украины в ЕС является ключевым приоритетом Кабмина на ближайшие годы, - Шмыгаль

Движение Украины в Европейский Союз является ключевым приоритетом для работы правительства на ближайшие годы, поэтому практически на каждом заседании Кабинет Министров принимает евроинтеграционные документы.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров в среду, 30 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"6 октября в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС. Вчера Президент Владимир Зеленский заявил, что неизменный курс в ЕС еще более актуален для Украины, чем раньше, и мы в правительстве, безусловно, согласны, что движение Украины в Европейский Союз - это ключевой приоритет для работы на ближайшие годы. Поэтому мы постоянно работаем и принимаем важные евроинтеграционные решения в сфере экологии, образования, поддержки бизнеса, дерегуляции во многих других сферах", - сказал Шмыгаль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Шмыгаль призывает граждан ответственно отнестись к ситуации с COVID-19: В целом по стране в больницах заполнены уже более 50% мест. ВИДЕО

Он добавил, что практически на каждом заседании правительство поддерживает евроинтеграционные постановления и другие подзаконные акты.

В этом контексте Шмыгаль сообщил, что на сегодняшнее заседание правительство совместно с ЕС подготовило три новых соглашения на общую сумму 60 млн евро для помощи малому и среднему бизнесу в контексте его экологизации для поддержки регионов востока Украины, а также для развития гражданского общества.

Автор: 

евроинтеграция (2124) Евросоюз (17265) Шмыгаль Денис (2723)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
приостановка выделения ЕС Украине финансовой помощи говорит о том,что зеленое шмыгло свистит
показать весь комментарий
30.09.2020 15:44 Ответить
Як завжди бреше ...
показать весь комментарий
30.09.2020 15:47 Ответить
А як будем двігацца - централізовано та організовано, чи ліберально та децентралізовано?
показать весь комментарий
30.09.2020 15:47 Ответить
По-пластунски.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:35 Ответить
Что-то много стало заявлений такого рода. То ермак, то шhttps://censor.net/n3207338ыгнуль. Год совсем другое втирали... Эх, не к добру
показать весь комментарий
30.09.2020 15:55 Ответить
А Ермак об этом "направлении" знает? Судя по его действиям мы уже идем в другую сторону (и даже деньги в Омане спрятаны надежно... )
показать весь комментарий
30.09.2020 18:24 Ответить
 
 