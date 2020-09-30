Движение Украины в ЕС является ключевым приоритетом Кабмина на ближайшие годы, - Шмыгаль

Движение Украины в Европейский Союз является ключевым приоритетом для работы правительства на ближайшие годы, поэтому практически на каждом заседании Кабинет Министров принимает евроинтеграционные документы.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров в среду, 30 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"6 октября в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС. Вчера Президент Владимир Зеленский заявил, что неизменный курс в ЕС еще более актуален для Украины, чем раньше, и мы в правительстве, безусловно, согласны, что движение Украины в Европейский Союз - это ключевой приоритет для работы на ближайшие годы. Поэтому мы постоянно работаем и принимаем важные евроинтеграционные решения в сфере экологии, образования, поддержки бизнеса, дерегуляции во многих других сферах", - сказал Шмыгаль.

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Он добавил, что практически на каждом заседании правительство поддерживает евроинтеграционные постановления и другие подзаконные акты.

В этом контексте Шмыгаль сообщил, что на сегодняшнее заседание правительство совместно с ЕС подготовило три новых соглашения на общую сумму 60 млн евро для помощи малому и среднему бизнесу в контексте его экологизации для поддержки регионов востока Украины, а также для развития гражданского общества.