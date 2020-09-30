Запорожцев волнует задолженность городского бюджета в размере 1 млрд 477 млн гривен, - Тишечко
Кандидат в мэры Запорожья от политической партии "Слуга Народа" Виталий Тишечко заявил о миллиардных долгах городского бюджета.
По словам политика, сегодня кредиторам город должен около 1 млрд 477 млн гривен. Задолженность возникла при каденции нынешней власти Запорожья в результате внешних заимствований.
Об этом Виталий Тишечко написал на странице в Facebook.
Он сообщил, что задолженность городского бюджета перед кредиторами стремительно растет из-за высоких ставок, под которые были взяты вышеназванные кредиты.
"Осуществлялись такие заимствования на крайне невыгодных для города условиях и делалось это сознательно. Вместо оформления займа путем выпуска облигаций, как в Киеве, Харькове или Львове, власти Запорожья взяли обычные кредиты. И теперь вместо 6-8% годовых город ежегодно должен выплачивать от 17,5 до 19,5% (по разным кредитам). Из-за этого размер долгов стремительно увеличивается. Вместо того, чтобы тратить средства на развитие, налоги запорожцев спускают на обслуживание кредитов", – сообщил Тишечко.
Политик добавил, что в 2019 году только на погашение процентов по кредитам из своего бюджета Запорожья заплатило 93 млн грн. В этом году эта сумма составит уже 129 млн грн. Впрочем, это только обслуживание кредитов. Основные выплаты начнутся после местных выборов -–со 2 ноября.
"На конец 2019 долги Запорожья составили 1 млрд 26 млн грн. На конец 2020 размер долга в лучшем случае достигнет 1 млрд 477 млн грн. Мы стоим на пороге банкротства. Пока есть два выхода из ситуации. Первый – инициировать процедуру реструктуризации долгов и пересмотреть условия работы с кредиторами. Второй – перевести финансовую нагрузку на жителей города, увеличив стоимость жизни в Запорожье", – подчеркнул Виталий Тишечко.
Заметим, что действующий мэр Запорожья Владимир Буряк на скандал с миллиардными долгами города пока никак не отреагировал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Сила людей" - не знаю таких.
Давай и тебе вопрос задам - за кого посоветуешь голосовать на выборах мэра в Запорожье?
В трещину такие партии.
Голос идет с Демсокирой, той же Силой Людей и еще там кем-то. Слава Зайцев больше не руководит запорожским Голосом и снова(!) кандидат от ЕС.
Но, с другой стороны, давно уже надо снести к епеням это совковое убожество под названием "универмаг Украина" и построить современный ТРЦ с удобной автостоянкой, с прилегающим парком, с новым фонтаном... согласен, барыгу Кальцева совсем не это беспокоит!
Везде только и слышно буряк, тишечко, рябцев - чуть меньше, но все больше пытается ружин и всё.
По торговому центру все понятно - шаКальцев просто решил срубить бабла, действуя топорно и бездарно, за что и поплатился.
Я буду за него голосовать. Понимаю, что шансов мало, но я не из тех, кто голосует за лидера. Я из тех, кто за европейский путь развития для страны и для города.
А выберут Буряка.