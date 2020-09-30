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Новости
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Запорожцев волнует задолженность городского бюджета в размере 1 млрд 477 млн гривен, - Тишечко

Запорожцев волнует задолженность городского бюджета в размере 1 млрд 477 млн гривен, - Тишечко

Кандидат в мэры Запорожья от политической партии "Слуга Народа" Виталий Тишечко заявил о миллиардных долгах городского бюджета.

 По словам политика, сегодня кредиторам город должен около 1 млрд 477 млн ​​гривен. Задолженность возникла при каденции нынешней власти Запорожья в результате внешних заимствований.

Об этом Виталий Тишечко написал на странице в Facebook.

Он сообщил, что задолженность городского бюджета перед кредиторами стремительно растет из-за высоких ставок, под которые были взяты вышеназванные кредиты.

"Осуществлялись такие заимствования на крайне невыгодных для города условиях и делалось это сознательно. Вместо оформления займа путем выпуска облигаций, как в Киеве, Харькове или Львове, власти Запорожья взяли обычные кредиты. И теперь вместо 6-8% годовых город ежегодно должен выплачивать от 17,5 до 19,5% (по разным кредитам). Из-за этого размер долгов стремительно увеличивается. Вместо того, чтобы тратить средства на развитие, налоги запорожцев спускают на обслуживание кредитов", – сообщил Тишечко.

Политик добавил, что в 2019 году только на погашение процентов по кредитам из своего бюджета Запорожья заплатило 93 млн грн. В этом году эта сумма составит уже 129 млн грн. Впрочем, это только обслуживание кредитов. Основные выплаты начнутся после местных выборов -–со 2 ноября.

"На конец 2019 долги Запорожья составили 1 млрд 26 млн грн. На конец 2020 размер долга в лучшем случае достигнет 1 млрд 477 млн ​​грн. Мы стоим на пороге банкротства. Пока есть два выхода из ситуации. Первый – инициировать процедуру реструктуризации долгов и пересмотреть условия работы с кредиторами. Второй – перевести финансовую нагрузку на жителей города, увеличив стоимость жизни в Запорожье", – подчеркнул Виталий Тишечко.

Заметим, что действующий мэр Запорожья Владимир Буряк на скандал с миллиардными долгами города пока никак не отреагировал.

Автор: 

Запорожье (2676) мэр (1652)


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Топ комментарии
+2
Немного не так: все, кто за Зеленского - враги.
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30.09.2020 18:17
+1
Раздавать гречку и ставить скамейки перед выборами уже не модно. Теперь модно переживать за городские финансы.
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30.09.2020 19:10
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Запорожская вата намерена снова голосовать за Буряка.
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30.09.2020 15:58 Ответить
Ты из Запорожья? За кого посоветуешь голосовать?
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30.09.2020 16:27 Ответить
Кеша,я советую голосовать за "Силу людей"! Как ты,одобряешь?
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30.09.2020 16:33 Ответить
Вообще я про кандидата на должность запорожского мэра спрашивал.
"Сила людей" - не знаю таких.
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30.09.2020 16:37 Ответить
Так ты не из Запорожья? Или же рассматриваешь претендентов на должность мэра только от олигархов?Так мы ничего не изменим.
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30.09.2020 16:51 Ответить
Странные выводы ты делаешь. На основании чего ты решил что я не из Запорожья и рассматриваю претендентов только от олигархов?
Давай и тебе вопрос задам - за кого посоветуешь голосовать на выборах мэра в Запорожье?
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30.09.2020 17:02 Ответить
Денис Тарасов.А вывод не очень и странный,если ты не знаешь партии "Сила людей"Тем более,что они были и на предыдущих выборах Дам наводку:слыхал про парк Яланского,напротив "Украины"-так это они за него воюют с Кальцевым-и никакая *****,хоть порох,хоть зеля,им не помогает в этом Вот скажи;на хрена в центре города торговый центр напротив торгового центра?Меня это бесит У всех наших мэров одно бабло на уме-и больше ничего
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30.09.2020 17:25 Ответить
Парк Яланского отстояли и макнули Кальцева - хорошее дело. Но мне не нравится, что они объединились с "Голосом" на местные выборы. Для "Голоса" Порошенко есть бОльший враг, чем Зеленский. Это заявила их руководитель Кира Рудык.
В трещину такие партии.
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30.09.2020 17:35 Ответить
Понял!Все,кто против пороха-враги! Гнилая позиция-ведёт в никуда Сообщу тебе новость:на сегодняшний день "Голос",лидером которого у нас является Слава Зайцев,идёт на выборы вместе с ЕС-понял? Как такой поворот? Все они классные,кто уже был у руля
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30.09.2020 17:58 Ответить
Немного не так: все, кто за Зеленского - враги.
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30.09.2020 18:17 Ответить
Согласен!
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30.09.2020 18:35 Ответить
Новости у тебя какие то не новостные.
Голос идет с Демсокирой, той же Силой Людей и еще там кем-то. Слава Зайцев больше не руководит запорожским Голосом и снова(!) кандидат от ЕС.
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30.09.2020 19:08 Ответить
Не буду спорить-использовал слухи,а это не есть хорошо
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30.09.2020 19:22 Ответить
Архитектурно, конечно, противоречиво...
Но, с другой стороны, давно уже надо снести к епеням это совковое убожество под названием "универмаг Украина" и построить современный ТРЦ с удобной автостоянкой, с прилегающим парком, с новым фонтаном... согласен, барыгу Кальцева совсем не это беспокоит!
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30.09.2020 17:47 Ответить
Ух ты!Это,на сегодня,с области фантастики,но "картина маслом"! Я-За!Но на хрена там ТЦ,а напротив ТРЦ знают все-кальцеву,буряку и всей рыговско-жопоблочной банде нужны деньги-на жратву,мабуть,не хватает
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30.09.2020 18:30 Ответить
Моя версия такая: Город поделён между бандитами на районы. Кальцев и рад бы построить ТРЦ в другом месте, но не может - не суй нос не в "свой" район.
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30.09.2020 20:55 Ответить
Кто такой Денис Тарасов? Почему мне как избирателю о нем ничего не известно? Почему я должен знать все мелкие партии? Как о себе заявляет партия?
Везде только и слышно буряк, тишечко, рябцев - чуть меньше, но все больше пытается ружин и всё.
По торговому центру все понятно - шаКальцев просто решил срубить бабла, действуя топорно и бездарно, за что и поплатился.
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30.09.2020 18:17 Ответить
В мэры в Запорожье баллотируется Валерий Прозапас от "ЕС".
Я буду за него голосовать. Понимаю, что шансов мало, но я не из тех, кто голосует за лидера. Я из тех, кто за европейский путь развития для страны и для города.
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30.09.2020 17:29 Ответить
Кандидат для своих. А своих к сожалению мало.
А выберут Буряка.
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30.09.2020 19:13 Ответить
Странно, почему не рассматривается продажа с молотка коммунальной собственности?
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30.09.2020 16:30 Ответить
Интересно другое - Тишечко все поддерживал на голосованиях по распилу и кредитам, а тут вдруг против стал перед выборами. Сегодня этот вопрос поднял Рябцев на сессии - Рябцев с Буряком ссорился по этому поводу с самого начала. У меня такое впечатление, что цензор начал Зе кандидатов поддерживать...
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30.09.2020 17:31 Ответить
Раздавать гречку и ставить скамейки перед выборами уже не модно. Теперь модно переживать за городские финансы.
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30.09.2020 19:10 Ответить
 
 