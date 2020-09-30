Запорожцев волнует задолженность городского бюджета в размере 1 млрд 477 млн гривен, - Тишечко

Кандидат в мэры Запорожья от политической партии "Слуга Народа" Виталий Тишечко заявил о миллиардных долгах городского бюджета.

По словам политика, сегодня кредиторам город должен около 1 млрд 477 млн ​​гривен. Задолженность возникла при каденции нынешней власти Запорожья в результате внешних заимствований.

Об этом Виталий Тишечко написал на странице в Facebook.

Он сообщил, что задолженность городского бюджета перед кредиторами стремительно растет из-за высоких ставок, под которые были взяты вышеназванные кредиты.

"Осуществлялись такие заимствования на крайне невыгодных для города условиях и делалось это сознательно. Вместо оформления займа путем выпуска облигаций, как в Киеве, Харькове или Львове, власти Запорожья взяли обычные кредиты. И теперь вместо 6-8% годовых город ежегодно должен выплачивать от 17,5 до 19,5% (по разным кредитам). Из-за этого размер долгов стремительно увеличивается. Вместо того, чтобы тратить средства на развитие, налоги запорожцев спускают на обслуживание кредитов", – сообщил Тишечко.

Политик добавил, что в 2019 году только на погашение процентов по кредитам из своего бюджета Запорожья заплатило 93 млн грн. В этом году эта сумма составит уже 129 млн грн. Впрочем, это только обслуживание кредитов. Основные выплаты начнутся после местных выборов -–со 2 ноября.

"На конец 2019 долги Запорожья составили 1 млрд 26 млн грн. На конец 2020 размер долга в лучшем случае достигнет 1 млрд 477 млн ​​грн. Мы стоим на пороге банкротства. Пока есть два выхода из ситуации. Первый – инициировать процедуру реструктуризации долгов и пересмотреть условия работы с кредиторами. Второй – перевести финансовую нагрузку на жителей города, увеличив стоимость жизни в Запорожье", – подчеркнул Виталий Тишечко.

Заметим, что действующий мэр Запорожья Владимир Буряк на скандал с миллиардными долгами города пока никак не отреагировал.