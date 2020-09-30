РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4475 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
560 10

Наемники РФ в течение двух месяцев ни разу не применили тяжелое вооружение, - СЦКК

Наемники РФ в течение двух месяцев ни разу не применили тяжелое вооружение, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что с начала действия договоренностей, достигнутых 22 июля 2020, на подавляющем большинстве участков линии разграничения режим тишины сохраняется в полной мере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В течение двух месяцев, по данным наблюдателей СЦКК, лишь на некоторых участках отмечались единичные неприцельные выстрелы со стороны российско-оккупационных войск, в основном из стрелкового оружия.

"За весь указанный период ни разу не зафиксировано применение противником тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями от 05.09.2014, Комплексом мероприятий по выполнению Минских договоренностей от 12.02.2015, Дополнением к комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей 29.09.2015, Конвенцией о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия от 1980 года", - говорится в сообщении.

Обо всех провокациях со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК ежедневно информирует в установленном порядке Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и принимает все законные способы для их пресечения в пределах координационного механизма.

Вместе с тем, украинская сторона СЦКК отмечает, что с момента вступления, с 27 июля 2020 года, дополнительных договоренностей о полном и всеобъемлющем прекращении огня украинские воины в полной мере соблюдают режим тишины и стойко стоят на защите государства, гарантируя предпосылки для продвижения мирного процесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26 тыс. потребителей более 6 лет остаются без газоснабжения - Украина не может получить гарантии "тишины" для ремонта станции "Марьинка", - штаб ОС

Автор: 

обстрел (27731) Донбасс (26957) СЦКК (725) наемники рф (2091) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
А де пости з воланням "зрада" ?
показать весь комментарий
30.09.2020 15:46
+3
Надо Путина и все руководство ОРДЛО номинировать на Нобелевскую премию мира
показать весь комментарий
30.09.2020 15:47
+2
Радуйтесь, зебилы!
Вы ещё сделайте Украину чем-то обязанной рашке, что та не стреляла из тяж. озброення.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это хорошо, пусть сидят и думают с кем и за что они до такой жизни докатились...
показать весь комментарий
30.09.2020 15:44 Ответить
А де пости з воланням "зрада" ?
показать весь комментарий
30.09.2020 15:46 Ответить
зрада вже була, в омані...
показать весь комментарий
30.09.2020 16:24 Ответить
Надо Путина и все руководство ОРДЛО номинировать на Нобелевскую премию мира
показать весь комментарий
30.09.2020 15:47 Ответить
Радуйтесь, зебилы!
Вы ещё сделайте Украину чем-то обязанной рашке, что та не стреляла из тяж. озброення.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:01 Ответить
Це ху№ло так шмарклі перед виборами *********, що було чим хвастатись перед лохторатом. Дивіться, я, найвеличніший, домовився і не стріляють ...
показать весь комментарий
30.09.2020 16:05 Ответить
Наемники РФ в течение двух месяцев ни разу не применили тяжелое вооружение, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3885
показать весь комментарий
30.09.2020 16:10 Ответить
Интерсный заголовок. То есть утверждение "Россия за время конфликта с Украиной ни разу не применила ядерное оружие" делает из них миротворцев по логике ЦСКК?
показать весь комментарий
30.09.2020 16:33 Ответить
 
 