Наемники РФ в течение двух месяцев ни разу не применили тяжелое вооружение, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что с начала действия договоренностей, достигнутых 22 июля 2020, на подавляющем большинстве участков линии разграничения режим тишины сохраняется в полной мере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В течение двух месяцев, по данным наблюдателей СЦКК, лишь на некоторых участках отмечались единичные неприцельные выстрелы со стороны российско-оккупационных войск, в основном из стрелкового оружия.

"За весь указанный период ни разу не зафиксировано применение противником тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями от 05.09.2014, Комплексом мероприятий по выполнению Минских договоренностей от 12.02.2015, Дополнением к комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей 29.09.2015, Конвенцией о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия от 1980 года", - говорится в сообщении.

Обо всех провокациях со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК ежедневно информирует в установленном порядке Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и принимает все законные способы для их пресечения в пределах координационного механизма.

Вместе с тем, украинская сторона СЦКК отмечает, что с момента вступления, с 27 июля 2020 года, дополнительных договоренностей о полном и всеобъемлющем прекращении огня украинские воины в полной мере соблюдают режим тишины и стойко стоят на защите государства, гарантируя предпосылки для продвижения мирного процесса.

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