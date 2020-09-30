РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4944 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 467 35

Боец ВСУ получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела из гранатомета позиций у Зайцево, - ОТГ "Север"

Боец ВСУ получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела из гранатомета позиций у Зайцево, - ОТГ

Вследствие обстрела из подствольного гранатомета у Зайцево Донецкой области 30 сентября получил осколочное ранение военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группы "Север".

"Сегодня, 30 сентября, в районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета. Вследствие вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья - удовлетворительное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", - отмечается в сообщении.

Боец ВСУ получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела из гранатомета позиций у Зайцево, - ОТГ Север 01

Также читайте: Наемники РФ в течение двух месяцев ни разу не применили тяжелое вооружение, - СЦКК

Автор: 

обстрел (27731) ранение (3394) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766) Зайцево (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
Расстреливают наших бойцов , как в тире, не боясь получить ответку. Спасибо зебилам,
показать весь комментарий
30.09.2020 15:47
+25
Це вже прицільно чи ще не дуже?
показать весь комментарий
30.09.2020 15:46
+21
Просто пєрєстать стрєлять...
показать весь комментарий
30.09.2020 15:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто пєрєстать стрєлять...
показать весь комментарий
30.09.2020 15:45 Ответить
Плохо прятался, лечение за свой счет...
показать весь комментарий
30.09.2020 15:56 Ответить
Це вже прицільно чи ще не дуже?
показать весь комментарий
30.09.2020 15:46 Ответить
Расстреливают наших бойцов , как в тире, не боясь получить ответку. Спасибо зебилам,
показать весь комментарий
30.09.2020 15:47 Ответить
и где ответ???
показать весь комментарий
30.09.2020 15:53 Ответить
Фокина на Тищенко поменяют.
показать весь комментарий
30.09.2020 15:57 Ответить
Стурбованість генштабу і запевнення в тому, що обстріл був неприцільний і ситуація контролюється кацапами, зійдуть за відповідь "української" сторони?
показать весь комментарий
30.09.2020 16:00 Ответить
а відповісти - це оплатити штраф зі своєї солдатської кишені...
порошенко ж на самоізоляції з тим ковідом
показать весь комментарий
30.09.2020 16:09 Ответить
Оплатить , хоть і на самоізоляції !
показать весь комментарий
30.09.2020 17:18 Ответить
гроші ж не пахнуть, в смислі, ковіди до них не чіпляються...ну, ними не передаються
показать весь комментарий
30.09.2020 17:21 Ответить
Кухня, это не боевая травма, просто по приколу -"простреливают" "повстанцы"- Шмаркля зуб даёт, Фокина😁
показать весь комментарий
30.09.2020 15:54 Ответить
"это не прицельно! перемирие имени зеленого недомерка продолжается" ©ОПа величайшего лидера современности
показать весь комментарий
30.09.2020 15:58 Ответить
Жаль что не в Фокина.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:00 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:01 Ответить
Выздоровления защитнику . Кармы ********** и мирной украинской земли над головой попочленцам - ихтамнетам
показать весь комментарий
30.09.2020 16:08 Ответить
шо опять,так порешала все зеленая бл*дь.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:08 Ответить
Осколки. Они не прицельны, разлетаются не предсказуемо, так что перемирие по-зеленски продолжается.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:10 Ответить
Так пожелаем же таких не прицельных осколков всей маланской семейке зеленских!
показать весь комментарий
30.09.2020 16:26 Ответить
шмаркля, может уже хватит играть в страусов и подвергать наших бойцов смертельной опасности ?????? очень жаль, что мы не ответили достойно ...
показать весь комментарий
30.09.2020 16:11 Ответить
Видать плохо от врага прятался,нужно глубже в землю закапываться.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:14 Ответить
Запрещено новые фортификационные сооружения готовить. только впопучленцам можно. А у нас - штраф будет.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:17 Ответить
Руководителей которые подставляют тебя под вражеские пули,нужно не стрелять а слушаться.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:32 Ответить
Перемир'я-кажете?Триває-кажете?У відповідь стріляли наші хлопці?Чи штрафів бояться?
показать весь комментарий
30.09.2020 16:14 Ответить
боюсь спросить что в понимании шмаркли прицельно...
показать весь комментарий
30.09.2020 16:17 Ответить
воно в армії не служило тому вважає, що слово "прицільно" означає "біля Цилі" .
Спитає у д"Єрмака: Там Циля була? - Ні. Ну тоді обстірл був не приЦільний..
показать весь комментарий
30.09.2020 16:31 Ответить
его хоть не оштрафуют?
показать весь комментарий
30.09.2020 16:18 Ответить
Израиль или США сравняли позиции с землёй, и заняли эти позиции, но Зеля проглотит и это он это любит
показать весь комментарий
30.09.2020 16:24 Ответить
А ось наслідки "всеосяжного" перемир'я від навозної мухи..
*****, воно знову буде розповідати про те, що "немає бойових втрат"?
показать весь комментарий
30.09.2020 16:28 Ответить
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак не відкидає ймовірність відновлення локальних бойових дій в зоні ООС
Про це Хомчак заявив на засіданні очільників збройних сил країн Вишеградської групи у форматі з Україною, передає пресслужба генштабу у Facebook.
показать весь комментарий
30.09.2020 17:14 Ответить
Пиар-перемирие Зеленского: загранотряды паркетных генералов при Зе, не позволяют нашим воинам защищаться и враг может расстреливать безнаказанно. На что можно рассчитывать, если, прости Господи, главнокомандующий так общается со своими воинами: https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
показать весь комментарий
30.09.2020 18:13 Ответить
скорей всего еще и штраф будет.
показать весь комментарий
30.09.2020 18:37 Ответить
один выстрел. даже ОБСЕ говорит, что стреляют в 17 раз меньше.
перемирие работает.
показать весь комментарий
30.09.2020 19:05 Ответить
Это не перемирие.
Перемирие у зеленского, ермака, фокина, кравчука, шуфрича, бойко, медведчука.
показать весь комментарий
30.09.2020 21:33 Ответить
пан зеля ну видай хлопцям один патрон.
показать весь комментарий
30.09.2020 22:32 Ответить
 
 