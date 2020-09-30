Боец ВСУ получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела из гранатомета позиций у Зайцево, - ОТГ "Север"
Вследствие обстрела из подствольного гранатомета у Зайцево Донецкой области 30 сентября получил осколочное ранение военнослужащий ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группы "Север".
"Сегодня, 30 сентября, в районе населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета. Вследствие вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.
Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья - удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", - отмечается в сообщении.
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порошенко ж на самоізоляції з тим ковідом
Спитає у д"Єрмака: Там Циля була? - Ні. Ну тоді обстірл був не приЦільний..
*****, воно знову буде розповідати про те, що "немає бойових втрат"?
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перемирие работает.
Перемирие у зеленского, ермака, фокина, кравчука, шуфрича, бойко, медведчука.