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Новости Местные выборы-2020
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Жительница Черновцов заплатила мошеннику 7000 грн якобы за возможность баллотироваться в горсовет, - полиция

Жительница Черновцов заплатила мошеннику 7000 грн якобы за возможность баллотироваться в горсовет, - полиция

Неизвестный мужчина представился народным депутатом и пообещал за 7 тысяч гривен включить черновчанку в партийный список на выборах в горсовет. Как только деньги были перечислены, мошенник исчез.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвой обмана стала 41-летняя местная жительница.

"Злоумышленник представился женщине народным депутатом одной из политических партий и уговорил перечислить деньги за обещание включить ее в список партии в качестве кандидата в депутаты Черновицкого городского совета", - сообщили в полиции.

Производство расследуют по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Если псевдодепутата удастся поймать, ему может грозить наказание от штрафа в 850 грн до лишения свободы сроком до 3 лет.

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Автор: 

местные выборы (2752) мошенничество (1236) Нацполиция (16552) Черновцы (677)


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А ей? Так и пойдет по спискам? И все небось за деньги
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30.09.2020 15:50 Ответить
дивуюся нашим законам та правоохоронцям) ,той хто є хабародавцем також є правопорушником а не жертвою...
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30.09.2020 15:52 Ответить
Так ей и надо!!! Если она за бабло захотела стать депутатом, то заранее известно, какой бы был этот депутат!
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30.09.2020 15:53 Ответить
Партию в студию )
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30.09.2020 15:55 Ответить
щас приедем, будем оформлять
Жительница Черновцов заплатила мошеннику 7000 грн якобы за возможность баллотироваться в горсовет, - полиция - Цензор.НЕТ 7142

Жительница Черновцов заплатила мошеннику 7000 грн якобы за возможность баллотироваться в горсовет, - полиция - Цензор.НЕТ 1871
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30.09.2020 16:22 Ответить
Скільки ж фактів нам відомо про купівлю депутатства,і не якогось міського,а у Верховну Раду...Свідчення,записи,плівки,і там не тисячі - мільйони,і не гривні - доляри...Особливо Кулявлоб там шарудів зі своїм "рот-фронт" чи "фронт в рот" чи як там його партія...І шо?..І ніц...А на розслідування "злочину"цієї глупої курки з її сімома тисячами буде кинута вся потуга поліціі...Скоро почуємо переможні рапорти...
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30.09.2020 17:25 Ответить
Мошенница пыталась купить место в горсовете!
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30.09.2020 17:28 Ответить
 
 