Жительница Черновцов заплатила мошеннику 7000 грн якобы за возможность баллотироваться в горсовет, - полиция

Неизвестный мужчина представился народным депутатом и пообещал за 7 тысяч гривен включить черновчанку в партийный список на выборах в горсовет. Как только деньги были перечислены, мошенник исчез.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвой обмана стала 41-летняя местная жительница.

"Злоумышленник представился женщине народным депутатом одной из политических партий и уговорил перечислить деньги за обещание включить ее в список партии в качестве кандидата в депутаты Черновицкого городского совета", - сообщили в полиции.

Производство расследуют по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Если псевдодепутата удастся поймать, ему может грозить наказание от штрафа в 850 грн до лишения свободы сроком до 3 лет.

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