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Пресс-служба "слуги народа" Тищенко об обвинениях Лероса: Он предал Зеленского. А сейчас пытается дискредитировать его команду

Пресс-служба

У народного депутата "Слуги народа" Николая Тищенко заявили, что обвинения его бывшего коллеги по фракции Гео Лероса - это "полная ерунда" и Лерос "предал президента" Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба нардепа в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Гео Лерос - это главный предатель Украины. Его заявления являются полной ерундой. Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы. А так это просто политический пиар обиженного человека. Он предал президента. А сейчас пытается дискредитировать его команду. Недостойно и низко. Хотя ничего другого от него и не стоит ожидать", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак, Тищенко и "смотрящий" Комарницкий обсуждали нападение на меня, - Лерос

Ранее бывший член фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что нападение на него обсуждал "слуга народа" Николай Тищенко, глава Офиса Президента Андрей Ермак и соратник экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Денис Комарницкий, которого сейчас называют "смотрящим" по Киеву от ОП.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+36
Предал зеленского!

Довбонуті, на всю голову, зебіли.
Ви давали присягу на служіння Україні чи ВАЗеленскому?
Валіть, нахрін, в 95 квартал, і ідола свого заберіть. Там і будете йому поклонятися, довбні.
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30.09.2020 15:55
+34
Нет не так
Лерос увидел что за чёрт на самом деле Зеленский, и рассказывает всю правду про него и его гнилую команду
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30.09.2020 15:51
+18
Прєдать того хто прєдайот Україну - не є зрадою . .
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30.09.2020 15:58
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Нет не так
Лерос увидел что за чёрт на самом деле Зеленский, и рассказывает всю правду про него и его гнилую команду
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30.09.2020 15:51 Ответить
ха-ха-ха
Десятки тысяч людей видели до всяких выборов, что за черт зеублюдок, а им теперь надо верить в обманутого и честного Лероса? Просто не получил то место у кормушки на которое расчитывал.
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30.09.2020 16:01 Ответить
всё так, всё верно
но для нас чем быстрее они сами себя перегрызут, тем лучше
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30.09.2020 17:57 Ответить
смешно, когда сборище моральных уродов называют "командой"
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30.09.2020 16:11 Ответить
и при этом эти уроды ещё рассуждают о "предательстве", они просто гниль и всё.
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30.09.2020 16:13 Ответить
коля попа как у ким
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30.09.2020 15:51 Ответить
Так то Лерос давив присягу на вірність ЗевиПлядку? А тепер зрозуміло чого коля-котлета дригав сракой, то йому тавро ставили у вигляді "ЗЕ", щоб не вздумам зраджувати найвеличнішого потерпілого членограя.
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30.09.2020 17:00 Ответить
Заявили, что мухи отдельно котлеты отдельно.
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30.09.2020 15:52 Ответить
Пресс-служба "слуги народа" Тищенко об обвинениях Лероса: Он предал Зеленского. А сейчас пытается дискредитировать его команду - Цензор.НЕТ 2626отак коля велюрний?
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30.09.2020 15:53 Ответить
Что значит предал? Нахер его послал?
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30.09.2020 15:53 Ответить
Предал зеленского!

Довбонуті, на всю голову, зебіли.
Ви давали присягу на служіння Україні чи ВАЗеленскому?
Валіть, нахрін, в 95 квартал, і ідола свого заберіть. Там і будете йому поклонятися, довбні.
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30.09.2020 15:55 Ответить
А зебіл зрадив Україну! То кого на гілляку?
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30.09.2020 17:34 Ответить
Команда , - Сама себя дискритизирует .
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30.09.2020 15:57 Ответить
Тищенко- это у которого вместо головы пукан и он им шевелит ? Его мнение очень важно для страны ....
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30.09.2020 15:58 Ответить
Прєдать того хто прєдайот Україну - не є зрадою . .
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30.09.2020 15:58 Ответить
Он предал Зеленского!!!

Итиль какре страшное предательство.

А Зеленский предал Украину. И шо?
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30.09.2020 15:58 Ответить
А "больные" заявили, что Лерос - главный предатель Украины, видать котлет объелись с какой-то "фирменной" начинкой.
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30.09.2020 16:45 Ответить
Зеленский и его КО сами себя дискредитировали и продолжают дискредитироваться. Переплюнули даже януковоща.
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30.09.2020 15:59 Ответить
это зе-слуга предал народ и похерил Конституцию. такие "обвинения" это дешевые отмазки - каждый отвечает за себя.
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30.09.2020 16:00 Ответить
Тищенко МУДИЛО вы с ЗЕ сдаете Украину и продаете Украину. Рыба гниет с головы и ВЫ опарыши в этой ЗЕ голове!
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30.09.2020 16:00 Ответить
Пресс-служба "слуги народа" Тищенко об обвинениях Лероса: Он предал Зеленского. А сейчас пытается дискредитировать его команду - Цензор.НЕТ 8243
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30.09.2020 16:00 Ответить
да уж, слово депутат в Украине становится матерным
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30.09.2020 16:06 Ответить
Сначала с нами ты не выпил,потом- зелёного предал
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30.09.2020 16:03 Ответить
Интересный посыл» предал клоуна»,,,
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30.09.2020 16:04 Ответить
что не день то зашквар зеленых дегенератов .
как только зебараны открывают рот , офигивает украинский народ
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30.09.2020 16:04 Ответить
Так кто из вас слуга народа? Народный депутат должен служить и быть преданным народу а не Коле Крашеному. Или Коле тоналке. Или клоуну Вове.
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30.09.2020 16:09 Ответить
Пресс-служба Тищенко?! Так пафосно ещё никто не называл официантов из "Велюра"
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30.09.2020 16:09 Ответить
Я ржу, пресслужба! Интересно, как он свою задницу называет, управлением внутренних дел?
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30.09.2020 16:31 Ответить
А вообще то что это пузырь зеленый, что у него своя пресс--служба имеется ?
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30.09.2020 16:35 Ответить
Депутат не дає присягу президенту, а присягає народу України...
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30.09.2020 16:10 Ответить
Пусть мне тищенко обьяснит,как можно дискредитировать например - Меркель, Макрона, Бориса Джонсона, Шарля де Голля,Христа и т.д?
Может просто повода нет! А зеленский как раз дает повод сомневаться в нем! Все его новые лица ,это лица в его партии а не в политике,все его обещания это развод! Единственное его достижение это расширение словарного запаса,толкого словаря- ЗЕБИЛ!
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30.09.2020 16:15 Ответить
Как это предал Зеленского?! Зеленский что святой или диктатор? Предать можно только свой Народ как сделал это например Фокин, Ермак, Зеленский или Медведчук.

Неужели в Украине становление диктатуры пророссийского Зеленского?
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30.09.2020 16:15 Ответить
видно у зебилов шо-то вроде Иисуса. Ну и 13-й апостол Лерос.
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30.09.2020 16:35 Ответить
Котлєта подумав, що Бога за бороду держить. Не з твоїми мізками. Ви....ть і викинуть.
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30.09.2020 16:21 Ответить
"Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы.Источник: https://censor.net/ru/n3222071" - прекрасная мысль! А ну дайте-ка один, где командует не друг детства/студенчества/квартала "самого"?
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30.09.2020 16:22 Ответить
Предал? А-ха-ха!! У вас там шо, банда? Воруете вместе с Ослом?
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30.09.2020 16:23 Ответить
Пресс-служба "слуги народа" Тищенко об обвинениях Лероса:

"Гео Лерос - это главный предатель Украины . ... Он предал президента. ", - говорится в заявлении.

"Зеленые человечки" "сруССкого мира" говорят то что и на роССии. Они мыслят роССсийскими категориями:

"Путин - это Россия, Россия - это Путин"

Володин: "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России"
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30.09.2020 16:26 Ответить
У "кушать подано" своя пресс-служба? О, как
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30.09.2020 16:30 Ответить
зебилоид, Лерос клятву нашему зезвездиденту давал. ежели давал-опубликуй текст. ежели не давал, то как он мог предать зеленое ничтожество?
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30.09.2020 16:30 Ответить
Как можа предать силеную плесень, у ниё же масхов нет.
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30.09.2020 16:33 Ответить
Гео Лерос..."предал президента. А сейчас пытается дискредитировать его команду".
Да уж, мощная команда у президента. Ермак, Фокин, Дубинский, Бужанский, Венедиктова,Сивоха, сам Колян Тищенко... Такую "команду" и дискредитировать не нужно, каждый из них - в дерьме по уши. А в общем - какой президент, такая и команда.
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30.09.2020 16:49 Ответить
Ну, блин, и дубилы!
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30.09.2020 16:49 Ответить
Коля Насос, в чім зрада? Зеленський не Україна, ніхто в вірності йому не клявся кромі таких як ти
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30.09.2020 16:54 Ответить
Под конец правления таких "предателей" будет подавляющее большинство ибо в будущем с клеймом "СН" не будет места членства в любой из партий, разве, что в пророссийской, но там и своих хватает.
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30.09.2020 16:54 Ответить
Прес-служба Колі-каклєти прітараніла маляву шо Лєрос криса і живєт нє па панятіям старшого клоуна.
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30.09.2020 16:58 Ответить
Дворняга Коля-котлета самый большой авторитет для блазня из членов 95 баоагана, потому не стоит удивляться антиукраинской кадровой политики блазня, особенно, если с другой стороны сидит другой авторитет, фээсбэшник ермак, клоун должен немедленно поменять своих советников, либо идти к чертовой матери, пока не "наработал" себе на вышак.
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30.09.2020 17:14 Ответить
уже наработал, как минимум на Ростов.
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30.09.2020 18:35 Ответить
Пресс служба лизнула зачетно. Теперь к папе за сладеньким
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30.09.2020 17:22 Ответить
Зрадити можна Батьківщину чи дружину... А яким боком зелене чмо до депутата, якого вибрав народ? У нас Парламентсько-президентська республіка....
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30.09.2020 17:40 Ответить
В очах світової спільноти, а також українського народу, не плутати з населенням, влада в Україні знаходиться в руках випадкового збіговиська різношерстих людей, здебільшого злодійкуватих і безпринципних, які максимально використовують в особистих цілях вигоди свого привілейованого становища. Інтереси держави розглядаються під кутом своїх корисливих інтересів.
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30.09.2020 17:58 Ответить
А навіщо вас дискредитовувати-ви вже самі себе зганьбили.
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30.09.2020 18:03 Ответить
Тищенко имеет заявить следующие:
Пресслужба "слуги народу" Тищенка про звинувачення Лероса: Він зрадив Зеленського. А зараз намагається дискредитувати його команду - Цензор.НЕТ 3691
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30.09.2020 18:32 Ответить
Коля Тищенко ніяк не вибереться з 90- стих, зі сходок , поклонінню паханам, життю " по понятиям"
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30.09.2020 19:54 Ответить
Там нема що зраджувати,дискредитувати...бо таку зібрати свору недолугих,невігласів,зрадників ,аферистів,злодіїв,збоченців ще треба було постаратись.
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30.09.2020 22:01 Ответить
Пресслужба "слуги народу" Тищенка про звинувачення Лероса: Він зрадив Зеленського. А зараз намагається дискредитувати його команду - Цензор.НЕТ 1932
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30.09.2020 23:31 Ответить
 
 