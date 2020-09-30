Пресс-служба "слуги народа" Тищенко об обвинениях Лероса: Он предал Зеленского. А сейчас пытается дискредитировать его команду
У народного депутата "Слуги народа" Николая Тищенко заявили, что обвинения его бывшего коллеги по фракции Гео Лероса - это "полная ерунда" и Лерос "предал президента" Владимира Зеленского.
Об этом сообщила пресс-служба нардепа в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Гео Лерос - это главный предатель Украины. Его заявления являются полной ерундой. Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы. А так это просто политический пиар обиженного человека. Он предал президента. А сейчас пытается дискредитировать его команду. Недостойно и низко. Хотя ничего другого от него и не стоит ожидать", - говорится в заявлении.
Ранее бывший член фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что нападение на него обсуждал "слуга народа" Николай Тищенко, глава Офиса Президента Андрей Ермак и соратник экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Денис Комарницкий, которого сейчас называют "смотрящим" по Киеву от ОП.
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Лерос увидел что за чёрт на самом деле Зеленский, и рассказывает всю правду про него и его гнилую команду
Десятки тысяч людей видели до всяких выборов, что за черт зеублюдок, а им теперь надо верить в обманутого и честного Лероса? Просто не получил то место у кормушки на которое расчитывал.
но для нас чем быстрее они сами себя перегрызут, тем лучше
Довбонуті, на всю голову, зебіли.
Ви давали присягу на служіння Україні чи ВАЗеленскому?
Валіть, нахрін, в 95 квартал, і ідола свого заберіть. Там і будете йому поклонятися, довбні.
Итиль какре страшное предательство.
А Зеленский предал Украину. И шо?
как только зебараны открывают рот , офигивает украинский народ
Может просто повода нет! А зеленский как раз дает повод сомневаться в нем! Все его новые лица ,это лица в его партии а не в политике,все его обещания это развод! Единственное его достижение это расширение словарного запаса,толкого словаря- ЗЕБИЛ!
Неужели в Украине становление диктатуры пророссийского Зеленского?
"Гео Лерос - это главный предатель Украины . ... Он предал президента. ", - говорится в заявлении.
"Зеленые человечки" "сруССкого мира" говорят то что и на роССии. Они мыслят роССсийскими категориями:
"Путин - это Россия, Россия - это Путин"
Володин: "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России"
Да уж, мощная команда у президента. Ермак, Фокин, Дубинский, Бужанский, Венедиктова,Сивоха, сам Колян Тищенко... Такую "команду" и дискредитировать не нужно, каждый из них - в дерьме по уши. А в общем - какой президент, такая и команда.