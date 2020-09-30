Пресс-служба "слуги народа" Тищенко об обвинениях Лероса: Он предал Зеленского. А сейчас пытается дискредитировать его команду

У народного депутата "Слуги народа" Николая Тищенко заявили, что обвинения его бывшего коллеги по фракции Гео Лероса - это "полная ерунда" и Лерос "предал президента" Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба нардепа в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Гео Лерос - это главный предатель Украины. Его заявления являются полной ерундой. Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы. А так это просто политический пиар обиженного человека. Он предал президента. А сейчас пытается дискредитировать его команду. Недостойно и низко. Хотя ничего другого от него и не стоит ожидать", - говорится в заявлении.

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Ранее бывший член фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что нападение на него обсуждал "слуга народа" Николай Тищенко, глава Офиса Президента Андрей Ермак и соратник экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Денис Комарницкий, которого сейчас называют "смотрящим" по Киеву от ОП.