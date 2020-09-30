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Сотрудница посольства США была найдена без сознания с травмой головы, позже она скончалась в больнице (обновлено)

Сотрудница посольства США была найдена без сознания с травмой головы, позже она скончалась в больнице (обновлено)

Сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

Около полудня в Шевченковском районе столицы в безссознательном состоянии была найдена женщина с травмой головы.

Позже стало известно, что это сотрудница посольства США Санвер Никаело. Ее госпитализировали в больницу, где позже от полученных травм она скончалась.

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Департамент коммуникации Национальной полиции Киева позже сообщил, что в столичную полицию поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченковском районе столицы.

"Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя. Сейчас в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

Читайте: Погибшую сотрудницу посольства США Никаело мог зацепить движущийся поезд, который она не услышала из-за наушников, - источник

Автор: 

Киев (25665) Нацполиция (16552) посольство (1084) смерть (9250) США (27090)


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Топ комментарии
+76
Реванш набирает обороты...
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30.09.2020 15:54
+63
Ще цього нам не хватало . .
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30.09.2020 15:55
+45
Последние 7 лет только на Роисе нападали на сотрудников посольства США.

При ЗЕ такое стало возможно и в Украине.
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30.09.2020 15:56
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над Аваковым сгустились тучи
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30.09.2020 16:35 Ответить
Це виходить, що навіть серед білого по Києву опасно ходити? А де охорона посольства? Тут кацапів кишить, вони підуть на все, щоб тільки підпортити підтримку України США. А другий варіант - особи ромської національності, які грабують всіх підряд в столиці.
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30.09.2020 16:40 Ответить
После 21.04.2019 в Украине жить стало опасно.
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30.09.2020 16:49 Ответить
Лукаш, Бандаренку, Портянкина, Мертвячука охраняю, Аваков обеспечил, а сотрудников посольства - нет.
а может и Каломой мстит за судебные расследования отмывания денег
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30.09.2020 17:53 Ответить
Так воровки по центру бегают и не кого не боятся. Менты на прикупе. Люди их ловят, отдают ментам, а те их дальше на "работу" отправляют.
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30.09.2020 16:43 Ответить
Дедушка Трамп осерчает, да и Байден также. Неисключена "ответка" рашки на полёты самолётов и совместные ученья, воевать с женщинами их конёк. А если банальный разбой - то грош цена киевской полиции. Должна пройти "чистка" как в рядах последних так и в преступном мире. НЕ исключен вариант, что поймают какого-то бомжа и "спишут" на него, да ещё и посадят в одну камеру с Антоненком.
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30.09.2020 17:07 Ответить
Це міжнародний скандал - співробітниця посольства США по блатним малінам Київа не лазила, навіщо ій відвідувати люмпенські райони, а от те що ії викрали, це вже правдоподобніше і це вже почерк спецслужб
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30.09.2020 17:43 Ответить
вул. Толбухіна в кількастаметрах від посольства США
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30.09.2020 23:24 Ответить
А что удивляться, если у нас бандюки типа Колюни Оболонского прямо в Раде депутанами работают?
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30.09.2020 17:36 Ответить
ТО ЩЕ ЦЕ РУКА КАЦАПІЇ 300 %
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30.09.2020 17:40 Ответить
Без кацапни тут не обошлось !!!!
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30.09.2020 18:07 Ответить
Вот вслед за Портновым и Татаровым подтянулись их духовные братья с большой практикой.
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30.09.2020 18:19 Ответить
Рашисты при Зеленском чувствуют себя хозяевами в Украине.
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30.09.2020 18:27 Ответить
Не фсьо так адназначна...
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30.09.2020 18:45 Ответить
Линчи Украины. Смерть от тысячи порезов.

Теперь отсекают опоры.
Наслаждайтесь, зерашики..
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30.09.2020 19:14 Ответить
Щирі співчуття посольству США.
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30.09.2020 19:24 Ответить
НУ ТУТ ОТВЕТОЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ НА МЕДВЕДЧУКЕ !)
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30.09.2020 21:08 Ответить
международный скандал однако .
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30.09.2020 21:55 Ответить
Авакову задачка, тут с гнилой козы не подъедешь... нужно же полиции когда-то и работать... Постановка не прокатит, засунь своих наркоманов себе в одно место... На таких делах видно эффективность полиции... ждём-с
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30.09.2020 21:59 Ответить
БЛД, а что за фигня творится в информпространстве? что-то вякнул черкасский губернатор - пошло какое-то гонево на Гройсмана; убили сотрудницу посольства США - Тимошенко в ленте, как будто она лично убила... как сфрагментировать это всё? что происходит?
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30.09.2020 22:07 Ответить
Американцы не настолько тупые, чтобы перебегать рельсы в наушниках и попадать под поезд. Очевидно что на рельсы ее затащили. С другой стороны кто будет грабить женщину на пробежке. Возможно это что-то личное или по работе. Это скорее всего сделал какой-то знакомый ей человек.
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01.10.2020 01:15 Ответить
Она жила на территории посольского комплекса, так что соседские "бытово-парковочные" разборки отменяются. Надо начинать с того, чем она занималась и с кем контактировала
по ходу работы. Странно называть это "дракой", как это сделали некоторые СМИ. Это организованное спланированное убийство.
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01.10.2020 11:12 Ответить
Пипец. ЗЕ-команде придётся не сладко...
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01.10.2020 09:16 Ответить
так она сама виновата
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01.10.2020 11:09 Ответить
Правда, любопытно, что нападавшим был не парковый ханурик, не доходяга-наркоман, не цыганка, а спортивный молодой человек оптимального возраста и телосложения (таких набирают в Беркут и похожие структуры). Если известен цвет кроссовок и нюансы причёски, то судьба исполнителя весьма незавидна. Посмотрим какую прыть продемонстрирует Аваков. И сравнится ли она со случаем с Сашком Музычком.
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01.10.2020 12:37 Ответить
У 20014 році заплатив 4500 грн за те, щоб у київському посольстві США почути "нажаль вам відмовлено у наданні візи по програмі ворк енд тревел". Неприємний осад залишився... Для когось це можливо є значною сумою... от і віддячився.
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01.10.2020 13:12 Ответить
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