Сотрудница посольства США была найдена без сознания с травмой головы, позже она скончалась в больнице (обновлено)
Сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.
Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.
Около полудня в Шевченковском районе столицы в безссознательном состоянии была найдена женщина с травмой головы.
Позже стало известно, что это сотрудница посольства США Санвер Никаело. Ее госпитализировали в больницу, где позже от полученных травм она скончалась.
Департамент коммуникации Национальной полиции Киева позже сообщил, что в столичную полицию поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченковском районе столицы.
"Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя. Сейчас в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.
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а может и Каломой мстит за судебные расследования отмывания денег
Теперь отсекают опоры.
Наслаждайтесь, зерашики..
по ходу работы. Странно называть это "дракой", как это сделали некоторые СМИ. Это организованное спланированное убийство.