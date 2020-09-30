Старшеклассник из Одесской области пытался покончить с собой во время уроков, - СМИ

Ученик 10 класса отпросился с урока, вышел в коридор, сел на скамью и полоснул себя ножом по горлу. Сейчас он находится в больнице.

Об этом сообщает местное издание "Бессарабия Информ", передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в лицее №3 в городе Килия.

Ученик 10 класса отпросился с урока, вышел в коридор третьего этажа, сел на лавочку и полоснул себя ножом по горлу.

Истекающего кровью школьника увидела вышедшая из класса ученица и позвала на помощь. Сотрудники школы вызвали скорую, а до ее приезда делали все возможное для спасения ребенка.

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Сейчас парень находится в больнице в стабильном состоянии. Причины его поступка будет выяснять полиция.