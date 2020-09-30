Старшеклассник из Одесской области пытался покончить с собой во время уроков, - СМИ
Ученик 10 класса отпросился с урока, вышел в коридор, сел на скамью и полоснул себя ножом по горлу. Сейчас он находится в больнице.
Об этом сообщает местное издание "Бессарабия Информ", передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в лицее №3 в городе Килия.
Ученик 10 класса отпросился с урока, вышел в коридор третьего этажа, сел на лавочку и полоснул себя ножом по горлу.
Истекающего кровью школьника увидела вышедшая из класса ученица и позвала на помощь. Сотрудники школы вызвали скорую, а до ее приезда делали все возможное для спасения ребенка.
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Сейчас парень находится в больнице в стабильном состоянии. Причины его поступка будет выяснять полиция.
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То же и за армию писали - горец грит челу нашему- а че вы делаете в своб. час на гражданке - мы вот аул на аул мочимся(то есть там уже бы и не призывали никого из-за инвалидности), а наш - а че, нету иных дел шоп ся занять то?(горец вроде, думаю, удивился)
и до старости считать(если совесть есть) себя ..... "тихарем"?
Зачем? Если не можешь ну там "дать сдачи", то надо такое делать? Ну так я не знаю - продай смартфон, дай бабло старшим, пусть успокоят, и гробовщики не заработают