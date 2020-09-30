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Азербайджан готов остановить боевые действия, если ВС Армении покинут Нагорный Карабах, - президент Алиев

Азербайджан готов остановить боевые действия, если ВС Армении покинут Нагорный Карабах, - президент Алиев

Азербайджан должен восстановить территориальную целостность, боевые действия на линии соприкосновения направлены на восстановление исторической справедливости.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.

"Армения должна отказаться от оккупационной политики. Взамен этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие - ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе и если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта", - сказал Алиев.

Также издание со ссылкой на МИД Азербайджана пишет, что 29 сентября состоялось специальное заседание Постоянного Совета ОБСЕ.

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"На этом заседании постоянный представитель Азербайджана в ОБСЕ выразил надежду, что в Минской Группе ОБСЕ, наконец, осознают всю серьезность намерений Баку. МГ ОБСЕ должна потребовать полного и безоговорочного вывода армянских военных с оккупированных территорий для обеспечения мира в регионе. До этого Азербайджан будет продолжать легитимную военную операцию. Конфликт должен быть решен на основании норм международного права в рамках международно признанных границ Азербайджана", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

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Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+51
А если бы вместо Алиева у них был бы какой нибудь дурачек?
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30.09.2020 16:11
+31
Лаконично и по теме.
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30.09.2020 16:10
+23
Если у Алиева будут железные яйца до финиша, этот человек будет прославлен на века своим народом. Эти нарывы в виде автономий на территориях, которые эти автономии не воспринимают за свои и с помощью которых поддерживаются такие конфликты должны уйти в небытие! Карабах, Приднестровье, Крым,Южная Осетия.. ДНР, ЛНР....
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30.09.2020 16:26
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Страница 3 из 3
Таня, когда ты пишешь на международные темы, то мне нравишься.
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30.09.2020 17:11 Ответить
Тому що потрібна стратегічна перевага\\\\\\\\\\

То Вермахт громил Орду и сказал бы те так:
Я читал немного - и немцы с фронта слали отчеты КАКИЕ танки были у совков - командование тупо не верило солдатам.
это жесть. я поэтому и на месте всех кто проиграл, или проиграли его, ставлю - "а шо там такое реально было то?" - и да - это жесть. против среднего , там были т-34 - никакой такн нем. не мог чет - ничего сделать!!
ну и у Вермахта не было 11млн., против только первого эшелона совков числом в 4млн., а шли еще.... много. недурно - 6млн. винтовок потеряли - дя кого они предназначались?
А???
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30.09.2020 17:15 Ответить
Браво !!!
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30.09.2020 16:15 Ответить
Трішки статистики . Територія Вірменії становить 29 743 км.кв. Територія Нагірного Карабаху, котрий окупований Вірменією становить 4 400 км.кв. Окрім того- Вірменією окуповані Фізулійський, Джебраїльський, Агдамський , Лачінчький райони Азербайджану загальною площею 7 630 кв.км. з виходом на кордон з Іраном. Це так званий вірменами "пояс безпеки", який до окупації був заселений азербайджанцями. Загальна площа окупованих Вірменією територій Азербайджану складає 12 030 км.кв. , що становить більше 40-ка відсотків самої території Вірменії. І утримується вся ця територія під окупацією лише завдяки багнетам армії Вірменії, котру озброїла росія.
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30.09.2020 16:16 Ответить
Кому-то там придётся отдать дома прежним хозяевам
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30.09.2020 16:18 Ответить
Соловьев опозорился в прямом эфире, говоря о Карабахе https://www.youtube.com/watch?v=akTAn9ZyWVQ&t=20s
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30.09.2020 16:18 Ответить
А наш ЗЕ-наркоман такого варианта "просто прекратить стрелять" даже и не рассматривает!
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30.09.2020 16:18 Ответить
Нагорный Карабах возвращается в родную гавань!)))
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30.09.2020 16:19 Ответить
Азербайджан готов остановить боевые действия, если ВС Армении покинут Нагорный Карабах, - президент Алиев - Цензор.НЕТ 7099
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30.09.2020 16:21 Ответить
А чеченцы где?
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30.09.2020 16:25 Ответить
То есть покинут они его в любом случае.
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30.09.2020 16:22 Ответить
Уход Армении из Карабаха, - это дело нескольких недель
Азербайджан готов остановить боевые действия, если ВС Армении покинут Нагорный Карабах, - президент Алиев - Цензор.НЕТ 7704
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30.09.2020 16:23 Ответить
Если у Алиева будут железные яйца до финиша, этот человек будет прославлен на века своим народом. Эти нарывы в виде автономий на территориях, которые эти автономии не воспринимают за свои и с помощью которых поддерживаются такие конфликты должны уйти в небытие! Карабах, Приднестровье, Крым,Южная Осетия.. ДНР, ЛНР....
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30.09.2020 16:26 Ответить
Получили вірменини ответочку за те що визнали окупований Росією Крим російським.
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30.09.2020 16:27 Ответить
Згоден, хоча дехто каже, що у вірмен не було вибору, бо потрібна підтримка росії у війні з Азербайджаном. Але як ми бачемо ***** помахало пашиняну ручкою як тільки запахло смаженим.
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30.09.2020 17:24 Ответить
Не нужно сравнений, мол, посмотрите какой Алиев - молодец, что дал приказ пойти вперед. Да, молодец. Только не нужно за шторками пропаганды забывать, сколько лет перед этим такого приказа не было. Примером Алиев, как для нашей ситуации, мог быть только, если бы одним из первых его указов после избрания был на начало силового освобождение Карабаха. Но Алиев, на минуточку, президент с 2003 года, и только спустя 17 лет своего президентства решился на этот шаг. И очевидно не просто так, не потому что устал ждать, а потому что расчеты показали накопление достаточных ресурсов, потому что Турция дала гарантию участия со своей стороны. Так что, каждый раз, когда прочитаете: берите пример с Алиева, не забывайте, что он уже 17 лет президент, и только сейчас решился на силовой сценарий.
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30.09.2020 16:37 Ответить
Петр Иванов ,И рашка твоя ослабла.
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30.09.2020 20:03 Ответить
Даже по истечении 30 лет вор обязан вернуть хозяину украденное .
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30.09.2020 16:42 Ответить
"Некоторое время назад вооруженные силы Армении применили тактический ракетный комплекс «Точка-У».
Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не разорвались."

Це сьогоднішня заява МО Азербайджану.
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30.09.2020 16:49 Ответить
Оппа...вже здулся))) а понтів понтів було)))
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30.09.2020 16:49 Ответить
Зачем Армении Курды?
Политика 30-сен, 06:129 938 0
Вчера мы описывали ситуацию, когда жена армянского премьер-министра была запечатлена с автоматом, натурально как Лукашенко месяцем раньше. Якобы, она имела решительный вид и демонстрировала готовность лично сражаться с врагами.
Поскольку единственным врагом там считают Азербайджан за то, что тот не бросает идею вернуть собственные территории, то вот этот воинственный вид амазонки был адресован Азербайджану.
Там оценили этот жест и высказали уважение отважной женщине, пусть и врагу, но поинтересовались тем, а где же мужчины?
А с мужчинами там, как видно, не очень хорошо. Поскольку провокация Армении готовилась давно, то соответствующие меры принимались загодя.
Собственно говоря, армянам самим, наверное, не очень понятно зачем их нищей стране, у которой банально нет никаких перспектив, с таким отношением к соседям захватывать новые территории, но зато это знают в Кремле и предпринимают нужные действия для того, чтобы в нужный момент заваруха получилась знатной.
Москве это нужно позарез, с учетом того, что альянс нефтегазоносного Азербайджана и Турции, с ее узловым положением перехода Азии в Европу, остро стоит поперек горла. И вот через Армению уже не раз и не два Москва пыталась оказать давление на эти страны. Так случилось и в этот раз, а вопрос о мужчинах стал просто «рубом».
Так, согласно агентству Анадолу, в конце июля текущего года, при посредничестве Москвы Ереван договорился с боевым крылом курдской PKK/YPG о направлении в Карабах 300 боевиков. Автобусами они прибыли сначала в Ереван, а потом - выдвинулись к месту предстоящих боевых действий. Там они ознакомились с обстановкой и влились в ряды армянских военных формирований на оккупированной территории.
То есть, нынешняя провокация готовилась Арменией, а точнее - Москвой, еще в середине лета, а потом подтягивались силы и средства для успешного проведения запланированной операции. Но тут возникает правомерный вопрос о том, зачем связываться с курдами и зачем такие сложности? А ответ оказывается банальным. Огромное количество армян уже давно живут «на два дома». В основном, они обретаются в РФ, а особенно - в Москве, и лишь иногда наезжают домой.
Понятно, что они давно считают независимость Армении как нечто обременительное и даже опасное, а потому некто Симонянша после начала боевых действий прямо заявила о том, что пора заканчивать заниматься ерундой и входить в состав РФ на правах субъекта федерации.
Причем, она абсолютно не видит в этом ничего плохого и даже считает себя патриоткой. И вот, чтобы понимать, зачем Армении понадобились курды, следует посмотреть на то, как они собираются в кабаках, в том числе и Симонян, и там «воюют» с Азербайджаном, а потом - пишут такое.
В ответ на любые действия Азербайджана они не просто посылают ему проклятия, но и всегда готовы очень воинственно выпить, закусить и даже спеть. Кстати, по поводу Симонянши - все ясно. Она окопалась в Москве потому, что в Армении банально нету бобров, а без них боброедке - никак.
Но почему бородатые пивцы и певцы еще не в камуфляже, сказать трудно. По идее, они не только уже должны были взять оружие, но выдвинуться на фронт и даже вернуться домой грузом 200, но видимо, под хорошее вино и неплохую закуску в уютной Москве воевать намного лучше и ради этих удобств они свою Армению готовы уложить подстилкой под лошадь Путина.
Вот поэтому-то, зная истинную ситуацию, Москва загодя заготовила несколько сотен курдов, но в этот раз все пошло не так, как планировалось.
Мало того, что азербайджанцы напихали им по самый воротник, так еще и нашли этих самых курдских командировочных. В зависимости от того, как ситуация будет развиваться дальше, могут всплыть не только такие подробности.

ANTI-COLORADOS
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30.09.2020 16:51 Ответить
Локальные тактические успехи каждой из сторон на поле боя повлекли неприемлемые потери в людях и технике. Заявление Алиева - первый сигнал того, что активные боевые действия скоро закончатся. Стороны остаются практически на тех-же позициях, проблема Карабаха не решена и откладывается в долгий ящик. Расходимся.
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30.09.2020 16:52 Ответить
Как это вообще связано с заявлением Алиева?
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30.09.2020 21:58 Ответить
тонко и изящно
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30.09.2020 17:13 Ответить
Абсолютно тот же сценарий. Точь в точь - вывод всех вооруженных формирований любых сторон. Контроль територии под временную администрацию ОБСЕ на переходный период. После переходного периода, выборы под контролем ООН с сохранением территориальной целостности.
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30.09.2020 18:11 Ответить
Одне можу сказати. Ті, в тому числі МЗС України,хто Донбас,Крим рівняють до Карабаза- вороги України. Питайте чому. Відповим.
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30.09.2020 19:06 Ответить
Возвращение Азербайджана в Карабах приведет к жесткой партизанской войне армян против азеров. Тогда им останется единственный выход депортация армян из Карабаха. Хотя азеры могут с этого и начать. Будет еще одна болевая точка в границах бывшего СССР. ОБСЕ, Европа, Россия должны понять что будет очень плохо. Будет бойня мирного армянского населения как в Баку в 1990 г. Ну не могут армяне и азербайджанцы жить вместе.
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30.09.2020 19:41 Ответить
этого не будет никогда. армяне там более 2000 лет живут. эта война навечно.
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30.09.2020 19:43 Ответить
Карабах это 99% армянского населения. 150 тысяч армян и 6 человек азербайджанцев.
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30.09.2020 19:44 Ответить
По твоей логике в Крыму где попросту идёт физическое заселение русских и вытеснения татар и украинцев через пару лет можно сказать что он русских?Ты немного путаешь понятия и условия.
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30.09.2020 20:11 Ответить
Это поправимо.
На месяцок работы азербайджанским активистам.
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30.09.2020 22:00 Ответить
Алиев сын гебешника. Камуняка. Этого нельзя забывать. Такое говно собирает вокруг себя еще большее говно. Армия прямо скажем не впечатляет, капец если все делают турки, а азербайджанцы только стригут купоны, еще и оправдываются. Когда свою землю освобождаешь надо оправдываться? Боятся что когда турки уйдут армяне опять им пи*ды дадут что ли? Имея такое огромное превосходство над арменией - Азербайджан напоминает россию, которая похожа на трухлявое дерево. В общем не стоит хвалить этого ушлепка.
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30.09.2020 20:23 Ответить
Отдать Алиеву Карабах это означает создать на этой территории зияющую рану с весьма тяжелыми последствиями и зоной непрерывных партизанских действий. Ситуация там крайне сложная. Карабах поголовно заселен армянами и всегда был армянским хотя и входил время от времени в состав Азербайджана, в том числе и в период СССР, хотя в 20е годы там была Нагорно-Карабахская республика. Украинцы потерявшие Крым невольно симпатизируют азерам, потерявшим территорию, которую считают своей. Однако у меня перед глазами стоит судьба 150 тысяч армян Карабаха, которые не смогут жизнь под властью враждебных им азеров.Эти два народа находятся в состоянии постоянной вражды. Там наверняка начнется процесс депортации армян, который происходил еще в 1990 г с соответствующим сопротивлением и партизанской войной. По сути это будет продолжение событий 1915-1916 г в Восточной Анатолии. Сравнивать Крым и Карабах невозможно.
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01.10.2020 04:29 Ответить
Поэтому Карабах надо не завоевать, за него повоевать-повоевать и перестать.
Отдохнуть и лет через надцать повторить. И так по кругу.
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01.10.2020 05:13 Ответить
искренне желаю Азербайджану изгнать оккупантов со своей территории и восстановить целостность Азербайджана!
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01.10.2020 05:08 Ответить
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