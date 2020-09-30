Азербайджан готов остановить боевые действия, если ВС Армении покинут Нагорный Карабах, - президент Алиев
Азербайджан должен восстановить территориальную целостность, боевые действия на линии соприкосновения направлены на восстановление исторической справедливости.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.
"Армения должна отказаться от оккупационной политики. Взамен этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие - ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе и если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта", - сказал Алиев.
Также издание со ссылкой на МИД Азербайджана пишет, что 29 сентября состоялось специальное заседание Постоянного Совета ОБСЕ.
"На этом заседании постоянный представитель Азербайджана в ОБСЕ выразил надежду, что в Минской Группе ОБСЕ, наконец, осознают всю серьезность намерений Баку. МГ ОБСЕ должна потребовать полного и безоговорочного вывода армянских военных с оккупированных территорий для обеспечения мира в регионе. До этого Азербайджан будет продолжать легитимную военную операцию. Конфликт должен быть решен на основании норм международного права в рамках международно признанных границ Азербайджана", - говорится в заявлении МИД.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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То Вермахт громил Орду и сказал бы те так:
Я читал немного - и немцы с фронта слали отчеты КАКИЕ танки были у совков - командование тупо не верило солдатам.
это жесть. я поэтому и на месте всех кто проиграл, или проиграли его, ставлю - "а шо там такое реально было то?" - и да - это жесть. против среднего , там были т-34 - никакой такн нем. не мог чет - ничего сделать!!
ну и у Вермахта не было 11млн., против только первого эшелона совков числом в 4млн., а шли еще.... много. недурно - 6млн. винтовок потеряли - дя кого они предназначались?
А???
Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не разорвались."
Це сьогоднішня заява МО Азербайджану.
Политика 30-сен, 06:129 938 0
Вчера мы описывали ситуацию, когда жена армянского премьер-министра была запечатлена с автоматом, натурально как Лукашенко месяцем раньше. Якобы, она имела решительный вид и демонстрировала готовность лично сражаться с врагами.
Поскольку единственным врагом там считают Азербайджан за то, что тот не бросает идею вернуть собственные территории, то вот этот воинственный вид амазонки был адресован Азербайджану.
Там оценили этот жест и высказали уважение отважной женщине, пусть и врагу, но поинтересовались тем, а где же мужчины?
А с мужчинами там, как видно, не очень хорошо. Поскольку провокация Армении готовилась давно, то соответствующие меры принимались загодя.
Собственно говоря, армянам самим, наверное, не очень понятно зачем их нищей стране, у которой банально нет никаких перспектив, с таким отношением к соседям захватывать новые территории, но зато это знают в Кремле и предпринимают нужные действия для того, чтобы в нужный момент заваруха получилась знатной.
Москве это нужно позарез, с учетом того, что альянс нефтегазоносного Азербайджана и Турции, с ее узловым положением перехода Азии в Европу, остро стоит поперек горла. И вот через Армению уже не раз и не два Москва пыталась оказать давление на эти страны. Так случилось и в этот раз, а вопрос о мужчинах стал просто «рубом».
Так, согласно агентству Анадолу, в конце июля текущего года, при посредничестве Москвы Ереван договорился с боевым крылом курдской PKK/YPG о направлении в Карабах 300 боевиков. Автобусами они прибыли сначала в Ереван, а потом - выдвинулись к месту предстоящих боевых действий. Там они ознакомились с обстановкой и влились в ряды армянских военных формирований на оккупированной территории.
То есть, нынешняя провокация готовилась Арменией, а точнее - Москвой, еще в середине лета, а потом подтягивались силы и средства для успешного проведения запланированной операции. Но тут возникает правомерный вопрос о том, зачем связываться с курдами и зачем такие сложности? А ответ оказывается банальным. Огромное количество армян уже давно живут «на два дома». В основном, они обретаются в РФ, а особенно - в Москве, и лишь иногда наезжают домой.
Понятно, что они давно считают независимость Армении как нечто обременительное и даже опасное, а потому некто Симонянша после начала боевых действий прямо заявила о том, что пора заканчивать заниматься ерундой и входить в состав РФ на правах субъекта федерации.
Причем, она абсолютно не видит в этом ничего плохого и даже считает себя патриоткой. И вот, чтобы понимать, зачем Армении понадобились курды, следует посмотреть на то, как они собираются в кабаках, в том числе и Симонян, и там «воюют» с Азербайджаном, а потом - пишут такое.
В ответ на любые действия Азербайджана они не просто посылают ему проклятия, но и всегда готовы очень воинственно выпить, закусить и даже спеть. Кстати, по поводу Симонянши - все ясно. Она окопалась в Москве потому, что в Армении банально нету бобров, а без них боброедке - никак.
Но почему бородатые пивцы и певцы еще не в камуфляже, сказать трудно. По идее, они не только уже должны были взять оружие, но выдвинуться на фронт и даже вернуться домой грузом 200, но видимо, под хорошее вино и неплохую закуску в уютной Москве воевать намного лучше и ради этих удобств они свою Армению готовы уложить подстилкой под лошадь Путина.
Вот поэтому-то, зная истинную ситуацию, Москва загодя заготовила несколько сотен курдов, но в этот раз все пошло не так, как планировалось.
Мало того, что азербайджанцы напихали им по самый воротник, так еще и нашли этих самых курдских командировочных. В зависимости от того, как ситуация будет развиваться дальше, могут всплыть не только такие подробности.
ANTI-COLORADOS
На месяцок работы азербайджанским активистам.
Отдохнуть и лет через надцать повторить. И так по кругу.