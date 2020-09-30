За границей нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском языке, - МИД

За границей пока нет ни одной школы с полным преподаванием предметов на украинском языке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила директор департамента коммуникации и публичной дипломатии МИД Украины Алла Полевая.

"К сожалению, сегодня нет ни одной украинской школы с полным преподаванием на украинском языке с первого до последнего класса", - отметила Полевая.

Она рассказала, что сейчас на 69 факультетах в 25 странах тем или иным способом преподается украинский язык. По ее словам, в основном это факультеты славистики и есть только несколько факультетов украинистики.

"На самом деле у нас больше субботних и воскресных школ, на которые мы тоже очень надеемся за рубежом. Таких субботних школ у нас 193 в 42 странах мира. И больше всего не в Канаде, а в Румынии ... В шести странах мира есть курсы преподавания украинского языка. Курсы - это тот метод поддержания украинского языка, который имеет большие перспективы популяризации нашего языка за рубежом", - сказала Полевая.

Также читайте: "Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех", - языковой омбудсмен Креминь