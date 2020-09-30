За границей нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском языке, - МИД
За границей пока нет ни одной школы с полным преподаванием предметов на украинском языке.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила директор департамента коммуникации и публичной дипломатии МИД Украины Алла Полевая.
"К сожалению, сегодня нет ни одной украинской школы с полным преподаванием на украинском языке с первого до последнего класса", - отметила Полевая.
Она рассказала, что сейчас на 69 факультетах в 25 странах тем или иным способом преподается украинский язык. По ее словам, в основном это факультеты славистики и есть только несколько факультетов украинистики.
"На самом деле у нас больше субботних и воскресных школ, на которые мы тоже очень надеемся за рубежом. Таких субботних школ у нас 193 в 42 странах мира. И больше всего не в Канаде, а в Румынии ... В шести странах мира есть курсы преподавания украинского языка. Курсы - это тот метод поддержания украинского языка, который имеет большие перспективы популяризации нашего языка за рубежом", - сказала Полевая.
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В том же ЕС много школ, в которых есть классы с полным обучением на украинском языке. Классы, а не школы только из за того, что эти классы созданы по количеству желающих обучаться на украинском языке.
Про Румынию я и раньше писал, но сейчас хочу сказать про Щецин, в котором создано несколько таких классов: В 2016-2017 годах наша община обратилась в консульство за помощью в обеспечении учебниками и учителями. В ответ услышали бла-бла-бла о плохой ситуации в стране, и об отсутствии средств.
Щецинский ужонд обратился к жителям, и польская община скинулась на украинские учебники и преподавателей из Украины.
А так да, чисто украинских школ в Польше нет ...
Сейчас многие дипломаты отдают детей в английские школы или местные. Но украинских школ реально нет ,
Пример - задачи по математике Или физики - дети не понимают условия задачи из-за малого словарного багажа
Все кто хотят учить русскому языку , в субботу в Руском центре , и то только в Копенгагене.
Так само и с украинским языком .
Когда приезжал ваш порох , украинцы просили помочь хоть книгами украинского языка , и этим даже не помог .
В Украине в Киеве существует онлайн школа для детей дипломатов . Дети В любой точке мира учатся в украинской школе, сдают контрольные и зачеты по интернету и скайпу. ЗНО принимают в посольствах приезжающие учителя. Диплом украинского образца
лично, вот ты, что быстрее сделаешь, на скажем финском, математику или биологию за 3-й класс?
А дети учатся в английской и немецкой школе - все предметы на английском и немецком . Математика - 100 баллов , занимаются дополнительно с украинским репетиром По скайпу . Но они с первых классов учатся на английском и немецком.
Вы со мной не спорьте - я за годы проживания в Словакии много семей видела -У всех кого привозят после 10 лет , проблемы с техническими дисциплинами
принимают на основании документа о среднем образовании.
лично знал 16-летнего поступившего в университет в оксфорде.
что за бред.
если про жилье, то кампус выступает всегда в качестве попечительского учереждения.
Я Вам не справочное Бюро, у всех нас поступают дети и мы этими вопросами интересуемся
ВАМ ХОЧЕТСЯ ПОСПОРИТЬ ?
Сначала поинтересуйтесь правилами в Европе , а потом выпендривайтесь
готов поспорить на 20000 евро, что без проблем найду поступившего в европе в университет до 18 лет.
Вы живете , блин, ЧЕРТИ ГДЕ . А я в 60 км от Вены и ее университета
на деньги спорим, или сомнения есть? даю телефон юриста для оформления денежного спора?
Но приехать учится на первом курсе только с 18 лет
если мой сын имеет право поступить в эстонский университет в 16 лет, то ни один вуз ес не вправе ему отказать в подобном же, если он проходит по конкурсу...
Будут ждать 2 года .
Лично Ваши дети учатся в университете Европы ? А наши поступают и будут учится - и правила мы уже все изучили
https://go-to-slovakia.com.ua/ Университеты в Словакии делятся на частные и государственные. Для поступления в большинство ВУЗов вам необходимо соответствовать следующим требованиям:
https://go-to-slovakia.com.ua/ Возраст от 17 летПри необходимости сдать вступительные экзамены (некоторые университеты)
https://go-to-slovakia.com.ua/ Владение словацким языком на уровне B2 или выше (соответствующие требования предъявляются и к другим языкам, на которых возможно обучение)
https://go-to-slovakia.com.ua/ Нострификация диплома
Т.е. даже в Словакии от 17 лет.
К примеру мой сын пошел в школу в 7 лет. Т.к. у него день рождения 6 сентября и мы посчитали что в 5 отдавать его рано было. Учится ему 11 лет. Посему по окончанию если обычным образом ему будет уже почти 18 лет. Так что экстерн имеет смысл.
єврей-РЕЛЕГІЙНА ознака а не національна а пукін з його ведмедиком=мєндєлєм - ашкєназі
Так от, в 90-х українську школу зробили російською. Жителі села писали петиції куди тільки можна, щоб вернули українську мову навчання. І НІФІГА кацапи не вернули!
А ви кажете не хотять...
Ні, значить компактного проживання українців там нема!
http://osvita.ukrainianworldcongress.org/ukrajinska-shkola-diaspora-Canada/
Наш МЗС лоханувся, виходить!
ни одна из них не дает полноценного диплома.
напиши хотя бы одну среднюю украинскую школу в канаде....
Mackenzie Middle School, Дофін
212 First Street NE *******, MB R7N 1B7
Цілоденна публічна школа Smith-Jackson School, Дофін
701 First Street SE, *******, MB R7N 3L4
Цілоденна публічна школа Oak Bank Elementary School, Oakbank
826 Cedar Avenue, Oakbank, MB R0E 1J0
Цілоденна публічна школа
Це церковні і суботні?))))
сайты у всех пишут, что прием на английском.
какой будет результат?
давай поговорим, что трактует закон украины сначала.
государственный язык -- украинский
на государственном языке идёт обучение
паралельно изучайте -- язык который решит громада
раз и навсегда и не надо пиариться на языковом вопросе