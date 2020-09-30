РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8214 посетителей онлайн
Новости
3 490 64

За границей нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском языке, - МИД

За границей нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском языке, - МИД

За границей пока нет ни одной школы с полным преподаванием предметов на украинском языке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила директор департамента коммуникации и публичной дипломатии МИД Украины Алла Полевая.

"К сожалению, сегодня нет ни одной украинской школы с полным преподаванием на украинском языке с первого до последнего класса", - отметила Полевая.

Она рассказала, что сейчас на 69 факультетах в 25 странах тем или иным способом преподается украинский язык. По ее словам, в основном это факультеты славистики и есть только несколько факультетов украинистики.

"На самом деле у нас больше субботних и воскресных школ, на которые мы тоже очень надеемся за рубежом. Таких субботних школ у нас 193 в 42 странах мира. И больше всего не в Канаде, а в Румынии ... В шести странах мира есть курсы преподавания украинского языка. Курсы - это тот метод поддержания украинского языка, который имеет большие перспективы популяризации нашего языка за рубежом", - сказала Полевая.

Также читайте: "Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех", - языковой омбудсмен Креминь

Автор: 

МИД (6993) украинский язык (1192) язык (3780)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
По этому у нас не должно быть ни единой школы где будут преподавать на уруском языку
показать весь комментарий
30.09.2020 16:10
+9
Відповідно й в Україні не повинно бути шкіл, що ведуть повне навчання неукраїнською.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:15
+5
Заграница подождет, важнее всего чтоб в Украине такие школы были. Чтоб с полным преподаванием на украинском языке от первово до последнево класса. Чтоб следов убогово мокшанского наречея не осталось.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По этому у нас не должно быть ни единой школы где будут преподавать на уруском языку
показать весь комментарий
30.09.2020 16:10 Ответить
На монгольском суржике школы и не нужны, но в статье заложена определенная манипуляция.
В том же ЕС много школ, в которых есть классы с полным обучением на украинском языке. Классы, а не школы только из за того, что эти классы созданы по количеству желающих обучаться на украинском языке.
Про Румынию я и раньше писал, но сейчас хочу сказать про Щецин, в котором создано несколько таких классов: В 2016-2017 годах наша община обратилась в консульство за помощью в обеспечении учебниками и учителями. В ответ услышали бла-бла-бла о плохой ситуации в стране, и об отсутствии средств.
Щецинский ужонд обратился к жителям, и польская община скинулась на украинские учебники и преподавателей из Украины.
А так да, чисто украинских школ в Польше нет ...
показать весь комментарий
30.09.2020 18:25 Ответить
В кінці 90-х в Польщі українських шкіл не було, а російська школа-інтернат була лише одна в Варшаві, при посольстві Росії, в якій діти вчилися з усієї країни -- для робітників посольства бесплатно, а для інших -- платно.
показать весь комментарий
01.10.2020 07:56 Ответить
Да уж, слабоватенько канадская община. Родина быстро забывается Ну а румынам луйк, весьма неожиданно
показать весь комментарий
30.09.2020 16:12 Ответить
Відповідно й в Україні не повинно бути шкіл, що ведуть повне навчання неукраїнською.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:15 Ответить
Зате не-проукраїнська поточна влада намагається догодити усім національним меншинам - йдучи на усілякі поступки та виконуючи забаганки...
показать весь комментарий
30.09.2020 16:21 Ответить
Хотят устроить в Украине балаган
показать весь комментарий
30.09.2020 17:25 Ответить
курсы преподавания украинского языка /Скорее-обучения украинскому языку .
показать весь комментарий
30.09.2020 16:24 Ответить
Заграница подождет, важнее всего чтоб в Украине такие школы были. Чтоб с полным преподаванием на украинском языке от первово до последнево класса. Чтоб следов убогово мокшанского наречея не осталось.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:26 Ответить
Когда совок развалился, раша прибрала к своим лапам все школы при посольствах совка , и украинские дипломаты вынужденных были отдавать своих детей в жти рускоязычнве школы : чем зависели от рашки,
Сейчас многие дипломаты отдают детей в английские школы или местные. Но украинских школ реально нет ,
показать весь комментарий
30.09.2020 16:27 Ответить
Проблема в том, что если привозят ребёнка старое 10 лет без хорошего знания английского, то ребёнок уже не тянет технические предметы .

Пример - задачи по математике Или физики - дети не понимают условия задачи из-за малого словарного багажа
показать весь комментарий
30.09.2020 16:30 Ответить
У мене племінників в Польщу перевезли у 8 і 6. У школу взяли без проблем. Зараз, рік потому, пшекають без акценту.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:35 Ответить
Я говорю о технических дисциплинах . Дети , привезённые после 10 лет уже их не тянут
показать весь комментарий
30.09.2020 17:07 Ответить
При желании выход всегда есть. В этом году перевел ребенка в 9 класс лицея в нашем городе - центр Украины. Чем меня заинтересовал данный лицей - комплексным обучением. У ребенка на выбор в любой момент очное посещение занятий, очное посещение консультаций, дистанционное присутствие на уроке в виде видеоконференции, дистанционное посещение консультаций, онлайновая сдача теств и контрольных, с 10 класса возможность пройти 10-11 классы и сдать экстерном. Есть сайт с личным кабинетом и заданиями с контролингом. Т.е. рабочее онлайн окружение учащегося. Как сказал директор половина учащихся его класса учатся дистанционно из за границы. После окончания - аттестат установленного образца. Так что выход найти всегда можно. 21 век на дворе.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:38 Ответить
В Дании нет ни одной не то что бы школи , даже класса обучающему русского языка .

Все кто хотят учить русскому языку , в субботу в Руском центре , и то только в Копенгагене.

Так само и с украинским языком .

Когда приезжал ваш порох , украинцы просили помочь хоть книгами украинского языка , и этим даже не помог .
показать весь комментарий
30.09.2020 16:47 Ответить
У детей в Дании интернета нет? Меня вообще удивляет такой подход. Какой ужжос - нет ни одной книги. Капец просто. Книга вообще-то один из носителей информации. Причем устаревший давно. Так Вам шашечки или ехать? Кто хочет что либо учить - ищет возможности. Кто только делает вид - просто стонет и жалуется. Извините, если резко ответил. Но, в конце концов, когда мы начнем использовать те возможности, которые нам предлагают новые технологии?
показать весь комментарий
30.09.2020 17:43 Ответить
Вы такую активность развели 😀😀😀
В Украине в Киеве существует онлайн школа для детей дипломатов . Дети В любой точке мира учатся в украинской школе, сдают контрольные и зачеты по интернету и скайпу. ЗНО принимают в посольствах приезжающие учителя. Диплом украинского образца
показать весь комментарий
30.09.2020 18:08 Ответить
А зачем детям сдавать экстерном ?
показать весь комментарий
30.09.2020 17:09 Ответить
У каждого свои причины. Чтобы время зря не терять.
показать весь комментарий
30.09.2020 17:39 Ответить
А почему нет? Если одаренный и все легко схватывает, почему бы ему, при желании, не дать возможность досрочно школу закончить. В любой адекватной системе образования такая возможность должна быть, чтобы дети сами за себя могли решать, что им лучше - обязаловка на 12 лет без больших напрягов и кучей свободного времени или закончить школу на год-два раньше и дальше учиться например.
показать весь комментарий
30.09.2020 17:50 Ответить
Думаю, что просто срабатывают совковые стереотипы. Когда всех под одну гребенку. А ведь у каждого ученика различные способности. И совсем не обязательно чтобы ученик одаренным был. Просто способности к обучению у него иные могут быть. Сейчас много гиперактивных детей. Они информацию налету схватывают.
показать весь комментарий
30.09.2020 18:01 Ответить
Почему всех под одну гребенку? В Словакии после 8 класса дети сдают экзамены и набирают баллы для поступления в гимназию . В гимназии есть технические классы и гуманитарные. Все зависит от результатов , В гуманитарные , как Вы понимаете, идут те , КТО НЕ ТЯНЕТ В МАТЕМАТИКЕ. Обычно посольские дети при переездах теряют самое важное время Азов математике 3-5 класс . Потому все идут в гуманитарии
показать весь комментарий
30.09.2020 18:13 Ответить
ну да. литература на английском проще, чем перевести одно слово "решить" в задачнике по математике.
лично, вот ты, что быстрее сделаешь, на скажем финском, математику или биологию за 3-й класс?
показать весь комментарий
30.09.2020 18:40 Ответить
Лично я сейчас изучаю строительную терминологию на словацком - это так же сложно как и на английском
А дети учатся в английской и немецкой школе - все предметы на английском и немецком . Математика - 100 баллов , занимаются дополнительно с украинским репетиром По скайпу . Но они с первых классов учатся на английском и немецком.

Вы со мной не спорьте - я за годы проживания в Словакии много семей видела -У всех кого привозят после 10 лет , проблемы с техническими дисциплинами
показать весь комментарий
30.09.2020 19:14 Ответить
Сообщу Вам, что в Европе принимают в Вузы после 18 лет . И окончание гимназий раньше не имеет смысла . Разумные люди жти европейцы 😀😀😀
показать весь комментарий
30.09.2020 18:05 Ответить
"Сообщу Вам, что в Европе принимают в Вузы после 18 лет ". полный бред.
принимают на основании документа о среднем образовании.
лично знал 16-летнего поступившего в университет в оксфорде.
показать весь комментарий
30.09.2020 18:43 Ответить
В 16 лет он должен был быть с родителями или опекуном
показать весь комментарий
30.09.2020 19:09 Ответить
где он должен быть с родителями? на лекции?

что за бред.
если про жилье, то кампус выступает всегда в качестве попечительского учереждения.
показать весь комментарий
30.09.2020 19:16 Ответить
И в кампус заселяются после 18 - до 18 снимает квартиру
Я Вам не справочное Бюро, у всех нас поступают дети и мы этими вопросами интересуемся
ВАМ ХОЧЕТСЯ ПОСПОРИТЬ ?

Сначала поинтересуйтесь правилами в Европе , а потом выпендривайтесь
показать весь комментарий
30.09.2020 19:20 Ответить
я эстонец, и утверждаю, что ограничение в 18 - ложь.
готов поспорить на 20000 евро, что без проблем найду поступившего в европе в университет до 18 лет.
показать весь комментарий
30.09.2020 19:22 Ответить
Вас сразу послать ? 😀😀😀Утверждайте, что на Марсе есть жизнь
Вы живете , блин, ЧЕРТИ ГДЕ . А я в 60 км от Вены и ее университета
показать весь комментарий
30.09.2020 19:24 Ответить
я в таллинне. в 15 км от талтеха. и утверждаю, что про "всю европу" - ложь несусветная.
на деньги спорим, или сомнения есть? даю телефон юриста для оформления денежного спора?
показать весь комментарий
30.09.2020 19:28 Ответить
Поступить и сдать документы можно и в 17 лет
Но приехать учится на первом курсе только с 18 лет
показать весь комментарий
30.09.2020 19:25 Ответить
скорее всего это ограничение действует для неграждан ЕС.
если мой сын имеет право поступить в эстонский университет в 16 лет, то ни один вуз ес не вправе ему отказать в подобном же, если он проходит по конкурсу...
показать весь комментарий
30.09.2020 19:40 Ответить
Документы могут сдать и поступить и в 16 лет , но на первый курс попадут только с 18 лет
Будут ждать 2 года .
показать весь комментарий
30.09.2020 19:16 Ответить
вранье..... я лично знал человека, который в 16 лет учился очно в оксфорде....
показать весь комментарий
30.09.2020 19:18 Ответить
Вы начинаете доставать
Лично Ваши дети учатся в университете Европы ? А наши поступают и будут учится - и правила мы уже все изучили
показать весь комментарий
30.09.2020 19:22 Ответить
К сожалению огорчу наверное Вас. Правда немного.

https://go-to-slovakia.com.ua/ Университеты в Словакии делятся на частные и государственные. Для поступления в большинство ВУЗов вам необходимо соответствовать следующим требованиям:
https://go-to-slovakia.com.ua/ Возраст от 17 летПри необходимости сдать вступительные экзамены (некоторые университеты)
https://go-to-slovakia.com.ua/ Владение словацким языком на уровне B2 или выше (соответствующие требования предъявляются и к другим языкам, на которых возможно обучение)
https://go-to-slovakia.com.ua/ Нострификация диплома
Т.е. даже в Словакии от 17 лет.
К примеру мой сын пошел в школу в 7 лет. Т.к. у него день рождения 6 сентября и мы посчитали что в 5 отдавать его рано было. Учится ему 11 лет. Посему по окончанию если обычным образом ему будет уже почти 18 лет. Так что экстерн имеет смысл.
показать весь комментарий
30.09.2020 20:49 Ответить
Для того, чтобы украинские школы за рубежом появились, украинцы должны для начала этого хотеть.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:36 Ответить
Я думаю они просто никому особо не нужны.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:44 Ответить
Это правда , почему-то украинцы за границей все хотят разговаривать на русском
показать весь комментарий
30.09.2020 16:48 Ответить
Не бачив у Польщі чи Чехії жодного русскаязичного українця, а мене у відрядження туди часто посилають. Всі заробітчани українськомовні. Так що стули писка!
показать весь комментарий
30.09.2020 17:19 Ответить
хотели-хотели, в Приморском крае ведь 30% украинцев, и что, Общество укр. культуры и языка было, и в Краснодаском крае, и в Белгородской и Воронежской области было, но пришел гэбист собиратель земель, и все Общества исчезли, а также библиотека Укр.литературы в Москве. Патологическая ненависть кацапо-гэбистов-евреев к укр. мове. (имеем еще доморощеных Лукаш, Мертвячук, Портянкин, Рабинович, Бандаренка, Спивак, Червоненка)
показать весь комментарий
30.09.2020 17:03 Ответить
Магадан. За границей нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском языке, - МИД - Цензор.НЕТ 7627
показать весь комментарий
30.09.2020 17:41 Ответить
Воронеж, даже на мове написано Интересно, каких годов фото ?
За границей нет ни одной школы с полным преподаванием на украинском языке, - МИД - Цензор.НЕТ 3972
показать весь комментарий
30.09.2020 19:07 Ответить
не переименовали. Проверено на букинге.
показать весь комментарий
30.09.2020 20:33 Ответить
Вообще-то, в данной статье речь идет не о Раше, а о Европе. Сколько украинцев в Канаде? в Австралии? в Чехии? Не думаю, что там запрещают украинские школы. Просто люди хотят, чтобы их дети знали английский язык. А на украинском можно и дома поговорить.
показать весь комментарий
30.09.2020 17:43 Ответить
так ти вважаєшь пукіна "іврєєм" А воно в сінаґоґу ходить? кашрут та свята блюде??
єврей-РЕЛЕГІЙНА ознака а не національна а пукін з його ведмедиком=мєндєлєм - ашкєназі
показать весь комментарий
01.10.2020 08:15 Ответить
Розкажу історію про українську школу за кордоном... У мене дід покійний родом з Кубані. Він до війни ще учився там в УКРАЇНСЬКІЙ школі і школа в селі там була українською аж десь до 90-х років. І село там українськомовне на 99% - батя пару раз їздив туди.

Так от, в 90-х українську школу зробили російською. Жителі села писали петиції куди тільки можна, щоб вернули українську мову навчання. І НІФІГА кацапи не вернули!

А ви кажете не хотять...
показать весь комментарий
30.09.2020 17:17 Ответить
а в Канаде тоже петиции пишут? В Польше? В Чехии? В Чехии украинцев уже больше, чем на Кубани.
показать весь комментарий
30.09.2020 17:35 Ответить
Поняття місць компактного проживання тобі щось говорить? У Польщі та Чехії - більшість заробітчан... Для того, щоб цілу школу відкрити має бути компактне проживання великої кількості українців. А так українські класи є і в Польщі, і в Чехії, і в Канаді...
показать весь комментарий
30.09.2020 17:38 Ответить
Назвете хоч одне 100% українськомовне село в Польщі/Чехії/Канаді (як оце села на Кубані)?
Ні, значить компактного проживання українців там нема!
показать весь комментарий
30.09.2020 17:39 Ответить
в Торонто есть украинская школа? Там компактное проживание украинцев.
показать весь комментарий
30.09.2020 17:44 Ответить
Уяви собі є! І не тільки в Торонто! Пруф:
http://osvita.ukrainianworldcongress.org/ukrajinska-shkola-diaspora-Canada/

Наш МЗС лоханувся, виходить!
показать весь комментарий
30.09.2020 17:47 Ответить
наш МЗС никогда не берет трубки, когда им звонишь во время пребывания за границей. Не исключено, что его вообще не существует.
показать весь комментарий
30.09.2020 17:49 Ответить
не нашел ни одной школы. в твоем списке только церковные, субботние и летние.
ни одна из них не дает полноценного диплома.
напиши хотя бы одну среднюю украинскую школу в канаде....
показать весь комментарий
30.09.2020 18:52 Ответить
Москалику, вчись читати: Цілоденні Українські школи в Канаді - не суботні!

Mackenzie Middle School, Дофін
212 First Street NE *******, MB R7N 1B7
Цілоденна публічна школа Smith-Jackson School, Дофін
701 First Street SE, *******, MB R7N 3L4
Цілоденна публічна школа Oak Bank Elementary School, Oakbank
826 Cedar Avenue, Oakbank, MB R0E 1J0
Цілоденна публічна школа

Це церковні і суботні?))))
показать весь комментарий
30.09.2020 18:55 Ответить
а какая из них украинская?
сайты у всех пишут, что прием на английском.
показать весь комментарий
30.09.2020 18:58 Ответить
если венгры в украине напишут, что хотят учиться на венгерском?
какой будет результат?
давай поговорим, что трактует закон украины сначала.
показать весь комментарий
30.09.2020 18:47 Ответить
неужели трудно понять
государственный язык -- украинский
на государственном языке идёт обучение
паралельно изучайте -- язык который решит громада
раз и навсегда и не надо пиариться на языковом вопросе
показать весь комментарий
30.09.2020 16:56 Ответить
Перефразирую) не нравиться, - чемодан, вокзал, Украина)))))
показать весь комментарий
30.09.2020 17:22 Ответить
Тут в Україні xxL*м не треба українська, а ви хочете, щоб вони вимагали цього за кордоном. В kts*пії вони взагалі лояльніші до росії, ніж самі kts*пи.
показать весь комментарий
01.10.2020 08:45 Ответить
Все верно к сожалению. Но есть гимназия с укр языком в городе Прешов для https://yourwayslovakia.com/ru обучение в Словакии . Там обучение на словацкого языке но есть предмет укр язык и литература где учитель словак который свободно разговаривает на украинском языке. Гимназия называется им. Тараса Шевченка.
показать весь комментарий
15.02.2024 18:11 Ответить
 
 