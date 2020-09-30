В Мариуполе приходится ждать до 8 дней результатов теста на COVID-19, - глава департамента здравоохранения Ремпель

В Мариуполе Донецкой области перегружена ПЦР-лаборатория, потому что обслуживает не только город, но и половину Донецкой области. Результаты тестирования на коронавирус приходится ждать до 8 дней.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил руководитель департамента здравоохранения в Мариуполе Андрей Ремпель, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что в связи с открытием двух лабораторий ситуация улучшится после того, как они заработают в полном объеме. Они уже запущены, но еще не вышли на такие объемы тестирования, как в Мариуполе. Если мариупольская лаборатория делает около 200 тестов днем, то новые делают 40-50 тестов. Когда все лаборатории заработают в полном объеме, то ситуация улучшится", - говорит Ремпель.

По его словам, на сегодняшний день самая большая проблема по области и Мариуполе - это загруженность провизорных отделений.

"Провизорные отделения - это те отделения, куда попадают люди с пневмониями, где им необходимо быстро поставить диагноз и отсортировать или в COVID-госпиталь, или в терапевтическое отделение. Вот сейчас самая большая проблема - это загруженность этих провизорных отделений. Разгрузить их можно только быстрым ПЦР-тестированием. В настоящее время в Мариуполе нужно ждать результата ПЦР-теста до 8 дней", - отметил руководитель департамента здравоохранения.

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