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Новости Коронавирус и карантин
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В Мариуполе приходится ждать до 8 дней результатов теста на COVID-19, - глава департамента здравоохранения Ремпель

В Мариуполе приходится ждать до 8 дней результатов теста на COVID-19, - глава департамента здравоохранения Ремпель

В Мариуполе Донецкой области перегружена ПЦР-лаборатория, потому что обслуживает не только город, но и половину Донецкой области. Результаты тестирования на коронавирус приходится ждать до 8 дней.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил руководитель департамента здравоохранения в Мариуполе Андрей Ремпель, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что в связи с открытием двух лабораторий ситуация улучшится после того, как они заработают в полном объеме. Они уже запущены, но еще не вышли на такие объемы тестирования, как в Мариуполе. Если мариупольская лаборатория делает около 200 тестов днем, то новые делают 40-50 тестов. Когда все лаборатории заработают в полном объеме, то ситуация улучшится", - говорит Ремпель.

По его словам, на сегодняшний день самая большая проблема по области и Мариуполе - это загруженность провизорных отделений.

"Провизорные отделения - это те отделения, куда попадают люди с пневмониями, где им необходимо быстро поставить диагноз и отсортировать или в COVID-госпиталь, или в терапевтическое отделение. Вот сейчас самая большая проблема - это загруженность этих провизорных отделений. Разгрузить их можно только быстрым ПЦР-тестированием. В настоящее время в Мариуполе нужно ждать результата ПЦР-теста до 8 дней", - отметил руководитель департамента здравоохранения.

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Автор: 

карантин (16729) Мариуполь (5724) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
в Києві здається довше ))
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30.09.2020 16:18
+1
Враньё.
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30.09.2020 16:24
+1
В Киеве 7 дней по состоянию на прошлую пятницу. если в частной за деньги, то сутки.
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30.09.2020 17:04
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в Києві здається довше ))
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30.09.2020 16:18 Ответить
Не совсем,если попадаете в Александровскую,то на следующий день,у них есть лаборатория.
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30.09.2020 16:53 Ответить
В Ізмаілі Одеської області - 10 днів.
Аналізи відправляють в лабораторію в Одесу, а це 250 км, і вже там перевіряють.
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30.09.2020 16:19 Ответить
а вдруг выздоровеет!?)))
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30.09.2020 16:21 Ответить
а куда спешить? денег то все равно уже нет на борьбу с ковид
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30.09.2020 16:21 Ответить
В Черкасах, у знайомих на роботі захворів співробітник. Підозра на ковід. Лікарі заявили - або роби за 2.500 тест в приватній, або чекай місяць безкоштовного. А ви 8 днів...
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30.09.2020 16:21 Ответить
Враньё.
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30.09.2020 16:24 Ответить
Вы Радуцкий ?
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30.09.2020 16:44 Ответить
эт норм - Харьков
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30.09.2020 16:37 Ответить
У меня ребенок в Киеве попал в больницу,результат теста получили через 8 дней. Так что ничем не лучше Мариуполя.
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30.09.2020 16:51 Ответить
в гепаграде Харькове результат теста товарищ ждал 16 дней и в итоге он потерян. Повторный тест по крови на следующий день ковид. При этом предыдущие дни как на работу ездил на капельницу общественным транспортом - было воспалению легких. Берегите себя, своих родных и близких держитесь подальше от безмасочников и не лезьте в переполненный транспотр - лечение на дому - очень дорого!
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30.09.2020 16:52 Ответить
Львів шість днів. Таке відчуття що Степанов з Радуцьким ці тести особисто роблять. Ну не встигають чувак, а ще між аналізами бюджет потрібно пиляти!
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30.09.2020 16:59 Ответить
за ето время, упаси боже,
кому то ети тесты уже могут и не понадобиться...
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30.09.2020 17:03 Ответить
В Киеве 7 дней по состоянию на прошлую пятницу. если в частной за деньги, то сутки.
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30.09.2020 17:04 Ответить
ну это же не депутаты и не члены правительства или администрации президента - подождут , если доживут. Куда важнее суркисам и прочим бужанским сделать, просто для того чтобы те на футбольный матч сходить могли
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30.09.2020 19:27 Ответить
В США сейчас создан и распространяется тест, позволяющий определить COVID-19 за 15 мин. ВОЗ передано 2 миллиарда таких тестов и ВОЗ собирается их распространять
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01.10.2020 08:50 Ответить
 
 