Разрабатываются три основные версии крушения Ан-26: неправильная организация полетов, ошибка пилотов и техническая неисправность

Следователи рассматривают три основные версии катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук.

"Разрабатывают, в основном, три версии - неправильно организация полетов была сделана, ошибка пилотов или человеческий фактор, и третья - техническая неисправность", - сказала она.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.