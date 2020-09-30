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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Разрабатываются три основные версии крушения Ан-26: неправильная организация полетов, ошибка пилотов и техническая неисправность

Разрабатываются три основные версии крушения Ан-26: неправильная организация полетов, ошибка пилотов и техническая неисправность

Следователи рассматривают три основные версии катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук.

"Разрабатывают, в основном, три версии - неправильно организация полетов была сделана, ошибка пилотов или человеческий фактор, и третья - техническая неисправность", - сказала она.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) расследование (3045) самолет (3620) Харьковщина (5577) Верещук Ирина (505)


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Топ комментарии
+15
Російська диверсія навіть не обговорюється. Мир, дружба, жвачка.
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30.09.2020 16:32
+11
Літаюча баба-сосна з парасолькою, бальшой експерд в авіації.
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30.09.2020 16:35
+9
Какого хера с этими заявлениями лезут? Да еще и посторонние от следствия дуры?
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30.09.2020 16:37
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Російська диверсія навіть не обговорюється. Мир, дружба, жвачка.
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30.09.2020 16:32 Ответить
А для того й Верещук.
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30.09.2020 16:40 Ответить
Для чого? Вона квадрокоптера від гелікоптера не відрізнить.
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30.09.2020 16:45 Ответить
Головна версія - погана якість авіаційного пального, через що потужність двигунів різко впала без технічної несправності а лівий двигун просто зупинився. Тепер в цьому немає сумніву! Монопольний постачальник авіаційного пального - коломойський, ось він і має відповідати за катастрофу військового літака!
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30.09.2020 17:06 Ответить
Літаюча баба-сосна з парасолькою, бальшой експерд в авіації.
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30.09.2020 16:35 Ответить
Какого хера с этими заявлениями лезут? Да еще и посторонние от следствия дуры?
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30.09.2020 16:37 Ответить
отрабатывает как и любая слуга того .... народа...
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30.09.2020 16:41 Ответить
ось тільки ще її дурної думки тут не вистачало
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30.09.2020 16:37 Ответить
Вона вже прилетіла?
Зачим?
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30.09.2020 16:38 Ответить
Да двигатель там накрылся. Сорок с лишним лет - шутка ли.
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30.09.2020 16:41 Ответить
вже про мотор сказали, що працював...про це є і на цензорі...отбелили своїх...
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30.09.2020 16:43 Ответить
Кажучи відверто, думка корабельної шпали про авіакатастрофу мало кого цікавить.
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30.09.2020 16:41 Ответить
є слідчі, комісія...вони і скажуть, що та, як...
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30.09.2020 16:41 Ответить
умышленно недокрученная гаечка - это тоже техническая неисправность, которая ведет к катастрофе.
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30.09.2020 16:43 Ответить
Теж ще одна екпертка в авіації. Вона шківа від шпонки не відрізнить.
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30.09.2020 16:44 Ответить
Грабеж и деградация страны глобализаторской мафией не рассматривается как вариант.
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30.09.2020 16:45 Ответить
Ирина Верещук- это не та имбецилка зеленая , что типа мери попинс, летала на тросу?
вот зачем печатать высеры тупой курицы?
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30.09.2020 17:05 Ответить
все (кроме ошибки пилотов) во время войны \оккупации территорий, убитых, раненых, пленных\ обычно подходит к понятию диверсия. (распилы, кумовство, коррупция, сдача интересов страны и т.п. в общем-то тоже)
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30.09.2020 17:12 Ответить
А диверсия вообще не рассматривается, от слова совсем? Бляха-муха, в воюющей седьмой стране такая версия должна быть основной и рассматриваться в первую очередь.
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30.09.2020 17:49 Ответить
Итоги расследования неутешительны.
Правда, если ее обнародуют, бесконечно огорчит очень многих и только добавит печали.
Такова наша жизнь, она складывается из цепочки непреднамеренных случайностей.
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30.09.2020 18:16 Ответить
Яка інформативність цієї статті?
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30.09.2020 18:17 Ответить
перше з чого варто починати в воюючій країні - диверсія.
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30.09.2020 22:22 Ответить
пзрк! достаточно было 1сепара с иглой. но это позор джунглям вокруг аэродрома!
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30.09.2020 23:50 Ответить
 
 