Погибшую сотрудницу посольства США мог зацепить движущийся поезд, который она не услышала из-за наушников, - источник

Сотрудницу посольства США Санвер Никаело, скончавшуюся сегодня в больнице Киева, вероятнее всего зацепил проезжающий мимо поезд. Она делала пробежку на рабочей ветке железной дороги и была в наушниках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Следствие рассматривает версию, что Никаело зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала.

Отмечается, что женщину нашли в наушниках на рабочей ветке железной дороги, вероятнее всего, она делала пробежку.

По данным источника, у сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.

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