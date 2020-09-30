Погибшую сотрудницу посольства США мог зацепить движущийся поезд, который она не услышала из-за наушников, - источник
Сотрудницу посольства США Санвер Никаело, скончавшуюся сегодня в больнице Киева, вероятнее всего зацепил проезжающий мимо поезд. Она делала пробежку на рабочей ветке железной дороги и была в наушниках.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Следствие рассматривает версию, что Никаело зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала.
Отмечается, что женщину нашли в наушниках на рабочей ветке железной дороги, вероятнее всего, она делала пробежку.
По данным источника, у сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.
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Кроме жд - в остальном там крутое место - шикарный парк и хорошая транспортная развязка:
5-15 минут пешком 3 станции метро 2-х веток, столько же - до городской электрички (возле станции которой и нашли тело), на авто - пара минут - и ты на Проспекте Победы - главной транспортной магистрали Киева. И при этом - 1 минута - и ты в большом парке, 10-15 минут в другую сторону - еще один парк - оборудованный и цивильный.
Промзоны там нет - есть частный сектор и гаражи