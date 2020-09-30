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Погибшую сотрудницу посольства США мог зацепить движущийся поезд, который она не услышала из-за наушников, - источник

Погибшую сотрудницу посольства США мог зацепить движущийся поезд, который она не услышала из-за наушников, - источник

Сотрудницу посольства США Санвер Никаело, скончавшуюся сегодня в больнице Киева, вероятнее всего зацепил проезжающий мимо поезд. Она делала пробежку на рабочей ветке железной дороги и была в наушниках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Следствие рассматривает версию, что Никаело зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала.

Отмечается, что женщину нашли в наушниках на рабочей ветке железной дороги, вероятнее всего, она делала пробежку.

По данным источника, у сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.

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Автор: 

Киев (25665) посольство (1084) правоохранительные органы (2970) смерть (9250) США (27090)


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Топ комментарии
+17
Обычные, масса людей не услышала поезд даже без наушников и так погибла.
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30.09.2020 16:49
+15
Реальная версия, так погибает много людей ежегодно, они не слышат поезд даже будучи без наушников.
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30.09.2020 16:50
+11
Ты неповеришь, но поезд можно неуслышать даже и без них. Особенно когда локомотив толкает вагоны.
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30.09.2020 16:56
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Посольство примерно в 300 метрах от ЖД начинается.
Кроме жд - в остальном там крутое место - шикарный парк и хорошая транспортная развязка:
5-15 минут пешком 3 станции метро 2-х веток, столько же - до городской электрички (возле станции которой и нашли тело), на авто - пара минут - и ты на Проспекте Победы - главной транспортной магистрали Киева. И при этом - 1 минута - и ты в большом парке, 10-15 минут в другую сторону - еще один парк - оборудованный и цивильный.

Промзоны там нет - есть частный сектор и гаражи
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01.10.2020 13:08 Ответить
Отсекают союзников..
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30.09.2020 19:22 Ответить
про поезд лажа полная, почему там такая сирена что глухой услышит и второе вибрация от поезда тоже ни с чем не спутаешь, грухнули 200 процентов
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01.10.2020 00:04 Ответить
ударили кастетом в затылок похоже проверить все московские монастыри и охранные фирмы опзж
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01.10.2020 00:07 Ответить
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