Двое Зеленских, пятеро Филимоновых и Дарт Вейдер претендуют на пост мэра Одессы
Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост городского головы Одессы Василия Сергеевича Зеленского, выдвинутого Одесской городской организацией партии "Цыганская партия Украины", и Александра Васильевича Зеленского от Одесской городской организации партии "Молодь до влади".
Соответствующие постановления опубликованы на сайте Одесского горизбиркома, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, официально кандидатами на пост мэра Одессы стали Олег Николаевич Филимонов (1952 г.р.) от Одесской областной организации партии "Слуга народа"; Олег Викторович Филимонов (1992 г.р.) от Одесской городской организации партии "Зеленые"; Олег Викторович Филимонов (1973 г.р.) от областной организации партии "Стабильность и справедливость"; Олег Анатольевич Филимонов (1971 г.р.) от Одесской городской организации партии "Студенческая партия Украины", а также Вадим Филимонов от Одесской городской организации партии "Наша земля".
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За кресло городского головы будет бороться и Дарт Николаевич Вейдер от Одесской городской организации партии "Блок Дарта Вейдера".
Одесский горизбирком также зарегистрировал кандидатами на пост городского головы Одессы Сергея Кивалова, выдвинутого Одесской областной организацией Украинской морской партии; Евгения Червоненко, выдвинутого Одесской областной организацией партии "Наш край"; Эдуарда Гурвица, выдвинутого Одесской областной организацией партии "Блок Эдуарда Гурвица", Николая Скорика от Одесской городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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Если в тексте русскоязычного комментария, автор которого «живёт в «Киеве» или в «Одессе», вы обнаружите знакомый набор фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сомневаться, что это «лайно» приплыло с троллефермы, которая находится в Санкт-Петербурге, ул. Оптика 4, корп.3, господина Пригожина.
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяне отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Если Вы не заблокируете эту особь, то «лайнометатель» Пригожина, найдет на Фейсбуке Ваш прошлогодний комментарий, пожалуется Модератору и Вас забанят на месяц.
З майбутніми виборами в Україні відбуваються незрозумілі речі. До влади рвуться двічі судимі євреї, кандидати з кримінальним минулим і колишні пацієнти психлікарень, олігархи, люди Коломойського і проросійські сепаратисти.
Зелений кагал ускладнив процедуру виборів до місцевих рад до такої міри, що пересiчного громадянину і «мохеровим беретам» в кабінку для голосування треба надавати консультанта.
У більшості населених пунктів виборці отримають чотири бюлетені для голосування за владу різних рівнів.
П'ять бюлетенів отримають виборці Житомира, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави, Херсона. Вони додатково будуть вибирати представників до районних в місті рад. В цілому на заповнення купи бланків піде не менше п'яти хвилин. Це призведе до великих черг на виборчі дільниці.
Я на вибори не піду.
так вот для чего цынанка назвала сына "зеленским"))
Так теперь понятна ...Эпизод ІІ Атака клонов!!!.....все стало на свои места.
Оце воно: