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Новости Местные выборы-2020
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Двое Зеленских, пятеро Филимоновых и Дарт Вейдер претендуют на пост мэра Одессы

Двое Зеленских, пятеро Филимоновых и Дарт Вейдер претендуют на пост мэра Одессы

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост городского головы Одессы Василия Сергеевича Зеленского, выдвинутого Одесской городской организацией партии "Цыганская партия Украины", и Александра Васильевича Зеленского от Одесской городской организации партии "Молодь до влади".

Соответствующие постановления опубликованы на сайте Одесского горизбиркома, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, официально кандидатами на пост мэра Одессы стали Олег Николаевич Филимонов (1952 г.р.) от Одесской областной организации партии "Слуга народа"; Олег Викторович Филимонов (1992 г.р.) от Одесской городской организации партии "Зеленые"; Олег Викторович Филимонов (1973 г.р.) от областной организации партии "Стабильность и справедливость"; Олег Анатольевич Филимонов (1971 г.р.) от Одесской городской организации партии "Студенческая партия Украины", а также Вадим Филимонов от Одесской городской организации партии "Наша земля".

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За кресло городского головы будет бороться и Дарт Николаевич Вейдер от Одесской городской организации партии "Блок Дарта Вейдера".

Одесский горизбирком также зарегистрировал кандидатами на пост городского головы Одессы Сергея Кивалова, выдвинутого Одесской областной организацией Украинской морской партии; Евгения Червоненко, выдвинутого Одесской областной организацией партии "Наш край"; Эдуарда Гурвица, выдвинутого Одесской областной организацией партии "Блок Эдуарда Гурвица", Николая Скорика от Одесской городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Также на Цензор.НЕТ: 30-летний тезка Саакашвили зарегистрирован кандидатом в мэры Одессы. ФОТО

Автор: 

местные выборы (2752) Одесса (7918)


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Топ комментарии
+10
Ставь бегом капельницу, выводи зе-урину из мозга)))))))))))))
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30.09.2020 17:14
+7
цирк почався с 73% 1,5 роки тому, так що це просто інша частина вистави
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30.09.2020 17:10
+7
Василия Сергеевича Зеленского, выдвинутого Одесской городской организацией партии "Цыганская партия Украины"

так вот для чего цынанка назвала сына "зеленским"))
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30.09.2020 17:11
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Шо, 5 Трухановых запилить сцыкотно, а зелупню можна безкарно в рожу абсцыкать?)))
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30.09.2020 17:05 Ответить
Потрібно ввести воєнний стан на 5 років і припинити цей галімий цирк з місцевими виборами!
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30.09.2020 17:07 Ответить
цирк почався с 73% 1,5 роки тому, так що це просто інша частина вистави
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30.09.2020 17:10 Ответить
Цирк почавсся з 52% які підтримали порошенка, в надії що він буде людиною та патріотом. А порошенко як був твариною-корупціонером так і лишився.
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30.09.2020 17:13 Ответить
Ставь бегом капельницу, выводи зе-урину из мозга)))))))))))))
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30.09.2020 17:14 Ответить
Я не можу нічогоВам вивести з мізків, бо у Вас немає мізків і тому там нічого не накопичується!
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30.09.2020 17:20 Ответить
ну чого номерні боти такі дурні? У вас антиселекція якась: тупі, без почуття гумору, да ще в штанцях, в які клятий Порошенко вам насрав)))
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30.09.2020 17:23 Ответить
руки геть від величного L, ну що поробиш, що він нік-нейм змінив, а дослідний центр поведінки- ні.
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30.09.2020 18:13 Ответить
5 балів!)))))
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30.09.2020 18:20 Ответить
Внимание! Увага! Attention! На этой странице зарабатывают комментариями (11 рупль 80 копеек за каждый вброс) руськоясычные, лишнехромосомные «повара путина» и боты прихошина ис Питера.
Если в тексте русскоязычного комментария, автор которого «живёт в «Киеве» или в «Одессе», вы обнаружите знакомый набор фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сомневаться, что это «лайно» приплыло с троллефермы, которая находится в Санкт-Петербурге, ул. Оптика 4, корп.3, господина Пригожина.
Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяне отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Если Вы не заблокируете эту особь, то «лайнометатель» Пригожина, найдет на Фейсбуке Ваш прошлогодний комментарий, пожалуется Модератору и Вас забанят на месяц.
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30.09.2020 19:27 Ответить
Я на вибори не піду.
З майбутніми виборами в Україні відбуваються незрозумілі речі. До влади рвуться двічі судимі євреї, кандидати з кримінальним минулим і колишні пацієнти психлікарень, олігархи, люди Коломойського і проросійські сепаратисти.
Зелений кагал ускладнив процедуру виборів до місцевих рад до такої міри, що пересiчного громадянину і «мохеровим беретам» в кабінку для голосування треба надавати консультанта.
У більшості населених пунктів виборці отримають чотири бюлетені для голосування за владу різних рівнів.
П'ять бюлетенів отримають виборці Житомира, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави, Херсона. Вони додатково будуть вибирати представників до районних в місті рад. В цілому на заповнення купи бланків піде не менше п'яти хвилин. Це призведе до великих черг на виборчі дільниці.
Я на вибори не піду.
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30.09.2020 19:26 Ответить
Так ты же с заднепроходым его уже давно вводишь и никак не введешь. А теперь уже надо выводить!
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30.09.2020 17:18 Ответить
)))))))))) доречі, де це онотоле вештається?) під спідничкою у мами, мабуть)))))
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30.09.2020 17:24 Ответить
Так укушенный им в мозг https://censor.net/ru/user/347491 и является его представителем!
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30.09.2020 17:44 Ответить
На зелёных можно безопасно кукарекать, а на реальных посонов слегка сыр-сыр
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30.09.2020 17:09 Ответить
отож))) мудрый зе-избиратель, ****)))
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30.09.2020 17:11 Ответить
Василия Сергеевича Зеленского, выдвинутого Одесской городской организацией партии "Цыганская партия Украины"

так вот для чего цынанка назвала сына "зеленским"))
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30.09.2020 17:11 Ответить
Это как в 90-х троллинг был, когда били машины и клали рядом листовки типа "питарасы за узеленскава!")))))))))
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30.09.2020 17:13 Ответить
p.s. Предвыборный штаб партии "Слуга народа" создает альтернативную сеть подсчета голосов. Это старая технология Корниенко, которую прокатали еще на довыборах. Суть проста - первыми объявить о "мы победили" и на этом фоне просто игнорировать реальные результаты. Все просто - местные выборы не должны стать фоном общеукраинских - такова главная мысль Корниенко.
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30.09.2020 17:17 Ответить
там математики еще те будут, он как легко считали 1,5 года назад, что по 4000 ойро вчителям це як 2 пальці)))))
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30.09.2020 17:26 Ответить
Шелупень шоблова лізе, немов упирі в церкву без хреста.
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30.09.2020 17:05 Ответить
ЗеленскиЙх?Автор статьи нагорилися горилкой?
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30.09.2020 17:05 Ответить
Обожаю свой город)))
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30.09.2020 17:06 Ответить
Филимонов пусть не абижается. В Одессе дохрена жидов живет и все хотят в мерское кресло
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30.09.2020 17:07 Ответить
хочу Колумбуса Хризостомуса!
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30.09.2020 17:09 Ответить
єто шо, - я проорал когда Зеленский Владимир Александрович стал https://gordonua.com/ukr/news/society/povnij-tezka-zelenskogo-bez-tendera-otrimav-groshi-za-naklejki-velike-budivnitstvo-1520380.html победителем тендера на производство наклеек "Велике будівництво"
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30.09.2020 17:09 Ответить
Цирк на дроте, выборы превращают в фарс.
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30.09.2020 17:10 Ответить
коли вже у мери йтимуть, щоб працювати, а не щоб жерти?
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30.09.2020 17:10 Ответить
... Show Must Go On...
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30.09.2020 17:15 Ответить
Не *****, не может быть!!!...сам Дарт Вейдер??? Аааафигеееть...сам Скайвотер!! Теперь мне панятна, где находится храм джедаев....дык это одесский ******** театр!!
Так теперь понятна ...Эпизод ІІ Атака клонов!!!.....все стало на свои места.
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30.09.2020 17:15 Ответить
Skywalker. Хотя, если под выборы, Skyvoter - в самую точку ))
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30.09.2020 18:24 Ответить
А где же Голобородько и Егор Лупан?
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30.09.2020 17:18 Ответить
Одним словом, в депутати різних рівнів лізуть всі кому не лінь. Потрібно встановини нижню границю, наприклад 5%. І от, той хто набрав менше, повинен платити штраф в залежності від % скільки він набрав. Чим менший процент тим більший штраф, причому в геометричній прогресії. Тоді б відсіялись всі зайві ще на стадії реєстрації.
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30.09.2020 17:19 Ответить
Це ми вже проходили. Треба голосування зробити платним - скажімо 10000 грн за голос з підтвердженням в декларації походження коштів. Зразу відсіяться гречколюби, любителі приколів і какаяразніки.
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30.09.2020 17:43 Ответить
Значит старому клоуну Филимонову гаплык.
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30.09.2020 17:21 Ответить
Цирк Шапито ..Выход - надо позывные давать как в АТО
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30.09.2020 17:21 Ответить
Один хер мы не выберем Труханова. Пусть хоть 100 Филимоновых Фантомас нам нарисует.
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30.09.2020 17:26 Ответить
Отето страна… Нам демократія не на користь-любу діру використаємо!
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30.09.2020 17:27 Ответить
...збоченці...
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30.09.2020 17:47 Ответить
зеленский из цыганской партии -это апофеоз маразма этих выборов...видел их "агитаторов" на столичном ж\д вокзале...
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30.09.2020 17:28 Ответить
Не выборы , а цирк на дроте
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30.09.2020 17:29 Ответить
Адесса - город смеха, чому там дивуватись
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30.09.2020 17:46 Ответить
"Цыганская партия Украины" могла бы и Ваву выдвинуть, он еще тот цыган. Один цыган Зеленский уже по Закарпатью ползает...
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30.09.2020 18:10 Ответить
Пипец зоопарк
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30.09.2020 18:20 Ответить
Ну, может, хоть теперь Ленка не такая грустная будет...
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30.09.2020 18:21 Ответить
Дарт Вейдер - не актульно.
Оце воно:
Двоє Зеленських, п'ятеро Філімонових і Дарт Вейдер претендують на пост мера Одеси - Цензор.НЕТ 4754
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30.09.2020 18:28 Ответить
На идиотов рассчитано, ,которых у нас тьма.
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30.09.2020 18:57 Ответить
Чубакка выиграет)
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30.09.2020 23:07 Ответить
 
 