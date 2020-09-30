Ярош заявил о готовности возглавить ТКГ: "Переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности"
Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош предложил президенту Владимиру Зеленскому свою кандидатуру на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook, комментируя увольнение с должности первого заместителя ТКГ Витольда Фокина.
Ярош также назвал Минские договоренности "злом для Украины".
"Нам нужна не капитуляция, а мир путем украинской победы. Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в ТКГ. Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и предательства", - написал Ярош.
Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.
После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.
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Что после ареста??? будем как Сенцова всей страной выменивать его обратно. Это не разумно.
Те що ви написали -- ані "підставив", ані "зрадив". Навіть ваші Кашпіровські домірковування, що він там собі думав.
Чесно вийшов - так то ж не мафія, чи КГБ.
Хотів у владу? Я теж його хотів би у владу. І якмога більше таких !!!
К,великому сожалению,У нас нет превышающей численности для ведения наступательных операций с защитой заподной и северной границы, кроме того у них атомное оружие и др.
Это я как диванный эксперт
Здесь нужны принципиально другие решения проблемы. Только вряд ли что получится. Украина с ее олигархами, соросятами и коррупцией быстрыми темпами катится вниз, а не подымается с колен. Дай Бог сохранить то, что осталось, без Крыма и Донбасса!
У него нет такой ВНУЧКИ, как у Фокина.
Минские соглашения заключались для того, чтобы остановить наступление Путина. Выполнять их никто не собирался. Задача Украины - тянуть резину до бесконечности!
Все время говорит о победе Украины, а сам просится в главные парламентеры?