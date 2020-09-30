Ярош заявил о готовности возглавить ТКГ: "Переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности"

Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош предложил президенту Владимиру Зеленскому свою кандидатуру на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook, комментируя увольнение с должности первого заместителя ТКГ Витольда Фокина.

Ярош также назвал Минские договоренности "злом для Украины".

"Нам нужна не капитуляция, а мир путем украинской победы. Чтобы выйти из этой патовой ситуации, предлагаю Владимиру Зеленскому свою кандидатуру в качестве руководителя украинской делегации в ТКГ. Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не немощности и предательства", - написал Ярош.

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Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.