"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Олег Семинский заявил, что спустил колеса двум автомобилям в Чернигове, потому что за ним следили. Свои действия он называет самозащитой и говорит, что обратился в полицию.
Об этом он заявил в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.
"Ко мне обратились за помощью предприниматели, которые увидели, что неизвестные пытаются изуродовать арендованные ими рекламные борды. На одном из этих бордов - изображение нашего кандидата Юрия Тарасовца. По приезду я застал на месте группу молодых людей спортивной внешности, которые, как потом выяснилось, подрабатывали еще и операторами на ресурсах, близких к действующему городскому главе Чернигова", - рассказал Семинский.
"Слуга народа" утверждает, что неизвестные в автомобилях "AUDI Q7" и "Daewoo" полдня сопровождали его по Чернигову. Семинский говорит, что и раньше замечал эти автомобили - они якобы следуют за ним уже больше месяца.
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Свои действия нардеп назвал самозащитой. Семинский также заявил, что сообщил об инциденте в правоохранительные органы.
Напомним, ранее экс-"слуга народа" Антон Поляков сообщил, что нардеп "СН" Олег Семинский в сопровождении охраны пробил колеса припаркованным автомобилям в Чернигове. В полиции рассказали, что получили жалобу жителя города на избиение народным депутатом. Материалы направили в прокуратуру.
Также на Цензор.НЕТ: Житель Чернигова заявил об избиении нардепом: полиция направила материалы в прокуратуру. ФОТО
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Бо меньше, чем у ЗЕ, только у них.
Отбирали не по уровню, а по его отсутствию!
Впевнений, що він буде вищий за 60!
Заявление в полицию пиши через два дня....
П.С. Зачёт по зе-курсу слежки - сдан !
а еще охотятся демоны зеленые.
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То есть автомобили атаковали его и он в целях самозащиты нанес им повреждения?)