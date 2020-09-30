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"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Олег Семинский заявил, что спустил колеса двум автомобилям в Чернигове, потому что за ним следили. Свои действия он называет самозащитой и говорит, что обратился в полицию.

Об этом он заявил в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.

"Ко мне обратились за помощью предприниматели, которые увидели, что неизвестные пытаются изуродовать арендованные ими рекламные борды. На одном из этих бордов - изображение нашего кандидата Юрия Тарасовца. По приезду я застал на месте группу молодых людей спортивной внешности, которые, как потом выяснилось, подрабатывали еще и операторами на ресурсах, близких к действующему городскому главе Чернигова", - рассказал Семинский.

"Слуга народа" утверждает, что неизвестные в автомобилях "AUDI Q7" и "Daewoo" полдня сопровождали его по Чернигову. Семинский говорит, что и раньше замечал эти автомобили - они якобы следуют за ним уже больше месяца.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нардеп "Слуги народа" Семинский в сопровождении охраны пробивает колеса припаркованным автомобилям в Чернигове: "#бать! Черти!". ВИДЕО

Свои действия нардеп назвал самозащитой. Семинский также заявил, что сообщил об инциденте в правоохранительные органы.

Напомним, ранее экс-"слуга народа" Антон Поляков сообщил, что нардеп "СН" Олег Семинский в сопровождении охраны пробил колеса припаркованным автомобилям в Чернигове. В полиции рассказали, что получили жалобу жителя города на избиение народным депутатом. Материалы направили в прокуратуру.

Также на Цензор.НЕТ: Житель Чернигова заявил об избиении нардепом: полиция направила материалы в прокуратуру. ФОТО

Автор: 

авто (4219) Чернигов (890) Семинский Олег (45)


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Топ комментарии
+31
Я навіть знаю хто стежив.

"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 6454
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30.09.2020 17:35
+19
Всё же действительно депутатов от СН отбирали по уровню IQ Не допуская никого, уровнем выше Нелоха.
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30.09.2020 17:41
+13
"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 8522
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30.09.2020 17:45
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Правила форума Совет форумчан
якый вумный дыпутат...по видео с цензора дотумкав?
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30.09.2020 17:35 Ответить
"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 1912
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30.09.2020 18:05 Ответить
Я навіть знаю хто стежив.

"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 6454
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30.09.2020 17:35 Ответить
За ним следили, потому что кто-то сдувает колёса машинам в округе.
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30.09.2020 17:39 Ответить
Всё же действительно депутатов от СН отбирали по уровню IQ Не допуская никого, уровнем выше Нелоха.
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30.09.2020 17:41 Ответить
оно линейкой IQ всегда меряло..
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30.09.2020 17:42 Ответить
Если линейкой, то в СН вобще одни тетки должны быть.
Бо меньше, чем у ЗЕ, только у них.
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30.09.2020 17:47 Ответить
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30.09.2020 17:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/112014

Отбирали не по уровню, а по его отсутствию!
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30.09.2020 17:43 Ответить
Не помню кто из слуг говорил что они микробы по сравнению с "не лохом"...
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30.09.2020 17:49 Ответить
"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 6152
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30.09.2020 17:54 Ответить
Голубцы ?
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30.09.2020 18:09 Ответить


"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 2026
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30.09.2020 18:17 Ответить
Ну хоть самокритичны, уже какой-то признак сознания.
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30.09.2020 18:00 Ответить
Качура
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30.09.2020 18:03 Ответить
Я вимагаю провести експертизу та оприлюднити IQ головного зебіла!
Впевнений, що він буде вищий за 60!
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30.09.2020 20:17 Ответить
Но не дотянет до 65.
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30.09.2020 20:21 Ответить
А вот скажите мне, ЗеДятлы, ... впрочем спрашивать вас за ваших избранников, все равно, что спрашивать сосновый телеграфный столб.
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30.09.2020 17:41 Ответить
Ну всё, как учили в Трускавце: заметил слежку - бей первым предпринимателя (под защитой телохранителей) и спускай колёса!
Заявление в полицию пиши через два дня....
П.С. Зачёт по зе-курсу слежки - сдан !
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30.09.2020 17:42 Ответить
Параноику постоянно казалось, что за ним следят шизофреники…
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30.09.2020 17:42 Ответить
Ему показалось, что за ним следил Громосека с планеты Шелезяка,
а еще охотятся демоны зеленые.
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30.09.2020 19:22 Ответить
Зеленые демоны его отловили еще в прошлом году.
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30.09.2020 20:22 Ответить
-За тобой хвоста небыло , ты хорошо смотрел ? Что - ЕСТЬ ,, на машине .!? Ну тогда пробей им колёса ...

"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 9980.
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30.09.2020 17:43 Ответить
Теперь понятно , где осел(в какой партии) контингент с психбольниц..
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30.09.2020 17:44 Ответить
"Слуга народа" Семинский, спускавший колеса машинам в Чернигове, говорит, что за ним следили - Цензор.НЕТ 8522
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30.09.2020 17:45 Ответить
Если у Вас паранойя, это не значит, шо за Вами никто не следит...
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30.09.2020 17:49 Ответить
"Свои действия нардеп назвал самозащитой"

То есть автомобили атаковали его и он в целях самозащиты нанес им повреждения?)
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30.09.2020 17:51 Ответить
Зебилоид ! Это ж сколько в стране кретинов !
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30.09.2020 18:11 Ответить
За ним следили , - Ну должны же Знать Украинцы , как ты сливаешь свои предвыборные Обещания в Унитаз.
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30.09.2020 17:53 Ответить
Піймали на одній брехні, вигадав іншу.
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30.09.2020 18:00 Ответить
Мания преследований?
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30.09.2020 18:03 Ответить
автор, спустить колесо - это когда спички в ниппель вставишь. тогда его (после такого спуска) можно опять накачать компрессором и дальше спокойно кататься. в данном конкретном случае , этот депутат- гандон у которого мания преследования (кому ты на йух упал скотина, возомнил о себе что-то или правда взятки берешь?) взял колеса и ножом порезал, что требует полной замены колеса так как проколы и порезы на бортике шины не клеяться и на шиномонтаже их не берут. хорошая резина стоит от 2 - 2.5 тыс гр и выше, и если ее менять так это еще 140 гр. -170 гр за работу! так что с гандона -резника можно смело скачать по 100 -150 баксов за каждое порезанное колесо. а ты автор статьи думай что пишешь ! неужели с автомобилями никаких дел никогда не имел??? порез ножом это отнюдь не спуск колеса.....блин всему вас учить надо!!!
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30.09.2020 18:05 Ответить
Ну ви зрозуміли. Якщо за вами слідкують чи пристають - спускайте колеса всім автомобілям!
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30.09.2020 18:08 Ответить
Эта бредятина подтверждает обязательность прохождения 95 балаганом медосмотра психиатром.
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30.09.2020 18:08 Ответить
Только настоящими ,а не ,как зельцман - нарик кумовьям мочу сдавал
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30.09.2020 18:15 Ответить
Мало цього придурка в ямі тримали...борзий сильно.
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30.09.2020 18:21 Ответить
неадекват.
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30.09.2020 18:21 Ответить
Следили бы за ним,вдали ему бы эти колеса,аж как шарик взлетел ,оно отмазки лепит
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30.09.2020 18:27 Ответить
Первое что делаешь когда за тобой следят, это спускаешь колеса ближайших машин
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30.09.2020 19:02 Ответить
нехило так параноило на гусях наркоту....
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30.09.2020 19:08 Ответить
следоки колеса, устроили слежку ?
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30.09.2020 20:33 Ответить
Цікаво, як прореагує зелена поліція.
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30.09.2020 21:06 Ответить
А ещё он слышит команды марсиан которые не дают спать ночами, а самое главное за ним следят пришельцы чтобы выкрасть Высший Разум Земли.
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30.09.2020 21:42 Ответить
наверное, кроме справки о судимости (которую вырок для депутатов отменил, очевидно, опасаясь за самого себя), надо требовать от "депутатов" еще справку о том, что не стоит на учете в дурке, наркодиспансере, военном учете, не имеет СПИДа, венерических заболеваний, знает буквы и умеет считать до десяти...
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01.10.2020 05:01 Ответить
 
 