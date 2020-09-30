Война в Карабахе: Грузия предлагает Армении и Азербайджану провести переговоры в Тбилиси, - премьер Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария предложил представителям Азербайджана и Армении провести в Тбилиси встречу, направленную на установление переговорного процесса между конфликтующими сторонами.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.
"Нашу страну связывают добрососедские отношения с обеими странами - Азербайджаном и Арменией. Исторически, проживающие в Грузии азербайджанцы и армяне, наши граждане, всегда играли важную роль в развитии и усилении не только нашей страны, а также региона в целом. В то же время, их мирное сосуществование является хорошим примером того, что грузины, армяне и азербайджанцы могут превратить весь Южный Кавказ в зону мира и развития. Наш общий интерес - как можно скорее установить мир в регионе. Грузия готова любым способом способствовать этому процессу, в том числе провести встречу представителей сторон конфликта в Тбилиси с целью проведения диалога", - говорится в заявлении премьера.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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Карабахское ханство фактически было
присоединено к России. Во время ликви-
дации Карабахского ханства его этниче-
ский состав нашел отражение в «Описа-
нии», составленном по распоряжению
главнокомандующего русской армией на
Кавказе А. П. Ермолова (1816-1827 гг.). По
«Описанию» в Карабахской провинции из
20 095 семей 15 729 были азербайджан-
скими (1111 в городе, 14 618 в селе), 4366
армянскими, в том числе албанскими (421
в городе, 3945 в селе) 1 .Кстати, большин-
ство этих армян были григорианизирован-
ными и арменизированными албанцами. В
результате массового переселения армян в
Карабах здесь стали появляться новые ар-
мянские села. (Позже армяне «в честь» пе-
реселения воздвигали в Карабахе памятни-
ки, но в 80-е гг. ХХ столетия после претен-
зии на азербайджанские земли, их уничто-
жили). По официальным данным, с 1828
по 1830 гг., всего за 2 года, в Северный
Азербайджан, в том числе в Карабах, было
переселено из Ирана 40 тыс., а из Осман-
ской империи 90 тыс. армян. С неофици-
альными армянскими переселенцами их
количество переходило 200 тыс. 2
Таким образом, царская Россия созда-
ла хорошие условия для массового пересе-
ления армян в Северный Азербайджан, в
частности, в Карабах, а также для их ад-
министративно-политического, социально-
экономического и культурного развития.
Скоро армянская сторона начала вести от-
крытую борьбу за осуществление идеи
«Великой Армении»
Нагорный Карабах был исторически заселён племенами неиндоевропейского происхождения. В период https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C классической античности (либо в IV в. до н.э., либо во II в. до н.э.) регион был присоединен к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великой Армении и арменизирован (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0 см. История Нагорного Карабаха#Население правобережья Куры в I тыс. до н. э. ). В составе Великой Армении Нагорный Карабах составлял провинцию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85 Арцах . В конце IV в. н. э., во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 раздела Армении , эта территория была включена Персией в состав её вассального государстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-7 [7] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Кавказской Албании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-8 [8] . С середины VII века до конца IX века - под арабским владычествомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-9 [9] . В IX-XVI веках - часть армянского феодального княжества https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Хачен .
С Позднего Средневековья и до XX века Нагорный Карабах являлся летней стоянкой тюркских кочевников, а позже азербайджанцевhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-10 [10] .
С начала XVII до середины XVIII века Нагорный Карабах находится под властью союза армянских меликств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%81 Хамсы под сюзеренитетом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Сефевидов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B Афшаридов в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Карабахского беглербекства . Во второй половине XVIII века Нагорный Карабах с преобладающим армянским населением вошёл в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Карабахское ханство , а в 1813 году в составе Карабахского ханства по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Гюлистанскому мирному договору - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российскую империю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-11 [11] .
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Одессу строили итальянцы, французы, греки . Но Одесса не Греция, а Украина.
Род князей киевских начинается от Рюриковичей, когда масковия была болотом с жабами и гпдюками- вот настоящие корни Киева и масквы.
Армения стала таким же вором , как и кацапия. Теперь пришло время платить по счетам.
Так что, хотят армяне жить спокойно - пусть убираются из Карабаха и живут себе спокойно в Армении! Это простой и самый мирный путь, чтобы не лилась кровь - путь умных.
Но, там геополитические интересы козломордых ордынцев, так что без крови не обойтись.
Россия предала Армению и это факт которого оспорить нельзя
ну разве шо после деоккупации Азербайджаном своей земли.
И семьи этих нелюдей армянского происхождения заселили всю территорию Карабаха. Это теперь делает их законными наследниками территории Карабаха? Я так не считаю.