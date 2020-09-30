Война в Карабахе: Грузия предлагает Армении и Азербайджану провести переговоры в Тбилиси, - премьер Гахария

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария предложил представителям Азербайджана и Армении провести в Тбилиси встречу, направленную на установление переговорного процесса между конфликтующими сторонами.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

"Нашу страну связывают добрососедские отношения с обеими странами - Азербайджаном и Арменией. Исторически, проживающие в Грузии азербайджанцы и армяне, наши граждане, всегда играли важную роль в развитии и усилении не только нашей страны, а также региона в целом. В то же время, их мирное сосуществование является хорошим примером того, что грузины, армяне и азербайджанцы могут превратить весь Южный Кавказ в зону мира и развития. Наш общий интерес - как можно скорее установить мир в регионе. Грузия готова любым способом способствовать этому процессу, в том числе провести встречу представителей сторон конфликта в Тбилиси с целью проведения диалога", - говорится в заявлении премьера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан готов остановить боевые действия, если ВС Армении покинут Нагорный Карабах, - президент Алиев

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".