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Новости Агрессия России против Украины
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Война в Карабахе: Грузия предлагает Армении и Азербайджану провести переговоры в Тбилиси, - премьер Гахария

Война в Карабахе: Грузия предлагает Армении и Азербайджану провести переговоры в Тбилиси, - премьер Гахария

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария предложил представителям Азербайджана и Армении провести в Тбилиси встречу, направленную на установление переговорного процесса между конфликтующими сторонами.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

"Нашу страну связывают добрососедские отношения с обеими странами - Азербайджаном и Арменией. Исторически, проживающие в Грузии азербайджанцы и армяне, наши граждане, всегда играли важную роль в развитии и усилении не только нашей страны, а также региона в целом. В то же время, их мирное сосуществование является хорошим примером того, что грузины, армяне и азербайджанцы могут превратить весь Южный Кавказ в зону мира и развития. Наш общий интерес - как можно скорее установить мир в регионе. Грузия готова любым способом способствовать этому процессу, в том числе провести встречу представителей сторон конфликта в Тбилиси с целью проведения диалога", - говорится в заявлении премьера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан готов остановить боевые действия, если ВС Армении покинут Нагорный Карабах, - президент Алиев

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Также читайте: Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Грузия (4504) переговоры (5067) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+23
Вісті з ТКГ.
Війна в Карабасі: Грузія пропонує Вірменії та Азербайджану провести переговори в Тбілісі, - прем'єр Гахарія - Цензор.НЕТ 6601
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30.09.2020 18:18
+21
С точки зрения международного права и существующих реалий, Азербайджан проводит военные операции на своей территории против вторгшиеся на его территорию оккупационных войск Армении...
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30.09.2020 18:07
+12
Это логика кацапов, у которых "исторически и этически" важнее, чем установленные границы другого государства.
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30.09.2020 18:52
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Правила форума Совет форумчан
Якщо, раптом, розгорнуть війська в напрямку Грузії, то точно проведуть.
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30.09.2020 18:01 Ответить
С точки зрения международного права и существующих реалий, Азербайджан проводит военные операции на своей территории против вторгшиеся на его территорию оккупационных войск Армении...
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30.09.2020 18:07 Ответить
А исторически и этнически, всё-таки, Карабах более близок к армянам. И если конфликтующие стороны не придут к какому-то всех удовлетворяющему решению - война будет продолжаться бесконечно.
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30.09.2020 18:45 Ответить
Это логика кацапов, у которых "исторически и этически" важнее, чем установленные границы другого государства.
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30.09.2020 18:52 Ответить
кем установленные? ну-ка, ну-ка...
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30.09.2020 19:07 Ответить
Ну не твоим ******
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30.09.2020 19:30 Ответить
ясно
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30.09.2020 19:32 Ответить
Исторически твоё пукин *****
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30.09.2020 18:57 Ответить
и твой пукин *****. дальше что?
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30.09.2020 19:08 Ответить
Ти й досі не зрозумів? Тебе послали НХ!
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30.09.2020 20:24 Ответить
и тебе туда же, рагуль
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30.09.2020 21:39 Ответить
Ти в дзеркало це сказав собі - молодець!
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01.10.2020 00:11 Ответить
обтекай, колхозник
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01.10.2020 10:58 Ответить
Пробку засунь у свою дупу - тебе бомбить, кацап.
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01.10.2020 12:55 Ответить
Азербайджан напал на Армению! На Ереван? На Карабах! Армения признала Карабах? Нет Так на Армению никто не нападал? Напал! Азербайджан! Убивают военных Армении А что в Карабахе делают армянские военные? Т.е. Армения оккупировала земли другой страны и Азербайджан освобождает своё?
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30.09.2020 19:14 Ответить
По Кюрекчайскому договору 1805 г.
Карабахское ханство фактически было
присоединено к России. Во время ликви-
дации Карабахского ханства его этниче-
ский состав нашел отражение в «Описа-
нии», составленном по распоряжению
главнокомандующего русской армией на
Кавказе А. П. Ермолова (1816-1827 гг.). По
«Описанию» в Карабахской провинции из
20 095 семей 15 729 были азербайджан-
скими (1111 в городе, 14 618 в селе), 4366
армянскими, в том числе албанскими (421
в городе, 3945 в селе) 1 .Кстати, большин-
ство этих армян были григорианизирован-
ными и арменизированными албанцами. В
результате массового переселения армян в
Карабах здесь стали появляться новые ар-
мянские села. (Позже армяне «в честь» пе-
реселения воздвигали в Карабахе памятни-
ки, но в 80-е гг. ХХ столетия после претен-
зии на азербайджанские земли, их уничто-
жили). По официальным данным, с 1828
по 1830 гг., всего за 2 года, в Северный
Азербайджан, в том числе в Карабах, было
переселено из Ирана 40 тыс., а из Осман-
ской империи 90 тыс. армян. С неофици-
альными армянскими переселенцами их
количество переходило 200 тыс. 2
Таким образом, царская Россия созда-
ла хорошие условия для массового пересе-
ления армян в Северный Азербайджан, в
частности, в Карабах, а также для их ад-
министративно-политического, социально-
экономического и культурного развития.
Скоро армянская сторона начала вести от-
крытую борьбу за осуществление идеи
«Великой Армении»
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30.09.2020 19:19 Ответить
Ок, давай сыпать ссылками на историю. Ты сам это начал. Из Википедии:

Нагорный Карабах был исторически заселён племенами неиндоевропейского происхождения. В период https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C классической античности (либо в IV в. до н.э., либо во II в. до н.э.) регион был присоединен к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великой Армении и арменизирован (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0 см. История Нагорного Карабаха#Население правобережья Куры в I тыс. до н. э. ). В составе Великой Армении Нагорный Карабах составлял провинцию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85 Арцах . В конце IV в. н. э., во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 раздела Армении , эта территория была включена Персией в состав её вассального государстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-7 [7] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Кавказской Албании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-8 [8] . С середины VII века до конца IX века - под арабским владычествомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-9 [9] . В IX-XVI веках - часть армянского феодального княжества https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Хачен .
С Позднего Средневековья и до XX века Нагорный Карабах являлся летней стоянкой тюркских кочевников, а позже азербайджанцевhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-10 [10] .
С начала XVII до середины XVIII века Нагорный Карабах находится под властью союза армянских меликств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%81 Хамсы под сюзеренитетом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Сефевидов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B Афшаридов в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Карабахского беглербекства . Во второй половине XVIII века Нагорный Карабах с преобладающим армянским населением вошёл в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Карабахское ханство , а в 1813 году в составе Карабахского ханства по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Гюлистанскому мирному договору - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российскую империю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82#cite_note-11 [11] .

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30.09.2020 19:39 Ответить
в 2002 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B Гейдар Алиев подтвердил в одном из интервью, что, занимая пост первого секретаря ЦК КП Азербайджана (1969-1982), он проводил политику, направленную на изменение демографического баланса в регионе в пользу азербайджанцев
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30.09.2020 19:42 Ответить
Я не читаю макшансую википедию. Ссылки там на типа историков-армян.
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30.09.2020 19:45 Ответить
но твоя ссылка ссылается на такого же мокшу из российской империи, так шо, чья бы мычала
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30.09.2020 19:48 Ответить
Идешь на ***.
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30.09.2020 20:04 Ответить
Исходя из этих фактов, право на НК худо-бедно, но имеют и те и другие. Поэтому, в их интересах как-то договориться, а они все упёрлись рогами как бараны и истребляют друг друга. Я не за одних против других. Я за то, чтобы они перестали хернёй страдать.
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30.09.2020 19:47 Ответить
Лаптеногое, шёл бы ты своей мордве эту хрень втирать
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30.09.2020 19:50 Ответить
73-процентный, проходи мимо
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30.09.2020 19:58 Ответить
Исторически Крым чей? И Украинский и Турецкий и Греческий и бывшей рос империи которой уже нет .А Карабах Азейбаржанский как и Крым Украинский.
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30.09.2020 19:30 Ответить
Правильно. Копаться в происхождении и 'корнях'- чисто кацапские мансы. Есть границы государств, есть международное право , есть мировой порядок- и не Армении все это перекраивать.
Одессу строили итальянцы, французы, греки . Но Одесса не Греция, а Украина.
Род князей киевских начинается от Рюриковичей, когда масковия была болотом с жабами и гпдюками- вот настоящие корни Киева и масквы.
Армения стала таким же вором , как и кацапия. Теперь пришло время платить по счетам.
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30.09.2020 20:16 Ответить
А Рюриковичи откуда взялись в Киеве?
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30.09.2020 21:29 Ответить
Ты не прав и Украинские казаки тоже строили https://odessa-life.od.ua/article/7444-kak-kazaki-odessu-stroili ,https://excurs.od.ua/kak-kazaki-odessu-osnovali.
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01.10.2020 17:54 Ответить
Карабах это 99% армянского населения - 150 тысяч армян и 6 азеров. В 1990-1992 гг Азербайджан проводил политику депортации армян из Карабаха, успев отселить 15 сел. Нужно в первую очередь о людях думать, если не хотим чтоб и с нами так поступили когда-нибудь. А земля, территория в первую очередь принадлежит тем людям которые на ней живут
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01.10.2020 08:44 Ответить
Это ответь тем азербайджанцам ,которые были убиты ,которые изгнаны со своей земли ,которые остались без дома и крова и переехали с насиженных мест. При чем 99% там стало после войны .Мы уже изучили как раша действовала в Молдове ,в Грузии ,в Азербайджане и Украине.У нас тоже 200000 армян ,так что? Отдать им область какую то? Есть закон и все. Армяне там спокойно жили в автономии ,и как раша стали строить великую армению ,достроились? Теперь всем съезжать прийдеться ,там в плен брать не будут. Там уши будут отрезать.И правильно делать.
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01.10.2020 17:50 Ответить
те, що заселили окуповані теритрії вірменами не дає підстав вважати, що ці території раптом стали історичні і етнічно ближчими вірменами, це як донбас і Крим, кацапні і іншого зброду понавезли, але ж території не стали кацапськими ні історично ні етнічно.
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30.09.2020 22:59 Ответить
Документы у хозяина (Азербайджана) в порядке. Остальное все лирика!
Так что, хотят армяне жить спокойно - пусть убираются из Карабаха и живут себе спокойно в Армении! Это простой и самый мирный путь, чтобы не лилась кровь - путь умных.
Но, там геополитические интересы козломордых ордынцев, так что без крови не обойтись.
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01.10.2020 20:57 Ответить
Вісті з ТКГ.
Війна в Карабасі: Грузія пропонує Вірменії та Азербайджану провести переговори в Тбілісі, - прем'єр Гахарія - Цензор.НЕТ 6601
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30.09.2020 18:18 Ответить
та давай уже вылазь, а то той кулемет в нyль вже стер
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30.09.2020 18:40 Ответить
Ахаха,вот у русни пердаки разорвет)))
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30.09.2020 18:42 Ответить
штори на вікна, шоб не блимкало і гаразд...
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30.09.2020 19:12 Ответить
Кацапы подсуетились
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30.09.2020 18:03 Ответить
Азербайджан вызволит свою территорию и переговоров не нужно , а то наступление Забазарят еще на 30 лет.
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30.09.2020 18:09 Ответить
Неужели до сих пор никто не понял, что атаку Азербайджана может остановить только Турция. И никакими переговорами здесь не будет даже пахнуть до полного освобождения Н.Карабаха
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30.09.2020 18:10 Ответить
Только Азербайджан может назначить место подписания капитуляции и последующих выплат за нанесённый ущерб...
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30.09.2020 18:14 Ответить
Хватит переговоров.Оон умерла ,когда паша навалилась на Грузию.Сыны гор не позортесь.
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30.09.2020 18:14 Ответить
А как себя чувствовала ООН в 1999 , когда бомбили Белград войска НАТО?? А как чувствовала себя ООН в 2001, когда Британия и США вторглись в Ирак?? ООН померла еще в 90-х.
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30.09.2020 21:31 Ответить
Крым еще не стал поперек горла.?
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30.09.2020 22:35 Ответить
Станет не зависимо от всего.Что параша получила в итоге.Безводный срым до хрущева и ненависть соседей.Ну как бы очень сомнительные диведенты.
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30.09.2020 22:45 Ответить
вдавися
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30.09.2020 23:00 Ответить
Немає що обговорювати. Карабах Азербаджану і крапка!!!
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30.09.2020 18:18 Ответить
рано...у байрактаров ещё речевой блок не вырос..
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30.09.2020 18:19 Ответить
Ещё раз повторю то , что писал 2 дня назад , что турецкие дроны полностью уничтожили русское ПВО в Карабахе и теперь имеют полное господство в воздухе. В подтверждение этому , помытарите на кавказцентре как турецкие дроны-камикадзе сжигают технику Армении . Зачем переговори , если война закончена? И ещё раз повторюсь , что армянам надо бежать , спасая сраку , или так останутся на вечно .
Россия предала Армению и это факт которого оспорить нельзя
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30.09.2020 18:36 Ответить
Кого паРашка не предавала? ЕсТь такие страны?
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01.10.2020 21:00 Ответить
грузинам молчать.
ну разве шо после деоккупации Азербайджаном своей земли.
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30.09.2020 18:37 Ответить
Грузини,приготуйтесь,скоро ваша черга.Путін веде торгові війни.Азербайджанська труба проходить через територію Грузії,а путін дуже не хоче,щоб по ній йшов газ в Туреччину.
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30.09.2020 18:45 Ответить
Зачем это Азербайджану?
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30.09.2020 18:50 Ответить
Тбилиси станет Минском для данного конфликта, то есть будет тормозом для временной его остановки, не более.
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30.09.2020 18:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=e-xqOcO8YWw&feature=emb_logo Отчет ВС Азербайджана
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30.09.2020 19:30 Ответить
Про що балакати? Азербайдажн має відновити статус кво в межах міжнародно визнаних кордонів. Які переговори?
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30.09.2020 19:40 Ответить
Війна в Карабасі: Грузія пропонує Вірменії та Азербайджану провести переговори в Тбілісі, - прем'єр Гахарія - Цензор.НЕТ 9971
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30.09.2020 19:51 Ответить
Наиболее реальным исходом этого конфликта может быть предложение Армении вступить в Союзное государство, т е войти в состав России как Эреванская губерния. Или отказаться от Карабаха. Потому что Азербайджану поддерживаемому Турцией маленькая Армения сопротивляться не сможет.
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30.09.2020 21:29 Ответить
А после Армении наступит очередь Азербайджана. Путин наверняка что-нибудь придумает.
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30.09.2020 21:32 Ответить
Нафиг им эти переговоры - азербайджанцам уже 30 лет мозги парят этими переговорами. Перед тем как захватить Нагорный Карабах Армения почему то переговоры не предлагала.
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01.10.2020 04:24 Ответить
ПРАВИЛЬНО !!! И ОБЪЕДИНИТЬСЯ ПРОТИВ РОССИИ !!! А ТЕРРИТОРИИ НА РОССИИ БОЛЬШЕ ЧЕМ ОНА МОЖЕТ ОБСЛУЖИТЬ !)
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01.10.2020 06:41 Ответить
Карабах это 99% армянского населения - 150 тысяч армян и 6 азеров. В 1990-1992 гг Азербайджан проводил политику депортации армян из Карабаха, успев отселить 15 сел. Нужно в первую очередь о людях думать, если не хотим чтоб и с нами так поступили когда-нибудь. А земля, территория в первую очередь принадлежит тем людям которые на ней живут
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01.10.2020 08:45 Ответить
Армяне перешли черту, попросту вырезав целые семьи в 90х годах! Нелюди!
И семьи этих нелюдей армянского происхождения заселили всю территорию Карабаха. Это теперь делает их законными наследниками территории Карабаха? Я так не считаю.
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01.10.2020 21:03 Ответить
 
 