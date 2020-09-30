Во время кризиса тарифы на электричество для бизнеса нужно замораживать, а не повышать, - эксперт
В период коронакризиса власть должен поддержать бизнес и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.
Об этом заявил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский, комментируя намерение НКРЭКУ повысить тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 30%.
"Во время локдауна, карантина, наоборот, надо было поддержать собственную промышленность, малый и средний бизнес, предприятия как таковые. А это можно было бы поддерживать, если бы на время, хотя бы на год заморозить тарифы на электроэнергию. Но, к сожалению, мы видим, что этого не происходит", - сказал Павловский.
По его словам, повышение тарифа на передачу тока приведет к увеличению расходов промышленности, которые будут заложены в себестоимость товаров и услуг, и соответственно, в конечном счете за рост тарифов заплатит население.
"Укрэнерго" повысит цены на передачу для промышленности. У промышленности будет дороже себестоимость. Эта себестоимость будет включена в цену товара. А этот товар получится в результате дороже для конечного потребителя, то есть для рядового гражданина. И за это заплатят граждане Украины", - пояснил Павловский.
Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.
Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.
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п.с. 21 апреля 2019 чуть ли не каждая пенсионерка-училка-доярка-врачиха орали "первая проголосовала за нашего вовОчку!"..
а сейчас они с пеной у рта доказываю что "занивоваапщенигаласавали!"
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Об этом говорится в квартальном обзоре рынков электроэнергии, который подготовили эксперты Еврокомиссии.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Эксперты проанализировали украинский энергорынок и пришли к выводу, что стоимость электроэнергии, производимой т.н. «Бурштынским энергоостровом» (несколько электростанций на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей) является самой высокой в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank В первом квартале она достигла отметки в более 1700 гривен за мегаватт электроэнергии. Для остальных регионов Украины цена за мегаватт была несколько ниже - не более 1500 гривен, что стало третьим показателем в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank На втором месте с ценой в почти 1650 гривен оказалась Греция. Четвертое и пятое место занимают Мальта и Болгария.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Самая низкая же в Европе электроэнергия в Норвегии - всего 490 гривен за тысячу киловатт, и Швеции - около 555 гривен.
В Норвегии и Швеции генераторы каким-то другим способом крутят, или у них генераторы с КПД 150%? У нас электрический ток - направленное движение электрически заряженных частиц под воздействием электрического поля. Такими частицами могут являться: в проводниках - электроны. Может в Норвегии и Швеции электроны по проводам иначе движутся, что у них электричество в три раза дешевле чем у нас?