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Новости
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Во время кризиса тарифы на электричество для бизнеса нужно замораживать, а не повышать, - эксперт

Во время кризиса тарифы на электричество для бизнеса нужно замораживать, а не повышать, - эксперт

В период коронакризиса власть должен поддержать бизнес и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

Об этом заявил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский, комментируя намерение НКРЭКУ повысить тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 30%.

"Во время локдауна, карантина, наоборот, надо было поддержать собственную промышленность, малый и средний бизнес, предприятия как таковые. А это можно было бы поддерживать, если бы на время, хотя бы на год заморозить тарифы на электроэнергию. Но, к сожалению, мы видим, что этого не происходит", - сказал Павловский.

По его словам, повышение тарифа на передачу тока приведет к увеличению расходов промышленности, которые будут заложены в себестоимость товаров и услуг, и соответственно, в конечном счете за рост тарифов заплатит население.

"Укрэнерго" повысит цены на передачу для промышленности. У промышленности будет дороже себестоимость. Эта себестоимость будет включена в цену товара. А этот товар получится в результате дороже для конечного потребителя, то есть для рядового гражданина. И за это заплатят граждане Украины", - пояснил Павловский.

Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.

Автор: 

Павловский Андрей (343) энергетика (2567) Тарифы на электроэнергию (2174)


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Топ комментарии
+6
Прості люди наголосували і тепер мають що мають.
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30.09.2020 18:32
+5
А для простых людей ?
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30.09.2020 18:25
+4
"простый нарИд" нужно учить методом тыка: мордой ткнуть в их идиотизм и постоянно напоминать что именно за это они голосуют...

п.с. 21 апреля 2019 чуть ли не каждая пенсионерка-училка-доярка-врачиха орали "первая проголосовала за нашего вовОчку!"..
а сейчас они с пеной у рта доказываю что "занивоваапщенигаласавали!"
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30.09.2020 19:22
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А для простых людей ?
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30.09.2020 18:25 Ответить
Прості люди наголосували і тепер мають що мають.
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30.09.2020 18:32 Ответить
А для простых людей - очередное повышение.....Люди не должны нормально питаться, лечиться, отдыхать, учиться и позволять себе мелкие радости....Все средства охлоса должны идти в карманы Каломойскому, Ахметову, Мертведчуку, Фирташу....Мы сами это допускаем.... Кого же винить?
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30.09.2020 18:33 Ответить
"простый нарИд" нужно учить методом тыка: мордой ткнуть в их идиотизм и постоянно напоминать что именно за это они голосуют...

п.с. 21 апреля 2019 чуть ли не каждая пенсионерка-училка-доярка-врачиха орали "первая проголосовала за нашего вовОчку!"..
а сейчас они с пеной у рта доказываю что "занивоваапщенигаласавали!"
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30.09.2020 19:22 Ответить
А простых очень мало , большинство хитрожопых .
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30.09.2020 18:33 Ответить
а какие это?
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30.09.2020 18:38 Ответить
В своём подъезде попробуй по 10 гр собери со всех квартир на ремонт допустим домофона . Тогда ты узнаешь , кто они такие .
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30.09.2020 18:42 Ответить
когда домофон только ставили нормально собрались. потом даже ворота с приводом поставили, чтобы двор закрыть.
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30.09.2020 18:52 Ответить
Не-не, корешок. По полной. Чтоб при слове зеленский у детей срабатывал рвотный рефлекс и они не будут делать так, как делали их глупые родители.
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30.09.2020 18:32 Ответить
А населенню потрібно збільшити.
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30.09.2020 18:33 Ответить
а зачем вообще тогда электричество? каросин, лучина, зеленый тариф и лампа летучая плесень завершат прорыв энергетики в будущее
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30.09.2020 18:37 Ответить
Так там в голове туман у главного,а у главного законописателя по экономике гетьмановича большой опыт взяткособирания,пока первый бродит в тумане второй берет взятки и пишет законы под ахметку,которому нужны заоблачные тарифы на покупку вилл за сотни миллионов.
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30.09.2020 18:45 Ответить
После всех трешняков для бизнеса связанных с коронавирусом, только повышения тарифов не хватает чтоб точно помереть.
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30.09.2020 19:37 Ответить
У порівнянні з ЗЕ і його шоблою, Мадуро відпочиває зі своїми поплічниками.
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30.09.2020 19:43 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Цена электроэнергии на рынке Украины в первом квартале 2020 была самой высокой в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Об этом говорится в квартальном обзоре рынков электроэнергии, который подготовили эксперты Еврокомиссии.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Эксперты проанализировали украинский энергорынок и пришли к выводу, что стоимость электроэнергии, производимой т.н. «Бурштынским энергоостровом» (несколько электростанций на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей) является самой высокой в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank В первом квартале она достигла отметки в более 1700 гривен за мегаватт электроэнергии. Для остальных регионов Украины цена за мегаватт была несколько ниже - не более 1500 гривен, что стало третьим показателем в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank На втором месте с ценой в почти 1650 гривен оказалась Греция. Четвертое и пятое место занимают Мальта и Болгария.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Самая низкая же в Европе электроэнергия в Норвегии - всего 490 гривен за тысячу киловатт, и Швеции - около 555 гривен.
В Норвегии и Швеции генераторы каким-то другим способом крутят, или у них генераторы с КПД 150%? У нас электрический ток - направленное движение электрически заряженных частиц под воздействием электрического поля. Такими частицами могут являться: в проводниках - электроны. Может в Норвегии и Швеции электроны по проводам иначе движутся, что у них электричество в три раза дешевле чем у нас?
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30.09.2020 20:17 Ответить
то у них энергию с аэс девать некуда, но бизнесу зажали... профи
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30.09.2020 20:23 Ответить
Задача партии жуликов и воров уничтожить экономику и они её успешно выполняют, не мешайте!
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30.09.2020 21:12 Ответить
 
 