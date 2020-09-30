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НАБУ начало расследование по факту незаконного штурма следователями ГБР Музея Гончара, - адвокат Порошенко Головань. ДОКУМЕНТ

НАБУ начало расследование по факту незаконного штурма следователями ГБР Музея Гончара, - адвокат Порошенко Головань. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту незаконного штурма и обыска следователями ГБР Музея Гончара.

Об этом сообщил адвокат пятого Президента Петра Порошенко Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС". Адвокат обнародовал на своей странице в Facebook соответствующее сообщение НАБУ и выписку из ЕРДР.

"Заставляем расследовать противоправные действия следователей ГБР и прокуроров, совершенные во время позорного штурма Национального центра народной культуры" Музей Ивана Гончара", - написал Головань.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда начало досудебное расследование по факту совершения следователями ГБР в музее незаконного обыска. Факт обыска и незаконности его осуществления установлен ​​Киевским апелляционным судом", - напомнил адвокат пятого Президента Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выставка Порошенко в музее Гончара: ВАКС обязал открыть дело против следователей ГБР

НАБУ начало расследование по факту незаконного штурма следователями ГБР Музея Гончара, - адвокат Порошенко Головань 01
НАБУ начало расследование по факту незаконного штурма следователями ГБР Музея Гончара, - адвокат Порошенко Головань 02

Также смотрите: Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань. ВИДЕО

Как известно, 26 мая спецназ ГБР штурмом ворвался в Музей Ивана Гончара, где раньше пятый президент Порошенко презентовал картины из семейной коллекции. Силовики повредили имущество музея и похитили таможенные декларации. Обыск следователями ГБР Музея Гончара был признан незаконным в судебном порядке.

Автор: 

НАБУ (4230) музей (724) Порошенко Петр (19616) ГБР (3038) Головань Игорь (116)


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Топ комментарии
+15
Цікаво, нам озвучать кількість бабла, витраченого на розслідування 58 справ проти Порошенка?
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30.09.2020 18:25
+13
Незаконный штурм? Разве не вооруженное ограбление?
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30.09.2020 18:35
+10
в общем, зебильная власть решила увеличить деребан на укрзализнице
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30.09.2020 18:28
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Цікаво, нам озвучать кількість бабла, витраченого на розслідування 58 справ проти Порошенка?
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30.09.2020 18:25 Ответить
https://prm.ua/ru/5-mln-griven-ezhemesyachno-60-mln-v-god-bloger-poschital-skolko-stoyat-nalogoplatelshhikam-prokuroryi-i-sledovateli-gbr-kotoryie-vedut-dela-poroshenko/ 5 МЛН ГРИВЕН ЕЖЕМЕСЯЧНО, 60 МЛН В ГОД - БЛОГЕР ПОСЧИТАЛ, СКОЛЬКО СТОЯТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПРОКУРОРЫ И СЛЕДОВАТЕЛИ ГБР, КОТОРЫЕ ВЕДУТ "ДЕЛА ПОРОШЕНКО"
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30.09.2020 22:50 Ответить
Не поехало. В «Укрзалізниці» больше не видят смысла привлекать Deutsche Bahn к управлению компанией
В начале этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе были объявлены громкие планы о передаче управления национальным перевозчиком «Укрзалізниця» крупнейшему железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Впрочем, впоследствии оказалось, что никакой «передачи» не будет, а тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук и член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональд Пофалл просто подписали меморандум о сотрудничестве. Последний предполагал только разработку концепции для предоставления «Укрзалізниці» необходимой управленческой и технической помощи в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания.

Сам Гончарук тогда отмечал, что на первом этапе между компаниями могут проходить только консультации, но правительство надеется, что «со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества». Впрочем, этого так и не произошло, а теперь новый глава правления «Укрзалізниці» Владимир Жмак, назначенный на должность в августе, заявил в интервью «Экономической правде», что не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, отмечает издание в анонсе материала.

«Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороги конкурировать с ними нет смысла. Пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов», - сказал Жмак, отвечая на вопрос, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.
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30.09.2020 18:27 Ответить
в общем, зебильная власть решила увеличить деребан на укрзализнице
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30.09.2020 18:28 Ответить
"От Зеленского получаем только оскорбления и препятствия". Андерс Аслунд назвал три причины своего ухода из набсовета УЗ". ("Ну вас ** **й с вашей тотальной коррупцией !").

НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 3339
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30.09.2020 19:15 Ответить
Поздно, вещдоки-ломы уничтожены путем сдачи в пункт приема металлолома.
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30.09.2020 18:30 Ответить
НАБУ начало расследование по факту незаконного штурма следователями ГБР Музея Гончара, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 4642

...
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30.09.2020 18:33 Ответить
Незаконный штурм? Разве не вооруженное ограбление?
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30.09.2020 18:35 Ответить
давно пора прыжками мчаться впереди прогресса - перевод с электрической на воловью тягу и повсеместное строительство гиперлупов, вот что спасет транспорт украины
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30.09.2020 18:35 Ответить
типа таких:
НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 3362
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30.09.2020 19:17 Ответить
Не з антирекламою, а з улюбленим висловом Зеленського: "Ідіть у сраку".
https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
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30.09.2020 19:33 Ответить
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30.09.2020 18:46 Ответить
а расследования происхождение картин /приобретение////
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30.09.2020 18:40 Ответить
О, вот только хотел спросить. Когда, где, за какие деньги пятый получил эти картины, эстет хренов?
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30.09.2020 18:42 Ответить
А теперь можешь спрашивать хоть Спортлото. После вооруженного ограбления музея боевиками Венедиктовой дело о картинах сдохло. Слава зеленой слизи - самым вЯЯликим профессионалам!
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30.09.2020 18:45 Ответить
Это входит в расследование.
Но Головань назвал это по-своему.
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30.09.2020 18:49 Ответить
А вооруженное ограбление тоже входит в расследование? Интересные у вас при зеленой слизи закончики...или это пААнятки?
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30.09.2020 19:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/413733. Спрашивай у А.Портнова.
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30.09.2020 19:17 Ответить
а какое это имеет значение? ведь они все время расследуют и НИКОГО НЕ САДЯТ, они просто делают видимрсть работы, а порошенки еще и пиар
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30.09.2020 18:52 Ответить
они банально показывают какие зебилы - идиоты, поверившие в расейскую пропаганду уровня "всё украл, липецкая фабрика, бОрыга" и т.д.
или ты думаешь, что за ПОЛТОРА года они не смогли бы найти хоть ОДНО подверждение что "украл".. хотя бы на 17 грн?
в общем,

НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного штурму слідчими ДБР Музею Гончара, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 5724
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30.09.2020 19:15 Ответить
многовато органов. ДБР нужно пожертвовать - РАЗОГНАТЬ НАФИГ следующий президент этим займётся
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30.09.2020 21:39 Ответить
 
 