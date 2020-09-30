НАБУ начало расследование по факту незаконного штурма следователями ГБР Музея Гончара, - адвокат Порошенко Головань. ДОКУМЕНТ
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту незаконного штурма и обыска следователями ГБР Музея Гончара.
Об этом сообщил адвокат пятого Президента Петра Порошенко Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС". Адвокат обнародовал на своей странице в Facebook соответствующее сообщение НАБУ и выписку из ЕРДР.
"Заставляем расследовать противоправные действия следователей ГБР и прокуроров, совершенные во время позорного штурма Национального центра народной культуры" Музей Ивана Гончара", - написал Головань.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда начало досудебное расследование по факту совершения следователями ГБР в музее незаконного обыска. Факт обыска и незаконности его осуществления установлен Киевским апелляционным судом", - напомнил адвокат пятого Президента Украины.
Как известно, 26 мая спецназ ГБР штурмом ворвался в Музей Ивана Гончара, где раньше пятый президент Порошенко презентовал картины из семейной коллекции. Силовики повредили имущество музея и похитили таможенные декларации. Обыск следователями ГБР Музея Гончара был признан незаконным в судебном порядке.
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В начале этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе были объявлены громкие планы о передаче управления национальным перевозчиком «Укрзалізниця» крупнейшему железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Впрочем, впоследствии оказалось, что никакой «передачи» не будет, а тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук и член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональд Пофалл просто подписали меморандум о сотрудничестве. Последний предполагал только разработку концепции для предоставления «Укрзалізниці» необходимой управленческой и технической помощи в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания.
Сам Гончарук тогда отмечал, что на первом этапе между компаниями могут проходить только консультации, но правительство надеется, что «со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества». Впрочем, этого так и не произошло, а теперь новый глава правления «Укрзалізниці» Владимир Жмак, назначенный на должность в августе, заявил в интервью «Экономической правде», что не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, отмечает издание в анонсе материала.
«Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороги конкурировать с ними нет смысла. Пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов», - сказал Жмак, отвечая на вопрос, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.
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https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
Но Головань назвал это по-своему.
или ты думаешь, что за ПОЛТОРА года они не смогли бы найти хоть ОДНО подверждение что "украл".. хотя бы на 17 грн?
в общем,