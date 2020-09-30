НАБУ начало расследование по факту незаконного штурма следователями ГБР Музея Гончара, - адвокат Порошенко Головань. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту незаконного штурма и обыска следователями ГБР Музея Гончара.

Об этом сообщил адвокат пятого Президента Петра Порошенко Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС". Адвокат обнародовал на своей странице в Facebook соответствующее сообщение НАБУ и выписку из ЕРДР.

"Заставляем расследовать противоправные действия следователей ГБР и прокуроров, совершенные во время позорного штурма Национального центра народной культуры" Музей Ивана Гончара", - написал Головань.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда начало досудебное расследование по факту совершения следователями ГБР в музее незаконного обыска. Факт обыска и незаконности его осуществления установлен ​​Киевским апелляционным судом", - напомнил адвокат пятого Президента Украины.

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Как известно, 26 мая спецназ ГБР штурмом ворвался в Музей Ивана Гончара, где раньше пятый президент Порошенко презентовал картины из семейной коллекции. Силовики повредили имущество музея и похитили таможенные декларации. Обыск следователями ГБР Музея Гончара был признан незаконным в судебном порядке.