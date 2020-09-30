Смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем, дело расследуют по статье "убийство", - МВД

Полиция расследует обстоятельства гибели сотрудницы посольства США в Украине в Киеве и разыскивает одного подозреваемого, однако не исключен и несчастный случай.

Об этом заявил в Твиттере директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"О смерти сотрудницы посольства США в Украине: время покажет, что случилось. Может быть, это преступление. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и разыскивает его. Но может быть, и случайность. Тело было найдено на железной дороге в наушниках во время пробежки трусцой. Нацполиция Украины ведет расследование", - написал Шевченко по-английски.

Читайте на Цензор.НЕТ: Погибшую сотрудницу посольства США Никаело мог зацепить движущийся поезд, который она не услышала из-за наушников, - источник

В свою очередь начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко в эфире одного из телеканалов сообщил, что по данному факту правоохранители расследуют уголовное производство по статье "Умышленное убийство", информирует "Интерфакс-Украина". По его словам, "личность (погибшей. - Ред.) установлена практически сразу, потому что у нее был пропуск - возможно, эта женщина - сотрудница посольства". При этом Крищенко оставил без комментариев вопрос, какую должность жертва занимала в посольстве.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.