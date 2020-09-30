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Смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем, дело расследуют по статье "убийство", - МВД

Смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем, дело расследуют по статье

Полиция расследует обстоятельства гибели сотрудницы посольства США в Украине в Киеве и разыскивает одного подозреваемого, однако не исключен и несчастный случай.

Об этом заявил в Твиттере директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"О смерти сотрудницы посольства США в Украине: время покажет, что случилось. Может быть, это преступление. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и разыскивает его. Но может быть, и случайность. Тело было найдено на железной дороге в наушниках во время пробежки трусцой. Нацполиция Украины ведет расследование", - написал Шевченко по-английски.

Читайте на Цензор.НЕТ: Погибшую сотрудницу посольства США Никаело мог зацепить движущийся поезд, который она не услышала из-за наушников, - источник

В свою очередь начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко в эфире одного из телеканалов сообщил, что по данному факту правоохранители расследуют уголовное производство по статье "Умышленное убийство", информирует "Интерфакс-Украина". По его словам, "личность (погибшей. - Ред.) установлена практически сразу, потому что у нее был пропуск - возможно, эта женщина - сотрудница посольства". При этом Крищенко оставил без комментариев вопрос, какую должность жертва занимала в посольстве.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.

Автор: 

МВД (9324) посольство (1084) расследование (3045) смерть (9250) США (27090) убийство (6505) Шевченко Артем (261)


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Топ комментарии
+11
не надо его проверять...просто найти дауна дохлым на путях в наушниках...
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30.09.2020 19:08
+9
Надо проверить портнова и прочую узкомирную мразь.
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30.09.2020 19:03
+8
Ну любят сотрудники посольства США бегать по шпалам.

В стране, в которой больше нет закона, это же намного вероятнее, чем нападение.
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30.09.2020 19:00
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Пробежка сотрудницы посольства США в Украине в наушниках по железной дороге трусцой ?
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30.09.2020 18:54 Ответить
Ну любят сотрудники посольства США бегать по шпалам.

В стране, в которой больше нет закона, это же намного вероятнее, чем нападение.
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30.09.2020 19:00 Ответить
баран
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30.09.2020 19:40 Ответить
а шо еще можно ожидать от человека, читающего Сварожича1 ?
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30.09.2020 19:45 Ответить
Вот такая вера была у человека в защищенность в этой стране; вернее, она чувствовала себя здесь защищенной.
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30.09.2020 19:02 Ответить
Просто, в парках карантин,
а на ж/д нет.
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30.09.2020 19:04 Ответить
Киев, кажись, в желтой зоне сейчас, так что можно и по паркам.
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30.09.2020 19:05 Ответить
Она могла не знать.
То красные, то оранжевые...
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30.09.2020 19:08 Ответить
"...была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице."

по голове бьют именно с целью оглушения или убийства.. Более того, ни один локомотив или ж/д состав не может нанести удар точно по голове - не затронув другие части тел..
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30.09.2020 19:25 Ответить
а шо именно вас удивляет?
шо сотрудница посольства, шо бегала, шо в наушниках или шо трусцой или шо по шпалам?
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30.09.2020 19:38 Ответить
Ну убили все-таки не посла.

А вот, если всплывет, что к этому могут иметь отношения люди, которым нужен дефолт и разрыв отношений с США (Коломойский и его марионетки у власти)...
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30.09.2020 19:03 Ответить
ложь
вон рашкинского пОсла застелили и что?
отгавкались.
если страна в которой посольство не может обеспечить безопасность = эвакуация.
Или типо Вася Пудкин напудит на терр. посольства = вона?(опечатка - война)
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30.09.2020 19:17 Ответить
Сами вы -ложь,просто амеры,после того как их посла на куски разорвали,уже не те.
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30.09.2020 20:34 Ответить
че мне амеры, я за Рашеньку говорил то(любуется бярьозками из окна, кушает боярочку из кружечки)
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01.10.2020 08:37 Ответить
Послы США в наушниках трусцой по шпалам не бегают.
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30.09.2020 19:02 Ответить
Никто не бегает.
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30.09.2020 19:04 Ответить
Бегают по шпалам в наушниках только сотрудники посольства США.
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30.09.2020 19:06 Ответить
Сиди на бутылке ровно, лишнехромосомный
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30.09.2020 22:53 Ответить
бегают.

ето сотрудники посольсва кацапляндии тока водку кушают, а ети бегают.
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30.09.2020 19:28 Ответить
Надо проверить портнова и прочую узкомирную мразь.
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30.09.2020 19:03 Ответить
не надо его проверять...просто найти дауна дохлым на путях в наушниках...
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30.09.2020 19:08 Ответить
хреновато и не хорошего ничего не добавляет...
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30.09.2020 19:16 Ответить
Смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем, дело расследуют по статье "убийство", - МВД - Цензор.НЕТ 433
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30.09.2020 19:17 Ответить
бегают с наушниками - тут ничего нового.
"время покажет, что случилось" - внушает надежду на раскрытие преступления.
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30.09.2020 19:22 Ответить
Могли і грохнути............
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30.09.2020 19:30 Ответить
а от и кацапенок - как же без него
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30.09.2020 19:31 Ответить
да. сотрудница судя с фамилии американка, а не наша. скандал
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30.09.2020 22:45 Ответить
99% машиністів, достовірно знають та завжди возять з собою навушники аби підкинути їх у випадку збиття ними громадянина.
Це одна з підстав, коли вони будуть виправдані і залишаться працювати на залізниці.

У іншому випадку, коли навушників не буде знайдено, вони більше ніколи в соєму житті не зможуть управляти тепловозом/електровозом та будуть з ганьбою звільнені. Якщо це не так можу посперечатися будь з ким, десятки знайомих були звільнені саме через це.
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30.09.2020 19:38 Ответить
типа никто не заметит остановку поезда в черте густонаселённого города? но помню шел в наушниках через путя, навстречу шел человек, он мне по лицу рукой дал, а через секунду за полтора метра передо мной пролетел поезд. Спасибо ему
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30.09.2020 22:43 Ответить
а просто остановить тебя он не попробовал? сразу по лицу? это в каких ****** такие понятия?
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30.09.2020 22:54 Ответить
це у рузьге замість здрасьтє
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02.10.2020 10:52 Ответить
Класный у тебя круг знакомых - десятки людей, кто сбил паровозом человека
А они только наушники с собой всегда возят, или и плеер какой нибудь тоже? А то подбросишь бывало человеку наушники - а что он в них слушал - забудешь!
Особенно если сбиты где то под колесами, намотанный на ось - лезешь к нему, и наушники подбрасываешь
Ну и отпечатки пальцев конечно же не забываешь стереть после этого.
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30.09.2020 23:02 Ответить
Странная ситуация...,очень странная...
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30.09.2020 20:05 Ответить
Мацкалы твари замешаны
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30.09.2020 21:21 Ответить
100% провоація кацапстану, а бо агентку, завербовану кацами убрали "сили світла".
Це не випадковість.
Початок на вищому рівні геополітичної гри.
Мордор починає і програє!
Ясна!
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30.09.2020 21:29 Ответить
А чого гиДращенко відмовчується , навіть сабакян ніяких версій не кидає ,та й ніколи - в мілан поперли натягувати антоніну.
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30.09.2020 21:38 Ответить
Геращенко вместе с Аваковым в Италии
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30.09.2020 22:41 Ответить
Поїхали шпілєн, малєн ,танцен....
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04.10.2020 16:06 Ответить
При Порошенко такого не было .
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30.09.2020 22:02 Ответить
22:38 МВС должно было уже давно отрапортовать о задержании убийцы. Я понимаю, Аваков в Италии, а нахрена все эти замы? утром должна быть информация, будет звонить госсекретарь
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30.09.2020 22:40 Ответить
Украина - это поле военных действий. Жаль что этого не понимают уполномоченные специалисты иностранных посольств.
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01.10.2020 06:33 Ответить
 
 