Смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем, дело расследуют по статье "убийство", - МВД
Полиция расследует обстоятельства гибели сотрудницы посольства США в Украине в Киеве и разыскивает одного подозреваемого, однако не исключен и несчастный случай.
Об этом заявил в Твиттере директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
"О смерти сотрудницы посольства США в Украине: время покажет, что случилось. Может быть, это преступление. Полиция Киева имеет оперативную информацию об одном подозреваемом и разыскивает его. Но может быть, и случайность. Тело было найдено на железной дороге в наушниках во время пробежки трусцой. Нацполиция Украины ведет расследование", - написал Шевченко по-английски.
Читайте на Цензор.НЕТ: Погибшую сотрудницу посольства США Никаело мог зацепить движущийся поезд, который она не услышала из-за наушников, - источник
В свою очередь начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко в эфире одного из телеканалов сообщил, что по данному факту правоохранители расследуют уголовное производство по статье "Умышленное убийство", информирует "Интерфакс-Украина". По его словам, "личность (погибшей. - Ред.) установлена практически сразу, потому что у нее был пропуск - возможно, эта женщина - сотрудница посольства". При этом Крищенко оставил без комментариев вопрос, какую должность жертва занимала в посольстве.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.
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В стране, в которой больше нет закона, это же намного вероятнее, чем нападение.
а на ж/д нет.
То красные, то оранжевые...
по голове бьют именно с целью оглушения или убийства.. Более того, ни один локомотив или ж/д состав не может нанести удар точно по голове - не затронув другие части тел..
шо сотрудница посольства, шо бегала, шо в наушниках или шо трусцой или шо по шпалам?
А вот, если всплывет, что к этому могут иметь отношения люди, которым нужен дефолт и разрыв отношений с США (Коломойский и его марионетки у власти)...
вон рашкинского пОсла застелили и что?
отгавкались.
если страна в которой посольство не может обеспечить безопасность = эвакуация.
Или типо Вася Пудкин напудит на терр. посольства = вона?(опечатка - война)
ето сотрудники посольсва кацапляндии тока водку кушают, а ети бегают.
"время покажет, что случилось" - внушает надежду на раскрытие преступления.
Це одна з підстав, коли вони будуть виправдані і залишаться працювати на залізниці.
У іншому випадку, коли навушників не буде знайдено, вони більше ніколи в соєму житті не зможуть управляти тепловозом/електровозом та будуть з ганьбою звільнені. Якщо це не так можу посперечатися будь з ким, десятки знайомих були звільнені саме через це.
А они только наушники с собой всегда возят, или и плеер какой нибудь тоже? А то подбросишь бывало человеку наушники - а что он в них слушал - забудешь!
Особенно если сбиты где то под колесами, намотанный на ось - лезешь к нему, и наушники подбрасываешь
Ну и отпечатки пальцев конечно же не забываешь стереть после этого.
Це не випадковість.
Початок на вищому рівні геополітичної гри.
Мордор починає і програє!
Ясна!