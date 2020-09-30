Житель Кировоградщины задержан при попытке дать 56 тыс. грн взятки полицейскому, - Нацполиция. ФОТО

В Кировоградской области задержан мужчина, пытавшийся дать взятку полицейским, чтобы избежать уголовной ответственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, житель города Долинская, что на Кировоградщине, был уличен сотрудниками полиции в совершении кражи с проникновением. Осознавая, что за совершенное придется вернуться за решетку, 34-летний мужчина решил "договориться" с правоохранителями. Обратился к одному из заместителей начальника Долинского отдела полиции и предложил 56 000 гривен за прекращение уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Подполковник полиции рапортовал о происшествии в Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности НПУ. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

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Взяткодателя правоохранители задержали сразу после предоставления им денежных средств сотруднику полиции.





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За попытку подкупа должностного лица ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.