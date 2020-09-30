РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13775 посетителей онлайн
Новости Взяточники
2 319 3

Житель Кировоградщины задержан при попытке дать 56 тыс. грн взятки полицейскому, - Нацполиция. ФОТО

В Кировоградской области задержан мужчина, пытавшийся дать взятку полицейским, чтобы избежать уголовной ответственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Житель Кировоградщины задержан при попытке дать 56 тыс. грн взятки полицейскому, - Нацполиция 01

"Ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, житель города Долинская, что на Кировоградщине, был уличен сотрудниками полиции в совершении кражи с проникновением. Осознавая, что за совершенное придется вернуться за решетку, 34-летний мужчина решил "договориться" с правоохранителями. Обратился к одному из заместителей начальника Долинского отдела полиции и предложил 56 000 гривен за прекращение уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Подполковник полиции рапортовал о происшествии в Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности НПУ. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Житель Кировоградщины задержан при попытке дать 56 тыс. грн взятки полицейскому, - Нацполиция 02

Также смотрите: В Днепре при попытке дать 5 тыс. долл. взятки начальнику отделения полиции задержана сотрудник компании ритуальных услуг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Взяткодателя правоохранители задержали сразу после предоставления им денежных средств сотруднику полиции.

Житель Кировоградщины задержан при попытке дать 56 тыс. грн взятки полицейскому, - Нацполиция 03
Житель Кировоградщины задержан при попытке дать 56 тыс. грн взятки полицейскому, - Нацполиция 04

Смотрите: Следователь СБУ подозревается в вымогательстве $30 тыс. за изменение квалификации уголовного преступления, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За попытку подкупа должностного лица ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Автор: 

взятка (6179) подкуп (600) Нацполиция (16552) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Кировоградская область (642)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда уже лазареву на взятке поймаете?
показать весь комментарий
30.09.2020 19:12 Ответить
Полисмены хорошо знают, что их рабочие кабинеты просматриваются и прослушиваются.
показать весь комментарий
30.09.2020 19:18 Ответить
теперь точно условку дадут...заочно, а гроши-в зеленый банк
показать весь комментарий
30.09.2020 19:19 Ответить
 
 