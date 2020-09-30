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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли украинские позиции, ранен 1 воин, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли украинские позиции, ранен 1 воин, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 30 сентября, вооруженные подразделения Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, огонь из стрелкового оружия противник открывал неподалеку Авдеевки и Золотого, из гранатометов различных систем - вблизи Мироновского, Новотроицкого и Золотого.

Еще одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районе населенного пункта Зайцево. Здесь, вследствие вражеского выстрела из подствольного гранатомета, один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализуют пожар вблизи Новоалександровки, а также неподалеку Кряковки, где огонь распространяется в направлении поселка Орехово-Донецкое. Кроме того, продолжается тушение пожара вблизи Трехизбенки. Огонь на этом участке распространяется в направлении населенных пунктов Муратово, Капитаново и Гречишкино. Борьба с огненной стихией продолжается и между населенными пунктами Половинкино - Байдовка, Артема - Малиновое - Песчаное. К ликвидации пожаров привлечено более 250 человек личного состава подразделений Объединенных сил, ГСЧС и лесных хозяйств, а также более 40 единиц техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец ВСУ получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела из гранатомета позиций у Зайцево, - ОТГ "Север"

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдалась тишина, выстрелов со стороны противника зафиксировано не было. Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 81 административное правонарушение. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5531 транспортное средство и 4479 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1043 человека, в обратном направлении - 1292 человека. КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Марьинка" не функционировали.

Также читайте: Наемники РФ в течение двух месяцев ни разу не применили тяжелое вооружение, - СЦКК

Автор: 

обстрел (27731) ранение (3394) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
На
всьому неосяжному просторі ДиниРі розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.

На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю
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30.09.2020 19:41
+8
Только засланного казачка сняли с пробега, и почалось.
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30.09.2020 19:50
+7
Ну что, единственное достижение зе - ПЕРЕМИРИЕ, фсе, кончилось?
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30.09.2020 19:44
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Правила форума Совет форумчан
Наткнулися на летячу кулю або осколок.
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30.09.2020 19:39 Ответить
На
всьому неосяжному просторі ДиниРі розкупили всі блюдечка з голубою кайомочкою.

На них ординці і сепари будуть Зебілу повертати землю
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30.09.2020 19:41 Ответить
Ну что, единственное достижение зе - ПЕРЕМИРИЕ, фсе, кончилось?
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30.09.2020 19:44 Ответить
давно как.оно только в сводках ОС
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30.09.2020 19:46 Ответить
Головне премії цілі ..(((((((
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30.09.2020 19:46 Ответить
С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли украинские позиции, ранен 1 воин, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3925

***
так монотонно дощик барабанить
вистукуючи краплями мотиви
заповнюючи образами пам"ять
і звуками симфонією зливи…

стихає галас безупинних мрій
сповільнюється час, щоб увібрати
цілющу музику незайманих надій
яку під силу лиш дощу зіграти…

як дощик філігранно виграє
невимушено, тонко, мов мажорна терця…
змиває кіптяву , шепоче - все мине...
печалять тільки геть промоклі берці..//////
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30.09.2020 19:50 Ответить
Только засланного казачка сняли с пробега, и почалось.
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30.09.2020 19:50 Ответить
а шо тогда будет, когда Ярош возглавит ТКГ?
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30.09.2020 19:56 Ответить
Какой ты наивный- при этой власти это нереально.
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30.09.2020 21:10 Ответить
Режим тиші продовжуеться!
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30.09.2020 19:55 Ответить
найскорішого одужання пораненому і повного відновлення !
горіть у пеклі москалі (с) ....і вата, що закликала в наш дім чужого солдата !!
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30.09.2020 20:08 Ответить
А де сповіщення--все під контролем і провокаційний обстріл?. Народ наполегливо хочуть перетворити в лохів і бидло. і це тому ,що більшість .хто голосував за зелену чуму ,такими є.
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30.09.2020 20:12 Ответить
",,,и тишина зеленая" в ответ молчала,когда решил рашист в Украину стрелять
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30.09.2020 20:19 Ответить
Вот это перемирие, всеобщее и вмеобьемлющее! Торчок, ау? Что кинули тебя Москалики?
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30.09.2020 20:41 Ответить
так прицельные обстрелы или нет и все ли под контролем по традиции?не могу найти в тексте
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30.09.2020 21:18 Ответить
А скільки поранений солдат ВСУ заплатить штрафу,якщо у відповідь на поранення його побратими пару раз стрельнули по пуцькорилим?
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30.09.2020 21:21 Ответить
Ну да все под контролем, вот только под Волновахой сепары отжали серую зону и продвинулись к нашим позициям, ну беспилотники постоянно летают кацапские, ну постреливают, ну ранили нашего бойца, зато у зебилов мЫр, дружба и жвачка с оккупантами.
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30.09.2020 21:32 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1311373372438319106 40 с

А россиянчики заволновались...
Прочла в ФБ:"Мы на пороге войны со всеми странами,у которых мы отняли территории..."
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30.09.2020 21:33 Ответить
лучше би тебя ренили ,когда ти бил на донбасе ,ато постреливают , игибнут наши ребятки ,а ти все пишеш под дикровку ермака ,типа реформ ,мне скоро будет 90лет ,много било президентов,но такого извени ,дурака вижу ичитаю впервие,,
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30.09.2020 23:31 Ответить
Надеюсь, обстрел был неприцельным? А то перемирие сорвется. Дни считает наш Бубочка...
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30.09.2020 23:52 Ответить
от шкода, що ці гібони своїми пострілами не можуть дістати до будівлі апарату презЕдента.. У віслюка оманського з'явилася б нагода подивитись на оте його "пєрєстатьстрілять".. ***** зелена.
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01.10.2020 00:09 Ответить
Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли українські позиції, поранено 1 воїна, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8940
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01.10.2020 01:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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01.10.2020 01:30 Ответить
 
 