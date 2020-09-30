С начала суток наемники РФ 6 раз обстреляли украинские позиции, ранен 1 воин, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 30 сентября, вооруженные подразделения Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, огонь из стрелкового оружия противник открывал неподалеку Авдеевки и Золотого, из гранатометов различных систем - вблизи Мироновского, Новотроицкого и Золотого.

Еще одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районе населенного пункта Зайцево. Здесь, вследствие вражеского выстрела из подствольного гранатомета, один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализуют пожар вблизи Новоалександровки, а также неподалеку Кряковки, где огонь распространяется в направлении поселка Орехово-Донецкое. Кроме того, продолжается тушение пожара вблизи Трехизбенки. Огонь на этом участке распространяется в направлении населенных пунктов Муратово, Капитаново и Гречишкино. Борьба с огненной стихией продолжается и между населенными пунктами Половинкино - Байдовка, Артема - Малиновое - Песчаное. К ликвидации пожаров привлечено более 250 человек личного состава подразделений Объединенных сил, ГСЧС и лесных хозяйств, а также более 40 единиц техники.

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ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдалась тишина, выстрелов со стороны противника зафиксировано не было. Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 81 административное правонарушение. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5531 транспортное средство и 4479 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1043 человека, в обратном направлении - 1292 человека. КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Марьинка" не функционировали.

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