Министр финансов Марченко: Я не рассматриваю сценарий, при котором мы не получим транш МВФ

Министр финансов Сергей Марченко утверждает, что Украина выполняет все обязательства перед Международным валютным фондом. Миссию фонда ждут в Украине, по его словам, в октябре-ноябре.

Слова Марченко цитирует пресс-служба Министерства финансов, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас с МВФ партнерские взаимоотношения. В конкретном жизненном цикле страны, а это 2020 - 2021 год, нам такой партнер, как МВФ, нужен. В то же время, в Стратегии деятельности Министерства финансов мы ставим задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 году", - сказал Марченко.

По его словам, миссию МВФ ожидают в Украине в октябре или ноябре. Сейчас министерство ведет переговоры с одной стороны с МВФ, а с другой - с народными депутатами, которым предстоит проголосовать за бюджет на 2021 год. Минфин объясняет им, почему в проект заложен дефицит бюджета в 6%.

Читайте на Цензор.НЕТ: 2 транша МВФ до конца года Украина уже не получит, нужно стараться получить хотя бы один, - замглавы НБУ Сологуб

"Безусловно, продолжение снижения дефицита бюджета - это наш приоритет в среднесрочной перспективе: в 2023 году мы планируем снизить его до 3% ВВП. Но в следующем году, мы считаем, что необходим баланс между фискальной консолидацией и инструментами стимуляции экономического роста", - пояснил Марченко.

"Мы выполняем все взятые на себя обязательства. Я не рассматриваю сценарий, при котором мы не получим транш МВФ", - подчеркнул глава минфина.

Также на Цензор.НЕТ: Украина может получить очередной транш МВФ в декабре, - "слуга народа" Гетманцев