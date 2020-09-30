Министр финансов Марченко: Я не рассматриваю сценарий, при котором мы не получим транш МВФ
Министр финансов Сергей Марченко утверждает, что Украина выполняет все обязательства перед Международным валютным фондом. Миссию фонда ждут в Украине, по его словам, в октябре-ноябре.
Слова Марченко цитирует пресс-служба Министерства финансов, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас с МВФ партнерские взаимоотношения. В конкретном жизненном цикле страны, а это 2020 - 2021 год, нам такой партнер, как МВФ, нужен. В то же время, в Стратегии деятельности Министерства финансов мы ставим задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 году", - сказал Марченко.
По его словам, миссию МВФ ожидают в Украине в октябре или ноябре. Сейчас министерство ведет переговоры с одной стороны с МВФ, а с другой - с народными депутатами, которым предстоит проголосовать за бюджет на 2021 год. Минфин объясняет им, почему в проект заложен дефицит бюджета в 6%.
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"Безусловно, продолжение снижения дефицита бюджета - это наш приоритет в среднесрочной перспективе: в 2023 году мы планируем снизить его до 3% ВВП. Но в следующем году, мы считаем, что необходим баланс между фискальной консолидацией и инструментами стимуляции экономического роста", - пояснил Марченко.
"Мы выполняем все взятые на себя обязательства. Я не рассматриваю сценарий, при котором мы не получим транш МВФ", - подчеркнул глава минфина.
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Перше, щоб знищити економіку будь якої держави, навіть, скажімо США чи Німеччини, достатньо підняти фіскальне навантаження до 30 відсотків.
Друге. Сьогодні дружина отримала зарплату за вересень - 900 грн. Все! Дєнєх нєт, но ви дєржітєсь.
Пілять, зебіли, вам від проклять ще голови не зносить?
Галаєш в тебе очі красиві???
Чи в вови???
Сериал СН нужно им смотреть!
Хотя для зекоманды это норм.
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4016303588396025 https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4016303588396025
Здравый смысл в лице Нацбанка (или просто людей из НБУ, сейчас это важно) просит не заставлять его включать печатный станок, потому что это уничтожит экономику. Но множество голосов, шепчащих в нужное ухо, уже повторили, что МВФ враг и много хочет, что надо просто напечатать гривну и влить в экономику и будет нам счастье. Предлагая делать все, как делают США и ЕС, хотя на самом деле это будет повторение того, что уже сделала Венеуэлла. И судя по последним шагам, мы решили испытать счастье и повторить венесуэльское экономическое чудо. А что будет потом? А шептунам не важно. Они покупают время. И за это время заработают достаточно долларов, чтобы не переживать по поводу "потом".
https://www.facebook.com/sergey.fursa?hc_ref=ARTVghKre5yHLp0zqFWwOq_ZiEJyt8mzYTa3PSTjVpVaRghYm_a7JhdXBGWIRHP-q0s&fref=nf Sergey Fursa