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Министр финансов Марченко: Я не рассматриваю сценарий, при котором мы не получим транш МВФ

Министр финансов Марченко: Я не рассматриваю сценарий, при котором мы не получим транш МВФ

Министр финансов Сергей Марченко утверждает, что Украина выполняет все обязательства перед Международным валютным фондом. Миссию фонда ждут в Украине, по его словам, в октябре-ноябре.

Слова Марченко цитирует пресс-служба Министерства финансов, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас с МВФ партнерские взаимоотношения. В конкретном жизненном цикле страны, а это 2020 - 2021 год, нам такой партнер, как МВФ, нужен. В то же время, в Стратегии деятельности Министерства финансов мы ставим задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 году", - сказал Марченко.

По его словам, миссию МВФ ожидают в Украине в октябре или ноябре. Сейчас министерство ведет переговоры с одной стороны с МВФ, а с другой - с народными депутатами, которым предстоит проголосовать за бюджет на 2021 год. Минфин объясняет им, почему в проект заложен дефицит бюджета в 6%.

Читайте на Цензор.НЕТ: 2 транша МВФ до конца года Украина уже не получит, нужно стараться получить хотя бы один, - замглавы НБУ Сологуб

"Безусловно, продолжение снижения дефицита бюджета - это наш приоритет в среднесрочной перспективе: в 2023 году мы планируем снизить его до 3% ВВП. Но в следующем году, мы считаем, что необходим баланс между фискальной консолидацией и инструментами стимуляции экономического роста", - пояснил Марченко.

"Мы выполняем все взятые на себя обязательства. Я не рассматриваю сценарий, при котором мы не получим транш МВФ", - подчеркнул глава минфина.

Также на Цензор.НЕТ: Украина может получить очередной транш МВФ в декабре, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: 

бюджет (4838) госбюджет (1187) МВФ (3335) транш (279) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+12
У тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст. ©

Министр финансов Марченко: Я не рассматриваю сценарий, при котором мы не получим транш МВФ - Цензор.НЕТ 8213
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30.09.2020 20:12
+10
Банкомат же зломився, прямим текстом сказали.
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30.09.2020 20:09
+6
А пусть ЗЕленский писюном на рояле сыграет! МВФ не изверги ведь отказать такому таланту!
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30.09.2020 20:16
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Правила форума Совет форумчан
Што с долларом, слуга?
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30.09.2020 20:06 Ответить
29,1 заложили в бюджет на новый год
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30.09.2020 20:48 Ответить
а если банкомат грошей не подаст, он, шо будет финансировать буджет украины за счет своей зарплаты?
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30.09.2020 20:07 Ответить
Слуги будут на окружной жопами зарабатывать.
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01.10.2020 00:11 Ответить
Банкомат же зломився, прямим текстом сказали.
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30.09.2020 20:09 Ответить
а зря
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30.09.2020 20:12 Ответить
У тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст. ©

Министр финансов Марченко: Я не рассматриваю сценарий, при котором мы не получим транш МВФ - Цензор.НЕТ 8213
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30.09.2020 20:12 Ответить
"С" - страусиная политика
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30.09.2020 20:13 Ответить
Та нам цікавіше знати думку МВФ.
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30.09.2020 20:13 Ответить
МВФ старается, помогает, а вы в 2023 собираетесь отказаться от них.
Осерчают болезные...
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30.09.2020 20:16 Ответить
то говорили что нада снижать все для наріда и будет счастье, а теперь что-то путаное мычит про фискальную консолидацию, а доллар скоро по 30
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30.09.2020 20:16 Ответить
А пусть ЗЕленский писюном на рояле сыграет! МВФ не изверги ведь отказать такому таланту!
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30.09.2020 20:16 Ответить
А зачем вообще транш что бы кто то его как всегда под себя пристроил и поделился с саратниками супермажорами , сколько живу, но пользы от транша никогда не получал даже 1 копейки
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30.09.2020 20:18 Ответить
"Врятувати "Укрнафту": як українці заплатять за борги Коломойського."https://bykvu.com/ua/mysli/vriatuvaty-ukranaftu-iak-ukraintsi-zaplatiat-za-borhy-kolomoiskoho/
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30.09.2020 20:22 Ответить
Напрасно, мадам.
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30.09.2020 20:23 Ответить
Даже думать о таком страшно? Неправильно. Нелох уже опаздывает. Должен был давно МВФ послать ..........
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30.09.2020 20:24 Ответить
Тем что он снял председателя НБУ и стал бороться с антикоррупционными органами, он уже фактически послал МВФ, куда обещал.
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30.09.2020 21:19 Ответить
Мразота,"фискальная консолидация и инструменты экономического роста",так вы ушлёпки прекрасно оказывается понимаете,что налоговое давление не позволяет экономике развиваться,но умышленно продолжаете фискальный террор на бизнес,это уже попахивает саботажем и предательством страны в интересах путина.Зелька проснись и выйди из тумана.
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30.09.2020 20:26 Ответить
Дві речі.

Перше, щоб знищити економіку будь якої держави, навіть, скажімо США чи Німеччини, достатньо підняти фіскальне навантаження до 30 відсотків.
Друге. Сьогодні дружина отримала зарплату за вересень - 900 грн. Все! Дєнєх нєт, но ви дєржітєсь.
Пілять, зебіли, вам від проклять ще голови не зносить?
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30.09.2020 20:39 Ответить
До 30 декабря Украина обязана выплатить долги МВФ на сумму 589 млн.долларов согласно установленному графику,кроме того висит еще один долг по обязательному платежу в 6 ярдов 112 лямов пик эго будет в 2021 году в третьем квартале
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30.09.2020 20:33 Ответить
Там еще какие-то выплаты, помимо МВФ + бешеные суммы по внутренним облигациям.
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30.09.2020 21:23 Ответить
Та зрозуміло, без нього просто велика зелена задниця!
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30.09.2020 20:34 Ответить
Кто-то 8 млрд. обещал от МВФ, если примут закон про "Землю" и про "Банк"... Неужели развели президента, как лоха?
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30.09.2020 20:38 Ответить
На счёт земли это была инициатива Бени и Зели. Им в МВФ не сказали ни слова ни пол-слова.
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30.09.2020 21:16 Ответить
Совет ЕС согласился дать кредит Украине на сумму 1 ярд 200 лямлов евро.Но Зеля вышел из доверия...
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30.09.2020 20:40 Ответить
В смысле держит в офисе в ящике стола заряженный револьвер с взведенным курком.., рядом с посмертной запиской....
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30.09.2020 20:40 Ответить
А все таки нужно рассмотреть , что дадут булку без Мака.
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30.09.2020 20:41 Ответить
Какой хороший мальчик. Министр финансов. Куда мне до него. Я простой наемньій рабочий. Но даже я сопоставляю свои доходьі и расходьі. В первую очередь я оставляю деньги на комуналку, потом на пропитание, и тогда уже на гулянки. А президент топнул ногой и захотел МЕЖДУНАРОДНЬІЙ АЕРОПОРТ в Виннице. КАРЛ, в Виннице!!! Перепрошую, з повагою до всіх вінничан.Чому ми такі дурні, що обрали у президенти дурня. Дай нам Боже пережити ще ці три роки
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30.09.2020 20:42 Ответить
Да не будет никакого аэропорта в Виннице. Выборы на носу просто. А Нелох в роли Голобородько катается по стране и вешает китайскую лапшу на уши.
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30.09.2020 21:27 Ответить
Чому???
Галаєш в тебе очі красиві???
Чи в вови???
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30.09.2020 20:44 Ответить
По сценарию Голобородька уже должен их в жопу послать.
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30.09.2020 20:45 Ответить
Скорее всего все связано с уголовным делом против Коломойского Прокуратурой США....потому дали ТОРМОЗ...
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30.09.2020 20:45 Ответить
а с чего это??? предусматривать нужно все варианты...
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30.09.2020 20:50 Ответить
МВФ це просто банкомат,таке уявлення зеленої влади)
Міністр фінансів Марченко: Я не розглядаю сценарій, за якого ми не отримаємо транш МВФ - Цензор.НЕТ 5867
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30.09.2020 20:54 Ответить
Дуже складно його назвати завбачливим.
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30.09.2020 21:06 Ответить
Они что там все ослы? Такого сценария, на который он надеется, уже точно не будет.
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30.09.2020 21:12 Ответить
Т.е. у Марченко реальных сценариев нет. Только мечты.
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30.09.2020 21:21 Ответить
тю. а ты шо забыл ка зе в кино пра сибя тот МВФ посылал туда де макар тилят ни пас... на все три буквы
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30.09.2020 21:22 Ответить
На четыре.
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30.09.2020 21:28 Ответить
он просто любит сюрпризы
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30.09.2020 21:32 Ответить
Идиот!
Сериал СН нужно им смотреть!
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30.09.2020 21:32 Ответить
не способны вообще ни на что, кроме как красть в турборежиме. не хватает ума понять что от доллара по 40 грн проиграет население, а не ***ные олигархи. приближает революцию в Украине и бегство Зеленского
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30.09.2020 22:14 Ответить
Это не очень хорошо что министр финансов вообще не учитывает риски.
Хотя для зекоманды это норм.
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30.09.2020 22:23 Ответить
Похоже, мы решили испытать счастье и повторить венесуэльское экономическое чудо https://www.facebook.com/sergey.fursa?hc_ref=ARTVghKre5yHLp0zqFWwOq_ZiEJyt8mzYTa3PSTjVpVaRghYm_a7JhdXBGWIRHP-q0s&fref=nf


https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4016303588396025 https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4016303588396025

Здравый смысл в лице Нацбанка (или просто людей из НБУ, сейчас это важно) просит не заставлять его включать печатный станок, потому что это уничтожит экономику. Но множество голосов, шепчащих в нужное ухо, уже повторили, что МВФ враг и много хочет, что надо просто напечатать гривну и влить в экономику и будет нам счастье. Предлагая делать все, как делают США и ЕС, хотя на самом деле это будет повторение того, что уже сделала Венеуэлла. И судя по последним шагам, мы решили испытать счастье и повторить венесуэльское экономическое чудо. А что будет потом? А шептунам не важно. Они покупают время. И за это время заработают достаточно долларов, чтобы не переживать по поводу "потом".
https://www.facebook.com/sergey.fursa?hc_ref=ARTVghKre5yHLp0zqFWwOq_ZiEJyt8mzYTa3PSTjVpVaRghYm_a7JhdXBGWIRHP-q0s&fref=nf Sergey Fursa
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30.09.2020 22:33 Ответить
А МВФ как раз и рассматривает.
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30.09.2020 23:13 Ответить
Чому я повинен переживати за цих ваклютних наркоманів, які крім красти нічого не уміють, а МВФ їх мало того що посадив на голку так щей зробив ручними тузіками в руках економічних убивць. Ганьба. Азербайджан без МВФ зумів виготовити, і зброю і підготовити армію і визволити території від окупантів. А Україна тільки плодить хабадних дармоїдів.
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01.10.2020 07:18 Ответить
"Я не розглядаю сценарій, за якого ми не отримаємо транш МВФ" - правильно, я теж не розглядаю сценарій, за яким настане зима, тому і дрова не купую.
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01.10.2020 09:32 Ответить
 
 