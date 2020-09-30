Каждый черкасщанин переплачивает за тепло и горячую воду 20-25%. Мы начали аудит поставщиков, - губернатор Сергийчук
В Черкассах можно снизить тарифы на тепло и горячую воду.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем Telegram председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей Сергийчук.
"Завышенные тарифы на теплоснабжение и горячую воду – один из тех вопросов, которые больше всего волнуют жителей Черкасс. Поднял этот вопрос во время координационного совещания Черкасской ОГА. Уверен, что тарифы можно снизить на 20–25%. Однако теплопоставщики говорят лишь о необходимости дальнейшего повышения цен. Без обоснования", – подчеркнул он.
Глава области сообщил, что инициирует комплексный аудит всех теплоснабжающих предприятий области.
"Население Черкасс затягивает пояса, экономит, чтобы рассчитаться за тепло и горячую воду. А те, кто создали им такие условия, купаются в роскоши. Речь прежде всего о Черкасской ТЭЦ. Недавно мы направили запрос в ЗАО "Черкасское химволокно", в чьей аренде находится Черкасская ТЭЦ. Также в 25 пунктах мы изложили аргументы о необходимости уменьшения тарифа до экономически обоснованного уровня", – заявил Сергийчук.
Он отметил, что видит два пути решения проблемы.
"Владельцы ТЭЦ кардинально и немедленно должны изменить политику хозяйствования. Или территориальная община Черкасс поставит вопрос о переводе Черкасской ТЭЦ в коммунальную собственность. Это законное право общества! Ждем официальный письменный ответ и предложения от теплоснабжающих предприятий области об уменьшении тарифов. Население должно получать справедливую цену!".
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https://censor.net/ru/comments/locate/3222154/019214b5-a0ca-719a-97d6-3cc3e0f315c9
.Голів облдерж .призначає президент .
Намного больше .
Если не законно то в ГБР если спор то в суд. Но государство хочет свою же ТЕЦ на баланс города скинуть без аудита и обоснованых расчетов. Понятно что на субсидии денег нет.
Первая, должна быть устойчивая местная власть. Это может быть после местных выборов.
Вторая, нужна реальная сила, на которую можно опереться, сейчас это только МВД во главе с Аваковым. И сколько бы писку остальные не производили, другой такой силы нет.
Анекдот про Ротару (80-х годов) Вы, Софочка, как батарея. Такая же тёплая? Ребристая.
У вартості тепла та гарячої води - 80-90% вартість газу !
Решта - вартість електроенергії та води.
-зараплати та податки з них.
-ремонти та модернізація котелень,бойлерних та теплотрас
Хто зразу скаже - яким чином можна знизити платежі на 20-25%
Або знижуємо ціну на газ для теплоенерго - 1-й варіант.
Або знаходимо купку лишніх міліардів (не кредитних) та швидко модернізуємо більшість обладнання + проводимо утеплення усіх будинків -2-й варіант.
Або це просто триндеж перед виборами -3-ій варіант (і,скоріше всього так і є)