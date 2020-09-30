Рейтинг партий: 23,3% - "Слуга народа", 18,4% - "Европейская солидарность", 14,3% - ОПЗЖ, - опрос "Социса"
Партия "Европейская Солидарность" является главной оппозиционной силой в отношении партии Зеленского "Слуга народа".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центр СОЦИС в сентябре, передает Цензор.НЕТ.
Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 23,3%, за "Европейскую Солидарность" 18,4%. "Оппозиционная платформа - За жизнь" 14.3%, "Батькивщина" 8,3%. Другие партии набирают менее 5%.
На вопрос "Кто является реальной оппозицией к новой власти в Украине?" почти 27% опрошенных назвали партию "Европейская Солидарность", 24.3% - ОПЗЖ, 9,2% - "Батькивщину", 4,8% - "Голос".
Исследование проводилось 18-28 сентября 2020 г. методом телефонного опроса по всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошені 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет;
Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.
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Почему про него не пишешь свои хвалебные опусы?
Или не расплатились еще?
Судя по пОсту с ЗЕлеными обезьянами бухала.
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П.Порошенко: "Я хочу звернутися до влади.
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
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https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/
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Ю.Тимошенко:На митниці іде тотальна корупція і конробанда.Бюджет не те,що дадаткових грошей не отримує,а навіть те ,що було запланованно на 34 міліарда недовиканно.Стратегія НБУ свідомо і тотально руйнує економіку України... https://www.youtube.com/watch?v=-TU_yKbT_E4
На выборах прозреете олухи публикующие эти помойные заказухи)))
>Другие партии набирают менее 5%.
этож сколько там партий ещё?