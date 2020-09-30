Рейтинг партий: 23,3% - "Слуга народа", 18,4% - "Европейская солидарность", 14,3% - ОПЗЖ, - опрос "Социса"

Партия "Европейская Солидарность" является главной оппозиционной силой в отношении партии Зеленского "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центр СОЦИС в сентябре, передает Цензор.НЕТ.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 23,3%, за "Европейскую Солидарность" 18,4%. "Оппозиционная платформа - За жизнь" 14.3%, "Батькивщина" 8,3%. Другие партии набирают менее 5%.

На вопрос "Кто является реальной оппозицией к новой власти в Украине?" почти 27% опрошенных назвали партию "Европейская Солидарность", 24.3% - ОПЗЖ, 9,2% - "Батькивщину", 4,8% - "Голос".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Исследование проводилось 18-28 сентября 2020 г. методом телефонного опроса по всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошені 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет;

Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.