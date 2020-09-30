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Рейтинг партий: 23,3% - "Слуга народа", 18,4% - "Европейская солидарность", 14,3% - ОПЗЖ, - опрос "Социса"

Рейтинг партий: 23,3% -

Партия "Европейская Солидарность" является главной оппозиционной силой в отношении партии Зеленского "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центр СОЦИС в сентябре, передает Цензор.НЕТ.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 23,3%, за "Европейскую Солидарность" 18,4%. "Оппозиционная платформа - За жизнь" 14.3%, "Батькивщина" 8,3%. Другие партии набирают менее 5%.

На вопрос "Кто является реальной оппозицией к новой власти в Украине?" почти 27% опрошенных назвали партию "Европейская Солидарность", 24.3% - ОПЗЖ, 9,2% - "Батькивщину", 4,8% - "Голос".

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Исследование проводилось 18-28 сентября 2020 г. методом телефонного опроса по всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошені 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет;
Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2%.

Автор: 

опрос (2853) Слуга народа (2634) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+41
Рейтинг партий: 23,3% - "Слуга народа", 18,4% - "Европейская солидарность", 14,3% - ОПЗЖ, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 2789
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30.09.2020 21:08
+35
Дада, только земрази голосуют в спайке с опзж почему-то. Как там у зебилов дела, закончился конец эпохи бедности?
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30.09.2020 21:04
+34
«Партия "Европейская Солидарность" является главной оппозиционной силой в отношении партии Зеленского "Слуга народа".Источник: https://censor.net/ru/n3222155»

Зелена моча таки з очей випарувалась за півтори роки.
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30.09.2020 20:59
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Песики в экстазе - Гринив сочиняет перемогу за перемогой
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01.10.2020 00:20 Ответить
Перед выборами прекрасное время для соцопросчиков, блогеров, политтехнологов, просто журналистов, рекламщиков! И всех других, т.е. кандидатов, умеющих брехать!
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01.10.2020 05:29 Ответить
Голобородько має об'єднатись із Окупаційним Блоком.
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01.10.2020 05:50 Ответить
Не смішили б вже цим дутим рейтингом у підбарижників.
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01.10.2020 06:15 Ответить
Як кажуть в Одесі,чувакі лєтіте На Восток,там восходіт Сонце
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01.10.2020 07:15 Ответить
Партия порошенко поглотила Голос,за счёт этого и пошёл небольшой рост. Хотя Голос состоит из очень нормальных депутатов, но про них никто даже и не вспоминает, чтобы случайно им рейтинг не надуть. Мало того, ес полностью переняла риторику Свободы. Кроме того, на глазах у изумленной публики ' альтернативы Минску нет' превратилось в чуть ли не маятник от 'на хрена нам тот донбасс' и до 'идём на Крым'. То есть лишь бы шо
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01.10.2020 07:20 Ответить
танюша, риторика була у свободи, а у єс - дії. Голос обосрався сам, тобто з вакарчуками і позицією страуса, до чого тут єс? невістка (танюша) всралась, а єс винен
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01.10.2020 08:45 Ответить
Бабуля, а как ЗЕ?
Почему про него не пишешь свои хвалебные опусы?
Или не расплатились еще?
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01.10.2020 11:38 Ответить
Бабуін,бананів немає, геть звідси !
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01.10.2020 11:42 Ответить
Бабуля, вижу ты еще от вчерашнего не отошла!
Судя по пОсту с ЗЕлеными обезьянами бухала.

Опохмелись! А то клоуну не понравится - уволит!
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01.10.2020 12:21 Ответить
К сожалению Зеленым нужно добавить и Голос и опзж. Голос - карманная партия влияния, а с опзж у зеленых и так хорошая рабочай спайка по развалу страны.
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01.10.2020 09:03 Ответить
На запитання "Хто є реальною опозицією до нової влади в Україні?" майже 27% опитаних назвали партію "Європейська Солідарність", 24.3% - ОПЗЖ, 9,2% - "Батьківщину", 4,8% - "Голос".

***
П.Порошенко: "Я хочу звернутися до влади.
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/
***
Ю.Тимошенко:На митниці іде тотальна корупція і конробанда.Бюджет не те,що дадаткових грошей не отримує,а навіть те ,що було запланованно на 34 міліарда недовиканно.Стратегія НБУ свідомо і тотально руйнує економіку України... https://www.youtube.com/watch?v=-TU_yKbT_E4
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01.10.2020 09:10 Ответить
На кінець року слуги втратять перше місце в рейтингах. А після опалювального сезону - місце в прохідному списку до парламенту.
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01.10.2020 09:30 Ответить
Нету будущего у страны,у которой стабильно народ из года в год выводит на ведущие позиции партию Медведчука-Бойко-Рабиновича. Валить надо пока не поздно...
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01.10.2020 09:44 Ответить
А хто витіг Медведчука з маргінесу? Чи не той, хто сьогодні виставляє себе найбільшим патріотом? Ви не знаєте, хто такі Ложкін, та Райнін? До речі, хто такий Райнін сьогодні? Хто його витіг на одну з найвищих посад в державі? Хто загнав "Свободу" в маргінес? Хто задавив "Правий сектор"? І куди дивляться українці? Чому рейтинг не в "Свободи", "Правого сектору", "Національного корпусу" а в Порошенка? Чи може Порошенко відправляв своїх партійців на фронт? Ні! Там воювали переважно свободівці, правосеки, та нацкорпус. А порошенківці пиляли бабло. І витягували до влади україножерів.
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01.10.2020 09:57 Ответить
В развале экономики Украины виноват Порошенко и его команда. Все сплошь коррупционеры. Порошенко за время пребывания на посту президента нажил миллиарды, ограбив народ Украину и выслав большую часть работающих в Польшу чистить унитазы. Вон у каждой станции метро по два а то и по три магазина "Рошен"
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01.10.2020 10:31 Ответить
Після того, як ти зґвалтував самицю шимпанзе у Бердичівському зоопарку і відмовився визнати своєю дитинку, що народилася, хто ж тобі повірить?
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01.10.2020 10:55 Ответить
в спам
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01.10.2020 11:39 Ответить
Медведчук викликає таке несприйняття у суспільстві, що, в принципі, нічим не загрожує. прибери Медведчука, і х.з. - хто займе його місце, чи не буде він ефективнішим, приплюсувавши до відвертої вати ще й певну частину зеленого болота і, таким чином отримавши більшість, як, свого часу, Янукович. Проблема не в Медведчукові, а в його виборцях. А Медведчук нехай ефективно утилізує гроші пуйла. Якщо ж на ватному фланзі з'являться ще якісь амбіційні персонажі з претензією на лідерство, то, чим їх буде більше, тим краще. Нехай дроблять сили і ресурси.
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01.10.2020 10:52 Ответить
Значить така "Свобода" і "Правий сектор"що не змогли з повною жменею тузів у руках взяти владу в свої руки.В той час і Медведчук і Бойко і Рабінович сиділи обісрані і носа висунути боялися. В світі див не буває,і кожний народ отримує ту владу яку заслуговує.
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01.10.2020 16:08 Ответить
У мене більшість родичів буде голосувати за ЄС і це для мене найкращий показник рейтингів
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01.10.2020 09:52 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25672847.html А ещё инвест-папа, инвест-дед, инвест-жучка и мопед

Рейтинг партій: 23,3% - "Слуга народу", 18,4% - "Європейська солідарність", 14,3% - ОПЗЖ, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 3134
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01.10.2020 09:52 Ответить
Верещук умнейшая женщина и опытный мэр
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01.10.2020 10:32 Ответить
В зєкаманди адні прахвесіАнали
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01.10.2020 10:34 Ответить
Ето ерония?
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01.10.2020 10:35 Ответить
І навіть знає, що електричний тролейбус краще тролейбусу, що працює на дизельному пальному.
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01.10.2020 10:59 Ответить
черноротая *ука
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01.10.2020 11:36 Ответить
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01.10.2020 14:07 Ответить
Какой смешной рейтинг!
На выборах прозреете олухи публикующие эти помойные заказухи)))
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01.10.2020 10:03 Ответить
Одні гниди міняють інших.Народ заслуговує тих кого обирає.Соромно.
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01.10.2020 10:05 Ответить
Земразь випалювати напалмом. Опзж в топку. Все буде Україна
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01.10.2020 10:33 Ответить
Единственное упущение Зеленского в том что не призвал Поршенко к ответу и не посадил за развал экономики и воровство
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01.10.2020 10:34 Ответить
Можно хоть один пример,,развала экономики и воровства,,?
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01.10.2020 11:20 Ответить
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01.10.2020 14:09 Ответить
Самая грязная предвыборная кампания. Каждый сайт предлагает свой рейтинг. Мне встречалось, что первое место занимает ЕС, а второе - Пальчевский, с первым пожалуй соглашусь, а Пальчевский? Сколько за этот бред платят? Потом люди воспринимают это как должное и выбирают наименее проигрышный вариант, а после все орут кто такое выбрал! Сколько можно, 30 лет выбираем и каждый раз не то, а кто же за это голосует?! Мы с вами! Включайте мозги и думайте самостоятельно несмотря на рейтинги!
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01.10.2020 11:21 Ответить
64.3 % На тех кто более 5%
>Другие партии набирают менее 5%.

этож сколько там партий ещё?
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01.10.2020 11:38 Ответить
Звонили мне из этого опроса, "можно ли вам задать пару вопросов по поводу грядущх выборов?", спрашивают "за какого кандидата в президенты вы бы отдали свой голос если бы выборы проходили сейчас?" Отвечаю: "Порош..." и тут связь обрывается. Видимо ответ не верный.
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01.10.2020 12:43 Ответить
чогось цензор не публікує http://ratinggroup.ua/research/ukraine/monitoring_mestnyh_vyborov_2020_ukraina_25-28_sentyabrya_2020.html свіжий рейтинг вже від Соціологічної групи Рейтинг (ІІІ хвилі опитування, 25-28 вересня) , де на замовлення беніного "замайбах" сказано "За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар'єр долають п'ять партій: «Слуга народу» 15,5% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, «Європейська солідарність» - 11,4%, «Опозиційна платформа - За життя» - 11,4%, «Батьківщина» - 8,3% та «За майбутнє» - 6,2%. Радикальну партію Олега Ляшка підтримують 4,9%."
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01.10.2020 16:52 Ответить
ипать результаты .значит слабо зелупа душит ..нужно больше затягивать гайки ))
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11.01.2021 09:49 Ответить
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