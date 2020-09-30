Кравчук в ТКГ призвал Грызлова не выдвигать Украине ультиматумы: "Мы не в СССР и не под Кремлем"
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал уполномоченного представителя Российской Федерации Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс в ТКГ и не выдвигать Украине ультиматумы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины", - призвал Кравчук Грызлова в начале заседания, на котором около четырех часов продолжалось обсуждение процедурных вопросов, что не позволило сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания.
По словам Кравчука, "стороны должны работать над реализацией решений глав государств Нормандского формата, достигнутых во время Парижского саммита, приближая мир, которого так хотят люди".
Кравчук, в частности, отметил, что украинская делегация готова к конструктивной работе над решением вопросов, входящих в повестку дня деятельности ТКГ.
Глава делегации Украины призвал не создавать "камней преткновения", а двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди.
Обращаясь к Грызлову, Кравчук заявил: "Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать ей какие-либо условия".
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І ніхто, ні на яких шоу не запитав, ЧОМУ ЇЇ ВІДДАЛИ?
А де тут підпис Кравчука?
Інформація з відкритих джерел.Державне керівництво, головним чином через позиції тодішніх президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кравчука та голови СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Євгена Марчука https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-5 [5] , відразу пішло шляхом найменшого спротиву і почало активно декларувати наміри про відмову від ядерної зброї та позбавлення України ядерного статусу.Проти подібного стану справ виступали зокрема політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслав Чорновіл , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лев Лук'яненко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Толубко та військові..
Всі тактичні ядерні ********** були оперативно переміщені на російські заводи для знищення ще в першій половині 1992 року, і останній ешелон прибув до Росії на початку травня, на 25 днів раніше запланованої дати.
Заспівав по іншому.
Мінфін США, тепер треба знайти офшори зегаранта і він почне думати по іншому.
Для таких, як він "гроші понад усе"!
А Пука найкращі й агент впливу Стратегічної Розвідки Держдепа.
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Луганчанин
@Lugan4anin
На самом деле Фокин, Сивохо полит трупы в 2020-м, их взяли проверить сколько в Украине "мы за мир любой ценой", "русня нам не враг". У них нет своего мнения, их попросили озвучить эти вбросы фигляр и ермак для проверки реакции народа Когда перчатки завонялись, их поменяли
А вообще, чувак помнит о чём говорит! Поэтому и взбрыкнул против СССР в своё время. Ну и ладненько, всем по итогу только хорошо из-за их задетом самолюбие, и в связи с этим- от их брыкании в бел.пуще .. А так бы, если бы не личные обижалки - "Союз нерушимых республик советских...." до сих пор.
Торгуєте державою, наче актрисою з німецьких фільмів..
и никогда и нигде не будет молодцом кроме как на кацапии.
желательно с цитатами)))
фокин и кравчук обвинены в измене Украине!
Але пліз скоріше!
СообЧило маилСру...
- Решение президента Украины Владимира Зеленского вывести из состава делегации Витольда Фокина Грызлов назвал показательным. По его словам, среди представителей Киева это был единственный профессионал, который называл вещи своими именами.
От падло...
При Порошенку регулярно поновлювалися санкції.
зебіл рухається в прямо протилежному напрямку.