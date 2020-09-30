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Представитель ОБСЕ Грау прервала заседание ТКГ из-за нарушения российской стороной режима конфиденциальности, - СМИ

Представитель ОБСЕ Грау прервала заседание ТКГ из-за нарушения российской стороной режима конфиденциальности, - СМИ

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала позицию специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау, которая была вынуждена приостановить заседание в среду в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорному процессу, информирует Цензор.НЕТ.

"Как выяснилось в ходе заседания, российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания. Глава российской делегации, в частности, заявил также о своем намерении в одностороннем порядке публиковать аудио- и видеозаписи переговоров", - отметил собеседник агентства.

По его словам, Грау предложила взять паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание, чтобы договориться о кодексе поведения и информационной политики, единых для всех участников ТКГ.

Также читайте: Кравчук в ТКГ призвал Грызлова не выдвигать Украине ультиматумы: "Мы не в СССР и не под Кремлем"

Украинская сторона поддержала такую позицию представителя ОБСЕ, подчеркнув, что никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров, в частности конфиденциальных.

"При этом украинская делегация открыта для совместного обсуждения дальнейшего формата работы ТКГ. Украинская сторона настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс. Украинская сторона готова продолжать работу в формате 24/7, но строго придерживается позиции ОБСЕ о формате проведения переговоров в ТКГ", - указал собеседник агентства.

Также читайте: Дискуссия вокруг постановления ВР о выборах заблокировала работу ТКГ, - представитель ОБСЕ Грау

Автор: 

ОБСЕ (4883) россия (96095) Трехсторонняя контактная группа (842) Грау Хайди (34)


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Топ комментарии
+12
просто члена
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30.09.2020 22:06
+11
Одним словом, українській??? делегації не сподобалося, що кацапи фільму ть і документу ть їхню зраду. Пані з ОБСЄ теж не сподобалося, що документально буде підтверджена її участь у цьому дійстві. А ще кацапи не дали гарантій, що ці фільми не буде показано до виборів. Можливо, щоб допомогти ближчому кацапам ОПЗЖ.
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30.09.2020 22:07
+9
А вы дальше прогибайтесь опущенцы. Шел 2050-й год...
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30.09.2020 22:03
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А вы дальше прогибайтесь опущенцы. Шел 2050-й год...
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30.09.2020 22:03 Ответить
В 2050-м отправлять нужду прямо на рабочий стол уже не будет считаться дурным тоном.
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30.09.2020 22:33 Ответить
путін бикує і хоче війни, потрібно дати йому стільки війни щоб він захлинувсья власною кров'ю.
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30.09.2020 22:49 Ответить
так і мертвечук бикує і хоче війни, а каже що "за життя"... цє як в Криму у 2014 му рашисти казали шо "хвашизьм не пройдьот"
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30.09.2020 23:12 Ответить
Да то они переживали, что ворота сильно узкие
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01.10.2020 06:15 Ответить
У зажопінців інше уявлення про життя.
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01.10.2020 08:24 Ответить
так и не так...А как расценивать интервью Кравчука и Фокина???? личная точка зрения или члена ТКГ????
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30.09.2020 22:04 Ответить
просто члена
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30.09.2020 22:06 Ответить
***** кровавого гебнюка
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30.09.2020 22:17 Ответить
члена членограя?
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30.09.2020 23:14 Ответить
Вже не член - кастрували
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01.10.2020 04:42 Ответить
россия как всегда смотирует руку к ноге , а голову к заднице и получится мутант поддерживающий и ликующий до россии .
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30.09.2020 22:06 Ответить
так им особо и монтировать нет нужды учитывая какие перлы выдают ублюдки типа fuckина
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30.09.2020 22:26 Ответить
Одним словом, українській??? делегації не сподобалося, що кацапи фільму ть і документу ть їхню зраду. Пані з ОБСЄ теж не сподобалося, що документально буде підтверджена її участь у цьому дійстві. А ще кацапи не дали гарантій, що ці фільми не буде показано до виборів. Можливо, щоб допомогти ближчому кацапам ОПЗЖ.
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30.09.2020 22:07 Ответить
Хуже чем твои зе ,просто трудно представить.
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30.09.2020 22:37 Ответить
Перепрошую пана, але Зє не моє. 😏 Я не є дурним прихильником теорії, що державою можуть керувати ідіоти, клоуни кухарки.
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30.09.2020 22:42 Ответить
Только полный ЗЕ-тыпил мог бы поверить, что кацапы не захотят вести записи, а потом ими ШАНТАЖИРОВАТЬ!
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30.09.2020 22:16 Ответить
А что там такого секретного могло обсуждаться, что Украину можно было этим шантажировать?
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30.09.2020 22:44 Ответить
Не Украину, а этих переговорщиков.
Неужели непонятно?
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01.10.2020 02:22 Ответить
Чем дальше, тем страньше и чудесатее. .......
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30.09.2020 22:17 Ответить
ничо необычного...сорвать переговоры любым способом.
до испражнений на стол еще не дошли-но наверняка в плане прописано
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30.09.2020 22:22 Ответить
Верить на слово - уже выходит из моды! Видать, ОБСЕ об этом не в курсе... Сейчас в тренде только документы, фактаж, явки, пароли!
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30.09.2020 22:39 Ответить
а также "договорённости" города Минска (БелоруSSия)
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30.09.2020 23:16 Ответить
Блин эти кацапы уникальная нация, за что ни возьмутся, везде обосрутся
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30.09.2020 22:32 Ответить
Поддерживаю рассейску делегацию. Публикуйте всё, небратья! Мы уже готовы это услышать.
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30.09.2020 23:14 Ответить
А на улице между тем шёл 21 век,лапшу всё вешают
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30.09.2020 23:15 Ответить
рашистская инспекция ,в действии ,немедленно перед носом рашистских окупантов разложить фотографии Будапештские и с Хельсинки..
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30.09.2020 23:33 Ответить
кацапы - говно народец .пора уже привыкнуть к выходкам лишнехромосомных
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01.10.2020 00:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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01.10.2020 01:09 Ответить
Представниця ОБСЄ Грау перервала засідання ТКГ через порушення російською стороною режиму конфіденційності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4945
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01.10.2020 01:11 Ответить
думаю, що шмаркля на рассєє,громадянином якої воно є,дуже часто знімало штани і давало під хвіст на початку 2000-х, ще в своїй КВНівській юністі...

Уявляєте,який є компромат на шмарклю у гебні і кремляді і як вони можуть водити своїм агентом...?
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01.10.2020 01:32 Ответить
ПОРА РОССИЮ ПРИЗНАТЬ НЕДИПЛОМАТИЧНОЙ СТРАНОЙ !!!
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01.10.2020 06:44 Ответить
заявил также о своем намерении в одностороннем порядке публиковать аудио- и видеозаписи переговоров"
Охренели в край!
Обнародовать, это тянет на высшую меру наказания.
.
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01.10.2020 12:05 Ответить
 
 