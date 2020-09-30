Представитель ОБСЕ Грау прервала заседание ТКГ из-за нарушения российской стороной режима конфиденциальности, - СМИ

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала позицию специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау, которая была вынуждена приостановить заседание в среду в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорному процессу, информирует Цензор.НЕТ.

"Как выяснилось в ходе заседания, российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ, о чем заявила в ходе заседания. Глава российской делегации, в частности, заявил также о своем намерении в одностороннем порядке публиковать аудио- и видеозаписи переговоров", - отметил собеседник агентства.

По его словам, Грау предложила взять паузу в работе ТКГ и провести внеочередное заседание, чтобы договориться о кодексе поведения и информационной политики, единых для всех участников ТКГ.

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Украинская сторона поддержала такую позицию представителя ОБСЕ, подчеркнув, что никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям и международной практике переговоров, в частности конфиденциальных.

"При этом украинская делегация открыта для совместного обсуждения дальнейшего формата работы ТКГ. Украинская сторона настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс. Украинская сторона готова продолжать работу в формате 24/7, но строго придерживается позиции ОБСЕ о формате проведения переговоров в ТКГ", - указал собеседник агентства.

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