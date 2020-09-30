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Новости
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Впервые за 20 лет Кабмин поднял суточные для украинских полярников в Антарктиде, они будут получать 54 тыс. грн в месяц, - Минобразования

Впервые за 20 лет Кабмин поднял суточные для украинских полярников в Антарктиде, они будут получать 54 тыс. грн в месяц, - Минобразования

30 сентября Кабинетом Министров приняты изменения в нормативный акт, которые позволят увеличить оплату труда полярников (суточные) в два с половиной раза по сравнению с действующей. Отныне она будет составлять около 54 тыс. гривен в месяц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что от подобной суммы стартуют наименьшие заработные платы матросов торгового флота, которые по сравнению с полярными станциями работают в менее суровых и более регламентированных условиях.

"До принятия сегодняшнего исторического решения оплата труда украинских полярников годами оставалась самой низкой среди трех десятков государств престижного "Антарктического Клуба", что никоим образом не соответствовало вкладу этих людей в развитие украинской науки и в утверждение международного престижа страны. Наконец нам не будет стыдно смотреть в глаза тем, кого Родина отправляет нести годовую экстремальную вахту за 15 тыс. км от дома, и мы надеемся, что это отразится на конкурсе на участие в следующей 26-й Украинской антарктической экспедиции, объявленном сейчас", - отметил директор Национального антарктического центра Евгений Дикий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский". ФОТОрепортаж

Действие сегодняшенго постановления Кабмина будет распространяться и на действующий состав 25-й Украинской антарктической экспедиции, которая сейчас несет полярную вахту на станции "Академик Вернадский", и на состав будущей 26-й УАЭ, набор которой уже объявлен

Автор: 

Антарктида (106) Минобразования (1739) полярники (39) Дикий Евгений (32) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+6
Міністри отримують більше. Але вони ще пи.здять, пи.здять і ... Мільярдами.
Пропоную поміняти вище названих місцями. Країна озолотиться, на жаль пінгвіни залишаться без яєць, усі яйця спиз.дять міністри(
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30.09.2020 22:32
+3
а снайпер ВСУ сколько получает?
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30.09.2020 22:25
+3
за 1700 евро в европе кучу рабочих мест найти можно и без того чтобы в антарктиду ехать. ну разве, что как в оплачиваемую государством турпоездку с бесплатной заброской-выброской. тогда да.
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30.09.2020 22:31
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Сколько этих полярников всего, что такой титанический труд потребовался?
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30.09.2020 22:21 Ответить
Впервые за 20 лет Кабмин поднял суточные для украинских полярников в Антарктиде, они будут получать 54 тыс. грн в месяц, - Минобразования - Цензор.НЕТ 3613
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30.09.2020 22:25 Ответить
11 человек по 54 тысячи = 594 тысячи гривен.

Шкарлет один столько за год получает, если не больше.
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30.09.2020 22:30 Ответить
«Заступниця Арахамії розповіла, скільки насправді отримуватимуть депутати після підвищення зарплат
15 січня 2820

Народні депутати України в середньому отримуватимуть заробітну плату в розмірі 42 тисяч гривень на місяць.
Про це в інтерв'ю https://radio.nv.ua/ Радіо НВ розповіла заступниця голови парламентської фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.»

Це січень, 2020.
Це сраний трускавецький весільний фотограф.
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30.09.2020 22:37 Ответить
них@я себе конечно...
наверное сейчас полярная тема самая злободневная
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30.09.2020 22:21 Ответить
а снайпер ВСУ сколько получает?
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30.09.2020 22:25 Ответить
Там, от виробітка.
Сдєльщина.
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30.09.2020 22:26 Ответить
Со штрафом или без?
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30.09.2020 22:27 Ответить
Кстати, насчет 20 лет брехня.

Достаточно погуглить.
2016-й год - 15000 гривен.
2018-й год - 18000 гривен.

Дальше просто не смотрел.
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30.09.2020 22:29 Ответить
за 1700 евро в европе кучу рабочих мест найти можно и без того чтобы в антарктиду ехать. ну разве, что как в оплачиваемую государством турпоездку с бесплатной заброской-выброской. тогда да.
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30.09.2020 22:31 Ответить
Факт! Спочатку здається - 54 000грн/місяць - круто
Та хочете заробити - не треба так далеко у холодний та безлюдний материк.
Є блище , тепліше та комфортніше
Вперше за 20 років Кабмін підняв добові для українських полярників в Антарктиді, вони отримуватимуть 54 тис. грн на місяць, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5952
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01.10.2020 05:06 Ответить
Міністри отримують більше. Але вони ще пи.здять, пи.здять і ... Мільярдами.
Пропоную поміняти вище названих місцями. Країна озолотиться, на жаль пінгвіни залишаться без яєць, усі яйця спиз.дять міністри(
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30.09.2020 22:32 Ответить
Клоуны были, теперь давайте полярников в министры. Может хватит экспериментировать?
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01.10.2020 05:33 Ответить
Это, скажем так, был почти сарказм. Но уверен, хуже ТОЧНО не станет. Ребята умеют выживать и у их жизненные цели несколько отличаются в лучшую сторону.
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01.10.2020 12:58 Ответить
это уже не "суточные", а "четвертьвековые"
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30.09.2020 22:38 Ответить
тю, он правдоруб Лещенко числится на ЖД и получает столько же, сколько вся экспедиция в Антарктиде.
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30.09.2020 22:39 Ответить
Что они там делают? Чай пьют в боксе....Хорошо что на Луну никого не отправляют....Там бы больше платить надо было...
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30.09.2020 22:48 Ответить
Ну, типа охранніков, на автостоянкє.
До.
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01.10.2020 00:11 Ответить
...и делают жолтый снег и лёд
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01.10.2020 05:22 Ответить
Не судіть по собі.
Ми вже і так на 90% бананова республіка
Науку майже вбили
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01.10.2020 08:28 Ответить
Это бестолковая трата денег (на станцию, которая находится на острове, а не на матирике)!
В будущем разделе континета не будет козырем. Нужна база на материке, желательно равноудаленная от ближайщих к ней станций других стран,чтоб в будкщем иметь весомые аргументы на получение сектора при разделе территорий!
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01.10.2020 01:04 Ответить
...а, нахрена там столько? Там же холодно! Ну, ладно, гастеры заробылы, а тратить хде? В антиАрктике нет пабов, проституток, а?
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01.10.2020 05:21 Ответить
От станции до Аргентины ближе, чем до Антарктиды. Вот там и потратят на "аргентинское танго".
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01.10.2020 07:49 Ответить
 
 