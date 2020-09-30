Впервые за 20 лет Кабмин поднял суточные для украинских полярников в Антарктиде, они будут получать 54 тыс. грн в месяц, - Минобразования
30 сентября Кабинетом Министров приняты изменения в нормативный акт, которые позволят увеличить оплату труда полярников (суточные) в два с половиной раза по сравнению с действующей. Отныне она будет составлять около 54 тыс. гривен в месяц.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что от подобной суммы стартуют наименьшие заработные платы матросов торгового флота, которые по сравнению с полярными станциями работают в менее суровых и более регламентированных условиях.
"До принятия сегодняшнего исторического решения оплата труда украинских полярников годами оставалась самой низкой среди трех десятков государств престижного "Антарктического Клуба", что никоим образом не соответствовало вкладу этих людей в развитие украинской науки и в утверждение международного престижа страны. Наконец нам не будет стыдно смотреть в глаза тем, кого Родина отправляет нести годовую экстремальную вахту за 15 тыс. км от дома, и мы надеемся, что это отразится на конкурсе на участие в следующей 26-й Украинской антарктической экспедиции, объявленном сейчас", - отметил директор Национального антарктического центра Евгений Дикий.
Действие сегодняшенго постановления Кабмина будет распространяться и на действующий состав 25-й Украинской антарктической экспедиции, которая сейчас несет полярную вахту на станции "Академик Вернадский", и на состав будущей 26-й УАЭ, набор которой уже объявлен
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Шкарлет один столько за год получает, если не больше.
15 січня 2820
Народні депутати України в середньому отримуватимуть заробітну плату в розмірі 42 тисяч гривень на місяць.
Про це в інтерв'ю https://radio.nv.ua/ Радіо НВ розповіла заступниця голови парламентської фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.»
Це січень, 2020.
Це сраний трускавецький весільний фотограф.
наверное сейчас полярная тема самая злободневная
Сдєльщина.
Достаточно погуглить.
2016-й год - 15000 гривен.
2018-й год - 18000 гривен.
Дальше просто не смотрел.
Та хочете заробити - не треба так далеко у холодний та безлюдний материк.
Є блище , тепліше та комфортніше
Пропоную поміняти вище названих місцями. Країна озолотиться, на жаль пінгвіни залишаться без яєць, усі яйця спиз.дять міністри(
До.
Ми вже і так на 90% бананова республіка
Науку майже вбили
В будущем разделе континета не будет козырем. Нужна база на материке, желательно равноудаленная от ближайщих к ней станций других стран,чтоб в будкщем иметь весомые аргументы на получение сектора при разделе территорий!