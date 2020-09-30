Впервые за 20 лет Кабмин поднял суточные для украинских полярников в Антарктиде, они будут получать 54 тыс. грн в месяц, - Минобразования

30 сентября Кабинетом Министров приняты изменения в нормативный акт, которые позволят увеличить оплату труда полярников (суточные) в два с половиной раза по сравнению с действующей. Отныне она будет составлять около 54 тыс. гривен в месяц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что от подобной суммы стартуют наименьшие заработные платы матросов торгового флота, которые по сравнению с полярными станциями работают в менее суровых и более регламентированных условиях.

"До принятия сегодняшнего исторического решения оплата труда украинских полярников годами оставалась самой низкой среди трех десятков государств престижного "Антарктического Клуба", что никоим образом не соответствовало вкладу этих людей в развитие украинской науки и в утверждение международного престижа страны. Наконец нам не будет стыдно смотреть в глаза тем, кого Родина отправляет нести годовую экстремальную вахту за 15 тыс. км от дома, и мы надеемся, что это отразится на конкурсе на участие в следующей 26-й Украинской антарктической экспедиции, объявленном сейчас", - отметил директор Национального антарктического центра Евгений Дикий.

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Действие сегодняшенго постановления Кабмина будет распространяться и на действующий состав 25-й Украинской антарктической экспедиции, которая сейчас несет полярную вахту на станции "Академик Вернадский", и на состав будущей 26-й УАЭ, набор которой уже объявлен