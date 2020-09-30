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Потери армянской армии в Нагорном Карабахе составили 103 человека. СМИ опубликовали фамилии 23 погибших

Потери армянской армии в Нагорном Карабахе составили 103 человека. СМИ опубликовали фамилии 23 погибших

В сети опубликовали новый список погибших армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе. В нем 23 новые фамилии, включая летчика сбитого Су-25. Таким образом, потери армянских сил уже составили 103.

Как передает Цензор.НЕТ, список опубликовало издание armeniasputnik.am

Данелин Валерий Мишаевич, 1987 г.р.

Читян Айк Артурович, 1995 г.р.

Зурабян Севак Воваевич, 1998 г.р.

Бабаян Артак Камоевич, 2001 г.р.

Овсепян Георгий Вачаганович, 1995 г.р.

Худжоян Аршалуйс Саркисович, 2001 г.р.

Бениаминян Сергей Арсенович, 1997 г.р.

Согомонян Сипан Арманович, 2001 г.р.

Гукасян Геворк Корюнович, 2001 г.р.

Галстян Ишхан Рустамович, 2002 г.р.

Джалаваян Эрик Фурманович, 2001 г.р.

Аслиян Давид Тигранович, 2001 г.р.

Мкртчян Ованнес Масисович, 2001 г.р.

Саакян Эрик Варданович, 1998 г.р.

Паносян Сережа Айрапетович, 2002 г.р.

Торосян Манук Сосович, 2002 г.р.

Мадоян Арсен Варужанович, 1986 г.р.

Галстян Эдгар Артурович, 2000 г.р.

Симонян Тигран Ашотович, 2000 г.р.

Казарян Григор Левонович, 2001 г.р.

Григорян Грант Мясникович, 1989 г.р.

Резервист Мкртчян Генрих Сосович, 1985 г.р.

Доброволец Мурадян Шаварш Мартунович, 1996 г.р.

Автор: 

Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+20
не азера,а мужественные азербайджанские воины.ты что ,русня,на будытке давно не восседала?
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30.09.2020 22:31
+17
Так у тебе прапор наче правильний, а пишеш дурню. Айщера гинуть на своїй землі і за свою землю. А вірмени - на захопленій. Одним словом - загарбники. Тому честі тут мало. Хоча мертві сорому не мають. А живим мав би бути приклад.
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30.09.2020 22:48
+15
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs https://twitter.com/A_Vit_ @A_Vit_

https://twitter.com/A_Vit_/status/1310993720762925056 29 сент.

Азербайджан напал на Армению! На Ереван?
На Карабах!
Армения признала Карабах?
Нет
Так на Армению никто не нападал?
Напал! Азербайджан!
Убивают военных Армении
А что в Карабахе делают армянские военные?
Т.е. Армения оккупировала земли другой страны и Азербайджан освобождает своё?
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30.09.2020 22:43
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А азера типа бессмертны...Ну не уподобляйтесь пуйлу панове пропагандоны... Лучше промолчите. Там нет пока победителей и нех радоваться когда самих ипут...
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30.09.2020 22:27 Ответить
Они просто не называют число своих погибших. Но не врут.
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30.09.2020 22:29 Ответить
Фамілії"громадян"НагороКарабаха в той перелік не входять..Та й не всіх"їх там нєт"показали
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01.10.2020 07:41 Ответить
Да это понятно. В сеть же попадают только некоторые кадры с беспилотников. А что там за мясорубка с арт обстрелами вообще неясно.
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01.10.2020 10:56 Ответить
не азера,а мужественные азербайджанские воины.ты что ,русня,на будытке давно не восседала?
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30.09.2020 22:31 Ответить
Ты флажок сраный смени вначале фриц недоношенный...
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30.09.2020 22:32 Ответить
Так у тебе прапор наче правильний, а пишеш дурню. Айщера гинуть на своїй землі і за свою землю. А вірмени - на захопленій. Одним словом - загарбники. Тому честі тут мало. Хоча мертві сорому не мають. А живим мав би бути приклад.
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30.09.2020 22:48 Ответить
Нагорний Карабах-етнічна вірменська территорія,тюрки історично загарбники.
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01.10.2020 08:04 Ответить
Лемківщина і Надсяння - українська етнічна територія. Поляки-загарбники. Будемо воювати? Чи все-таки будемо дотримуватися норм міжнародного права, в тому числі і непорушносиі післявоєнних кордонів?
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01.10.2020 09:04 Ответить
Аверьян, по слову "фриц" ты спалился. Брысь за поребрик.
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30.09.2020 22:55 Ответить
Смотрю до 15 рябчиков подняли, так вас тут как тараканов развелось. Давай неси дальше ахинею тупой кацапский ублюдок.
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30.09.2020 22:32 Ответить
Еще один мусульманин-манкурт заявился...
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30.09.2020 22:34 Ответить
Вважаєте що Кадиров за Баку?
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30.09.2020 22:40 Ответить
Че, думаешь рашистов в Крыму и на Донбассе не ждет то же самое ?
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30.09.2020 22:41 Ответить
это называется информационная война - учись....
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30.09.2020 22:48 Ответить
Это называется тотальное истребление оккупанта.
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30.09.2020 22:50 Ответить
Обратите внимание на годы рождения. Все молодые. Где же вы о "всезнающие умные войны", призывающие побеждать? Тоже на диванах? Как и в Украине?
"Если бы в армию призывались не в 18, а в 60 лет- всякие войны бы прекратились! Старики не стали бы воевать друг с другом!"(с)
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30.09.2020 22:29 Ответить
да, это первое что в глаза бросается. в бой не пошли старики, бросив свои тёплые базарные места.
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30.09.2020 22:35 Ответить
ты бы кацапа,помолчал про Украину...у нас срочники не участвуют в боевых действиях.чай не раха какая...
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30.09.2020 23:04 Ответить
Возраст до 25. Експерти хреновы.
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30.09.2020 23:28 Ответить
Да, не...!
4 дня - четыре и погибло. Ну, и ранено ещё полтора
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30.09.2020 22:31 Ответить
что армянские войска там забыли, интересно?
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30.09.2020 22:32 Ответить
Ладно бы войска............... Представляете какой вой будет в СМИ через несколько дней после того как их раскатает арт-обстрелами. ......

«Большинство девушек попросили не фотографировать их и даже не называть имен, поскольку пришли записаться на фронт втайне от братьев, отцов и мужей», - пишет Спутник-Армении, извещая армянскую общественность о создании особого женского батальона, который в ближайшие дни перебросят на поля боя в Карабахе.
Армянок записывают в женский батальон в общественном совете при Минобороны Армении.
Информация о формировании особого женского батальона размещена Минобороны Армении в соцсетях. А возглавила батальон подполковник армянской милиции Марине Айрумян.
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30.09.2020 22:41 Ответить
Пропаганда. воевать будут онлайн.
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30.09.2020 23:01 Ответить
Думаю, что нет. Их реально этот бородатый идиот бросит на фронт. Ему нужно что-то такое, чтобы весь мир обратил внимание и посочувствовал. Не поверите........ после Спитакского землетрясения, когда Горбачев прилетел в Армению, а это показывали по всему Совку, у него женщина, уже в возрасте, просто спросила - Может Вы нам теперь отдадите Карабах? Это на тот момент для нее оказалось самым главным.
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30.09.2020 23:20 Ответить
чо,и боброедка записалась?
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30.09.2020 23:05 Ответить
Это кто?
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30.09.2020 23:21 Ответить
Сімоньян.
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01.10.2020 00:22 Ответить
Цитата Маргарити Сімоньян:
«Первый раз в жизни буду готовить бобра, - написала главный редактор Russia Today. - Опросила знатоков. В итоге, сварю бобриную голову с луком, морковью и лаврушкой для бульона. Остальное мясо замариную на ночь в чесноке, можжевеловых ягодах и черном пёрце, завтра обжарю и потому буду тушить в бульоне до мягкости»
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01.10.2020 00:27 Ответить
Не уж то армяне такие вялые что им для вдохновения девки на передке нужны)
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01.10.2020 02:33 Ответить
Хачики всякие Симоняны и прочие,решили на последок развлечь своих сепаратистов и отправляют им баб на передок?)))
Блин...прям каламбур получается)))
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01.10.2020 08:29 Ответить
Границы дохлого ССРа августа 1991 года не должны нарушаться НИКЕМ,ибо договор дружбы был подписан до распада СССра дохляка...я прав Мавзолейные ?
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30.09.2020 22:32 Ответить
18-20лет.ох..
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30.09.2020 22:37 Ответить
30-летние шаурмой в рахе торгуют....
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30.09.2020 22:49 Ответить
Та они везде торгуют этим дерьмом куда не плюнь.
На всех базарах.
ps.Ни разу в жизни не ел и не пробовал это дерьмо
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30.09.2020 22:58 Ответить
Зато азербайджанцы трудятся на машиностроительных заводах
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30.09.2020 23:58 Ответить
Нуу турки, к примеру, строят метро и дороги... в металлургической Украине...
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01.10.2020 00:05 Ответить
Камни с Неба падают всегда...Приднестровье,Крым,Асэтия, Абхазия,пол Дамбасса,Белорусь,сейчас Армения, Азербайджан...
Мавзоллейные...вы когда нажретесь крови людской??
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30.09.2020 22:39 Ответить
Пашинян пацанів з школи понабирав?
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30.09.2020 22:39 Ответить
Вот нехилые свежее видео, которое обьясняет большие потери армянских оккупантов.Особенно второе.Kavkaz Center

https://twitter.com/newkc14/status/1311296563772301312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F

https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1311267215455518723%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2020%2F09%2Fazerbajdzhanskij-uzel-chast-2%2F&src=hashtag_click #Азербайджанский дрон уничтожил группу https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1311267215455518723%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2020%2F09%2Fazerbajdzhanskij-uzel-chast-2%2F&src=hashtag_click #армянских резервистов https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1311267215455518723%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2020%2F09%2Fazerbajdzhanskij-uzel-chast-2%2F&src=hashtag_click #каратах

https://twitter.com/newkc14/status/1311267215455518723?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1311267215455518723%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2020%2F09%2Fazerbajdzhanskij-uzel-chast-2%2F
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30.09.2020 22:39 Ответить
Ари є ари, ходять як по ринку.
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30.09.2020 22:42 Ответить
Там просто навскидку человек 25 - 30. И это только один выстрел. А сколько градов сегодня смели в укрытиях дроны. Тоже были ролики, там тоже люди ходили вокруг.
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30.09.2020 22:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4fk9ZH969_8&feature=emb_rel_end
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01.10.2020 09:47 Ответить
очень может быть что именно граждан Армении погибло только 103 человека . их гибель сложно скрыть . но фишка в том что кроме них еще есть как это правильно сказать . жители Карабаха армянской национальности . их потери легче скрыть . а кроме того айзера вроде фиксируют присутствие наемников со стороны армян . сколько их погибло один аллах ведает
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30.09.2020 22:40 Ответить
Там с Ливии есть армяне. Они прокололись сегодня, фото засветили в сети.
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30.09.2020 22:42 Ответить
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs https://twitter.com/A_Vit_ @A_Vit_

https://twitter.com/A_Vit_/status/1310993720762925056 29 сент.

Азербайджан напал на Армению! На Ереван?
На Карабах!
Армения признала Карабах?
Нет
Так на Армению никто не нападал?
Напал! Азербайджан!
Убивают военных Армении
А что в Карабахе делают армянские военные?
Т.е. Армения оккупировала земли другой страны и Азербайджан освобождает своё?
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30.09.2020 22:43 Ответить
Из Сирии и Ливии в Ереван прибыли наемники ЧВК Вагнер Неты...
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30.09.2020 22:44 Ответить
армянская армия может существенно сократить потери путем ********* с азербайджанской территории, а не так и не....
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30.09.2020 22:46 Ответить
попроще - тикайте ары.
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30.09.2020 23:20 Ответить
Продолжаю придерживаться мнения,что основным бенефициаром обострения стала Москва.
Среди основных целей-заблокировать поступление каспийской нефти на западные рынки(подняв её цену),закрепить своё присутствие в Армении и отвлечь внимание мира от аннексии Беларуси !!
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30.09.2020 22:47 Ответить
Сегодня в ходе боев в Агдеринском (Мадагизском) направлении были захвачены боевое знамя и документы отдельного штурмового батальона №193, пришедшего на помощь разгромленному 6-му горнострелковому полку армянской армии.Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.https://www.aa.com.tr/ru/%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0/1991195 https://www.aa.com.tr/ru/азербайджан-борьба-за-целостность/азербайджанские-военные-захватили-боевое-знамя-армянского-батальона/1991195
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30.09.2020 22:49 Ответить
Армянские солдаты в окопе под обстрелом. "Нас бросили!". Одного убили, другой в шоке кричит.
Видео -

https://www.youtube.com/watch?v=d6VIdnwsh6g&bpctr=1601497035 https://www.youtube.com/watch?v=d6VIdnwsh6g&bpctr=1601497035
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30.09.2020 22:49 Ответить
аплодирую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджанy - ну не не клованы ни разу и не отказники 4 раза....
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30.09.2020 22:53 Ответить
Дітей під танк кинули.
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30.09.2020 22:54 Ответить
під чий?
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01.10.2020 00:42 Ответить
Это значит доказанные (признанные) потери. Реальность зависит от хода боев. Если азербайджанцы заняли какие-то позиции, на которых могли остаться тела убитых армян, их в списках погибших нет, ведь обычно без подтверждения смерти в погибшие не записывают, только позже, если тела так и нет, но есть веские основания считать, что человек погиб. Иначе записывают в пропавшие без вести.
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30.09.2020 22:56 Ответить
от і я кажу - НАСТУПАЮТЬ азербайджанські війська
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01.10.2020 07:43 Ответить
Эрдоган открыл Турецкий поток,он же его и закроет..фошЫзд....,Южный поток работает на нулевом режиме....Эрдоганыч Астанавитесь...
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30.09.2020 22:56 Ответить
Еще и от нефти отказался.
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30.09.2020 23:01 Ответить
Почему я не поддерживаю армян:- В ООН Армения поддерживает Россию в войне против Украины. - Армения не признала голодомор 1932−33 годов геноцидом
украинцев.- Армяне приходили к посольству Украины с плакатами
"Ешьте и замолчите" и бросали в здание тарелками борща.-Армения признала Крым российским - Азербайджан пришёл за Карабахом.

Вот так работает ящик Пандоры.
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30.09.2020 23:01 Ответить
Многоходовки Путлера за 20 лет превратились в моря крови...а ради чего?Восстановления дохлого совка?Дороги в прошлое не бывает...
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30.09.2020 23:04 Ответить
У російській Держдумі вважають,що для вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі немає необхідності залучати ніяких інших миротворців, крім російських, або тих, що представляють країни Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ)
Ще б пак 😀😀
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30.09.2020 23:09 Ответить
турки русню порвут на полумесяц.
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30.09.2020 23:12 Ответить
Втрати вірменської армії в Нагірному Карабасі становлять 103 особи. ЗМІ опублікували прізвища 23 загиблих - Цензор.НЕТ 3425
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30.09.2020 23:13 Ответить
Денех нет,но вы держитесь...
Димон Платон не обдурил...
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30.09.2020 23:11 Ответить
Втрати вірменської армії в Нагірному Карабасі становлять 103 особи. ЗМІ опублікували прізвища 23 загиблих - Цензор.НЕТ 9159
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30.09.2020 23:16 Ответить
Не понятно, как можно верить армянским источникам.
А на кацапских форумах армяне проклинают кацапов за отказ в поддержке.
Сволочи, предатели, сами справимся.
Эти сопли говорят о многом.
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30.09.2020 23:21 Ответить
как же так? ведь ара с мордвином братьянавек.
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30.09.2020 23:26 Ответить
Кацапы в массе уже наелись вяличия и хотят пожить спокойно.
А фуйло боится раздражать эдоргана.
В этом регионе Турция сильнее России.
Не дай бог схлестнуться - мусульмане России неизвестно как себя поведут, Китай, Япония...
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01.10.2020 00:24 Ответить
Возраст до 25. Експерти хреновы.
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30.09.2020 23:29 Ответить
полагаю, если армяне в обороне, то потери Азерб. не меньше.
примерно поровну. Скоро будет ясно, что снова никто не победит.
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01.10.2020 00:15 Ответить
Можно потерять дохрена людей, но добиться цели.
Можно вобще никого не потерять и просрать все подчистую.
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01.10.2020 03:03 Ответить
От посилання на сайт міноборони Азербайджану, майже щогодини відео з безпілотників, з позицій https://mod.gov.az/en/news/the-enemy-039-s-military-equipment-was-destroyed-in-the-direction-of-the-jabrayil-region-video-32419.html
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01.10.2020 00:16 Ответить
Азербайджанські волонтери допомагають військовим продуктами

https://www.youtube.com/watch?v=MdCoCwe4n-A

1:38 / 2:01

https://www.youtube.com/results?search_query=%23kamilzeynalli #kamilzeynalli https://www.youtube.com/results?search_query=%23terter #terter https://www.youtube.com/results?search_query=%23xiridartv #xiridartv Kamil Zeynalli esgerlimizle on cebheye yarsim gonderdi (ALLAH ŞƏHİDLƏRİMİZƏ RƏHMƏT RLƏSİM)
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01.10.2020 00:25 Ответить
походу азербайджанцы на серьезное пошли - дай им и Господь и Аллах удачи...
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01.10.2020 00:29 Ответить
конечно даст. Они за правое дело воюют за освобождение своих Аллахом данных земель.
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01.10.2020 00:41 Ответить
Не совсем Аллахом.

В начале 1920 на Парижской Мирной Конференции, Карабах был признан за Азербайджаном. После советизации Армении и Азербайджана, решением Кавбюро ЦК РКП(б) от 4 июля 1921 г. было решено передать Нагорный Карабах Армении, но окончательное решение оставить за ЦК РКП(б), однако новым решением от 5 июля он был оставлен в составе Азербайджана с предоставлением широкой областной автономии.
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01.10.2020 03:07 Ответить
закройте етот карабахский вопрос - 30 лет больше чем многа,
решите и забудьте.
мирняк армянский я бы не трогал - в автобусы и в родину.....
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01.10.2020 01:11 Ответить
якмй-такий"афтобас"
Як не хоче поважати закони Азербайджана і не знає державної мови-таксі за свій рахунок
А як робив злочини чи користувався чужим майном-СУД з конфіскацієй..і ще що там отримає..
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01.10.2020 07:50 Ответить
Молоді переважно хлопці. Не за цапову душу. Що ви забули в чужій країні. Навіщо безглузді смерті?
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01.10.2020 01:13 Ответить
Сегодня точно не день армянского радио.https://twitter.com/newkc14/status/1311419544569774082?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F

#Азербайджанские дроны (турецкие "Байрактары")
атаковали военную колонну #армянских войск и разгромили ее #карабах
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01.10.2020 01:13 Ответить
Там еще армяне сообщили, что азербайджанский истребитель завалил армянскую "сушку". Пилот сдох, а у пилота чисто российское имя и фамилия.
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01.10.2020 04:05 Ответить
Никаких шансов одержать победу, там, у армяшек нет. Будет победа Турции, однозначно. Ну, и Азербайджана, тоже, естественно. Армянам, уже, пора бы умерить свою наглость. Это всегда краткосрочная игра, в основном на нервах. В стратегическом времяисчислении, они проиграют из ряшей, или без нее, войну вчистую. Там Турция всегда банковала. И будет выигрывать. У Анкары есть цели - доминировать в регионе, есть возможности и сила (сбалансированы: и амбиции, и амуниция) У Раши - слишком все размыто; они хотят захватить все и сразу, чтоб выглядеть как прежде(РИ,СССР). Хаотичность в захвате новых территорий, по сути дела, погубила и СССР, когда отсутствие амуниции в виду хозяйственной жалкости не позволила закрепиться в Азии, Лат Америке и, особенно, в Африке.
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01.10.2020 05:21 Ответить
Камент про визитки Яроша в Карабахе уже был?
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01.10.2020 06:52 Ответить
А для чого надаються прізвища? Чому тоді не надаються прізвища, скажімо, загиблих сирійців?
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01.10.2020 08:51 Ответить
Карабах это 99% армянского населения и уже 2000 лет заселен армянами.
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01.10.2020 09:16 Ответить
Ну, так і азербайджанців там раніше жило не мало але після Ходжалінської різні вже не живуть. Не забувайте що, крім сомого НКР армяни окупували ще й 7 районів Азербаджану до яких вони не мали ніякого відношення. А це, територія співвідносна з самим НКР.
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01.10.2020 15:13 Ответить
В Баку скандал. План наступления оказался известным армянам. Утечка из Генштаба Азербайджана. Армяне подготовились,в частности, раставили мины. Изхза этого столь большие потери у азербайджанцев, особенно танков.
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01.10.2020 09:26 Ответить
Міни там скоро три десятиліття, як стоять.
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01.10.2020 15:11 Ответить
Раставили мины, и густо там, где должны были пойти техникой.
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01.10.2020 15:20 Ответить
Міни густо там всюди, як і на Донбасі.
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01.10.2020 15:23 Ответить
Как бы это объяснить, что густо их всюду не расставишь,а вот, когда знаешь, где пойдут и когда, другое дело.
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01.10.2020 15:30 Ответить
За три десятиліття там всі вже й забули де ті міни ставили.
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01.10.2020 16:44 Ответить
 
 