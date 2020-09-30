Потери армянской армии в Нагорном Карабахе составили 103 человека. СМИ опубликовали фамилии 23 погибших
В сети опубликовали новый список погибших армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе. В нем 23 новые фамилии, включая летчика сбитого Су-25. Таким образом, потери армянских сил уже составили 103.
Как передает Цензор.НЕТ, список опубликовало издание armeniasputnik.am
Данелин Валерий Мишаевич, 1987 г.р.
Читян Айк Артурович, 1995 г.р.
Зурабян Севак Воваевич, 1998 г.р.
Бабаян Артак Камоевич, 2001 г.р.
Овсепян Георгий Вачаганович, 1995 г.р.
Худжоян Аршалуйс Саркисович, 2001 г.р.
Бениаминян Сергей Арсенович, 1997 г.р.
Согомонян Сипан Арманович, 2001 г.р.
Гукасян Геворк Корюнович, 2001 г.р.
Галстян Ишхан Рустамович, 2002 г.р.
Джалаваян Эрик Фурманович, 2001 г.р.
Аслиян Давид Тигранович, 2001 г.р.
Мкртчян Ованнес Масисович, 2001 г.р.
Саакян Эрик Варданович, 1998 г.р.
Паносян Сережа Айрапетович, 2002 г.р.
Торосян Манук Сосович, 2002 г.р.
Мадоян Арсен Варужанович, 1986 г.р.
Галстян Эдгар Артурович, 2000 г.р.
Симонян Тигран Ашотович, 2000 г.р.
Казарян Григор Левонович, 2001 г.р.
Григорян Грант Мясникович, 1989 г.р.
Резервист Мкртчян Генрих Сосович, 1985 г.р.
Доброволец Мурадян Шаварш Мартунович, 1996 г.р.
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"Если бы в армию призывались не в 18, а в 60 лет- всякие войны бы прекратились! Старики не стали бы воевать друг с другом!"(с)
4 дня - четыре и погибло. Ну, и ранено ещё полтора
«Большинство девушек попросили не фотографировать их и даже не называть имен, поскольку пришли записаться на фронт втайне от братьев, отцов и мужей», - пишет Спутник-Армении, извещая армянскую общественность о создании особого женского батальона, который в ближайшие дни перебросят на поля боя в Карабахе.
Армянок записывают в женский батальон в общественном совете при Минобороны Армении.
Информация о формировании особого женского батальона размещена Минобороны Армении в соцсетях. А возглавила батальон подполковник армянской милиции Марине Айрумян.
«Первый раз в жизни буду готовить бобра, - написала главный редактор Russia Today. - Опросила знатоков. В итоге, сварю бобриную голову с луком, морковью и лаврушкой для бульона. Остальное мясо замариную на ночь в чесноке, можжевеловых ягодах и черном пёрце, завтра обжарю и потому буду тушить в бульоне до мягкости»
Блин...прям каламбур получается)))
На всех базарах.
ps.Ни разу в жизни не ел и не пробовал это дерьмо
Мавзоллейные...вы когда нажретесь крови людской??
https://twitter.com/newkc14/status/1311296563772301312?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs https://twitter.com/A_Vit_ @A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_/status/1310993720762925056 29 сент.
Азербайджан напал на Армению! На Ереван?
На Карабах!
Армения признала Карабах?
Нет
Так на Армению никто не нападал?
Напал! Азербайджан!
Убивают военных Армении
А что в Карабахе делают армянские военные?
Т.е. Армения оккупировала земли другой страны и Азербайджан освобождает своё?
Среди основных целей-заблокировать поступление каспийской нефти на западные рынки(подняв её цену),закрепить своё присутствие в Армении и отвлечь внимание мира от аннексии Беларуси !!
Видео -
https://www.youtube.com/watch?v=d6VIdnwsh6g&bpctr=1601497035 https://www.youtube.com/watch?v=d6VIdnwsh6g&bpctr=1601497035
украинцев.- Армяне приходили к посольству Украины с плакатами
"Ешьте и замолчите" и бросали в здание тарелками борща.-Армения признала Крым российским - Азербайджан пришёл за Карабахом.
Вот так работает ящик Пандоры.
Ще б пак 😀😀
Димон Платон не обдурил...
А на кацапских форумах армяне проклинают кацапов за отказ в поддержке.
Сволочи, предатели, сами справимся.
Эти сопли говорят о многом.
А фуйло боится раздражать эдоргана.
В этом регионе Турция сильнее России.
Не дай бог схлестнуться - мусульмане России неизвестно как себя поведут, Китай, Япония...
примерно поровну. Скоро будет ясно, что снова никто не победит.
Можно вобще никого не потерять и просрать все подчистую.
https://www.youtube.com/watch?v=MdCoCwe4n-A
1:38 / 2:01
https://www.youtube.com/results?search_query=%23kamilzeynalli #kamilzeynalli https://www.youtube.com/results?search_query=%23terter #terter https://www.youtube.com/results?search_query=%23xiridartv #xiridartv Kamil Zeynalli esgerlimizle on cebheye yarsim gonderdi (ALLAH ŞƏHİDLƏRİMİZƏ RƏHMƏT RLƏSİM)
В начале 1920 на Парижской Мирной Конференции, Карабах был признан за Азербайджаном. После советизации Армении и Азербайджана, решением Кавбюро ЦК РКП(б) от 4 июля 1921 г. было решено передать Нагорный Карабах Армении, но окончательное решение оставить за ЦК РКП(б), однако новым решением от 5 июля он был оставлен в составе Азербайджана с предоставлением широкой областной автономии.
решите и забудьте.
мирняк армянский я бы не трогал - в автобусы и в родину.....
Як не хоче поважати закони Азербайджана і не знає державної мови-таксі за свій рахунок
А як робив злочини чи користувався чужим майном-СУД з конфіскацієй..і ще що там отримає..
#Азербайджанские дроны (турецкие "Байрактары")
атаковали военную колонну #армянских войск и разгромили ее #карабах