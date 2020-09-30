Венедиктова отказалась расследовать заявление о том, что "слуга народа" Халимон якобы требовал взятку, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Офис генерального прокурора отказал НАБУ в начале производства по факту сообщения о том, что замглавы фракции "Слуга народа" Павел Халимон якобы требовал у руководителя агропредприятия взятку в 40 млн грн.
Об этом сообщает программа "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.
О том, что Халимон требовал у него 40 млн грн, заявил Олег Дмитренко - бывший нардеп от БПП, основатель сельскохозяйственного ООО "Батькивщина". Его компания закупала урожай у расположенного на Черниговщине госпредприятия "Ивкивцы". Прилукская прокуратура решила, что "Батькивщина" покупает зерно по себестоимости и начала уголовное дело, а урожай арестовала. Дмитренко утверждает, что за 40 млн грн Халимон обещал закрыть производство и снять арест с урожая.
Олег Дмитренко говорит, что Павел Халимон требовал у него 40 млн грн взятки
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Дмитренко написал написал на Халимона заявление в НАБУ 21 июля. Он предоставил следователям записи разговоров с человеком, голос которого похож на голос Халимона. Одну из телефонных бесед этот человек вел прямо из зала Верховной Рады во время заседания.
НАБУ обратилось к Венедиктовой с просьбой внести сведения в ЕРДР, но та отказала.
"В указанных материалах отсутствовали конкретные сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении указанным в обращении народным депутатом Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - пояснили причины отказа в Офисе генпрокурора.
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Дмитренко добился открытия уголовного дела через Высший антикоррупционный суд.
Халимон подтверждает, что несколько раз общался с Дмитренко. Но говорит, что не требовал взятку. По его версии, это Дмитренко сам неправомерно предлагал ему 40 млн.
Халимон утверждает, что Дмитренко сам предлагал ему 40 млн
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а ты говно не ешь исходя из личного опыта? Попробовал и не понравилось?
скворешник - заглядение прямо - хрен обьедешь...
Зебіли правлять балом.
Най ся вдаляться і чим скоріше, тим краще
Це я трохи львівську мову вжив, як що не зрозуміло
А ще можна додати трохи висловів з польщі, які у Моєму Львові були завжди серед перших - най тя кров зальєє, най тя шлях трафить)
З найкращими побажаннями
Приведу приклад - пішов по хліб (в той час в совку були проблеми з хлібом, але тимчасово було м^ясо) і 2 години проторчав на трамвайній зупинці з ^бандерівцем^ котрий відсидів 15 років і був старший на 45 років, було дуже цікаво ^піонеру^ з ним спілкуватися
Тримайтеся і на переймайтеся)
"Шо сі робе, шо сі робе...
Зебіли правлять балом.
Най ся вдаляться і чим скоріше, тим краще
Це я трохи львівську мову вжив, як що не зрозуміло "
трохи не доречне.
Звичайно не відкривати ..., а то ще виникне питання чим і займаються депутати у Верховній Раді
Ну ,правда , деякі відео вилазять та видно є ще багато чого приховувати