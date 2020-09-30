Венедиктова отказалась расследовать заявление о том, что "слуга народа" Халимон якобы требовал взятку, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Офис генерального прокурора отказал НАБУ в начале производства по факту сообщения о том, что замглавы фракции "Слуга народа" Павел Халимон якобы требовал у руководителя агропредприятия взятку в 40 млн грн.

Об этом сообщает программа "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

О том, что Халимон требовал у него 40 млн грн, заявил Олег Дмитренко - бывший нардеп от БПП, основатель сельскохозяйственного ООО "Батькивщина". Его компания закупала урожай у расположенного на Черниговщине госпредприятия "Ивкивцы". Прилукская прокуратура решила, что "Батькивщина" покупает зерно по себестоимости и начала уголовное дело, а урожай арестовала. Дмитренко утверждает, что за 40 млн грн Халимон обещал закрыть производство и снять арест с урожая.

Олег Дмитренко говорит, что Павел Халимон требовал у него 40 млн грн взятки

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Дмитренко написал написал на Халимона заявление в НАБУ 21 июля. Он предоставил следователям записи разговоров с человеком, голос которого похож на голос Халимона. Одну из телефонных бесед этот человек вел прямо из зала Верховной Рады во время заседания.

НАБУ обратилось к Венедиктовой с просьбой внести сведения в ЕРДР, но та отказала.

"В указанных материалах отсутствовали конкретные сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении указанным в обращении народным депутатом Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - пояснили причины отказа в Офисе генпрокурора.

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Дмитренко добился открытия уголовного дела через Высший антикоррупционный суд.

Халимон подтверждает, что несколько раз общался с Дмитренко. Но говорит, что не требовал взятку. По его версии, это Дмитренко сам неправомерно предлагал ему 40 млн.

Халимон утверждает, что Дмитренко сам предлагал ему 40 млн