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Венедиктова отказалась расследовать заявление о том, что "слуга народа" Халимон якобы требовал взятку, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Офис генерального прокурора отказал НАБУ в начале производства по факту сообщения о том, что замглавы фракции "Слуга народа" Павел Халимон якобы требовал у руководителя агропредприятия взятку в 40 млн грн.

Об этом сообщает программа "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

О том, что Халимон требовал у него 40 млн грн, заявил Олег Дмитренко - бывший нардеп от БПП, основатель сельскохозяйственного ООО "Батькивщина". Его компания закупала урожай у расположенного на Черниговщине госпредприятия "Ивкивцы". Прилукская прокуратура решила, что "Батькивщина" покупает зерно по себестоимости и начала уголовное дело, а урожай арестовала. Дмитренко утверждает, что за 40 млн грн Халимон обещал закрыть производство и снять арест с урожая.

Венедиктова отказалась расследовать заявление о том, что слуга народа Халимон якобы требовал взятку, - СМИ 01

Олег Дмитренко говорит, что Павел Халимон требовал у него 40 млн грн взятки

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ "вело" двух "слуг народа", но Венедиктова "слила" информацию, доказательств для ареста недостаточно, - Евгений Шевченко

Дмитренко написал написал на Халимона заявление в НАБУ 21 июля. Он предоставил следователям записи разговоров с человеком, голос которого похож на голос Халимона. Одну из телефонных бесед этот человек вел прямо из зала Верховной Рады во время заседания.

НАБУ обратилось к Венедиктовой с просьбой внести сведения в ЕРДР, но та отказала.

"В указанных материалах отсутствовали конкретные сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении указанным в обращении народным депутатом Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - пояснили причины отказа в Офисе генпрокурора.

Венедиктова отказалась расследовать заявление о том, что слуга народа Халимон якобы требовал взятку, - СМИ 02Венедиктова отказалась расследовать заявление о том, что слуга народа Халимон якобы требовал взятку, - СМИ 03

Смотрите на Цензор.НЕТ: "А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах. ФОТОрепортаж

Дмитренко добился открытия уголовного дела через Высший антикоррупционный суд.

Халимон подтверждает, что несколько раз общался с Дмитренко. Но говорит, что не требовал взятку. По его версии, это Дмитренко сам неправомерно предлагал ему 40 млн.

Венедиктова отказалась расследовать заявление о том, что слуга народа Халимон якобы требовал взятку, - СМИ 04

Халимон утверждает, что Дмитренко сам предлагал ему 40 млн

Автор: 

НАБУ (4230) взятка (6179) Венедиктова Ирина (726) Слуга народа (2634) Халимон Павел (17) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+16
За півтора роки зелені силовики так нічого реального і не нарили проти Порошенка, а проти Зеленського навіть УП вже стільки нарила, що на мемуари за ґратами вистачить...
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30.09.2020 22:58
+15
так вот для чего нужен 100% свой прокурор
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30.09.2020 22:56
+7
Правосудие как на рашке... не зря она Венедиктова.
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30.09.2020 22:58
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А зачем?
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30.09.2020 22:55 Ответить
Шеф заборонив?
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30.09.2020 22:55 Ответить
так вот для чего нужен 100% свой прокурор
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30.09.2020 22:56 Ответить
За півтора роки зелені силовики так нічого реального і не нарили проти Порошенка, а проти Зеленського навіть УП вже стільки нарила, що на мемуари за ґратами вистачить...
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30.09.2020 22:58 Ответить
да успокойтесь, никто на него ничего не рыл, пусть не волнуется - дерьмо на дерьмо не нападает
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30.09.2020 23:52 Ответить
Из личного опыта?
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01.10.2020 06:28 Ответить
нет, просто не первый день на этом свете.
а ты говно не ешь исходя из личного опыта? Попробовал и не понравилось?
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01.10.2020 13:29 Ответить
56 уголовных дел
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01.10.2020 07:10 Ответить
Правосудие как на рашке... не зря она Венедиктова.
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30.09.2020 22:58 Ответить
Паскудні гени не проп,еш
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30.09.2020 23:05 Ответить
Пшонкіна онучка?
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01.10.2020 05:33 Ответить
ну и подпись канешно у вени ))) даже 3 крестика поставить не в состоянии))
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30.09.2020 23:02 Ответить
По́дпись (также личная подпись), Автограф - собственноручно написанная фамилия, имя, отчество (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC псевдоним ) или их https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB инициалы , уникальная совокупность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB символов , написанных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA от руки , возможно с применением определённых оформительных приёмов, служащая для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F аутентификации (иногда также для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F идентификации ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA человека .
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01.10.2020 05:28 Ответить
Венедіктова відмовилася розслідувати заяву про те, що "слуга народу" Халімон нібито вимагав хабар, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4624

Венедіктова відмовилася розслідувати заяву про те, що "слуга народу" Халімон нібито вимагав хабар, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9644
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01.10.2020 05:34 Ответить
А як зняти цю кацапську паскуду з посади? Чи то тільки прєз може зняти іі ?
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30.09.2020 23:04 Ответить
так ето на фотке Олег Дмитренко или Павел Халимон?
скворешник - заглядение прямо - хрен обьедешь...
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30.09.2020 23:05 Ответить
чем шире морды-тем тесней ряды !
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30.09.2020 23:29 Ответить
сплотимся тесно вокруг парторга - може повезет и задушим.
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01.10.2020 00:45 Ответить
Міленіум, *****, зєпрєз, якісь дупілєти, хамон-халімон, якісь мікрони, фукіни? Хтось розтолкує шо сі робе?
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30.09.2020 23:10 Ответить
Шо сі робе, шо сі робе...
Зебіли правлять балом.
Най ся вдаляться і чим скоріше, тим краще
Це я трохи львівську мову вжив, як що не зрозуміло
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30.09.2020 23:23 Ответить
та все файно най би тя качка копнула...
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30.09.2020 23:31 Ответить
Дякую, за відповідь, я радий чути рідну мову.
А ще можна додати трохи висловів з польщі, які у Моєму Львові були завжди серед перших - най тя кров зальєє, най тя шлях трафить)
З найкращими побажаннями
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01.10.2020 00:06 Ответить
Ви, прошу пана https://censor.net/ru/user/196235 , примітизуєте львів'ян, а даремно. Лапті зняли, а кацапізм в мізках ще до внуків перейде
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30.09.2020 23:54 Ответить
Ой трохи промазав, дивіться нижче
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01.10.2020 00:01 Ответить
І ще скажу, тих Львів^ян з мого дитинства вже майже не знайти(
Приведу приклад - пішов по хліб (в той час в совку були проблеми з хлібом, але тимчасово було м^ясо) і 2 години проторчав на трамвайній зупинці з ^бандерівцем^ котрий відсидів 15 років і був старший на 45 років, було дуже цікаво ^піонеру^ з ним спілкуватися
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01.10.2020 00:13 Ответить
Пане https://censor.net/ru/user/196235 , судячи з того, що Ви написали, я заначно старший ніж ви. Я добре пам'ятаю як ваші тьотушкі і бабушкі дефілювали на вул. Львова в награбованих пеньюарах.
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01.10.2020 00:31 Ответить
Ви помиляєтися, моя бабуся працювала медсестрою у шпиталі з 47 року і тягула 2х дітей, тому не приписуйте свої звички іншим
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01.10.2020 00:36 Ответить
Може ви мене від кацапізму відхрещете??? )))
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01.10.2020 00:22 Ответить
Бог Вам суддя
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01.10.2020 00:32 Ответить
Тоді хто вам суддя?
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01.10.2020 00:37 Ответить
Вибачте, не примітизую, народився у Львові, виріс, втік подалі від батьків) Втік недалеко, на Рівненщину, постійно повертаюся у Львів, тому глузую і з себе.
Тримайтеся і на переймайтеся)
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01.10.2020 00:00 Ответить
Розумію, а це:
"Шо сі робе, шо сі робе...
Зебіли правлять балом.
Най ся вдаляться і чим скоріше, тим краще
Це я трохи львівську мову вжив, як що не зрозуміло "
трохи не доречне.
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01.10.2020 00:44 Ответить
Ви проти того щоб зебілизм вдавився?
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01.10.2020 00:48 Ответить
Як він вдавиться, якщо тільки вчиться їсти?
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01.10.2020 01:28 Ответить
"По усам тєкло і бенє в рот всьо попало"
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01.10.2020 01:34 Ответить
удивительное рядом...)хи хи...зе билы!!!
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01.10.2020 00:05 Ответить
Венедіктова відмовилася розслідувати заяву про те, що "слуга народу" Халімон нібито вимагав хабар, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3040
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01.10.2020 01:02 Ответить
Он предоставил следователям записи разговоров с человеком, голос которого похож на голос Халимона. Одну из телефонных бесед этот человек вел прямо из зала Верховной Рады во время заседания.Источник: https://censor.net/ru/n3222168

Звичайно не відкривати ..., а то ще виникне питання чим і займаються депутати у Верховній Раді
Ну ,правда , деякі відео вилазять та видно є ще багато чого приховувати
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01.10.2020 05:23 Ответить
в зеленських зашквар на зашкварі.
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01.10.2020 07:47 Ответить
Green Lives Matter!
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01.10.2020 11:22 Ответить
Нівінаватая я, он сам прішьол...
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19.11.2020 02:32 Ответить
 
 