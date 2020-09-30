Гостиный двор в Киеве контролируют "бойцы Кравца", они не дают провести консервацию, - Игорь Луценко

"Бойцы Андрея Кравца" контролируют Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве и не дают провести консервацию здания за деньги спонсоров.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший народный депутат Игорь Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Гостиный контролируется бойцами Андрея Кравца, которые не позволяют сделать консервацию здания даже на средства спонсоров, которые мы в свое время собрали", - написал Луценко.

По его словам, Государственная исполнительная служба не выполнила судебное решение о возвращении Гостиного в собственность государства, а Генпрокуратура сначала "потеряла" производство относительно преступных действий застройщика, а после пыталась заблокировать возвращение Гостиного в собственность государства. Кабмин и Верховная Рада при этом не выделили ни копейки на консервацию Гостиного двора, который разрушается от влаги и морозов зимой, отметил Луценко.

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"В общем, Гостиный двор - история тотальной неспособности чиновников центральной власти разобраться и решить проблемы города, распорядиться имуществом, находящимся у них в руках", - подытожил Луценко.