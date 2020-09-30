Гостиный двор в Киеве контролируют "бойцы Кравца", они не дают провести консервацию, - Игорь Луценко
"Бойцы Андрея Кравца" контролируют Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве и не дают провести консервацию здания за деньги спонсоров.
Об этом пишет в Фейсбуке бывший народный депутат Игорь Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас Гостиный контролируется бойцами Андрея Кравца, которые не позволяют сделать консервацию здания даже на средства спонсоров, которые мы в свое время собрали", - написал Луценко.
По его словам, Государственная исполнительная служба не выполнила судебное решение о возвращении Гостиного в собственность государства, а Генпрокуратура сначала "потеряла" производство относительно преступных действий застройщика, а после пыталась заблокировать возвращение Гостиного в собственность государства. Кабмин и Верховная Рада при этом не выделили ни копейки на консервацию Гостиного двора, который разрушается от влаги и морозов зимой, отметил Луценко.
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"В общем, Гостиный двор - история тотальной неспособности чиновников центральной власти разобраться и решить проблемы города, распорядиться имуществом, находящимся у них в руках", - подытожил Луценко.
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Он тогда разрушался планово.
а при Юлі НІТ !
Пам'ятка містобудування і архітектури національного значення(1979-2011, 2015), пам'ятник архітектури містобудівання місцевого значення(2014)
Прем"єрство Ю.В. Тимошенко завершилося на початку 2010р.
Игорь Луценко сделал попытку его отдать у инвесторов, среди которых, говорят, был и сын Януковича, под благовидным предлогом, что это памятник дохристианской цивилизации и палеолита.
С этой целью нанял тупорылых крикунов-активистов, которые этот "памятник" фактически разрушили и превратили в отхожее место для бомжей.
Теперь это стоит в центре Киева и воняет.
Спасибо Игорю Луценко и активистам.
За одно в историческом музее в загашниках был найден Самсон и установлен рядом.
Ты, вообще, в школе училсчн или сразу такой стал других учить?
Потому, думаю, что это оригинал.
В музее недавно был.
Ни в залах, ни на прежнем месте никакого Самсона не заметил
Что за бред?
Зайдите хоть на сайт старого Киева и сравните с тем пакгаузом.
Несмотря на сохранившийся в архивах проект здания архитектора Луиджи Ручка, в распиле выделенных средств участвовала ещё целая толпа дармоедов.
К этому зданию киевская администрация не имела и не имеет никакого отношения и решение суда о передаче здания городу тоже заблокировано.
Если рассматривать старинные гравюры, литографии, фотографии, то можно заметить, что в том месте мирно паслись коровки, пришвартованы дебаркадеры, периодически его накрывали паводки и регулярно проводились богослужения в честь крещения.
Аж в 1913 году там появились навесы, чтобы баржы можно было сгружать при любой погоде.
При реконструкции площади тут начали строить подземный торговый центр.
Все бы ничего, но средняя такса отката застройщика активистам составляет 50000 баксов, а застройщик упёрся.
Было объявлено, что в этом месте офигенный культурный слой и зарыты сокровища нибелунгов.
Много лет территория разрыта, из сокровищ нибелунгов найдено;
Костыль - 1 штука.
Подкова - 1 штука.
Монеты мелкие эпохи Александра-освободителя - 5 штук.
Мораль, малята, такова.
Этих рекетеров во главе с луценками и собаковыми надо расстреливать их рогатки
Про таксу активистам умилил. Что же в активисты не пошёл, если там такие заработки?