Украина имеет рекордные запасы газа и может зимой начать его экспорт, - глава "Нафтогаза" Коболев

"Нафтогаз" не прогнозирует замой никаких кризисных явлений на рынке газа и рассчитывает, что такая ситуация сможет снизить цену на газ для конечных потребителей.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

" Мы не ожидаем каких-то кризисных явлений или всплесков. У нас рекордное количество газа в подземных хранилищах, что позволяет говорить о том, что при любой кризисной ситуации украинские потребители не пострадают, и газа будет достаточно. Я считаю высоко вероятным сценарий, когда этой зимой Украина начнет экспортировать газ. Если это произойдет, тогда ценовые параметры на украинском рынке кардинально изменятся в сторону уменьшения", - сказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" отметил, что такое снижение ценовых показателей для газа будет зависеть от ситуации на рынке. Если не будет кризисных явлений или газовых войн в других частях Европы, и все поставщики газа продолжат работать в "стандартном" режиме, вероятность положительных для потребителя изменений на украинском рынке газа является достаточно высокой.

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По словам Коболева, сейчас примерно половина объемов газа, который был закачан в украинские подземные хранилища, является собственностью Нафтогаза, что также является рекордным и положительным показателем.

"Из того, что закачано, больше 13 млрд кубометров газа принадлежат частным компаниям. Из этих 13 млрд примерно 10 млрд находятся в добываемом состоянии. Это означает, что с большой вероятностью владельцы этого газа планируют зимой подавать и возвращать его в страны Европы. Будут ли они это делать, - будет зависеть от того, что происходит на рынке. Но, если они это сделают, это будет означать, что цена на украинском рынке газа будет под высоким давлением вследствие высокого предложения. Понятно, что такой механизм рынка будет зависеть от погоды, от оптового спроса в Европе и спроса в Украине. Но вероятность подобного рыночного эффекта на цену (газа) является высокой", - пояснил Коболев.

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