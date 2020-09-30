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Украина имеет рекордные запасы газа и может зимой начать его экспорт, - глава "Нафтогаза" Коболев

Украина имеет рекордные запасы газа и может зимой начать его экспорт, - глава

"Нафтогаз" не прогнозирует замой никаких кризисных явлений на рынке газа и рассчитывает, что такая ситуация сможет снизить цену на газ для конечных потребителей.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

" Мы не ожидаем каких-то кризисных явлений или всплесков. У нас рекордное количество газа в подземных хранилищах, что позволяет говорить о том, что при любой кризисной ситуации украинские потребители не пострадают, и газа будет достаточно. Я считаю высоко вероятным сценарий, когда этой зимой Украина начнет экспортировать газ. Если это произойдет, тогда ценовые параметры на украинском рынке кардинально изменятся в сторону уменьшения", - сказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" отметил, что такое снижение ценовых показателей для газа будет зависеть от ситуации на рынке. Если не будет кризисных явлений или газовых войн в других частях Европы, и все поставщики газа продолжат работать в "стандартном" режиме, вероятность положительных для потребителя изменений на украинском рынке газа является достаточно высокой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через нашу ГТС в октябре, - "Нафтогаз"

По словам Коболева, сейчас примерно половина объемов газа, который был закачан в украинские подземные хранилища, является собственностью Нафтогаза, что также является рекордным и положительным показателем.

"Из того, что закачано, больше 13 млрд кубометров газа принадлежат частным компаниям. Из этих 13 млрд примерно 10 млрд находятся в добываемом состоянии. Это означает, что с большой вероятностью владельцы этого газа планируют зимой подавать и возвращать его в страны Европы. Будут ли они это делать, - будет зависеть от того, что происходит на рынке. Но, если они это сделают, это будет означать, что цена на украинском рынке газа будет под высоким давлением вследствие высокого предложения. Понятно, что такой механизм рынка будет зависеть от погоды, от оптового спроса в Европе и спроса в Украине. Но вероятность подобного рыночного эффекта на цену (газа) является высокой", - пояснил Коболев.

Также читайте: Германия вряд ли откажется от "Северного потока-2", только расширение санкций США похоронит этот проект навсегда, - Коболев

Автор: 

Газ (10236) Нафтогаз (3114) Коболев Андрей (459)


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Топ комментарии
+12
Бред.. Они закупили дорогущего газа зимой у кацапов и теперь не знают что с ним делать когда европейские цены упали в двое, и теперь втирают нам байки про то что кто то его у них купит - разве что за пол цены(типа - спистил куй и спрятал в оппу) !? Молодые дарования с миллионными премиями и зарплатами довели Нефтегаз до банкротства !!! *********
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30.09.2020 23:52
+10
главное для "нафтогаза", при мировом падении цен на газ, минимум - удержать его цену для населения.
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30.09.2020 23:36
+7
Дивіться щоб весь не продали
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30.09.2020 23:36
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Правила форума Совет форумчан
Продамо газ! Ура!
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30.09.2020 23:35 Ответить
Кобєлєвим економіка на цікава, головне набити кишеню
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01.10.2020 00:44 Ответить
Якщо газу багато в сховищах, то потрібно зменшувати ціну, щоб споживачі в Україні більше споживали газу, а не продавати газ за кордон! Газ це стратегічний ресурс, який в першу чергу потрібен українській економіці. Але Коболев, який отримує мільйон на день думає тільки про заробітки Нафтогазу за кордоном і про свої премії, про українську економіку високооплачуваний Коболєв не думає, йому пох на Україну і на те що в Україні надзвичайно жорстока економічна криза, якої ще не було, не в останню чергу через високі ціни на енергоресурси!
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01.10.2020 08:07 Ответить
" Роттердам - " для экспорта в Европу, а Украинцам "Роттердам +"
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01.10.2020 06:45 Ответить
Дивіться щоб весь не продали
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30.09.2020 23:36 Ответить
главное для "нафтогаза", при мировом падении цен на газ, минимум - удержать его цену для населения.
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30.09.2020 23:36 Ответить
Да. Продавайте газ Макшании.
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30.09.2020 23:37 Ответить
мокшании не выгодно.
надо продавать сша...
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30.09.2020 23:49 Ответить
Подразумевается, что газ будет дорожать. Здорово. А сели он будет дешеветь, из своих заплатишь?
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30.09.2020 23:39 Ответить
Ну тут математика на уровне третьего класса. Купили летом газ по 100 долларов. За деньги народа. Зимой газ подорожал. Продали газ народу по 150 долларов. Вопрос: Сколько Коболев получит премии? И на сколько натянут зетипиллов? На полшишечки или на полную?
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30.09.2020 23:45 Ответить
напомни-ка...сколько Коболев "Нафогаз" возглавляет?
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30.09.2020 23:56 Ответить
В Гугле забанили? Или бухой?
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01.10.2020 00:03 Ответить
спасибо за содержательный ответ)))
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01.10.2020 00:06 Ответить
Откровєнія Кобеля. Частина друга.
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30.09.2020 23:41 Ответить
а для українців ціну підняли. Тобто, українці для цього правительства такі ж самі чужі, як і ті, кому збираються продавати газ на експорт. Нам також виходить продають "на експорт"???
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30.09.2020 23:48 Ответить
https://censor.net/ua/user/82873 А раніше що опускали?
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30.09.2020 23:52 Ответить
влітку був дешевше. Не знали? Спочатку в серпні, потім знову у вересні.
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30.09.2020 23:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/82873 Влітку завжди дешевший газ.Але потім хтось хоче їсти.Вам що не шкода людей,з таких компаній?
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30.09.2020 23:58 Ответить
а тим для кого піднімають ціну, їсти не хочеться?
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01.10.2020 00:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/82873 Вони потерплять.30 років терпіли,а до того ще 70 років терпіли,а до того ще декілька сотень.Так що нічого страшного не буде.
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01.10.2020 00:16 Ответить
а взагалі-то, ви, шановний, щось перепунькали. Завжди влітку дорожчав газ, а взимку дешевшав. Принаймні так було у 2015-му, 16-му, 17-му.
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01.10.2020 00:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/82873 Літом ж ціна падає на газ влітку у світі.Газ це взагалі афера і нажива.
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01.10.2020 01:10 Ответить
невже? то, виходить, я переплутала?
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02.10.2020 00:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/82873 Літом газ в світі дорожчає?
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02.10.2020 00:40 Ответить
в світі ні, але я ж писала не про світ, а про нашу країну и про те, що купляють за наші ж гроші дешевше, а нам вже продають дорожче. Перечитайте уважно мій початковий коментар, і переконайтесь. Це ви вже почали про світовий ринок, а я казала про внутрішній. https://censor.net/ru/comments/locate/3222170/019214b5-963a-70a0-a2ee-a34e715a8940
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02.10.2020 10:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/82873 Так казали.що в нас орієнтуються на світ.
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02.10.2020 11:49 Ответить
шкода, що тільки в питаннях здорожчання газу ))
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02.10.2020 21:41 Ответить
ну, ось, дивіться, це з сайту 104.ua
при расчетах за октябрь цена 3.60 грн за куб.м газа применяться на объем потребления до 200 куб.м, остальные потребленного в октябре газа оплачивается по цене 7.188 грн за куб.м. Дело в том, что Постановление КМУ http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/872-2015-%D0%BF 30.10.2015 г. №872 , которым внесены изменения в постановление Постановление КМУ от 01.10.2015 г. №758 касательно применения цены 3.60 грн за куб.м на объем до 1200 куб.м за потребленный в период с 1 октября 2015 г. по 31 марта 2016 г. природный газ, вступила в силу 4 ноября 2015 г. Поэтому потребленные в октябре и оплаченные по цене 7.188 грн за куб.м объемы при совокупном потреблении за октябрь-март не более 1 200 куб.м будут пересчитаны по цене 3.60 грн. грн за куб.м (см Постановлению КМУ от 01.10.2015 г. №758 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/758-2015-%D0%BF/ed20151010 в редакции от 10.10.2015 г. иhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/758-2015-%D0%BF/ed20151104 в редакции от 04.11.2014 г. )
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02.10.2020 00:27 Ответить
Маски зимой уже продавали...
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30.09.2020 23:51 Ответить
теперь продадут пшеницу и газ. И будет всем нам щастье!
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01.10.2020 07:08 Ответить
Бред.. Они закупили дорогущего газа зимой у кацапов и теперь не знают что с ним делать когда европейские цены упали в двое, и теперь втирают нам байки про то что кто то его у них купит - разве что за пол цены(типа - спистил куй и спрятал в оппу) !? Молодые дарования с миллионными премиями и зарплатами довели Нефтегаз до банкротства !!! *********
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30.09.2020 23:52 Ответить
Виходить, за мої (а також, за гроші моїх партнерів, друзів, які так як і я платять податки), купили газ дешево, а тепер мені ж, моїм партнерам, моїм друзям, за наші ж гроші, той газ продають задорого.. Отакої..
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30.09.2020 23:53 Ответить
А чому вважали,що це він виграв у москалів 3 мільярди? Це ж зробили закордоні юристи.А в Коболєва,немає юридичної освіти.
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30.09.2020 23:55 Ответить
При коболеве Нафтогаз стал прибыльным а сейчас опять за последние 5 лет стал убыточным при зелени
Вопрос заслуживает он высокой зарплаты если Нафтогаз платил десятки миллиардов в бюджет?
А при Зеленском из бюджета его дотировать надо опять.И так во всём.Быть Голобородько и знать как надо и стать им и обосраться....
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01.10.2020 00:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/459055 Так Коболєв ж зараз в нафтогазі.
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01.10.2020 01:08 Ответить
Если и остался но думаю он не может теперь принимать решение а зависим от стих то решений вот и результат.Да и Витренко жаль что уволили зелень профессионалов не терпит
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01.10.2020 07:13 Ответить
Коболев как был, так и остался. Наблюдательный совет сохранился.
Есть только одно различие - из руководства Коболев уволил Витренко.
После этого Нафтогаз стал убыточным.
Вариантов этому два:
1. Мозговым центром был Витренко, а не Коболев. Сам по себе Коболев - ноль. Обыкновенный барыга. И суд с россией выиграл не Коболев без юридического образования, а нанятые в Европе и США юристы- профессионалы. А Коболев все время суда где-то в сторонке курил папироску и ждал решение суда. За это еще и получил миллионные премии.
2. Витренко убрали, потому что он был чужим свидетелем в их шобле. Сейчас, когда Виренко нет, появилась возможность заниматься махинациями с газом. А так как жадность у Коболева неуемная и было приобретено чувство вседозволенности, он заигрался и довел компанию "до ручки".
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01.10.2020 06:03 Ответить
зачем его вообще продавать???, дерите просто за транспортировку, госповерки, обслуживание корректоров, газоанализаторов, котлов, установки бленд, трубопроводы и отдыхайте!!!))))
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30.09.2020 23:55 Ответить
....зимой начать его экспорт, - глава "Нафтогаза" Коболев

летом накачали газа по 2500 полные штаны, а счас пихают

укрревалюцыанэрамгидностии по 5500.

но быдло все схавает

и ахметкину зеленую илехтрику вместо 1 грн по 2,5 грн тоже

аххахаха
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01.10.2020 00:29 Ответить
"Врятувати "Укрнафту": як українці заплатять за борги Коломойського.". 4119 і 4120 - це зміни до бюджету та податкового кодексу, що стосуються «Укрнафти», бенефіціарами якої є компанії олігарха Ігоря Коломойського. Обидва фактично пропонують перекрити борг «Укрнафти» грошима «Нафтогазу», а потім ті внести до спецфонду. Повна стаття https://bykvu.com/ua/mysli/vriatuvaty-ukranaftu-iak-ukraintsi-zaplatiat-za-borhy-kolomoiskoho/
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01.10.2020 00:52 Ответить
Даешь хаз!!!
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01.10.2020 05:16 Ответить
Пшеницю вже вивезли тепер ще й газ продайте і можна буде зимувати!
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01.10.2020 06:12 Ответить
Цена газа с учетом доставки в Украину "по формуле " достигла 6816 грн.
ожидайте сообщения о повышения цены на газ для населения
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01.10.2020 06:49 Ответить
После выборов...
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01.10.2020 07:50 Ответить
а когда же ми будем делить нашi деньги?
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01.10.2020 06:49 Ответить
Цену на газ Фирташ-Бойко-Ахметов повысили с 1 сентября.С Луны свалились? Им принадлежит 70 % поставок,доля Коболева 2 % Ржу с вас нимагу
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01.10.2020 06:54 Ответить
Была новость - в октябре осчастливили! Не подняли цену на газ ВПЕРВЫЕ за 4 месяца! Уверен, причина - выборы, а не забота про "нарiд". А теперь математика - 4700 грн за 1000м3 это 3920 без ПДВ. 3920/28,29 (Курс НБУ) = 138 долларов за 1000м3. А теперь вспоминаем по каким ценам этот газ закачали летом! Цена на газовых биржах Европы падала до 80-90 долларов! Вот вам и профит Зеленых чертей!
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01.10.2020 06:54 Ответить
Не осчастливили.Цену на газ с 1.10 подняли у нас в Сумской области с 5.50 до 6.74 гривень за кубометр.Плюс,естественно,доставка.То есть,цена на газ достигла уровня "клятых барыг-папередников",в то время как на мировых биржах спотовый газ дешевле в два-три раза.Хотелось бы получить от зебилов разъяснение о подлой роли "мальдивского барыги" в этом *********.😀
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01.10.2020 09:49 Ответить
Набили хранилища российским газом и теперь будем его перепродавать. Коммерсанты, мля!
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01.10.2020 06:57 Ответить
Подай в Суд Иск...
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01.10.2020 07:02 Ответить
Вовку, или на прямую Портнову?
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01.10.2020 07:54 Ответить
Да у меня, вообще-то, отопление на электрике. Просто восхищаюсь нашими умельцами из всего делать деньги.
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01.10.2020 18:47 Ответить
Казали Юля Тимошенко разгромила компанию РосУкрЭнерго,як саму корумповану в Україні.... Юля поверніться будь ласочка,бо Фірташ останні гроші відбирає
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01.10.2020 06:58 Ответить
Яценюк запретил покупать РАБссиянское газодерьмо с 2015 года.Прямях поставок КГБєшной банде нет,от слова СОВСЕМ...
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01.10.2020 07:00 Ответить
При Яценюке и Гросе, НАК прибыльным был, наполнял бюджет, а сейчас убытки 30 лярдов. Учитесь зедятлы...
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01.10.2020 07:53 Ответить
тобто розісрати
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01.10.2020 08:16 Ответить
Если дела пойдут плохо,то население компенсирует.
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01.10.2020 08:21 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK
Передайте коболеву, шо в Европе газ стоит 100$ на хабе, а украинские терпилы платят за свой же газ минимум 200$ плюс Транспортировка *****....ть. Так что вряд ли Германия захочет покупать у Украины газ по такой цене
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01.10.2020 08:37 Ответить
Вот и Дания дала разрешение на использование Северного потока-2. А наши набили мошну и теперь ждут - кто попросит.
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01.10.2020 18:48 Ответить
А би це б був не монолог,
А би велась розмова,
Я сам продовжив діалог,
Тихеньким словом "дрова".
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01.10.2020 09:37 Ответить
Страною правит "купи-продай".
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01.10.2020 09:47 Ответить
 
 