Украина имеет рекордные запасы газа и может зимой начать его экспорт, - глава "Нафтогаза" Коболев
"Нафтогаз" не прогнозирует замой никаких кризисных явлений на рынке газа и рассчитывает, что такая ситуация сможет снизить цену на газ для конечных потребителей.
Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
" Мы не ожидаем каких-то кризисных явлений или всплесков. У нас рекордное количество газа в подземных хранилищах, что позволяет говорить о том, что при любой кризисной ситуации украинские потребители не пострадают, и газа будет достаточно. Я считаю высоко вероятным сценарий, когда этой зимой Украина начнет экспортировать газ. Если это произойдет, тогда ценовые параметры на украинском рынке кардинально изменятся в сторону уменьшения", - сказал Коболев.
Глава "Нафтогаза" отметил, что такое снижение ценовых показателей для газа будет зависеть от ситуации на рынке. Если не будет кризисных явлений или газовых войн в других частях Европы, и все поставщики газа продолжат работать в "стандартном" режиме, вероятность положительных для потребителя изменений на украинском рынке газа является достаточно высокой.
По словам Коболева, сейчас примерно половина объемов газа, который был закачан в украинские подземные хранилища, является собственностью Нафтогаза, что также является рекордным и положительным показателем.
"Из того, что закачано, больше 13 млрд кубометров газа принадлежат частным компаниям. Из этих 13 млрд примерно 10 млрд находятся в добываемом состоянии. Это означает, что с большой вероятностью владельцы этого газа планируют зимой подавать и возвращать его в страны Европы. Будут ли они это делать, - будет зависеть от того, что происходит на рынке. Но, если они это сделают, это будет означать, что цена на украинском рынке газа будет под высоким давлением вследствие высокого предложения. Понятно, что такой механизм рынка будет зависеть от погоды, от оптового спроса в Европе и спроса в Украине. Но вероятность подобного рыночного эффекта на цену (газа) является высокой", - пояснил Коболев.
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надо продавать сша...
при расчетах за октябрь цена 3.60 грн за куб.м газа применяться на объем потребления до 200 куб.м, остальные потребленного в октябре газа оплачивается по цене 7.188 грн за куб.м. Дело в том, что Постановление КМУ http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/872-2015-%D0%BF 30.10.2015 г. №872 , которым внесены изменения в постановление Постановление КМУ от 01.10.2015 г. №758 касательно применения цены 3.60 грн за куб.м на объем до 1200 куб.м за потребленный в период с 1 октября 2015 г. по 31 марта 2016 г. природный газ, вступила в силу 4 ноября 2015 г. Поэтому потребленные в октябре и оплаченные по цене 7.188 грн за куб.м объемы при совокупном потреблении за октябрь-март не более 1 200 куб.м будут пересчитаны по цене 3.60 грн. грн за куб.м (см Постановлению КМУ от 01.10.2015 г. №758 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/758-2015-%D0%BF/ed20151010 в редакции от 10.10.2015 г. иhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/758-2015-%D0%BF/ed20151104 в редакции от 04.11.2014 г. )
Вопрос заслуживает он высокой зарплаты если Нафтогаз платил десятки миллиардов в бюджет?
А при Зеленском из бюджета его дотировать надо опять.И так во всём.Быть Голобородько и знать как надо и стать им и обосраться....
Есть только одно различие - из руководства Коболев уволил Витренко.
После этого Нафтогаз стал убыточным.
Вариантов этому два:
1. Мозговым центром был Витренко, а не Коболев. Сам по себе Коболев - ноль. Обыкновенный барыга. И суд с россией выиграл не Коболев без юридического образования, а нанятые в Европе и США юристы- профессионалы. А Коболев все время суда где-то в сторонке курил папироску и ждал решение суда. За это еще и получил миллионные премии.
2. Витренко убрали, потому что он был чужим свидетелем в их шобле. Сейчас, когда Виренко нет, появилась возможность заниматься махинациями с газом. А так как жадность у Коболева неуемная и было приобретено чувство вседозволенности, он заигрался и довел компанию "до ручки".
летом накачали газа по 2500 полные штаны, а счас пихают
укрревалюцыанэрамгидностии по 5500.
но быдло все схавает
и ахметкину зеленую илехтрику вместо 1 грн по 2,5 грн тоже
аххахаха
ожидайте сообщения о повышения цены на газ для населения
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K0५EGAR
@Rage4oK
Передайте коболеву, шо в Европе газ стоит 100$ на хабе, а украинские терпилы платят за свой же газ минимум 200$ плюс Транспортировка *****....ть. Так что вряд ли Германия захочет покупать у Украины газ по такой цене
А би велась розмова,
Я сам продовжив діалог,
Тихеньким словом "дрова".