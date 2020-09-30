Приближаемся к рекорду по количеству госпитализаций с COVID-19 за сутки, - главный санврач Ляшко

В Украине показатель госпитализации людей с COVID-19 приближается к рекордному, поскольку люди пренебрегают противоэпидемическими мерами.

Об этом в рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы приближаемся к рекорду – количество госпитализаций за сутки. Было 742 койки, а сегодня было 730-735 по всей стране. Из-за этого увеличивается заполненность коек и проценты. Критические точки – рост случаев коронавирусной болезни. Это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами. Я буду это говорить до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - сказал чиновник.

Комментируя готовность больниц к наплыву пациентов, Ляшко отметил: "Мы можем говорить о 29 тыс. коек, 8 тыс. уже перепрофилированы, 14 тыс. коек подведены к кислороду, мы далее расширяемся. В Киеве будет перепрофилироваться 500 коек академических институтов. Был сегодня замглавы харьковской ОГА, рассматривали, какую дополнительную больницу включать в Харькове для того, чтобы госпитализировать людей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Где нужно усиливать или ослаблять карантин выявляют благодаря новому аналитическому инструменту без участия человека, - Ляшко

По мнению главного санврача, "система здравоохранения наращивает свой потенциал".