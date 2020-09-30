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Новости Коронавирус и карантин
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Приближаемся к рекорду по количеству госпитализаций с COVID-19 за сутки, - главный санврач Ляшко

Приближаемся к рекорду по количеству госпитализаций с COVID-19 за сутки, - главный санврач Ляшко

В Украине показатель госпитализации людей с COVID-19 приближается к рекордному, поскольку люди пренебрегают противоэпидемическими мерами.

Об этом в рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы приближаемся к рекорду – количество госпитализаций за сутки. Было 742 койки, а сегодня было 730-735 по всей стране. Из-за этого увеличивается заполненность коек и проценты. Критические точки – рост случаев коронавирусной болезни. Это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами. Я буду это говорить до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - сказал чиновник.

Комментируя готовность больниц к наплыву пациентов, Ляшко отметил: "Мы можем говорить о 29 тыс. коек, 8 тыс. уже перепрофилированы, 14 тыс. коек подведены к кислороду, мы далее расширяемся. В Киеве будет перепрофилироваться 500 коек академических институтов. Был сегодня замглавы харьковской ОГА, рассматривали, какую дополнительную больницу включать в Харькове для того, чтобы госпитализировать людей".

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По мнению главного санврача, "система здравоохранения наращивает свой потенциал".

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Суцільні зелені рекорди.
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01.10.2020 00:00
+5
Я буду это говорить до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - сказал чиновник.
---------------------
Это и есть вся его работа?
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30.09.2020 23:55
+4
Количество заболевших достигло отметки 4000 + !!! и до коллапса системы минздрава осталось максимум неделя-полторы - а эти ЗеЧепушилы ***** сопли жуют и несут нам пургу !!! ... Страной правят клинические идиоты...
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30.09.2020 23:59
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Правила форума Совет форумчан
Знакомые восьмой день ждут результата анализа в Киеве. Есть еще сомнения,почему рейтинг зебуинов идёт под плинтус?
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30.09.2020 23:52 Ответить
Наближаємось до введення Воєнного стану, який потрібно було ввести 6 років тому, але у влади все не вистачало сміливості виконати свій Конституційний обов'язок!
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30.09.2020 23:52 Ответить
6 років тому корони не було.
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30.09.2020 23:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/336463 Хворієш?
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01.10.2020 00:00 Ответить
Я буду это говорить до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - сказал чиновник.
---------------------
Это и есть вся его работа?
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30.09.2020 23:55 Ответить
Не надо завидовать.
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01.10.2020 09:40 Ответить
Количество заболевших достигло отметки 4000 + !!! и до коллапса системы минздрава осталось максимум неделя-полторы - а эти ЗеЧепушилы ***** сопли жуют и несут нам пургу !!! ... Страной правят клинические идиоты...
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30.09.2020 23:59 Ответить
Не только, избирателей 73% тоже идиотов.
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01.10.2020 00:17 Ответить
Не - страной правят гниды и разводилы лохОв.
И правят они клиническими идиотами.
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01.10.2020 06:59 Ответить
Да ничего не случится и через неделю и через полторы, кроме телепугалок и разводняка на деньги в больницах.
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01.10.2020 08:55 Ответить
Количество умерших за сутки впервые превысило 100 человек !!!(расскажи это им)
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01.10.2020 12:40 Ответить
Наближаємося до рекорду за кількістю госпіталізацій з COVID-19 за добу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7197
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30.09.2020 23:59 Ответить
Суцільні зелені рекорди.
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01.10.2020 00:00 Ответить
Зелёные, вам это не поможет. Вышвырнут вас пинком под зад из местной власти. Жаль что в половине страны на ваше место придут ЗаЖоПники; население безумно, и хочет у себя увидеть "ЛДНР".
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01.10.2020 00:03 Ответить
...не хочу видеть Медведчука - он немного страшноват на вид и пугает, а вот Вадик из його команды ничо, релаксирует, расслабляет мускулатуру
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01.10.2020 05:15 Ответить
А внучка фокина? Хороша ведь Маша
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01.10.2020 08:55 Ответить
"Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much... Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна".
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01.10.2020 09:43 Ответить
Проморгали, панове влада, еще вначале карантина в марте нашенских рагульских заробитчан, которые домой пачками возвращались из Запада с подарками, в т.ч. китайским вирусом, а теперь - маемо що маемо.
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01.10.2020 00:04 Ответить
а хто сказав що проморгали та вони всіма силами намагалися розпорошити людей по областях без посиленого контролю,можливо навіть думали що то фігня якась типа сезонного грипу і допоможе їм відволікти увагу від занепаду рейтингів,економіки та інституцій взагалі а воно он як вийшло,і вакцини нема і пошесть шириться...
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01.10.2020 00:42 Ответить
А ти сам хто, Виталий?
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01.10.2020 06:47 Ответить
Головний санітарний лікар України, публічно звинувачує людей у недотриманні санітарних правил та нормативів, при цьому, саме він не виконав, жодного наказу МОЗ, щодо необхідності вживання заходів під час епідемії, мова йде про посилення хлоруванням питної води, про масову дезинфекцію приміщень перебування громадян України, про знезараження бутильованої води, яку вживають люди, про знезараження артезіанської води в приватному секторі, так як західними вченими доведено, що короновірус потрапити у грунтові води, та зберігається у стічних водах.
Ви не чули від нього по цю інформацію? Я також!!!
Чи можна було врятувати життя людей, якби він не займався хайпом та бравадою, звинувачуючи громадян України у своїй безпорадності? Бог йому суддя!
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01.10.2020 00:24 Ответить
Наближаємося до рекорду за кількістю госпіталізацій з COVID-19 за добу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7097
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01.10.2020 09:50 Ответить
"Это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами".Источник: https://censor.net/ru/n3222171

Придурок, это показатель того, что летний ультрафиолет не работает, а никаких мер вы, у*бки, не приняли. Вы отчитались о "перемоге" и в прямом смысле закатали антиковидный фонд в асфальт... Но вдруг неожиданно пришла осень. Все страны ожидали вторую волну осенью, а вы делали вид, что дороги строили. С похолоданием ваши больницы захлебнутся. Вы можете утверждать, что угодно, но виновны в этом только вы.
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01.10.2020 00:46 Ответить
Как же им не захлебнуться? Картина, как и весной: ветрюган и люди под банком на улице в очереди. Любые сопли после такого могут боком вылезти. И вдобавок это их нововведение - обязательная принудительная госпитализация людей из групп риска. Считаю весь этот бред геноцидом против них же под видом заботы. з.ы. Вирусными и летом болеют часто, ультрафиолет до ...опы.
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01.10.2020 06:00 Ответить
"Это просто грипп" ®

Наближаємося до рекорду за кількістю госпіталізацій з COVID-19 за добу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8155
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01.10.2020 01:13 Ответить
Як висадка на Місяць і фото про круглу Землю?
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01.10.2020 08:34 Ответить
...дохторская мафия чотко выдает РЕЗУЛЬТАТ!!! Они у нас наперед знают скоко "сыграют" по дням - потому-что этот график "намалеван" огрызком карандаша на оторваной обложке некогда твердого переплета брощюры "Конституция Украины"
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01.10.2020 05:12 Ответить
Он министерство статистики возглавляет?
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01.10.2020 09:42 Ответить
Книгу рекордов
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01.10.2020 10:00 Ответить
 
 