Приближаемся к рекорду по количеству госпитализаций с COVID-19 за сутки, - главный санврач Ляшко
В Украине показатель госпитализации людей с COVID-19 приближается к рекордному, поскольку люди пренебрегают противоэпидемическими мерами.
Об этом в рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы приближаемся к рекорду – количество госпитализаций за сутки. Было 742 койки, а сегодня было 730-735 по всей стране. Из-за этого увеличивается заполненность коек и проценты. Критические точки – рост случаев коронавирусной болезни. Это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами. Я буду это говорить до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - сказал чиновник.
Комментируя готовность больниц к наплыву пациентов, Ляшко отметил: "Мы можем говорить о 29 тыс. коек, 8 тыс. уже перепрофилированы, 14 тыс. коек подведены к кислороду, мы далее расширяемся. В Киеве будет перепрофилироваться 500 коек академических институтов. Был сегодня замглавы харьковской ОГА, рассматривали, какую дополнительную больницу включать в Харькове для того, чтобы госпитализировать людей".
По мнению главного санврача, "система здравоохранения наращивает свой потенциал".
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Это и есть вся его работа?
И правят они клиническими идиотами.
Ви не чули від нього по цю інформацію? Я також!!!
Чи можна було врятувати життя людей, якби він не займався хайпом та бравадою, звинувачуючи громадян України у своїй безпорадності? Бог йому суддя!
Придурок, это показатель того, что летний ультрафиолет не работает, а никаких мер вы, у*бки, не приняли. Вы отчитались о "перемоге" и в прямом смысле закатали антиковидный фонд в асфальт... Но вдруг неожиданно пришла осень. Все страны ожидали вторую волну осенью, а вы делали вид, что дороги строили. С похолоданием ваши больницы захлебнутся. Вы можете утверждать, что угодно, но виновны в этом только вы.
обязательнаяпринудительная госпитализация людей из групп риска. Считаю весь этот бред геноцидом против них же под видом заботы. з.ы. Вирусными и летом болеют часто, ультрафиолет до ...опы.