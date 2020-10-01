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В Сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ

В Сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ

Необходимо разместить американские войска в Восточной Европе для сдерживания России и защиты партнерских отношений со странами региона, заявил в среду председатель комитета по вооруженным силам сената США Адам Смит.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия становится более, а не менее агрессивной... Ее усилия в Украине определенно были очень агрессивными. Ее усилия, направленные на подрыв демократии любыми возможными способами в Европе и США, и где-либо еще, только возросли. Я думаю, необходимость иметь там силы сдерживания особо важна", - сказал Смит на слушаниях в комитете по вопросу об изменениях в оборонной стратегии США в Европе.

По его словам, существует обеспокоенность в связи с тем, что "российская агрессия" оказывает влияние на "партнерство США в Европе".

"Есть четкие возможности для заключения партнерств (с восточноевропейскими союзниками, - "ИФ") и для потенциального размещения войск в странах Восточной Европы для того, чтобы усилить наши позиции и лучше отвечать нашим оборонным потребностям, особенно в отношении сдерживания российской агрессии в той части мира", - заявил Смит.

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В августе министр обороны США Марк Эспер заявил, что вывод части американских войск из Германии и их передислокация в конечном итоге преследуют цель усилить сдерживание России.

"Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией", - сказал Эспер в интервью телеканалу Fox News.

Таким образом, по его словам, передислокация направлена на "усиление сдерживания России и укрепление альянса".

Эспер сообщил, что в общей сложности США выведут из Германии 12 тыс. своего воинского персонала, значительная часть его будет возвращена на родину, часть перемещена в Италию и Бельгию.

Министр отметил, что большинство союзников по НАТО поддержали это решение, ранее принятое президентом США Дональдом Трампом.

Ранее он заявлял, что за счет переброски войск США из Германии могут быть усилены Румыния и страны Балтии.

Пентагон также хочет направить больше сил в страны Балтии и Польшу, сказал Эспер.

Между тем, когда Эспер говорит, что сокращение войск в Германии направлено на то, чтобы активизировать "стратегическую гибкость", Трамп заявлял, что речь идет о "наказании" Берлина за то, что он выделяет недостаточно средств на цели обороны.

Автор: 

Европа (1915) США (27094)


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Топ комментарии
+24
Идеальное место для размещения это Украина. Прекрасная и разнообразная природа, мягкий климат, умопомрачительная украинская кухня в ПЯТЬ мишленовских звезд (а то и в семь)из трех возможных, гостеприимные, умные, патриотичные и трудолюбивые люди (без 73%). И опять же,общая граница с Парашей и до Москвы ракетой, пардон, рукой подать. А какой профит для авиации! Например Полтава или Нежин, взлет, пуск, посадка. И на топливе экономия!
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01.10.2020 06:06
+16
перестань пить водку рузкий . Трамп любит Америку . Ему Украина и Расея как партнеры не более . В остальном пусть Украину научаться любить сами Украинцы . А то голосуете за ЗЕ , Бойко и Медведчука а хотите шоб как людей было .
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01.10.2020 02:59
+12
Мабуть мєдний тазік таки завис над парашею
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01.10.2020 02:05
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"Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией", - сказал Эспер в интервью телеканалу Fox News.Источник: https://censor.net/ru/n3222174
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01.10.2020 01:38 Ответить
Тайская полиция задержала 32-летнего российского туриста, который пытался ограбить туристическое бунгало в национальном парке Дой Сутхеп-Пуи, пишет портал Thaiger.
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01.10.2020 01:58 Ответить
Мабуть мєдний тазік таки завис над парашею
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01.10.2020 02:05 Ответить
наша рыжая белка наложит вето своей президентской ластой - она любит *****.
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01.10.2020 02:25 Ответить
Это Тебе Байден сказал? Ты смотри, дедушке 78 лет, он в неадеквате.
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01.10.2020 02:28 Ответить
тебе 23 и ты тоже не в адеквате
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01.10.2020 02:42 Ответить
Трамп на вас він клав-у вас білка в голові-віддали окупантові ******* 44 тис.кв.км. української землі та ще й випотрошили Україну,аби на 3-ю президентську компанію хватило байді.Американці двічі вже пнули в зад-пнуть іще раз-їм лузери-популісти не потрібні.
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01.10.2020 07:38 Ответить
Мардва, чё шифруисся, бери мастосраное погонялово: иля шавка, аноха ёжов, ёрш пачка. И учы мастосраный кликамц и калякамц на мастосраном, а то икла людожэра через нет видна.
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01.10.2020 09:32 Ответить
Я мову зламала, коли читала.
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01.10.2020 09:42 Ответить
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01.10.2020 09:48 Ответить
вы правда ничего не понимаете или не хотите понимать?
рыжий ненавидит Украину, рыжий любит *****....
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01.10.2020 02:31 Ответить
А за что ему любить Украину - для него она ассоциируется с продажными политиками заигрывавшими с Хиллари, с олигархами отмывающими в американском банке бабло и скупающими заводы и офисы в Охвйо, с дурачком Зеленским и шпионским кодлом за его спиной и продажной прокуратурой не расследовавшей похождения папаши и сынули Байденов в Украине. Назовите хоть одну причину.
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01.10.2020 02:53 Ответить
муйлуша -не продажная тварь? за собчаком тягала дипломат, а в начале 90-х его опрокинула как и ленинградцев наклонил на хмырь, который выменял на спомощью выделенного страгсырья, но так ту еду и не довез ленинградцам . У Салье все это найдете...
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01.10.2020 03:49 Ответить
Ну шо ты там , хоть немного похудал ?
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01.10.2020 07:33 Ответить
Мардва, чё шифруисся, бери мастосраное погонялово: иля шавка, аноха ёжов, ёрш пачка. И учы мастосраный кликамц и калякамц на мастосраном, а то икла людожэра через нет видна. У Сенаті США пропонують передислокувати війська в Східну Європу для посилення стримування РФ - Цензор.НЕТ 6206 У Сенаті США пропонують передислокувати війська в Східну Європу для посилення стримування РФ - Цензор.НЕТ 6206 У Сенаті США пропонують передислокувати війська в Східну Європу для посилення стримування РФ - Цензор.НЕТ 6206 У Сенаті США пропонують передислокувати війська в Східну Європу для посилення стримування РФ - Цензор.НЕТ 6206
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01.10.2020 09:33 Ответить
Закусывать надо 🥐
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01.10.2020 09:59 Ответить
перестань пить водку рузкий . Трамп любит Америку . Ему Украина и Расея как партнеры не более . В остальном пусть Украину научаться любить сами Украинцы . А то голосуете за ЗЕ , Бойко и Медведчука а хотите шоб как людей было .
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01.10.2020 02:59 Ответить
А ты мардва прагаласила за трампона или по инерции за апосранава ссаря мардвы галасишь.
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01.10.2020 09:35 Ответить
Він його "любить, як собака - палицю...". У мене таке враження, що Кремль міцно Трампа "тримає за яйця"... За що саме - не знаю... Там, скоріш всього, російські гроші замішані, бо на решту обвинувачень, навіть сексуальних збочень, Трампу, думаю, "срать з висоти...".
І коли Трамп, змушений Конгресом, починає надто "сіпаться" - Кремль стискає руку...
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01.10.2020 05:27 Ответить
согласен, ощущение именно такое, шо ***** за рыжего знает то, шо мы все никогда не узнаем.
управляемый Президент Америки? - надо перевыбирать.
от и посмотрим через месяц.
проблема у нас как и везде, народ дальше своих билов не заглядывает.
ты ему пообещай какую скидку на шо нибудь и он голоснет,
а шо на шару бывает тока уксус, так мы про то не думаем.
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01.10.2020 09:20 Ответить
Трампом на иго деньхи живет, шпиён значит.
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01.10.2020 09:36 Ответить
в 3.15.)
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01.10.2020 07:41 Ответить
Пентагон ? Трамп это делает давно , пока ленивый Сенат не шевелился . С Польшей соглашение заключено . Дело вывести из Германии бесполезно стоящие там войска на военную базу в Польше . Единственный последовательный союзник США в Европе
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01.10.2020 02:56 Ответить
Кремлевские шулеры заслужили быть Мокшандией,Забордюрнай РАБссии никогда не было...
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01.10.2020 04:31 Ответить
Власти должны разрешить разместить военные базы США вдоль границы с РФ и по земле и по воде! И чем больше вооружений и солдат США будет, тем лучше! И чем вооружения мощнее будут, тем лучше будет! РФ обосрется на США лезть. И Украина будет в безопасности! И нужно делать из наших войск - одно войско! И одну вообще страну цивилизационную, только конечно идентичность не трогать. И в школах нужно хорошо преподавать английский и Украинцы тогда будут интегрированы с англоговорящими и будут друзья не в СНГ больше, а в Западных странах. И передачи и шоу люди будут смотреть больше Западные. И было бы еще не плохо замутить такую штуку, как ко всем на Украинском тв передачам и кино, чтобы делались английские субтитры и люди тоже так запоминали слова и как это звучит на английском. Но правила и времена и т.д. нужно тоже учить и нужно улучшать это все в школах. у меня в школе английский был, но я хер его там учил. А сейчас учу сам и при помощи сайта по английскому и уже так понимаю более или менее, когда говорят на английском. и в твиттере подписан на англоязычные каналы и понимаю что написано, но не все слова еще, но это дело настигаемое. И нужно Украине с США больше и в культуре развиваться вместе и делать проекты и кино и музыки и театра и спортивные и арт и т.д. И нужно больше обмена опытом в науке и технологиях. И в экономике и торговле. Хочется, чтобы Украина с США были, как одна страна! Хочется все общее было чтобы, и во всех сферах. Вместе хочется быть с США! И РФ вместе хочется победить!
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01.10.2020 05:09 Ответить
Идеальное место для размещения это Украина. Прекрасная и разнообразная природа, мягкий климат, умопомрачительная украинская кухня в ПЯТЬ мишленовских звезд (а то и в семь)из трех возможных, гостеприимные, умные, патриотичные и трудолюбивые люди (без 73%). И опять же,общая граница с Парашей и до Москвы ракетой, пардон, рукой подать. А какой профит для авиации! Например Полтава или Нежин, взлет, пуск, посадка. И на топливе экономия!
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01.10.2020 06:06 Ответить
неистово соглашусь...
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01.10.2020 07:08 Ответить
Идеальное место для базирования - Харьков. Патриотов не очень много.... Благодаря присутствию американцев - станет больше.... Есть место и для самолётов, и для танков, и для ракетных установок, и для противовоздушной обороны....Солдат разместим в отеле у Кернеса.... Он всё равно помрёт и возражать не будет....
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01.10.2020 08:51 Ответить
Та мест куча хоть Сумы хоть Чернигов подлет ракет до мацквы минимальный!
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01.10.2020 09:03 Ответить
А ещё мне нравится Купянск и его окрестности. Масса лесов и меловых гор.
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01.10.2020 09:04 Ответить
И Харьков то же, и Чернигов с Сумами, и Херсон с Николаевым, Мариуполь с Бахмутом. Много у нас красивых полей, лесов и городов.
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01.10.2020 09:03 Ответить
Мы даже знаем куда))))
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01.10.2020 06:39 Ответить
Планы Пентагона это для Мокшанцев удмурто-бурятов страшный сон.. .
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01.10.2020 06:48 Ответить
В Сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ - Цензор.НЕТ 3224
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01.10.2020 07:05 Ответить
Десь ..в Мордорі зглотнуло ху@йло !.
..
.В Сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ - Цензор.НЕТ 9611..
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01.10.2020 07:07 Ответить
Давно пора.Проснулись.Украина - это щит для Европы от мордора.Так помогите же и ей.
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01.10.2020 07:30 Ответить
Welcome to Ukraine guys !)
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01.10.2020 07:30 Ответить
Доброго ранку , Україно , без порошенки і януковича !
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01.10.2020 07:31 Ответить
Без иуды 🤢🤡💩🎪🐲👿 калозеленого и его прихвостней !
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01.10.2020 07:56 Ответить
Всё верно! Только, бот, "без порошенки" нужно убрать и в конце добавить "Аве Пастор!" и будет идеально.
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02.10.2020 17:15 Ответить
нагнем кацапа никаких сомнений...вчерась с людьми с Крыма спилкувал за политику, так там уже некоторые переобулись в нашу сторону, ну в смысле за европейський выбор, ненавидят нагнанных туда якутов просто люто...
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01.10.2020 07:31 Ответить
В Сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ - Цензор.НЕТ 9369В Сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ - Цензор.НЕТ 7685В Сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ - Цензор.НЕТ 1765
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01.10.2020 07:34 Ответить
Рашисты хуже фашистов ,но для порношута зеленского в 👀 ***** -« мир «
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01.10.2020 08:04 Ответить
Хвашист с срулевым погоняловом - путирастия мосха биомусара.
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01.10.2020 09:40 Ответить
Есть в интернете древняя карта Авраама Крескеса за 1375 год.На єтой Каталонской карте я почему то не нашел ни РАБссии,ни Мацковіі ни самой Мацквы,видать картограф Авраам хотел опозоритьь РАБссию...
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01.10.2020 07:51 Ответить
"Росія стає більш, а не менш агресивною".

Вывод: ваши санкции бесполезны, как минимум.
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01.10.2020 09:42 Ответить
Рудий додік зробив все можливе, щоб расєйський Хабад почувався добре, за що світовий Хабад спробує залишити Донні ще на один термін. Війна у центрі Європи їх не лякає.

Україна - це ж найкраще місце для війсьвих американців. Саме у нас треба розміщувати військові бази, поки ми ще існуємо.
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01.10.2020 09:55 Ответить
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО !!!
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01.10.2020 11:00 Ответить
"Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией", - сказал Эспер в интервью телеканалу Fox News. Источник: https://censor.net/ru/n3222174
👍👍👍👏👏👏
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01.10.2020 11:39 Ответить
 
 