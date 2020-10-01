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Новости Агрессия России против Украины
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Украина в ОБСЕ: Российские оккупационные силы продолжают наращивать военное присутствие на Донбассе

Украина в ОБСЕ: Российские оккупационные силы продолжают наращивать военное присутствие на Донбассе

Вооруженные формирования РФ на Донбассе продолжают нарушать достигнутое 22 июля решение Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в частности, осуществив с 21 по 27 сентября 16 обстрелов позиций ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 30 сентября в Вене.

"В течение недели с 21 по 27 сентября вооруженные формирования РФ прибегали к вооруженным провокациям и осуществляли другие нарушения достигнутые 22 июля решение ТКГ о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня. В частности, они 16 раз нарушили режим прекращения огня, открывая огонь по позициям ВС Украины с использованием гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ", - заявил он.

Кроме того, 23 сентября российские вооруженные формирования дважды применяли БПЛА на Приазовье с пересечением линии разграничения. Украинским силам пришлось применить средства радиоэлектронной борьбы, чтобы прекратить эту запрещенную деятельность.\

Также, как подтверждается отчетами СММ ОБСЕ, российские оккупационные силы продолжают наращивать свое военное присутствие в зоне конфликта, накапливая вооружение и военную технику в районе линии соприкосновения и проводя минирование территорий. В частности, украинский дипломат указал на выявленные Миссией ОБСЕ 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи временно оккупированного населенного пункта Хрустальный.

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"Такие действия ставят под угрозу соглашение о прекращении огня и представляют серьезную опасность для жизни гражданского населения. Возможности этих систем, особенно если они используются одновременно, вызывают тревогу. Их площадь покрытия может достигать 31,5 квадратных километров", - отметил Лоссовский.

Особое внимание украинский дипломат привлек к выявленным фактам использования российскими вооруженными формированиями на Донбассе мин, в том числе, запрещенных противопехотных, что "также четко свидетельствует игнорирование Россией международных договоров".

нарушения (949) ОБСЕ (4883) россия (96107) Донбасс (26957) Лоссовский Игорь (22)


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Топ комментарии
+5
Украина в ОБСЕ: Российские оккупационные силы продолжают наращивать военное присутствие на Донбассе - Цензор.НЕТ 9715
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01.10.2020 07:52
+5
А что в это время делает Украина? Штрафует солдат за попытки защититься? Вот ведь все перед глазами, Армяно Азербайджанская война, 28 лет Минска, ОБСЕ, рассея, ООН. Просто перестать стрелять, и обмены пленными. И что в результате, дебилы откройте глаза и купите мозги...
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01.10.2020 07:58
+3
Офіційний представник в ТКГ заявив, що жодних ознак ведення бойових дій Москвою на Донбасі немає. Те, що його влада вигнала, вже нічого не міняє. Політика така штука, де слово не горобець. Назад не відмотаєш.
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01.10.2020 08:00
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Украина в ОБСЕ: Российские оккупационные силы продолжают наращивать военное присутствие на Донбассе - Цензор.НЕТ 9715
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01.10.2020 07:52 Ответить
Украина в ОБСЕ: Российские оккупационные силы продолжают наращивать военное присутствие на Донбассе - Цензор.НЕТ 8582
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01.10.2020 08:00 Ответить
А что в это время делает Украина? Штрафует солдат за попытки защититься? Вот ведь все перед глазами, Армяно Азербайджанская война, 28 лет Минска, ОБСЕ, рассея, ООН. Просто перестать стрелять, и обмены пленными. И что в результате, дебилы откройте глаза и купите мозги...
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01.10.2020 07:58 Ответить
Я офицер запаса, мне позвонят из военкомата сами, за меня не бзди. А ты с плоскостопием или грыжа с детства, какой масти ЗЕбил?
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01.10.2020 10:29 Ответить
и перестаньте разминирование во время войны.
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01.10.2020 11:58 Ответить
Офіційний представник в ТКГ заявив, що жодних ознак ведення бойових дій Москвою на Донбасі немає. Те, що його влада вигнала, вже нічого не міняє. Політика така штука, де слово не горобець. Назад не відмотаєш.
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01.10.2020 08:00 Ответить
Орда прекращает мир на Донбассе,судя по заявлениям в ордынских СМИ.Пожары- подготовка к наступлению.
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01.10.2020 08:00 Ответить
Зеленский , прихвостень путлера с поводком на шее в руке агента гебнявого д'Ермака , дурачком Фокиным хотели впихнуть невпихуемое ( не вижу российских военных ) ,но жидко уладились 🤢🤡💩💩💩💩
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01.10.2020 08:14 Ответить
 
 