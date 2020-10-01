Украина в ОБСЕ: Российские оккупационные силы продолжают наращивать военное присутствие на Донбассе

Вооруженные формирования РФ на Донбассе продолжают нарушать достигнутое 22 июля решение Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в частности, осуществив с 21 по 27 сентября 16 обстрелов позиций ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 30 сентября в Вене.

"В течение недели с 21 по 27 сентября вооруженные формирования РФ прибегали к вооруженным провокациям и осуществляли другие нарушения достигнутые 22 июля решение ТКГ о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня. В частности, они 16 раз нарушили режим прекращения огня, открывая огонь по позициям ВС Украины с использованием гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ", - заявил он.

Кроме того, 23 сентября российские вооруженные формирования дважды применяли БПЛА на Приазовье с пересечением линии разграничения. Украинским силам пришлось применить средства радиоэлектронной борьбы, чтобы прекратить эту запрещенную деятельность.\

Также, как подтверждается отчетами СММ ОБСЕ, российские оккупационные силы продолжают наращивать свое военное присутствие в зоне конфликта, накапливая вооружение и военную технику в районе линии соприкосновения и проводя минирование территорий. В частности, украинский дипломат указал на выявленные Миссией ОБСЕ 21 реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи временно оккупированного населенного пункта Хрустальный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ показала фото с места убийства медика на Донбассе и призвала отреагировать на варварское поведение оккупантов

"Такие действия ставят под угрозу соглашение о прекращении огня и представляют серьезную опасность для жизни гражданского населения. Возможности этих систем, особенно если они используются одновременно, вызывают тревогу. Их площадь покрытия может достигать 31,5 квадратных километров", - отметил Лоссовский.

Особое внимание украинский дипломат привлек к выявленным фактам использования российскими вооруженными формированиями на Донбассе мин, в том числе, запрещенных противопехотных, что "также четко свидетельствует игнорирование Россией международных договоров".