С сегодняшнего дня водители должны ездить за городом с включенными фарами. За нарушение - штраф до 510 грн
С 1 октября водители транспортных средств обязаны включать фары во время движения на загородных дорогах днем.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", правило будет действовать до 1 мая следующего года, говорится в п. 9.8 ПДД Украины, за его нарушение штраф — от 425 до 510 грн.
Речь идет о ближних фарах, дальние — используются только в определенных условиях, например, когда недостаточная видимость на дороге. Но дальний свет не должен слепить других участников дорожного движения.
Норма об обязательном включение фар в любое время суток связана с сокращение светового дня, из-за чего видимость на дорогах становится хуже.
С 1 июня в Украине начала действовать система видеофиксации нарушений ПДД.
В связи с этим водитель не сразу может узнать о нарушении правил и наказании за это.
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Через пару недель их попускает, потом перестаю переключаться.
не нашел в инете, а капать лень..
Спс заранее...
в инете глухо
по-ходу придется звонить в ДАИ..
удачи тебе на дороге..
Я и летом езжу по трассам со светом.
Это и моя безопасность и безопасность тех, кто находится на трассе.
Когда-то и ремней не было.
А теперь без них никак.
Это обычная кормушка для мусоров.
Но фары лучче конечно включать. И летом тоже.
Фары рекомендуется проверять/регулировать 1 раз в год.
09 серпня 2019 року Справа № 608/645/19
Номер провадження2-а/608/17/2019
Чортківський районний суд Тернопільської області . Также читаем юриста: https://www.obozrevatel.com/auto/news/ezda-bez-blizhnego-sveta-dnyom-s-1-oktyabrya-kakoe-predusmotreno-nakazanie.htm
Хоча сітло повинне бути увімкнуте, дуже гарно видно в дзеркала заднього огляду авто яке доганяє!!!