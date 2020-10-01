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С сегодняшнего дня водители должны ездить за городом с включенными фарами. За нарушение - штраф до 510 грн

С сегодняшнего дня водители должны ездить за городом с включенными фарами. За нарушение - штраф до 510 грн

С 1 октября водители транспортных средств обязаны включать фары во время движения на загородных дорогах днем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", правило будет действовать до 1 мая следующего года, говорится в п. 9.8 ПДД Украины, за его нарушение штраф — от 425 до 510 грн.

Речь идет о ближних фарах, дальние — используются только в определенных условиях, например, когда недостаточная видимость на дороге. Но дальний свет не должен слепить других участников дорожного движения.

Норма об обязательном включение фар в любое время суток связана с сокращение светового дня, из-за чего видимость на дорогах становится хуже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах - "фантомные патрули", - Билошицкий

С 1 июня в Украине начала действовать система видеофиксации нарушений ПДД.

В связи с этим водитель не сразу может узнать о нарушении правил и наказании за это.

ПДД (532) штраф (1287)


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Топ комментарии
+13
Ты кстати автомобиль водил? Если бы водил то такую хрень не писал!
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01.10.2020 08:13
+9
Это нужно не для освещения, а для визуализации авто в условиях пониженной видимости (туман, дождь, снег).
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01.10.2020 08:17
+6
Сержанты - Петренки уже готовы, и ждут своих жертв.
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01.10.2020 08:16
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
мальчиком я был давно))) если самому ума не хватает разобраться - сходи к юристу) ну или на крайняк видео в ютубе посмотри на эту тему
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01.10.2020 11:55 Ответить
Накрайняк почитай решение суда(на всякий случай) - водитель ехал с ближним светом, поэтому штраф отменили как не имеющий отношения к штрафу о световых сигналах, который ему выписали.
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01.10.2020 12:40 Ответить
Зашибісь. У мене лампи за 2500, і на скільки мені їх вистачить?
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01.10.2020 08:15 Ответить
Если лампы за 2500 то хватит их на долго! Дольше чем прослужит машина!
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01.10.2020 08:16 Ответить
А мені шкода їх впусту палити. Плюс- більше навантаження на генератор і як наслідок більша витрата пального.
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01.10.2020 08:18 Ответить
Ну вот будешь ехать а какой-то зебил ватный тебя не заметит и пойдет на обгон фуры и тебе в лобовую. Ну с зебилом хрен с ним а тебя жалко!
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01.10.2020 08:20 Ответить
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01.10.2020 08:23 Ответить
это шо за лампы такие? стандартный галоген 55 Вт. ксенон 30 Вт. LED, наверное, ватт 10.
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01.10.2020 08:22 Ответить
ЛЕДовські. Коли зустрічна не перемикає на ближнє я теж вмикаю дальнє і тільки гума по асфальту вищить.
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01.10.2020 08:32 Ответить
первый год за рулём шоле? я на ксеноне седьмой год езжу. даже не потускнели. хотя, пишут разное. но то, видать, от производителя зависит.
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01.10.2020 08:20 Ответить
поставь дневные ходовые огни и радуйся.
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01.10.2020 08:26 Ответить
Не можна. Тільки ближнє світло. Оштрафують.
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01.10.2020 08:35 Ответить
Прежде всего вам нужно сменить машину на более свежую - после 2011 года в них конструктивно предусмотрены штатные места для ДХО и это расписано в документации к авто.
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01.10.2020 10:02 Ответить
Дяка ЗЕ, я не настільки багатий щоб купити нову машину.
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01.10.2020 10:09 Ответить
Купите тогда не новую, но после 2011 года.
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01.10.2020 10:39 Ответить
Слава ЗЕ, я з квітня без зарплатні.
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01.10.2020 11:21 Ответить
Так чого ж ти на зарплатi як кацапський наймыт?
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01.10.2020 12:42 Ответить
У меня стоят, но когда подъезжаю к посту включаю фары. Уже три раза пытались оштрафовать, устал им доказывать, что ДХО установлены как доп оборудование, предусмотренное заводом-изготовителем, с собой для доказательства вожу макулатуру завода-изготовителя, где указана эта опция.
Через пару недель их попускает, потом перестаю переключаться.
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01.10.2020 08:56 Ответить
Да и так приходится ездить по днепропетровской трассе с включенными фарами из-за дебилов на джипах вылетающих на обгонах тебе в лоб.
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01.10.2020 08:15 Ответить
Сержанты - Петренки уже готовы, и ждут своих жертв.
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01.10.2020 08:16 Ответить
если здесь есть водилы, то не подскажите - нужно ли у кого шипованная резина вешать на заднее стекло знак Ш...?
не нашел в инете, а капать лень..
Спс заранее...
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01.10.2020 08:20 Ответить
У меня шипованая - но я не вешал его, нужно в ПДД искать)
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01.10.2020 08:22 Ответить
на Московии отменили в прошлом году, да и у нас на дорогах не встречается...
в инете глухо
по-ходу придется звонить в ДАИ..
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01.10.2020 08:25 Ответить
По нашим ПДР знак нужен - читаем пункт 30.3.л https://vodiy.ua/pdr/30/
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01.10.2020 08:29 Ответить
дякую за ссылку.. !

удачи тебе на дороге..
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01.10.2020 08:34 Ответить
Это описание знака, а не требование к установке.Где он обязателен, есть пометка "обов`язково". Касательно шиповки такого требования нет.
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01.10.2020 09:09 Ответить
А зачем фары давайте на машины мигалки прихуярим совсем аварий не будет
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01.10.2020 08:23 Ответить
А шо не на голову? Ку?
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01.10.2020 08:28 Ответить
Она у него есть?
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01.10.2020 08:33 Ответить
по крайней мере одна из двух точно есть.
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01.10.2020 09:01 Ответить
Кроме идиотизма, порохоботы ещё и пешеходы.
Я и летом езжу по трассам со светом.
Это и моя безопасность и безопасность тех, кто находится на трассе.
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01.10.2020 08:23 Ответить
Від сьогодні водії мають їздити за містом з увімкненими фарами. За порушення - штраф до 510 грн - Цензор.НЕТ 5910
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01.10.2020 08:43 Ответить
Зебіли свято дотримуються законів Януковича.
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01.10.2020 11:15 Ответить
хоча це правило діє уже декілька років, деякі тупоголові песики намагаються "звинуватити" в цьому саме нинішню владу))
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01.10.2020 08:26 Ответить
Они ещё экономят бензин и электролампочки.
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01.10.2020 08:31 Ответить
практично на всіх ******** автомобілях конструктивно передбачено постійно увімкнуте світло фар
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01.10.2020 08:28 Ответить
Совершенно верно.
Когда-то и ремней не было.
А теперь без них никак.
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01.10.2020 08:32 Ответить
когда-то и зимней резині не біло)
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01.10.2020 08:36 Ответить
И поворотников тоже.
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01.10.2020 08:37 Ответить
и на єкзамен в ГАИ біло всего 12 билетов по 10 вопросов...
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01.10.2020 08:39 Ответить
это ложь.Ничего подобного в природе не существует.

Это обычная кормушка для мусоров.
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01.10.2020 10:04 Ответить
О, очередей повод срубить бабла на камерах
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01.10.2020 08:32 Ответить
сруби
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01.10.2020 08:35 Ответить
ДХО заменяют ближний свет фар по правилам?
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01.10.2020 08:45 Ответить
да.
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01.10.2020 09:02 Ответить
анічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
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01.10.2020 09:08 Ответить
В КУпАП нет статьи о штрафе за не включенный ближний свет фар! Суды штрафы за это не назначают.
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01.10.2020 09:06 Ответить
Не совсем так, но конкретно за езду нету. Только при начале движения и смене направления.

Но фары лучче конечно включать. И летом тоже.
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01.10.2020 09:55 Ответить
Можно еще с первого октября по первое мая ходить в шлеме.
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01.10.2020 09:16 Ответить
не совсем правильно написали - либо фары, либо дневные ходовые огни, которые включены у всех современных авто по дефолту
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01.10.2020 09:17 Ответить
На копейке Фары , а на продвинутых марках , Ходовые огни, - А написали только для Копейки.
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01.10.2020 09:25 Ответить
Чего разнылись зебуины? Правила пишутся кровью. И очень глупо отрицать,что автомобиль лучше видно с ближним светом. Даже летом на трассе,даже когда светит солнце. Экономщики хреновы-не можете купить лампочку ездите в трамвае.
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01.10.2020 09:41 Ответить
Есть статья за неправильное использование световых приборов 122
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01.10.2020 09:52 Ответить
Днём фары являются предупредительными сигналами (педеде 9.1 г) отсюда статья работает при начале движения и смене направления только.
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01.10.2020 09:57 Ответить
Небольшой ликбез для бестолокового написавшего данную статью. Включенный ближний свет фар в светлое время суток согласно 9.1 ПДД это предупреждающий сигнал. За неправильное использование предупреждающих сигналов согласно ст. 122 КУПАП предусмотренна ответственность, но не "от 425 до 510 грн." а 425. Но дело в том что ответсвенность только за нарушения "при початку руху чи зміні його напрямку". Т.е не включение ближнего света фар в свелое время суток подпадает под определение "другие нарушения" за которые предусмотрена ответственность в виде предупреждения. Знайти свои права и не ведитесь на всякие мусорские статейки
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01.10.2020 10:01 Ответить
В України ну дуже багато ресурсів, вольфрам і напівпровідникові кристали на лампочки, бензин на генерацію електроенергії а це 60 -120 Вт , коли олігофрени не вміють заробити кошти, то вони піднмають податки і курс валют, та придумують як здерти з котів і собак, і придумали штрафи на фари. Коли біля метро немає навіть пішохиних переходів, і люди як зайці перебігають дорогу до станції метрополітену, а владі і прокурорам начхати, коли пішогоди перебігають дорогу з шестирядним рухом, стрибаючи через відбійник то ніяка фара не допоможе. Влада у якої відсутній здоровий глузд приречена як і країна яка має таку владу!
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01.10.2020 11:11 Ответить
Интересно, сколько автомобилей с отрегулированными фарами?
Фары рекомендуется проверять/регулировать 1 раз в год.
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01.10.2020 11:56 Ответить
Брехня. Про штраф. КУоАП предусматривает только предупреждение. Штраф- незаконный. Вот пример Рішення суду :
09 серпня 2019 року Справа № 608/645/19
Номер провадження2-а/608/17/2019
Чортківський районний суд Тернопільської області . Также читаем юриста: https://www.obozrevatel.com/auto/news/ezda-bez-blizhnego-sveta-dnyom-s-1-oktyabrya-kakoe-predusmotreno-nakazanie.htm
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01.10.2020 13:16 Ответить
Платіть бабло порушники, бо владі не хватає грошиків для шикарного життя!!!
Хоча сітло повинне бути увімкнуте, дуже гарно видно в дзеркала заднього огляду авто яке доганяє!!!
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01.10.2020 18:11 Ответить
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