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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня: один украинский воин ранен, - пресс-центр ООС

За сутки наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня: один украинский воин ранен, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 8.00 1 октября 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 30 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировані одиннадцать нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь из стрелкового оружия враг открывал вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку Новотроицкого.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого три раза вел огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вильный дважды в вечернее время применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских защитников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.

Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС и представителями лесных хозяйств продолжают локализовать пожары, вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Луганщине зафиксировано 85 пожаров. Половина из них локализирована, - ГСЧС. ВИДЕО

Общая площадь возгорания составляет более 85 гектаров.

Решением командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Владимира Кравченко к ликвидации пожаров на Луганщине привлечены 450 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и выделены более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

На текущий момент уже удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотное и Северодонецк.

Борьба с огненной стихией продолжается вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Кряковка. На участках между населенными пунктами Половинкино - Байдовка и Артема - Малиновое - Песчаное военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с представителями ГСЧС отрезают пути распространения огня к домам местных жителей.

Впрочем, из-за сильного порывистого ветра огонь добрался к жилью мирных жителей. В населенных пунктах Трехизбенка, Кряковка и Муратово огнем уничтожены десятки жилых домов и хозяйственных построек. Учитывая обстоятельства, проведена эвакуация местных жителей. К оказанию помощи гражданским присоединились и военнослужащие Объединенных сил.

Защитники Украины продолжают выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск.

Слава Украине!" - говорится в сводке.

За сутки наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня: один украинский воин ранен, - пресс-центр ООС 01
За сутки наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня: один украинский воин ранен, - пресс-центр ООС 02
За сутки наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня: один украинский воин ранен, - пресс-центр ООС 03

Автор: 

обстрел (27742) пожар (5969) Донбасс (26957) наемники рф (2091) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
пошел рост обстрелов но зе ослеп окончательно
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01.10.2020 08:33
+9
Цензор, хватит писать, что есть режим прекращения огня. Его нет уже давно.
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01.10.2020 08:47
+7
ЗЕсоплєжуй спеціально мовчить та закриває очі на регулярні обстріли, втрати, екологічні диверсії з підпалами (випалювання землі і нищення всього живого - стара ще царська москальська стратегія, читайте про кавказські війни). А десь зовсім недалеко, ніхто не забув кров героїв (як предрікають бєня, засцивоха, дедфака) і не змирився з окупацією рідної землі
https://mod.gov.az/ru/news/v-hode-nochnyh-boev-byli-naneseny-artillerijskie-udary-po-protivniku-video-32474.html

За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3389

https://mod.gov.az//images/gallery/9156201783a974db7b5484867f845f4c.jpg

За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6664
показать весь комментарий
01.10.2020 08:48
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Правила форума Совет форумчан
пошел рост обстрелов но зе ослеп окончательно
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01.10.2020 08:33 Ответить
11 ерунда. 110 ето да.
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01.10.2020 08:37 Ответить
так ведь неприцельно!...не считается!
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01.10.2020 08:43 Ответить
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой"божья роса от сцыкуна.Это контроль по вашему? орки обстреливают вас на вашей же земле где наоборот надо наступать чтоб очистить землю от кацапов(если они подключат армию Мордора авиацию итд так тогда точно уж не увернутся и говорить "ихтамнет" а будет прямое вторжение рф и и ктому же есть раненые от обстрелов,а ранее убитые от мин орков,или это норма и не считается?
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01.10.2020 08:43 Ответить
Порошенко пообіцяв відшкодовввати солдатам фінансові збитки , які пообіцяв наносити зеланський ЗСУ , за вогонь по російським окупантам . Так що можна вбивати російсько-фашистських загарбників далі .
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01.10.2020 08:45 Ответить
Цензор, хватит писать, что есть режим прекращения огня. Его нет уже давно.
показать весь комментарий
01.10.2020 08:47 Ответить
ЗЕсоплєжуй спеціально мовчить та закриває очі на регулярні обстріли, втрати, екологічні диверсії з підпалами (випалювання землі і нищення всього живого - стара ще царська москальська стратегія, читайте про кавказські війни). А десь зовсім недалеко, ніхто не забув кров героїв (як предрікають бєня, засцивоха, дедфака) і не змирився з окупацією рідної землі
https://mod.gov.az/ru/news/v-hode-nochnyh-boev-byli-naneseny-artillerijskie-udary-po-protivniku-video-32474.html

За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 3389

https://mod.gov.az//images/gallery/9156201783a974db7b5484867f845f4c.jpg

За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6664
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01.10.2020 08:48 Ответить
«Наше дело правое, мы сражаемся на своей земле, сражаемся за Родину. Наша борьба - справедливая борьба… Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Наши соотечественники, которые долгие годы живут как вынужденные переселенцы, вернутся на родные земли предков», - заявил Алиев.
«Они говорят: давайте остановим войну. Давайте. Мы должны объявить перемирие. Но Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решен этот вопрос?» - пересказал министр суть переговоров с Москвой.

Бубочка! Ну поступи как мужик хоть раз в жизни! Чтоб слыша твою фамилию люди не плевались.
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01.10.2020 08:49 Ответить
Но это все йухня, главное то, что огонь был не прицельным, "перемирие не нарушено" , а ранения спишем на неумелое обращение с оружием. Мир, дружба, братание и слава зезвездиденту!
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01.10.2020 08:49 Ответить
"Контролируют и готовы",но не отвечают.
А где "потужна та адекватна івдповідь".как обещали? В ОПе **********?
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01.10.2020 09:14 Ответить
Мир-дружба! Прекратить огонь!-
Попер он как на кассу,
Козе - баян, попу - гармонь,
Икону - папуасу!


Исполнитель: http://slushat-tekst-pesni.ru/vladimir-visockii/ Владимир Высоцкий

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01.10.2020 09:16 Ответить
неприцельно стреляли из противотанкового гранатомета, в небо
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01.10.2020 09:21 Ответить
Реальне зрозстання обстрілів, а не міфічне перемир'я.
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01.10.2020 09:31 Ответить
Пиар-перемирие Зеленского "Надо просто стать на колени перед оккупантом" работает
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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01.10.2020 11:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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01.10.2020 11:15 Ответить
За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 4569
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01.10.2020 12:34 Ответить
За добу найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню: одного українського воїна поранено, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 2770
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01.10.2020 12:37 Ответить
***** квартальна, "нужнопростопрекратитьстрелять", прекратил утырок гундосый?
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01.10.2020 15:57 Ответить
 
 