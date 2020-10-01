Жители сообщают, что перед началом лесного пожара под Станицей Луганской был обстрел со стороны наемников РФ, - РГА
Наемники РФ на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара в Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
"По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Где-то в 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве возле КПВВ", - говорится в сообщении.
В свою очередь, председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что к тушению пожаров в Луганской области готовы привлечь авиацию.
"Два самолета стоят готовые. Мы связались с командованием и постоянно запрашиваем режим тишины. Как только, или если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно будет даже и третий самолет", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фосфорные запрещены и это лишнее палево. А зачем палиться, когда есть обычные зажигательные боеприпасы!!!
Чтобы были силы стрелять.
Де ті 73% ублюдків, які голосували за цю зелену плєсєнь? Дайте список. Або прийди сюди хоч один із них і скажи нам усім: ти дебіл, чи ********, чи просто наркоман, як Зеля?
Надеюсь маладые и успешные поняли национальные особенности поведения блондинки за рулем и ее последствия...
https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4