Жители сообщают, что перед началом лесного пожара под Станицей Луганской был обстрел со стороны наемников РФ, - РГА

Наемники РФ на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Где-то в 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве возле КПВВ", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что к тушению пожаров в Луганской области готовы привлечь авиацию.

"Два самолета стоят готовые. Мы связались с командованием и постоянно запрашиваем режим тишины. Как только, или если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно будет даже и третий самолет", - сказал он.