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Жители сообщают, что перед началом лесного пожара под Станицей Луганской был обстрел со стороны наемников РФ, - РГА

Жители сообщают, что перед началом лесного пожара под Станицей Луганской был обстрел со стороны наемников РФ, - РГА

Наемники РФ на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Где-то в 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве возле КПВВ", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что к тушению пожаров в Луганской области готовы привлечь авиацию.

"Два самолета стоят готовые. Мы связались с командованием и постоянно запрашиваем режим тишины. Как только, или если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно будет даже и третий самолет", - сказал он.

Жители сообщают, что перед началом лесного пожара под Станицей Луганской был обстрел со стороны наемников РФ, - РГА 01

Автор: 

обстрел (27742) пожар (5969) наемники рф (2091) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+12
Жителі повідомляють... Але ж це не можливо. Ми віримо Бубочці, що режим тиші зберігається. Чи не віримо?
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01.10.2020 09:00
+9
да, крупный калибр, да пожар, но несистемно и неприцельно
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01.10.2020 09:06
+8
Всё одно дла ваты будут виноваты укропы.
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01.10.2020 08:55
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Правила форума Совет форумчан
Ну надо простить той стороне ее небольшие шалости
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01.10.2020 08:45 Ответить
Всё одно дла ваты будут виноваты укропы.
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01.10.2020 08:55 Ответить
Фосфорні боеприпаси.
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01.10.2020 08:57 Ответить
Зачем фосфорные?!
Фосфорные запрещены и это лишнее палево. А зачем палиться, когда есть обычные зажигательные боеприпасы!!!
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01.10.2020 09:47 Ответить
А Красный крест, ООН, Сивухи переживают за лугандонцев, постоянно шлют им помощь.
Чтобы были силы стрелять.
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01.10.2020 08:58 Ответить
Привіт від землячків.
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01.10.2020 08:59 Ответить
Жителі повідомляють... Але ж це не можливо. Ми віримо Бубочці, що режим тиші зберігається. Чи не віримо?
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01.10.2020 09:00 Ответить
по 11 раз на день сохраняется...
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01.10.2020 09:06 Ответить
да, крупный калибр, да пожар, но несистемно и неприцельно
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01.10.2020 09:06 Ответить
++++
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01.10.2020 10:06 Ответить
срочно оштрафовать жителей за сообщение "был обстрел"! это провокаторы! нет давно никаких обстрелов со времён обьявления т.н. "режима тишины". так постреливают. но шоб обстрел? )
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01.10.2020 09:16 Ответить
і заодно звільнити голову Станично-Луганської РДА. Хоча там має діяти не РДА, а ВЦА (військово-цивільна адміністрація); але це вже навмисний косяк самого офісу.
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01.10.2020 09:23 Ответить
Жители сообщают, а наблюдатели ОБСЕ и пресс-служба Минобороны ничего не увидели, перемирье, блин.
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01.10.2020 09:16 Ответить
А загиблі погорільці - небойові втрати ?
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01.10.2020 10:01 Ответить
Заявлять, що згоріли від горілки, від "зелені" і не таке нагородять, не вперше.
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01.10.2020 10:25 Ответить
Пожары скрыли все следы преступления.
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01.10.2020 10:44 Ответить
Замість того, щоб спалити російських окупантів, зелена плєсєнь палить своїх.
Де ті 73% ублюдків, які голосували за цю зелену плєсєнь? Дайте список. Або прийди сюди хоч один із них і скажи нам усім: ти дебіл, чи ********, чи просто наркоман, як Зеля?
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01.10.2020 09:47 Ответить
Б******, б******, б******... Миру- мир, Зеленскому - рюмку мозгов! Хотя говно Ермака в его голове все равно отвергнет любое полезное вмешательство.
Надеюсь маладые и успешные поняли национальные особенности поведения блондинки за рулем и ее последствия...
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01.10.2020 10:44 Ответить
А ми любою ціною прагнемо миру! Вот і є результат ! Хто винен що люди не захищені?
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01.10.2020 10:49 Ответить
нашли отмазку.
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01.10.2020 11:41 Ответить
Пожар, это даже не прицельный выстрел, так, что от имени "той стараны", ЗЕро уполномочен заявить:
https://www.youtube.com/watch?v=EftX_qPN9S4
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01.10.2020 11:52 Ответить
 
 