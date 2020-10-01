Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в захваченном ею Крыму, - экс-посол США Пайфер

России следовало подумать о водоснабжении Крыма, прежде чем незаконно захватывать полуостров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер рассказал в интервью Крым.Реалии ТВ.

"Я могу понять обеспокоенность России, но она должна была подумать об этом (водоснабжении полуострова. – Ред.), прежде чем незаконно захватывать Крым в 2014 году", ‒ подчеркнул экс-посол.

Он сообщил, что при этом Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в Крыму, так как если смотреть на канал от точки, где тот выходит из Днепра, и до точки, где он фактически пересекает линию с Крымом, то его протяженность составляет около 100 километров.

"И если вы собираетесь захватить этот канал и пустить по нему воду – вы должны контролировать весь канал, поскольку в противном случае его могут заблокировать. Это была бы серьезная военная операция. Я думаю, что операция такого масштаба почти наверняка приведет к новому раунду еще более жестких санкций со стороны Соединенных Штатов и Европы. Санкции помогут оказать сдерживающий эффект на россиян, если те задумают что-то подобное. Кроме того, масштабы таких военных действий – это довольно сложная задача для России", – резюмировал Пайфер.

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Ранее власти Симферополя сообщали, что жители города продолжают жаловаться на проблемы с водоснабжением – слабый напор и несоблюдение графика подачи воды.

В администрации Симферополя предупредили об ограничениях в водоснабжении с 1 по 2 октября.

Росгидромет сообщил 30 сентября о прибытии в Симферополь самолета для увеличения осадков.

С 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

В российском правительстве Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, чтоне исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.