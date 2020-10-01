Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в захваченном ею Крыму, - экс-посол США Пайфер
России следовало подумать о водоснабжении Крыма, прежде чем незаконно захватывать полуостров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер рассказал в интервью Крым.Реалии ТВ.
"Я могу понять обеспокоенность России, но она должна была подумать об этом (водоснабжении полуострова. – Ред.), прежде чем незаконно захватывать Крым в 2014 году", ‒ подчеркнул экс-посол.
Он сообщил, что при этом Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в Крыму, так как если смотреть на канал от точки, где тот выходит из Днепра, и до точки, где он фактически пересекает линию с Крымом, то его протяженность составляет около 100 километров.
"И если вы собираетесь захватить этот канал и пустить по нему воду – вы должны контролировать весь канал, поскольку в противном случае его могут заблокировать. Это была бы серьезная военная операция. Я думаю, что операция такого масштаба почти наверняка приведет к новому раунду еще более жестких санкций со стороны Соединенных Штатов и Европы. Санкции помогут оказать сдерживающий эффект на россиян, если те задумают что-то подобное. Кроме того, масштабы таких военных действий – это довольно сложная задача для России", – резюмировал Пайфер.
Ранее власти Симферополя сообщали, что жители города продолжают жаловаться на проблемы с водоснабжением – слабый напор и несоблюдение графика подачи воды.
В администрации Симферополя предупредили об ограничениях в водоснабжении с 1 по 2 октября.
Росгидромет сообщил 30 сентября о прибытии в Симферополь самолета для увеличения осадков.
С 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.
В российском правительстве Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, чтоне исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
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- Так как Днепр берёт своё начало из территории России, Украина незаконно пользуется днепровской водой. Следует немедленно перегородить Днепр дамбой и сбрасывать днепровскую воду в Десну...
Черниговцы немедленно отреагировали - на берегу Десны, (р-н с. Кладьковка), под горилку с наваристой ухой, организовали учредительный совет по созданию Черниговско-Сумской Народной Республики. Постановили:
1. Создать независимую Черниговско-Сумскую народную республику со столицей в г. Чернигов
2.Учредить государственный флаг - прямоугольное полотнище бело-розово-бело-жёлтого цвета (по цветам солёной "почерёвины со шкуркой").
3. Учредить малый государственный герб - скрещённые золотые ложку и вилку на голубом фоне. В верхней доли, над местом скрещения - гранёная чарка.
4. Учредить государственный гимн: "Буряки рядочками, Самогонка бочками..."
5. Перегородить Десну дамбой со шлюзом на границе Черниговской и Киевской областей.
6. Установить на шлюзе счётчик и продавать всей Украине и Беларуси воду кружками, по мировым ценам.
7.Выплачивать госп. Жириновскому комиссионные за поданную идею ("взять в долю").
8. Направить вышеизложенное постановление с соответствующим предложением "идейному вдохновителю".
Голосовали "за" - "единогласно".
Направили. Ответа нет до сих пор. Видимо, обдумывает предложение и приценивается, чтобы "не продешевить"...
Потому к колючей проволоке хорошо бы прибавить ров с кислотой и ров с крокодилами. Ну, и, конечно, полезные санкции...
ров с кислотой И ров с крокодилами
Водьі нет, но вьі держитесь. Хорошего вам настроения.
«Новороссію» думав. Що хахли ждуть «такого «как путін», думав.
Януковича думав. Медведчука думав.
А от про, Добробати, Волонтерів, Турчинова, Порошенка, Яроша, не думав.
І, абасрался.
«15.08.20 11:28 Ярош призвал к объединению патриотических сил вокруг "ЕС": Это самая рейтинговая оппозиционная сила. ВИДЕО
Дмитрий Ярош в Днепре во время акции "ЕС" заявил, что государственные силы должны объединяться вокруг крупнейшей оппозиционной партии.
Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.youtube.com/watch?v=_2PpHfecUEg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mT4fHzieaWCEt4gZpAAG5JpdbfKJB7A0q2Zsl9mEWvD-aD8Ff5zGkCpI Espreso.TV .
"Мы побеждаем только тогда, когда мы едины... В связи с тем, что "Европейская Солидарность" тут наиболее рейтинговая сила, логично, чтобы люди из разных сфер присоединялись к этой силе. Сейчас нельзя разделяться", - сказал Ярош.»
Отхватить ****** ещё раз, ей не хочется. Ибо теперь будет и контр-наступление.
Хотя, когда у власти ЗЕ-команда всякое может быть...
Впрочем, я лично только и жду этого. Автомат застоялся