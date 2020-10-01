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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в захваченном ею Крыму, - экс-посол США Пайфер

Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в захваченном ею Крыму, - экс-посол США Пайфер

России следовало подумать о водоснабжении Крыма, прежде чем незаконно захватывать полуостров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер рассказал в интервью Крым.Реалии ТВ.

"Я могу понять обеспокоенность России, но она должна была подумать об этом (водоснабжении полуострова. – Ред.), прежде чем незаконно захватывать Крым в 2014 году", ‒ подчеркнул экс-посол.

Он сообщил, что при этом Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в Крыму, так как если смотреть на канал от точки, где тот выходит из Днепра, и до точки, где он фактически пересекает линию с Крымом, то его протяженность составляет около 100 километров.

"И если вы собираетесь захватить этот канал и пустить по нему воду – вы должны контролировать весь канал, поскольку в противном случае его могут заблокировать. Это была бы серьезная военная операция. Я думаю, что операция такого масштаба почти наверняка приведет к новому раунду еще более жестких санкций со стороны Соединенных Штатов и Европы. Санкции помогут оказать сдерживающий эффект на россиян, если те задумают что-то подобное. Кроме того, масштабы таких военных действий – это довольно сложная задача для России", – резюмировал Пайфер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-посол США в Украине Пайфер предупредил Зеленского, что преследование Порошенко заведет его на путь Януковича

Ранее власти Симферополя сообщали, что жители города продолжают жаловаться на проблемы с водоснабжением – слабый напор и несоблюдение графика подачи воды.

В администрации Симферополя предупредили об ограничениях в водоснабжении с 1 по 2 октября.

Росгидромет сообщил 30 сентября о прибытии в Симферополь самолета для увеличения осадков.

С 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

В российском правительстве Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, чтоне исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Крым (26421) Пайфер Стивен (136) вода (919)


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Топ комментарии
+19
Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в захваченном ею Крыму, - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 4323

Водьі нет, но вьі держитесь. Хорошего вам настроения.
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01.10.2020 08:53
+15
Росія навряд чи зважиться на військові дії через дефіцит води в захопленому нею Криму, - експосол США Пайфер - Цензор.НЕТ 2178
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01.10.2020 09:00
+14
Треба росіян обгородити колючим дротом і не пускати до цивільного суспільства. Бидло воно і є бидло.
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01.10.2020 08:49
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Камни с неба - они такие ...
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01.10.2020 08:47 Ответить
Холуи пусть из камней что с неба воду выжимают.
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01.10.2020 08:48 Ответить
Хто такий «Путін» ?
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01.10.2020 08:55 Ответить
Росія навряд чи зважиться на військові дії через дефіцит води в захопленому нею Криму, - експосол США Пайфер - Цензор.НЕТ 6897
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01.10.2020 09:03 Ответить
вот вам и Хрущев с которого кацапы ржали и проклинали за Крым.... а он дурак то дурак... оказался умнее и пророком... И да и кто теперь дурак то.... а Вова Обнуленно х..ловый????!!!
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01.10.2020 09:07 Ответить
Вот именно, мало что взбредёт в плешь.
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01.10.2020 09:11 Ответить
Не забывайте:Росія навряд чи зважиться на військові дії через дефіцит води в захопленому нею Криму, - експосол США Пайфер - Цензор.НЕТ 9456
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01.10.2020 09:45 Ответить
Хотели камни с неба-получили.Теперь пусть радуются,что они в своей гавани или в гавне,как кому нравится.
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01.10.2020 10:05 Ответить
да-да, теперь их нечем запивать.
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01.10.2020 11:43 Ответить
Может задумали контролировать весь Днепр от истоков до дельты? Ведь можно потом и вспять реку повернуть. В "лучших" традициях покорения природы. Покорение - основная скрепа.
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01.10.2020 08:49 Ответить
2014 г. Жириновский:
- Так как Днепр берёт своё начало из территории России, Украина незаконно пользуется днепровской водой. Следует немедленно перегородить Днепр дамбой и сбрасывать днепровскую воду в Десну...
Черниговцы немедленно отреагировали - на берегу Десны, (р-н с. Кладьковка), под горилку с наваристой ухой, организовали учредительный совет по созданию Черниговско-Сумской Народной Республики. Постановили:
1. Создать независимую Черниговско-Сумскую народную республику со столицей в г. Чернигов
2.Учредить государственный флаг - прямоугольное полотнище бело-розово-бело-жёлтого цвета (по цветам солёной "почерёвины со шкуркой").
3. Учредить малый государственный герб - скрещённые золотые ложку и вилку на голубом фоне. В верхней доли, над местом скрещения - гранёная чарка.
4. Учредить государственный гимн: "Буряки рядочками, Самогонка бочками..."
5. Перегородить Десну дамбой со шлюзом на границе Черниговской и Киевской областей.
6. Установить на шлюзе счётчик и продавать всей Украине и Беларуси воду кружками, по мировым ценам.
7.Выплачивать госп. Жириновскому комиссионные за поданную идею ("взять в долю").
8. Направить вышеизложенное постановление с соответствующим предложением "идейному вдохновителю".
Голосовали "за" - "единогласно".
Направили. Ответа нет до сих пор. Видимо, обдумывает предложение и приценивается, чтобы "не продешевить"...
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01.10.2020 09:31 Ответить
Конечно же не решится, ибо экономика не железная, а рабы уже начинают что-то подозревать
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01.10.2020 08:49 Ответить
Треба росіян обгородити колючим дротом і не пускати до цивільного суспільства. Бидло воно і є бидло.
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01.10.2020 08:49 Ответить
Более того, быдло - это заразная инфекция, которую московиты злонамерено пытаются распространить на весь мир, начиная с ближайших соседей.
Потому к колючей проволоке хорошо бы прибавить ров с кислотой и ров с крокодилами. Ну, и, конечно, полезные санкции...
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01.10.2020 09:12 Ответить
для початку потрібно вивести кислотостійкого крокодила.
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01.10.2020 15:07 Ответить

ров с кислотой И ров с крокодилами
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01.10.2020 15:39 Ответить
Вот скульптура « Туристы из Рашки»

Росія навряд чи зважиться на військові дії через дефіцит води в захопленому нею Криму, - експосол США Пайфер - Цензор.НЕТ 3401
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01.10.2020 09:38 Ответить
какой дефицит, в керчи потоп
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01.10.2020 08:50 Ответить
Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в захваченном ею Крыму, - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 4323

Водьі нет, но вьі держитесь. Хорошего вам настроения.
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01.10.2020 08:53 Ответить
Думав. Думав геній многодовочний, кумир дєдушек і бабушек.
«Новороссію» думав. Що хахли ждуть «такого «как путін», думав.
Януковича думав. Медведчука думав.
А от про, Добробати, Волонтерів, Турчинова, Порошенка, Яроша, не думав.
І, абасрался.
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01.10.2020 08:54 Ответить
где сейчас Ярош? он неудобен и в информпространстве практически не виден. Где список кандидатов Добробатов по Украине на меров и тд? Нету.... А это информационный вакуум с зеленой плеснью и остОПЗЖеными, и заЖИДДЯми
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01.10.2020 09:25 Ответить
Цікаво, у якому інфопросторі ти.
«15.08.20 11:28 Ярош призвал к объединению патриотических сил вокруг "ЕС": Это самая рейтинговая оппозиционная сила. ВИДЕО

Дмитрий Ярош в Днепре во время акции "ЕС" заявил, что государственные силы должны объединяться вокруг крупнейшей оппозиционной партии.

Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.youtube.com/watch?v=_2PpHfecUEg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mT4fHzieaWCEt4gZpAAG5JpdbfKJB7A0q2Zsl9mEWvD-aD8Ff5zGkCpI Espreso.TV .
"Мы побеждаем только тогда, когда мы едины... В связи с тем, что "Европейская Солидарность" тут наиболее рейтинговая сила, логично, чтобы люди из разных сфер присоединялись к этой силе. Сейчас нельзя разделяться", - сказал Ярош.»
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01.10.2020 09:44 Ответить
Россияне не американцы
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01.10.2020 08:59 Ответить
Росія навряд чи зважиться на військові дії через дефіцит води в захопленому нею Криму, - експосол США Пайфер - Цензор.НЕТ 2178
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01.10.2020 09:00 Ответить
Какие военные действия? Крым всегда был пустыней, теперь он возвращается с своим истокам.
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01.10.2020 09:14 Ответить
Как было до 1956 года.
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01.10.2020 09:23 Ответить
Конечн оне решится. Если бы могла нас одолеть - уже бы давно наступала.
Отхватить ****** ещё раз, ей не хочется. Ибо теперь будет и контр-наступление.
Хотя, когда у власти ЗЕ-команда всякое может быть...
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01.10.2020 09:21 Ответить
Заодно и клоуна вниз головой подвесим с арки "дружбы народов" в Киеве!
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01.10.2020 09:43 Ответить
Росія навряд чи зважиться на військові дії через дефіцит води в захопленому нею Криму, - експосол США Пайфер - Цензор.НЕТ 9280
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01.10.2020 09:25 Ответить
Россия всегда нападало только на слабых, на тех, кто не мог дать сдачи, на безоружных женщин, детей, стариков. Это называется в России - доблестью. Как только возникала опасность, российская армия всегда кидала раненных, пленных на произвол судьбы и драпала. Так они бросили, предали защитников Севастополя, а после войны объявили украинский город Севастополь городом русской славы. Украинская армия окреала и может дать по зубам России, поэтому Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в захваченном ею Крыму. Все кончится как всегда, Россия скоро бросит на произвол судьбы оккупированный украинский Крым, а после заявит, что это ее добрая воля, что она за мир во всем мире
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01.10.2020 09:39 Ответить
Подозрительно это. В 2014 году тоже думали, что не решится.

Впрочем, я лично только и жду этого. Автомат застоялся
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01.10.2020 09:46 Ответить
Не стоит забывать, кто в нашем тылу ошивается. Зе-выродки могут Путину все сдать.
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01.10.2020 12:14 Ответить
 
 