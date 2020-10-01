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Новости Агрессия России против Украины
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Сегодня в Украине стартовал осенний призыв: в армию отправятся более 13,5 тыс. юношей

Сегодня в Украине стартовал осенний призыв: в армию отправятся более 13,5 тыс. юношей

С октября в Украине стартует призывная кампания на срочную службу в армию.

Призывная кампания будет длиться в течение октября – декабря. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку. При этом тех, кому 18-19 лет будут призывать по желанию (письменному заявлению), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Всего на службу призовут 13 570 украинцев:

- в Вооруженные силы – 7500;

- в Государственную специальную службу транспорта – 600;

- в Нацгвардию – 4970;

- в Госпогранслужбу – 500.

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Больше всего человек планируется призвать в Днепропетровской (1265), Харьковской (953) и Одесской (735) областях. В Киеве должны отправить на службу 547 человек.

Сегодня в Украине стартовал осенний призыв: в армию отправятся более 13,5 тыс. юношей 01

Автор: 

армия (8502) Госпогранслужба (6568) призыв (744) Национальная гвардия (2153) ВСУ (6681)


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Топ комментарии
+22
Призовіть і кловуна. В 5-й раз.
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01.10.2020 08:56
+5
13,5 тысяч?
что не может платить по 20 тыс.солдату в месяц что бы не было этого позорного ПРИЗЫВА,
дупутаты могут по десять родственников устроить помощниками и платить премии и оклады
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01.10.2020 09:06
+3
Cтрокову службу служили тільки Ющенко і Порошенко. Кравчук і Кучма закінчили військові кафедри при КДУ і ДнДУ
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01.10.2020 10:56
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Призовіть і кловуна. В 5-й раз.
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01.10.2020 08:56 Ответить
Надо платить шоп погранцом быть?

Вчера была новость - скока надо заплатить если ты.... попал(ну, в роддоме)
Я и написал - ну да, заплати, воспитай, в школу сведи, заплати за все это безобразие("ремонты", помните как парты красить? я кстати свалил), потом же - одень, и такое прочее, и тут!
Сегодня в Украине стартовал осенний призыв: в армию отправятся более 13,5 тыс. юношей - Цензор.НЕТ 664
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01.10.2020 09:04 Ответить
13,5 тысяч?
что не может платить по 20 тыс.солдату в месяц что бы не было этого позорного ПРИЗЫВА,
дупутаты могут по десять родственников устроить помощниками и платить премии и оклады
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01.10.2020 09:06 Ответить
слугоуродовскую мразоту с Грушевского призвать, пусть утырки пример покажут как служить нужно! Авакина меньшего что ж не призвали, или ему некогда, нужно в покер сыграть и рюкзаки нацгвардии перепродать?
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01.10.2020 10:45 Ответить
13.5 тысяч, тех, кто не сможет дать на лапу военкому
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01.10.2020 09:12 Ответить
Да, это так. Тут в Праге, одна знакомая зарабатывает, чтобы сына от армии откупить. Она знает сколько надо заплатить, сама с Франковска.
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01.10.2020 09:17 Ответить
Судя по новостям и попавшимся военкомам то откупится это 1-2 украинские зарплаты.
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01.10.2020 09:24 Ответить
В Армии научат зеленского любить.

В *ОПУ
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01.10.2020 09:18 Ответить
пошел он наХ мразь квартальная!
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01.10.2020 10:46 Ответить
Так а разве зелЁнский не отменил призыв?
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01.10.2020 09:19 Ответить
А зачем? Научат их отступать и родину сдавать? Или просто бесплатная рабсила?
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01.10.2020 09:23 Ответить
ну приобретут знание военного дела...и когда тролляка https://censor.net/ru/user/100880 станет президентом, проведет всеобщую мобилизацию и начнет наступление на москву им эти знания пригодятся
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01.10.2020 09:31 Ответить
Я не троляка, просто читаю новости и не понимаю какого хрена мы должны были отступать и почему Яроша не назначили в тгк.
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01.10.2020 09:33 Ответить
если ты не понимаешь, почему яроша не назначают в тгк, то тебе что то объяснять, только время зря терять
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01.10.2020 10:50 Ответить
А зачем там Ярош, туда зеленое ГОВНО назначило колю СРАКУ, там теперь одни профи зеленошмарклевые.
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01.10.2020 10:53 Ответить
Задача з арифметики для першого класу - З шести українських Президентів двоє не служили в Армії. Один з них втік. Скільки в Україні залишилось Президентів, які не служили в Армії?
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01.10.2020 09:39 Ответить
Cтрокову службу служили тільки Ющенко і Порошенко. Кравчук і Кучма закінчили військові кафедри при КДУ і ДнДУ
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01.10.2020 10:56 Ответить
Це вже задача з арифметики для другого класу.
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01.10.2020 12:48 Ответить
Нащо призивають? Фокін ніякого конфлікту з маскалями не бачить.
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01.10.2020 10:16 Ответить
Зельцу повестку вручите, не забудьте
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01.10.2020 10:17 Ответить
А бениного выродка что ж не призывешь, зеленое ГОВНО?
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01.10.2020 10:47 Ответить
Армия - это выброшенные на помойку полтора года жизни и еще минимум лет 10 здоровья.
Конечно каждому свое, но я считаю, что армия должна быть сугубо контрактной, лучше увеличте налоги и военный сбор, но насильно не призывайте....
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01.10.2020 11:29 Ответить
Порошенко так "крал", что на профессиональную армию были деньги в бюджете. Но как только пришел шут коломойского управлять страной так сразу закончились деньги и на контрактную армию, и на медицину, и на культуру.
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01.10.2020 11:32 Ответить
а почему киев не на первом месте по количеству призывников, какой ***** составлял списки?
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01.10.2020 11:38 Ответить
а чего так мало просмотров, все спрятались как зебобик, уклонисты)
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01.10.2020 12:24 Ответить
Как обычно на Цензоре, активно строчат против призыва и вообще военной подготовки молодых людей те, кто восторгается действиями Азербайджана по освобождению своей оккупированной территории. При случае они-же вспоминают нащадків козаків и т.д. и т.п
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01.10.2020 14:16 Ответить
А який процент призивників азербайджанської діаспори (1мл.), армянської діаспори (300 тис.)?
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01.10.2020 15:33 Ответить
 
 