Сегодня в Украине стартовал осенний призыв: в армию отправятся более 13,5 тыс. юношей

С октября в Украине стартует призывная кампания на срочную службу в армию.

Призывная кампания будет длиться в течение октября – декабря. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку. При этом тех, кому 18-19 лет будут призывать по желанию (письменному заявлению), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Всего на службу призовут 13 570 украинцев:

- в Вооруженные силы – 7500;

- в Государственную специальную службу транспорта – 600;

- в Нацгвардию – 4970;

- в Госпогранслужбу – 500.

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Больше всего человек планируется призвать в Днепропетровской (1265), Харьковской (953) и Одесской (735) областях. В Киеве должны отправить на службу 547 человек.