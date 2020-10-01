Сегодня в Украине стартовал осенний призыв: в армию отправятся более 13,5 тыс. юношей
С октября в Украине стартует призывная кампания на срочную службу в армию.
Призывная кампания будет длиться в течение октября – декабря. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку. При этом тех, кому 18-19 лет будут призывать по желанию (письменному заявлению), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Всего на службу призовут 13 570 украинцев:
- в Вооруженные силы – 7500;
- в Государственную специальную службу транспорта – 600;
- в Нацгвардию – 4970;
- в Госпогранслужбу – 500.
Больше всего человек планируется призвать в Днепропетровской (1265), Харьковской (953) и Одесской (735) областях. В Киеве должны отправить на службу 547 человек.
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Вчера была новость - скока надо заплатить если ты.... попал(ну, в роддоме)
Я и написал - ну да, заплати, воспитай, в школу сведи, заплати за все это безобразие("ремонты", помните как парты красить? я кстати свалил), потом же - одень, и такое прочее, и тут!
что не может платить по 20 тыс.солдату в месяц что бы не было этого позорного ПРИЗЫВА,
дупутаты могут по десять родственников устроить помощниками и платить премии и оклады
В *ОПУ
Конечно каждому свое, но я считаю, что армия должна быть сугубо контрактной, лучше увеличте налоги и военный сбор, но насильно не призывайте....