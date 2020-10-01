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Заявления Турции по конфликту в Нагорном Карабахе необдуманные и опасные, - Макрон

Заявления Турции по конфликту в Нагорном Карабахе необдуманные и опасные, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает опасными политические заявления Анкары в поддержку Баку во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и заявил, что проведет консультации по этому вопросу с лидерами США и России.

Об этом Макрон заявил 30 сентября в Риге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я обратил внимание на политические заявления Турции, которые мне кажутся необдуманными и опасными", - заявил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что Франция очень обеспокоена такими заявлениями Анкары, которые побуждают Баку вернуть военным путем территории северного Карабаха.

По мнению Макрона, такое поведение турецкой стороны неприемлемо.

При этом президент Франции выразил поддержку Еревану: "Я говорю Армении и армянам - Франция играет свою роль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Карабахе: Грузия предлагает Армении и Азербайджану провести переговоры в Тбилиси, - премьер Гахария

Как сообщалось, утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.

Турция в этом конфликте предоставляет политическую и военную поддержку своему стратегическому союзнику в регионе - Азербайджану.

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Азербайджан (794) Армения (829) Турция (3494) Нагорный Карабах (471) Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+31
А как же насчет озабоченности? Лягушатники забыли про это? Молодцы турки, нам бы такую поддержку без глубоких озабоченностей колбасников и лягушатников!
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01.10.2020 09:03
+27
30 лет переговоров с участием Раиси лучше ?
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01.10.2020 09:04
+20
Можно узнать, а переговоры в течении нескольких десятилетий к чему привели?
Если Азербайджан добьётся своего, ООН можно распускать, ибо в современном мире эта организация уже не нужна.
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01.10.2020 09:06
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Сельские политологи тут майки на груди рвали, когда я заявил, что Макрон впишется за армян.
Шо, в очередной раз заглотили?
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01.10.2020 10:29 Ответить
ну он скорее против усиления турции, как я понимаю
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01.10.2020 10:33 Ответить
Як ***** пердне так макрон і скаже, боїться жовтеньких жилетів
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01.10.2020 12:14 Ответить
Очевидно, що на заяви Макрона впливає велика вірменська діаспора у Франції
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01.10.2020 10:53 Ответить
Ещё бы! Во Франции вторая по численности диаспора армян в мире, после США.
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01.10.2020 11:47 Ответить
Яка користь від скопця Макрона? 30 років, їм, геополітичним гравцям-миротворцям, мало було щоб вирішити цю проблему Карабаху, можливо вірменам, якщо так їм потрібен той Карабах, то Азербайджан повинин був би забрати ту площу територій, які вкрала Вірменія і все б мирно вирішили ( як і Крим і Донбас, які потрібно було вкрасти Кремлю, то повинні віддати таку площу земель Україні, чоноземи Воронежу і Курщину чи Кубань, ан ні, вкрав і .. язиком Фокіна Кремль став говорити -Дик нас там нєт, говрітє с воставшим народом Донбюасс, отойдите добровольно в глубину.... Кому потрібні ці імпотентні хитродупі миротворці і їм підконтрольні уряди олігофренів і зрадників?
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01.10.2020 10:59 Ответить
лишь тот достоин счастья и свободы кто каждый день за них идет на бой..
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01.10.2020 11:36 Ответить
А макрон поддерживает Армению и оккупацию территории суверенного государства?
Держите меня семеро.
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01.10.2020 11:40 Ответить
Микрон, турки делают то, что должен делать союзник, а не обеспокоенно сопли жевать.
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01.10.2020 11:49 Ответить
Будут давить бульдозерами турецкие помидоры?
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01.10.2020 11:58 Ответить
Франція грає свою роль базікала. Скоро три десятиліття тяжкого та безрезультатного базікання про мир у всьому світі.
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01.10.2020 13:03 Ответить
Так, так, а заяви Мікрона про співпрацю з Х...лом для досягнення миру на континенті безпечні та обдумані...
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01.10.2020 13:57 Ответить
Гнида *************.
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01.10.2020 14:07 Ответить
Успокойте уже этого е....го микрона
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01.10.2020 20:49 Ответить
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