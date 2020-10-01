Заявления Турции по конфликту в Нагорном Карабахе необдуманные и опасные, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает опасными политические заявления Анкары в поддержку Баку во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и заявил, что проведет консультации по этому вопросу с лидерами США и России.

Об этом Макрон заявил 30 сентября в Риге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я обратил внимание на политические заявления Турции, которые мне кажутся необдуманными и опасными", - заявил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что Франция очень обеспокоена такими заявлениями Анкары, которые побуждают Баку вернуть военным путем территории северного Карабаха.

По мнению Макрона, такое поведение турецкой стороны неприемлемо.

При этом президент Франции выразил поддержку Еревану: "Я говорю Армении и армянам - Франция играет свою роль".

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Как сообщалось, утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.

Турция в этом конфликте предоставляет политическую и военную поддержку своему стратегическому союзнику в регионе - Азербайджану.

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