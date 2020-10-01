В Украине за сутки рекордные 4 069 новых случаев COVID-19, умерли - 64 человека, выздоровели - 2 083 пациента

В Украине по состоянию на утро 1 октября с начала пандемии зафиксированы 213 028 случаев заболевания коронавирусной болезнью, за сутки - 4 069 новых случаев, при этом 64 ранее заболевших умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (450), Киев (377), Днепропетровской области (266), Одесской области (260), Тернопольской области (253), Львовской области (240) и Сумской области (212).

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на 1 октября составило 213 028 человек, умерли с начала пандемии 4 193 человека (за сутки 64), выздоровевших – 94 443 (за сутки 2 083). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 114 392 человек, что на 1 922 больше, чем днем ранее.















