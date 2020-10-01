COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 450, Киев - 377 и Днепропетровщина - 266

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 1 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 450 человек.

Общее количество инфицированных составляет 19 128 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 354 человека, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 4 363 пациента.

По состоянию на 1 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 14 411 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Днепропетровская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 377 человек. Общее количество заболевших - 23 155. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 391 человек, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 6 941 пациент. Количество активных больных в Киеве - 15 823.

На Днепропетровщине коронавирусом заболели 266 человек. Общее количество инфицированных составляет 6 088 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 114 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровел 3 221 пациент. Количество активных больных на Днепропетровщине составляет 2 753 человека.