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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 450, Киев - 377 и Днепропетровщина - 266

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 450, Киев - 377 и Днепропетровщина - 266

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 1 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 450 человек.

Общее количество инфицированных составляет 19 128 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 354 человека, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 4 363 пациента.

По состоянию на 1 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 14 411 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки рекордные 4 069 новых случаев COVID-19, умерли - 64 человека, выздоровели - 2 083 пациента

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Днепропетровская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 377 человек. Общее количество заболевших - 23 155. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 391 человек, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 6 941 пациент. Количество активных больных в Киеве - 15 823.

На Днепропетровщине коронавирусом заболели 266 человек. Общее количество инфицированных составляет 6 088 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 114 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровел 3 221 пациент. Количество активных больных на Днепропетровщине составляет 2 753 человека.

карантин (16729) Киев (25667) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4063)


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Топ комментарии
+1
Прежде чем садиться в общественный транспорт Харькова - задумайтесь вот о чем - 17 инфекционка переполнена, 13 берет с кислородом в крови 80 и меньше ( сатурация) в первых числах октября открывается еще 18 больница, условия приема в которую не ясны. Лечение дома будет стоять от 1000 грн в день за свой счет и без помощи государства....Может все таки проще и дешевле воспользоваться маской или просто пройтись на работу пешком?
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01.10.2020 09:33
+1
Гризодубо за роботою.
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01.10.2020 09:37
+1
в Харькове результат тестов ожидают по 16 дней.... и все это время амбулаторные больные ездят на капельницу через весь город общественным транспортом... без маски и лишь потом узнают что у них КОВИД
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01.10.2020 09:37
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В Харькове стали просто больше тестировать и фсё.
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01.10.2020 09:30 Ответить
в Харькове результат тестов ожидают по 16 дней.... и все это время амбулаторные больные ездят на капельницу через весь город общественным транспортом... без маски и лишь потом узнают что у них КОВИД
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01.10.2020 09:37 Ответить
В Киеве в два раза больше жителей, чем в Харькове. Заболевших меньше. Там тоже не тестируют?. Так гепа и разбежался больше тестов делать.
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01.10.2020 12:39 Ответить
Прежде чем садиться в общественный транспорт Харькова - задумайтесь вот о чем - 17 инфекционка переполнена, 13 берет с кислородом в крови 80 и меньше ( сатурация) в первых числах октября открывается еще 18 больница, условия приема в которую не ясны. Лечение дома будет стоять от 1000 грн в день за свой счет и без помощи государства....Может все таки проще и дешевле воспользоваться маской или просто пройтись на работу пешком?
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01.10.2020 09:33 Ответить
с 24 больницы разбежался персонал
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01.10.2020 09:35 Ответить
Коронавірус це фейк. Дупатут Шахов підтвердить.
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01.10.2020 09:36 Ответить
погане зелене лайно не можу називати депутатом.... та й мало кого взагалі з того кодла можна назвати.. всі види збочинців, гвалтівники, шахраї, остОПЗЖені, Сосни, бабида, та інші передставники нашого, вкрай збанкрутілого морально українського суспільства
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01.10.2020 09:42 Ответить
COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 450, Київ - 377 та Дніпропетровщина - 266 - Цензор.НЕТ 4879
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01.10.2020 09:35 Ответить
Гризодубо за роботою.
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01.10.2020 09:37 Ответить
В Росії у всьому винен Воронеж, в Україні-Тернопіль. Негайно його закрити.
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01.10.2020 09:52 Ответить
Днепропетровщине пообещали рост инфицирования и не обманули. ПроФФесионалы!!!
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01.10.2020 10:04 Ответить
 
 