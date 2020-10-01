С сегодняшнего дня в Украине не принимают старые банкноты и монеты 25 копеек

Обменять монеты можно будет в течение трех лет.

С сегодняшнего дня в Украине не принимают монеты номиналом 25 копеек и банкноты 1992 года выпуска. Однако обменять их можно будет в течение еще трех лет в любом отделении банка. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Обменять монеты и старые банкноты в любом отделении банка можно до 30 сентября 2021 года. Потом нужно будет обращаться в НБУ или уполномоченные банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

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Кроме того, с 1 октября НБУ будет активнее менять банкноты номиналом 1 и 2 гривни и монеты номиналом в 1 гривню старого образца (золотистого цвета). Их заменят новыми "серебристыми" монетами. Но менять их не надо. Их просто не будут выдавать в банках после того, как они туда попали.