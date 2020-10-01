С сегодняшнего дня в Украине не принимают старые банкноты и монеты 25 копеек
Обменять монеты можно будет в течение трех лет.
С сегодняшнего дня в Украине не принимают монеты номиналом 25 копеек и банкноты 1992 года выпуска. Однако обменять их можно будет в течение еще трех лет в любом отделении банка. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает Цензор.НЕТ.
Обменять монеты и старые банкноты в любом отделении банка можно до 30 сентября 2021 года. Потом нужно будет обращаться в НБУ или уполномоченные банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).
Кроме того, с 1 октября НБУ будет активнее менять банкноты номиналом 1 и 2 гривни и монеты номиналом в 1 гривню старого образца (золотистого цвета). Их заменят новыми "серебристыми" монетами. Но менять их не надо. Их просто не будут выдавать в банках после того, как они туда попали.
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Прошу всіх небайдужих підписати і поширити. Адже зневага влади до монет дрібного номіналу свідчить, як вони "захищають" національну валюту.
Разменной монетой будет гривна.
Вилучення розмінних монет, це прояви початку гіперінфляції.
Доречі, банки США ведуть рахунки не у долларах, а у центах.
Тому у них немає проблем з «копєйкамі».
Тому вони і перша економіка Світу.
І доллар всесвітня валюта, не тому, що ФРС, а тому, що доллари приймаються до оплати, усіх років випуску.
Електронні розрахунки?
Картки, біткоїни т.д.?
Це до першого хакерського геоблекауту.
Сами изымайте купюры старого образца. Человек не должен этим заботиться.
Магазины должны принимать все выпущенные ранее купюры и монеты, а вы изымайте их из оборота - и всех делов.
Тоді десь майже раз на п'ять -десять років, міняли банкноти на «новиє».
Робилось це таємно від громадян.