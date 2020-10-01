РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13648 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 005 7

Командование ОС ВСУ применяет подход НАТО, при котором командиры нижнего звена имеют право инициативы в бою, - Наев

Командование ОС ВСУ применяет подход НАТО, при котором командиры нижнего звена имеют право инициативы в бою, - Наев

В украинской армии активно применяется натовский принцип Mission Commands, суть которого заключается в предоставлении более широких полномочий командирам низшего звена в планировании и применении подразделения или воинской части.

Об этом рассказал Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в материале для ежегодного издания Сухопутных войск НАТО LandPower, сообщает Цензор.НЕТ.

"До 2014 года у нас было все наоборот, ведь украинская армия базировалась на постулатах советской военной школы, где высший орган управления должен децентрализовать командирам почти все, не оставив никакого пространства для инициативы.

Именно благодаря тому опыту, которым с нами поделились иностранные советники была аргументировано доказана необходимость создания Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - сообщил Наев.

Смотрите также: Украина усовершенствовала систему наблюдения за подразделениями ВС РФ в оккупированном Крыму: уже нет никакой "слепой" зоны, - Наев. ФОТОрепортаж

По словам Командующего ОС ЗСУ, сейчас, в условиях ограниченных сведений в отношении врага и скоротечной обстановки, командиры не по теории, а по приобретенному практическому опыту, самостоятельно принимают решения, не дожидаясь конкретизированных указаний, и потом только докладывают о последовательном выполнении задания и его результативности.

"Уже сейчас уровень новосозданного Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины является стратегическим и нам остается лишь в течение определенного времени доукомплектоваться отдельными специалистами и завершить слаживания", - добавил Наев.

армия (8502) ВСУ (6681) Наев Сергей (347) Объединенные силы (607)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Инициатива выписать солдату штраф за выстрел по врагу?
показать весь комментарий
01.10.2020 10:31 Ответить
Ну, і яка шкала штрафів і покарань?
показать весь комментарий
01.10.2020 10:32 Ответить
А що, штрафи за відкриття вогню у відповідь, це підхід НАТО? В НАТО теж є бубочки і волонтери збирають кошти, щоб заплатити їх бубочкам за вогонь у відповідь ворогу?
показать весь комментарий
01.10.2020 10:35 Ответить
Особливо багато змін в бік "новацій" за поточної влади - скорочення фінансування армії, скорочення складу армії, харчування та навіть привітання "Слава Україні" - тепер існує не за законом, а лише розпорядженням...
показать весь комментарий
01.10.2020 10:43 Ответить
ОСТАЛОСЬ ПРОПЛАТИТЬ И ПРОВЕСТИ ПЕРЕПОДГОТОВКУ КОМАНДИРОВ НИЖНЕГО ЗВЕНА !!!
показать весь комментарий
01.10.2020 10:54 Ответить
Такое ощущение, что все читали приказ.Был вброс в СМИ и не более того.
показать весь комментарий
01.10.2020 11:26 Ответить
 
 