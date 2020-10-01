Командование ОС ВСУ применяет подход НАТО, при котором командиры нижнего звена имеют право инициативы в бою, - Наев

В украинской армии активно применяется натовский принцип Mission Commands, суть которого заключается в предоставлении более широких полномочий командирам низшего звена в планировании и применении подразделения или воинской части.

Об этом рассказал Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в материале для ежегодного издания Сухопутных войск НАТО LandPower, сообщает Цензор.НЕТ.

"До 2014 года у нас было все наоборот, ведь украинская армия базировалась на постулатах советской военной школы, где высший орган управления должен децентрализовать командирам почти все, не оставив никакого пространства для инициативы.

Именно благодаря тому опыту, которым с нами поделились иностранные советники была аргументировано доказана необходимость создания Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - сообщил Наев.

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По словам Командующего ОС ЗСУ, сейчас, в условиях ограниченных сведений в отношении врага и скоротечной обстановки, командиры не по теории, а по приобретенному практическому опыту, самостоятельно принимают решения, не дожидаясь конкретизированных указаний, и потом только докладывают о последовательном выполнении задания и его результативности.

"Уже сейчас уровень новосозданного Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины является стратегическим и нам остается лишь в течение определенного времени доукомплектоваться отдельными специалистами и завершить слаживания", - добавил Наев.