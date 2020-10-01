В проходной части списка ОПЗЖ кандидатом в депутаты Киесовета значится Сергей Мамоян, причастный к попыткам застроить Почтовую площадь, - активистка Морина

Если в Киевсовет пройдет ОПЗЖ - стыд и срам нам, как громаде.

Об этом сообщила киевский краевед, общественный деятель Анабелла Морина, передает Цензор.НЕТ.

"Кажется, это была последняя капля.

Узнала, что в проходной части списка ОПЗЖ кандидатом в депутаты Киеврады значится Сергей Мамоян.

Вам, возможно, эта фамилия ничего не скажет. Но этот человек идет в Киевраду для того, чтобы отстоять бизнес-интересы своей семьи, и у нас с вами не было Музея на Почтовой площади - Памятки истории и археологии национального значения. Места, за которое летом 2018 года вышли бороться многие киевляне. А я была тогда готова за него и умереть.

За эти годы общими усилиями мы смогли заморозить ситуацию, власть поняла, что ТРЦ там уже не будет, и надо разрывать инвестиционный договор (тем более, что соответствующее решение Киевсовет принял еще в ноябре 2018 года).

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Что будет после таких выборов?

Больше о кандидате.

Раньше Мамояны были представлены везде, кроме Киевсовета. Родный брат Сергея - Суто Мамоян, народный депутат ОПЗЖ (кстати, представлялся собственником Почтовой площади, а его самого в сети представляли криминальным авторитетом).

Второй родной брат Сергея - Рустам Мамоян (Рустам Сутко) работал в Генпрокуратуре и пытался похоронить дело Почтовой площади - уголовное производство №12015100120001272 по признакам преступления, предусмотренного ст. 197-1 ("самозахват земельного участка"), а также ст. 364 ("злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

А отец Сергея Мамояна - Чоло Ашоевич Мамоян - владелец кафе "Компот" на Почтовой площади, которое было построено, как надземная часть проекта по строительству ТРЦ (на подземной у них дело застопорилось в связи с археологическими раскопками и борьбой с горожанами).

Больше о связи Мамоянов и ТРЦ на Почтовой - читайте тут

О самом Сергее Мамояне я также писала раньше.

Он был депутатом Полтавского облсовета от "Социал-демократической партии". И его очевидно "отмазали" в грязном уголовном деле о гибели двух человек на трассе.

Из материалов решения суда: 21 августа 2008 года Сергей Мамоян мчался по трассе Киев – Харьков на автомобиле "Мерседес-Бенц GL-4МАТІС" со скоростью от 139 до 186 км/ч, и столкнулся с автомобилем "Мерседес-Бенц 208 Д". В результате погибли два человека: водитель этого автомобиля и пассажир маршрутки, перевернувшейся в результате инцидента.

Прямо на суде Сергей продемонстрировал документы, подтверждающие оплату лечения тем, кто выжил в катастрофе, и его отпустили на испытательный срок, а машину вернули. Больше тут

Предприниматели Полтавщины очень "любят" Сергея, и много мне рассказывали о том, как с помощью брата в Генпрокуратуре и его ставленников он кошмарил бизнес, заставлял платить дань или просто переписывать на нужных людей. Этот "кадр" в Киеве НЕ НУЖЕН!

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ПРОШУ МАКСИМАЛЬНОГО РЕПОСТА.

копируйте, переводите, рассказывайте бабушкам в подъезде.

Если в Киевсовет пройдет ОПЗЖ - стыд и срам нам, как громаде. Хоть что-то мы можем сделать сообща?" - заявила Морина.







