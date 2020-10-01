В проходной части списка ОПЗЖ кандидатом в депутаты Киесовета значится Сергей Мамоян, причастный к попыткам застроить Почтовую площадь, - активистка Морина
Если в Киевсовет пройдет ОПЗЖ - стыд и срам нам, как громаде.
Об этом сообщила киевский краевед, общественный деятель Анабелла Морина, передает Цензор.НЕТ.
"Кажется, это была последняя капля.
Узнала, что в проходной части списка ОПЗЖ кандидатом в депутаты Киеврады значится Сергей Мамоян.
Вам, возможно, эта фамилия ничего не скажет. Но этот человек идет в Киевраду для того, чтобы отстоять бизнес-интересы своей семьи, и у нас с вами не было Музея на Почтовой площади - Памятки истории и археологии национального значения. Места, за которое летом 2018 года вышли бороться многие киевляне. А я была тогда готова за него и умереть.
За эти годы общими усилиями мы смогли заморозить ситуацию, власть поняла, что ТРЦ там уже не будет, и надо разрывать инвестиционный договор (тем более, что соответствующее решение Киевсовет принял еще в ноябре 2018 года).
Что будет после таких выборов?
Больше о кандидате.
Раньше Мамояны были представлены везде, кроме Киевсовета. Родный брат Сергея - Суто Мамоян, народный депутат ОПЗЖ (кстати, представлялся собственником Почтовой площади, а его самого в сети представляли криминальным авторитетом).
Второй родной брат Сергея - Рустам Мамоян (Рустам Сутко) работал в Генпрокуратуре и пытался похоронить дело Почтовой площади - уголовное производство №12015100120001272 по признакам преступления, предусмотренного ст. 197-1 ("самозахват земельного участка"), а также ст. 364 ("злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.
А отец Сергея Мамояна - Чоло Ашоевич Мамоян - владелец кафе "Компот" на Почтовой площади, которое было построено, как надземная часть проекта по строительству ТРЦ (на подземной у них дело застопорилось в связи с археологическими раскопками и борьбой с горожанами).
Больше о связи Мамоянов и ТРЦ на Почтовой - читайте тут
О самом Сергее Мамояне я также писала раньше.
Он был депутатом Полтавского облсовета от "Социал-демократической партии". И его очевидно "отмазали" в грязном уголовном деле о гибели двух человек на трассе.
Из материалов решения суда: 21 августа 2008 года Сергей Мамоян мчался по трассе Киев – Харьков на автомобиле "Мерседес-Бенц GL-4МАТІС" со скоростью от 139 до 186 км/ч, и столкнулся с автомобилем "Мерседес-Бенц 208 Д". В результате погибли два человека: водитель этого автомобиля и пассажир маршрутки, перевернувшейся в результате инцидента.
Прямо на суде Сергей продемонстрировал документы, подтверждающие оплату лечения тем, кто выжил в катастрофе, и его отпустили на испытательный срок, а машину вернули. Больше тут
Предприниматели Полтавщины очень "любят" Сергея, и много мне рассказывали о том, как с помощью брата в Генпрокуратуре и его ставленников он кошмарил бизнес, заставлял платить дань или просто переписывать на нужных людей. Этот "кадр" в Киеве НЕ НУЖЕН!
ПРОШУ МАКСИМАЛЬНОГО РЕПОСТА.
копируйте, переводите, рассказывайте бабушкам в подъезде.
Если в Киевсовет пройдет ОПЗЖ - стыд и срам нам, как громаде. Хоть что-то мы можем сделать сообща?" - заявила Морина.
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Стоп, МамоЯН? Как ЯН так армЯН! Почему тут, а не в Нагорном Карабахе? Почему не на передовой, не в окопе?
Если рассматривать старинные гравюры, литографии, фотографии, то можно заметить, что в том месте мирно паслись коровки, пришвартованы дебаркадеры, периодически его накрывали паводки и регулярно проводились богослужения в честь крещения.
Аж в 1913 году там появились навесы, чтобы баржы можно было сгружать при любой погоде.
При реконструкции площади тут начали строить подземный торговый центр.
Все бы ничего, но средняя такса отката застройщика активистам составляет 50000 баксов, а застройщик упёрся.
Было объявлено, что в этом месте офигенный культурный слой и зарыты сокровища нибелунгов.
Много лет территория разрыта, из сокровищ нибелунгов найдено;
Костыль - 1 штука.
Подкова - 1 штука.
Монеты мелкие эпохи Александра-освободителя - 5 штук.
С рогатки стрелять этий активистов и их хозяев - авакова и Луценко Игоря.
А насчёт этого армянина - хрен его знает.
Навеоное, врёт.
Стройка подконтрольна Бродскому и шуфричу.
Вообще-то я не могу смотреть на этих козлов и коз , но тут думаю , посмотрю , что они промекают за Карабах .
Так это 🐐 жирик , говорит , что Армения моно-государство , что всех не армян они с Армении после распада ссср выдавили , а почему украинцы перплять таких армян в Украине ? Это из за рабского менталитета или из за чего ?
Вот может так себя вести нагло украинец в Армении , как эти чорножопие в Украине ? Кто знает , напишите пожалуйста 😊
Кто проголосует за того, кто что то строит или производит?
Всем нравятся те, кто ломает и уничтожает.
ТОМУ вже би мав би бути список цих пі..арасів(за перепрошенням натуральних геїв) оголошений...
НЕ ЛИШЕ У КИЄВІ...
Риги нищать Київ, і все, чого торкаються. Це їх і ріднить з кацапами.